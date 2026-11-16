MIAMI: Por un breve instante, la tristeza de Auston Trusty se disipó y se impuso su espíritu competitivo. Mientras corría hacia el banderín de córner tras marcar su segundo gol con la selección masculina de Estados Unidos, Trusty se dejó llevar por el momento. Ahuecó las manos y miró fijamente a la multitud de aficionados haitianos, apenas unos segundos después de adelantar a su equipo por 1-0.

Pero entonces, mientras regresaba a su posición en el campo, se acordó. La emoción del gol se desvaneció y volvió a ser consciente de la realidad. Por mucho que le alegrara haber marcado, Trusty todavía se estaba adaptando a una nueva vida sin el hombre al que más admiraba.

El partido del sábado fue el primero de Trusty desde que su padre, Walt, falleció el 19 de octubre. Las semanas transcurridas desde entonces han sido difíciles, por decirlo suavemente. El Celtic le concedió tiempo para afrontar el duelo y se incorporó a la concentración de la selección masculina de Estados Unidos justo después de asistir al funeral de su padre. El sábado volvió a competir.

Por eso resultó apropiado que Trusty fuera el primer jugador de la selección masculina de Estados Unidos en encontrar un momento de alegría ante Haití. No solucionó nada, ni lo hará, pero su gol tempranero dio paz y consuelo a alguien que llevaba semanas buscando precisamente eso.

«Para mí es un honor representarlo», dijo Trusty tras el partido, «y jugar llevando su apellido y mostrarle lo que puedo hacer. Quiero mostrar al mundo lo que puedo hacer por él y para su gloria. Estoy muy orgulloso de haber marcado hoy y de haber hecho un buen partido».

Incluso en una victoria por 6-0 en la que los goles pueden confundirse unos con otros, el de Trusty destacó. Fue, como él mismo dijo, un homenaje a algo más grande. Más concretamente, a alguien que significaba muchísimo para él.