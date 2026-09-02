Veredicto del mercado de fichajes: las notas finales de los 10 clubes más ricos de Europa tras sus movimientos del verano de 2026
¡Pues ahí lo tenemos! El mercado de fichajes de verano de 2026 ha terminado, tras un apasionante último día que vio a un buen número de grandes clubes apresurarse para cerrar sus plantillas hasta el último segundo.
Se han gastado miles de millones en toda Europa durante los últimos cuatro meses, ya que los traspasos han alcanzado una nueva y ridícula estratosfera, con cantidades desorbitadas cambiando de manos con regularidad por jugadores sin demostrar o fuera de forma, y récords cayendo por todas partes. Pero ahora empieza el trabajo de verdad.
¿Qué clubes lograron encontrar la mejor relación calidad-precio en el mercado? ¿Quién ha pecado más de derrochar? ¿Y qué equipos de captación se quedaron muy por debajo de lo esperado?
GOAL ha calificado las operaciones realizadas por los 10 principales clubes de la Deloitte Football Money League 2026, y analiza en qué situación quedan ahora que la temporada 2026-27 entra de lleno en acción...
Arsenal | Nota: A
El Arsenal ingresó unos nada despreciables 120 millones de libras (163 millones de dólares) en salidas tras vender a siete jugadores durante el mercado de verano, entre ellos Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard y Cristian Norgaard. La venta de Martinelli al Al-Hilal entrañaba un pequeño riesgo y daba mala imagen, porque Mikel Arteta no tiene demasiadas alternativas en la banda izquierda y el brasileño aún tiene mucho que ofrecer a sus 25 años, pero realmente no se puede culpar a los gunners por aceptar una oferta récord para el club de 55,7 millones de libras (76 millones de dólares) por un jugador que solo marcó un gol en la Premier League la pasada temporada.
Martinelli también estaba destinado a ser suplente por la llegada de Cristian Tzolis, que ya parece una ganga tras su traspaso de 34 millones de libras (46 millones de dólares) desde el Club Brugge. No, no está al nivel de Vinicius Junior, pero el ex del Club Brugge y del Norwich City es un jugador emocionante, directo y una máquina de dar asistencias, con muchísimo potencial aún por explotar.
El Arsenal también desembolsó 75 millones de libras (102 millones de dólares) por Bruno Guimaraes, una incorporación que se acerca tanto como se puede a una apuesta segura en este mercado. El brasileño, que demostró su nivel de Premier League a lo largo de cuatro impresionantes años en el Newcastle, tiene el perfil para completar el centro del campo de Arteta gracias a su excelente resistencia a la presión, su capacidad de pase progresivo y su feroz habilidad para recuperar balones.
Ezri Konsa fue la última cara nueva en llegar, procedente del Aston Villa en una operación de 55 millones de libras (74 millones de dólares), y la versatilidad del internacional inglés en defensa podría ser crucial mientras William Saliba lucha por recuperarse de una lesión grave. Piero Hincapie también será una opción fiable, tras hacer permanente su llegada al Arsenal después de una cesión muy impresionante.
Arteta tiene todas las herramientas que necesita para asegurarse de que el trofeo de la Premier League siga en el Emirates, y quizá incluso para garantizar que el Arsenal vaya un paso más allá en la Champions League.
Barcelona | Nota: B
Al comienzo del verano, el Barcelona confirmó su esperado regreso a la norma del 1:1 del Fair Play Financiero de La Liga, lo que significa que cada euro que genere con ventas de jugadores puede volver a gastarlo en nuevos fichajes, sin las limitaciones que le habían frenado en los últimos años. El campeón de Liga logró ingresar 120 millones de euros (103 millones de libras/139 millones de dólares) con la salida de cinco jugadores, siendo el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain por 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) el que más diferencia marcó, mientras que también se quitó de su masa salarial a Robert Lewandowski y Marcus Rashford.
El club también aprovechó su alta calificación crediticia para asegurarse un préstamo bancario de 210 millones de euros (180 millones de libras/243 millones de dólares), respaldado por un adelanto sobre los ingresos previstos por derechos de retransmisión televisiva en los próximos cuatro o cinco años, por lo que Hansi Flick tuvo vía libre para ir a por todos sus principales objetivos de mercado. El técnico alemán consiguió dos, Anthony Gordon y Rodri, que le costaron al Barça un total combinado de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares).
El ex del Newcastle Gordon es el extremo perfecto para el sistema de presión alta de Flick, y Rodri es el mejor centrocampista defensivo del mundo. Arrebatarle este último al Manchester City fue quizá el mayor golpe de todo el mercado, porque el ganador del Balón de Oro de 2024 puede impulsar al Blaugrana hacia su primera corona de la Champions League desde 2015.
Flick también cubrió las bajas de Lewandowski y Torres fichando a Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, y a Gabriel Jesus, del Arsenal, mientras que el prodigio de 18 años Jesse Bisiwu llegó desde el Club Brugge. El Barça cerró sus operaciones con el fichaje de Joao Cancelo como agente libre, un movimiento que el jugador de 32 años se había ganado de sobra tras triunfar en su regreso inicial a préstamo desde el Al-Hilal.
No llegaron más defensas nuevos, sin embargo, y eso es motivo de preocupación, especialmente tras la cesión de Ronald Araujo al Liverpool. La falta de cohesión atrás le costó muy caro al Barça en Europa la temporada pasada, pero, por otro lado, no tenía a Rodri para ofrecer protección. Es posible que simplemente termine marcándole más goles que nadie a todos con el héroe del Mundial de España a mano para apagar transiciones peligrosas, aunque su infructuosa persecución de Julian Alvarez, del Atletico Madrid, puede dejar una cicatriz duradera, porque el propenso a las lesiones Jesus ni de lejos está a la altura como alternativa fiable.
Bayern de Múnich | Nota: C
El Bayern de Múnich tuvo un verano muy tranquilo. Diez jugadores dejaron el club, incluida la leyenda del club Leon Goretzka, que había llegado al final de su contrato, y solo Joao Palhinha y Noel Aseko dejaron más de 10 millones de euros en ventas directas.
Vincent Kompany acabó realizando solo dos grandes fichajes, el primero de ellos Ismael Saibari, procedente del PSV. El Bayern pagó 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) por el jugador de 25 años, que marcó 26 goles en la Eredivisie entre sus dos últimas temporadas en el Philips Stadion y brilló con Marruecos en el Mundial de 2026.
Saibari fue el jugador más destacado de Marruecos durante su camino hasta los cuartos de final, sobre todo al marcar en el empate 1-1 contra Brasil, y dio dos asistencias en su debut con el Bayern, una victoria por 5-1 ante el Stuttgart en la Bundesliga. Kompany puede contar con Saibari para aportar flexibilidad táctica y potencia bruta a su frente de ataque, añadiendo otra dimensión que el excedido por el Chelsea Nicolas Jackson no pudo dar.
El Bayern también arrebató al internacional alemán Nathaniel Brown al Eintracht Frankfurt en otra operación de 50 millones de euros, y el jugador de 23 años ofrecerá una valiosa competencia a Alphonso Davies en el lateral izquierdo. Sin embargo, el logro más significativo del mercado para el vigente campeón de la Bundesliga fue retener a Michael Olise.
El Real Madrid estuvo fuertemente vinculado durante semanas con un traspaso de récord mundial por el internacional francés, antes de que finalmente publicara un comunicado negando cualquier contacto formal con el Bayern. Habría sido un desastre perder a Olise, que es candidato al Balón de Oro tras su increíble campaña 2025-26, pero ahora formará parte de un ataque aún más fuerte junto a Saibari.
La plantilla de Kompany no necesitaba una gran reconstrucción dado lo cerca que se quedó de alcanzar la final de la Champions League en mayo, y también fue vital abrir conversaciones para la renovación de contrato de Harry Kane, pero en líneas generales fue un mercado conservador. Solo el tiempo dirá si eso acaba pasándole factura al Bayern.
Chelsea | Nota: B-
El Chelsea acometió una reconstrucción estructural en verano diseñada explícitamente para adaptarse a la filosofía de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y fue el club que más gastó entre sus rivales de la Premier League, con un desembolso de 349 millones de libras (471 millones de dólares) en nuevos fichajes, compensado por una recuperación de 382 millones de libras (516 millones de dólares) en ventas de jugadores.
La operación estrella fue la compra récord para el club de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por 117 millones de libras (158 millones de dólares), y el internacional inglés ha empezado con buen pie, con dos participaciones de gol en sus dos primeros partidos de la Premier League con el Chelsea.
Las primeras señales apuntan a que Rogers estará a la altura de su descomunal precio, después de haber conectado de inmediato con Joao Pedro y Cole Palmer en el último tercio. Alonso también fichó al veterano dúo formado por Danny Welbeck y Jordan Henderson, que aportan la experiencia y el liderazgo que tanto necesitaba una plantilla a la que le faltó claramente esto último la temporada pasada.
En defensa, el Chelsea invirtió un total de 111 millones de libras (150 millones de dólares) en Maxence Lacroix, Marco Palestra y Pep Chavarria, y Emi Martinez siguió a Rogers desde el Villa en una operación de bajo coste de 7,5 millones de libras. El portero argentino supone una mejora enorme respecto a su anterior calamitoso número 1, Robert Sanchez.
Por otro lado, el prometedor delantero Emmanuel Emegha y el centrocampista argentino Valentin Barco llegaron al Chelsea desde su club hermano, el Strasbourg, reforzando aún más la profundidad de la plantilla. El Chelsea cubrió casi todas las necesidades en materia de incorporaciones y también logró desprenderse del lastre con la misma eficiencia.
Perder a Marc Cucurella, traspasado al Real Madrid, fue un golpe, pero lo hicieron de maravilla al conseguir grandes cantidades por jugadores como Andrey Santos, Nicolas Jackson y Liam Delap. Los canteranos Trevoh Chalobah y Tyrique George también fueron vendidos, al Como y al Everton, respectivamente, por un beneficio neto combinado de 50 millones de libras (68 millones de dólares).
También hubo drama en el último día de mercado, ya que el Chelsea hizo caja con Enzo Fernandez en la venta más cara de su historia, al sacarle al Manchester City una cifra de 125 millones de libras, igualando el récord de la Premier League. Recuperar toda su inversión inicial en el argentino, y un poco más, fue una gran operación, pero el Chelsea no cerró un acuerdo por su sustituto, Lamine Camara, del Mónaco.
Eso sin duda rebajará el ambiente optimista en Stamford Bridge, porque Alonso ahora está demasiado corto de efectivos en el centro del campo como para conquistar el título de liga. Incluso un Fernandez descontento podría haber aportado mucho al nuevo proyecto del Chelsea, y perderlo podría socavarlo por completo.
Liverpool | Nota: C-
El Liverpool cerró el verano de forma espectacular, al dejar atado un acuerdo de 120 millones de libras (162 millones de dólares) por Bradley Barcola que convirtió al atacante del Paris Saint-Germain en su segundo fichaje más caro de la historia. Pese a no ser siempre titular habitual en el PSG, Barcola hizo una aportación vital en ambos triunfos del club en la Champions League durante las dos últimas temporadas, y hay muy pocos extremos izquierdos mejores en el fútbol europeo.
El rápido francés tiene las cualidades para convertirse en el nuevo talismán ofensivo del Liverpool tras la marcha de Mohamed Salah. El nuevo técnico, Andoni Iraola, también pudo fichar a Victor Munoz procedente de Osasuna por solo 34 millones de libras (46 millones de dólares), una operación que podría acabar siendo una ganga a juzgar por el golazo del delantero español en el empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest.
En defensa, por su parte, el Liverpool dio por fin la bienvenida al joven francés Jeremy Jacquet, que acordó su traspaso de 60 millones de libras (81 millones de dólares) desde el Rennes ya en enero, y a Araujo, cedido por el Barcelona. Sin embargo, Jacquet sigue estando muy verde y solo se recuperó recientemente de una lesión grave, mientras que el Barça dejó salir a Araujo porque se había convertido en cierta medida en un lastre.
En líneas generales, Iraola no ha recibido el respaldo que habría esperado tras dar el salto desde el Bournemouth. Además de Salah, el Liverpool también se despidió de Andrew Robertson, Ibrahima Konate y Curtis Jones, este último por un traspaso de 30 millones de libras (41 millones de dólares) al Inter.
Da la sensación de que el Liverpool es ahora más débil, especialmente atrás. Pelear por el título parece claramente fuera de su alcance, e Iraola también podría tener dificultades para devolver al equipo a los puestos de Champions League si sufre cualquier contratiempo con las lesiones.
Manchester City | Nota: C+
Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Savinho, Manuel Akanji, Nathan Ake, James Trafford: esa es la lista completa de estrellas del primer equipo que dejaron el Manchester City de forma permanente durante el verano. Generaron al club un total de 327 millones de libras (442 millones de dólares), mientras que Omar Marmoush y Jack Grealish también se marcharon cedidos al Tottenham y al Everton, respectivamente.
Es una parte importante del vestuario la que se ha ido, junto con el legendario entrenador Pep Guardiola, y su sucesor, Enzo Maresca, tiene ahora un trabajo enorme por delante. Para contrarrestar esas salidas, el City desembolsó un total de 421 millones de libras (570 millones de dólares) en tres fichajes de relumbrón: Enzo Fernandez, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, de 18 años.
El City aún debería meterse entre los cuatro primeros de la Premier League tras hacerse con ese trío, y alcanzar las fases finales de la Champions League, pero no tiene lo suficiente para ganar ninguna de las dos competiciones. Los tres centrocampistas no están a la altura de Rodri en cuanto a calidad individual, aunque con el matiz de que Bouaddi es claramente una apuesta de futuro. Fernandez debería adaptarse rápido tras reencontrarse con su exentrenador en el Chelsea, Maresca, pero no va a ser el fichaje transformador que debería garantizar su precio de 125 millones de libras (169 millones de dólares).
Maresca aún puede contar con Erling Haaland y Rayan Cherki para darle al City una pegada clínica en ataque, y el extremo brasileño Allan, fichado desde el Palmeiras por 32 millones de libras (43 millones de dólares), le da a Maresca otra opción ofensiva, pero han parecido demasiado vulnerables en el otro lado del campo en sus dos primeros partidos de la Premier League. Es un equipo que de repente parece inconexo, y es imposible exagerar lo devastadora que es la salida de Rodri; él lo cohesionaba todo.
La plantilla no es lo bastante fuerte como para devolver al City a las cotas deslumbrantes de los mejores años de Guardiola, ni siquiera para repetir el éxito modesto, para sus estándares, del doblete de la FA Cup y la Carabao Cup de la temporada pasada. No fue lo bastante proactivo en el mercado y ha dejado a los nuevos fichajes expuestos a críticas demoledoras al no reforzar suficientemente el bloque que los rodea.
Manchester United | Nota: Suspenso
El Manchester United dejó salir a Casemiro, Jadon Sancho y Tyrell Malacia cuando sus contratos expiraron en junio, y recaudó 50 millones de libras (68 millones de dólares) con las ventas del delantero descartado Rasmus Hojlund y del portero suplente Radek Vitek al Napoli y al Middlesbrough, respectivamente. Esas salidas liberaron un margen importante en la masa salarial, pero el grupo propietario liderado por INEOS siguió mostrándose bastante cauto en materia de fichajes.
En Old Trafford se han presentado siete jugadores nuevos por un coste de 160 millones de libras (217 millones de dólares), pero solo tres entran en la categoría de grandes incorporaciones para el primer equipo. Además, los tres juegan en la misma zona del campo, ya que Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos llegaron para cubrir el vacío dejado por la salida de Casemiro y la ausencia obligada de Manuel Ugarte por lesión.
Baleba llegó arrastrando un problema en el tobillo, y Carrick ha confirmado que su debut podría retrasarse hasta tres semanas, pero el ex del Brighton debería aportar la fortaleza física que tanto necesita la sala de máquinas del United. Tielemans también es un futbolista con experiencia en la Premier League, y el domingo dio a los aficionados la primera muestra real de su brillantez creativa en la goleada por 5-2 al Ipswich, pero tanto él como Santos sufrieron como pareja cuando el United cayó de forma sorprendente ante el Hull City en la jornada inaugural.
Puede que el nuevo centro del campo del United necesite tiempo para compenetrarse y, mientras tanto, el equipo tiene problemas reales en defensa y una escasez de opciones naturales de '9' a las que recurrir. Como mínimo, Carrick necesitaba a alguien que compitiera con Luke Shaw en el lateral izquierdo después de devolver al club a la Champions League, y otro central con experiencia podría haber marcado una gran diferencia mientras Matthjis de Ligt sigue recuperándose de un problema de espalda de larga duración.
El United también se quedó de brazos cruzados mientras su antigua joya de la cantera Danny Welbeck fichaba por el Chelsea procedente del Brighton y Ollie Watkins cambiaba el Aston Villa por el Al-Hilal. Cualquiera de esos dos internacionales ingleses podría haber aportado una cobertura de alto nivel en ataque y haber ejercido de mentor para Benjamin Sesko, y tampoco habría hecho falta gastar una fortuna para ficharlos.
Tal y como están las cosas, Carrick se ha quedado atado de pies y manos por culpa de la directiva. Sería un milagro que el United lograra dar el siguiente paso y convertirse en aspirante a la Premier League y a la Champions League después de un mercado tan decepcionante.
Paris Saint-Germain | Nota: A
No hace demasiado, el modelo de fichajes del Paris Saint-Germain era poco menos que un hazmerreír, con una larga lista de superestrellas, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar, incapaces de llevarles a su objetivo final de conquistar la Champions League. Sin embargo, todo eso cambió tras el nombramiento de Luis Enrique, que ha entregado Copas de Europa consecutivas después de adoptar un enfoque mucho más sensato en la contratación de jugadores.
Esa línea se mantuvo este verano, ya que el PSG pagó 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) por cada uno de Ferran Torres y Maghnes Akliouche, 45 millones de euros (38 millones de libras/52 millones de dólares) por Mika Godts y 7 millones de euros por Luca Digne. Torres, que ayudó al Barcelona a conquistar dos títulos consecutivos de LaLiga antes de guiar a España al título del Mundial durante el verano, es exactamente el tipo de delantero versátil que le encanta a Luis Enrique, y demostró lo útil que será al marcar un doblete en su debut en la Ligue 1 ante el Rennes.
Akliouche, por su parte, fue uno de los mejores jugadores de la categoría en el Mónaco la temporada pasada, y Godts está considerado como uno de los jóvenes más ilusionantes surgidos de los Países Bajos en mucho tiempo, después de firmar una sensacional irrupción en la campaña 2025-26 con el Ajax. Digne, con su enorme experiencia, será mientras tanto el suplente ideal de Nuno Mendes en el lateral izquierdo, y regresa a su país después de ganar la Europa League con el Aston Villa y de firmar un impresionante Mundial con Francia.
El PSG se movió rápido para reforzar su delantera después de dejar salir del club a Goncalo Ramos y Randal Kolo Muani, el primero en un ridículo traspaso de 74 millones de euros al AC Milan y el segundo a la Juventus por 41 millones de euros. Barcola también se marchó en la recta final del mercado, lo que fue una pérdida triste teniendo en cuenta cuánto ha contribuido el francés al reciente éxito del PSG, pero sencillamente no podían rechazar la oferta de 125 millones de euros del Liverpool. Generar 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) con la salida de Ibrahim Mbaye al Aston Villa también fue una jugada maestra.
La plantilla de Luis Enrique de algún modo parece ahora todavía más fuerte, y el PSG se ha convertido de repente en el estándar de oro de cómo fichar con eficiencia. Una vez más, es el equipo a batir en casa y en Europa.
Real Madrid | Nota: B+
Jose Mourinho tiene un largo historial de quejas por los fichajes, pero no tendrá motivos para utilizarlos como excusa si su segunda etapa en el Real Madrid no sale según lo previsto. El gigante español fue con todo a por los principales objetivos de Mourinho y consiguió a la mayoría, incluido Yan Diomande, fichado por una cifra récord en el club de 125 millones de euros (107 millones de libras/144 millones de dólares), al que le arrebató a PSG en sus narices.
El Madrid también fichó a la leyenda del Manchester City Bernardo Silva como agente libre, así que tiene completamente cubierta la banda derecha. En defensa, Ibrahima Konate llegó libre tras dejar el Liverpool, y el Real incorporó a Marc Curcurella y Denzel Dumfries desde el Chelsea y el Inter, respectivamente, por un total de 75 millones de euros (64 millones de libras/87 millones de dólares). Estos jugadores han marcado una diferencia inmediata en una defensa que solo ha encajado dos goles en los tres primeros partidos de Liga del Madrid.
Carlos Espi llegó para la delantera, en una astuta operación de 25 millones de euros (21 millones de libras/29 millones de dólares) procedente del Levante, y el jugador de 21 años se ganó al instante a la afición al marcar el gol de la victoria en el último minuto contra el Espanyol. Espi ocupará esencialmente el lugar de Gonzalo Garcia, que fue traspasado para seguir trabajando a las órdenes de Alvaro Arbeloa en el Fulham por 40 euros (34 millones de libras/46 millones de dólares). Los también canteranos Cesar Palacios y Manuel Angel también se marcharon a Craven Cottage.
El Madrid ingresó otros 4 millones de euros con la venta de Fran Garcia al Real Betis, y se despidió de la querida dupla defensiva formada por Dani Carvajal y David Alaba. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas.
La prioridad de Mourinho era traer a Rodri desde el Manchester City, pero el capitán de España eligió al Barcelona. Fue un golpe muy duro de encajar, sobre todo porque Rodri tiene nivel de sobra para ayudar al Barça a seguir siendo el dominador del fútbol español al menos un par de años más.
Sin embargo, el Real estará preparado para pelear hasta el final. Sigue teniendo la delantera superior porque Vinicius Junior decidió finalmente firmar una renovación de contrato en lugar de marcharse al Arsenal. Esas negociaciones exitosas demostraron que el Madrid sigue siendo un superclub y que el nuevo proyecto de Mourinho tiene recorrido de verdad.
Tottenham | Nota: D
Por último, pero no por ello menos importante, llega el club que pareció perder toda inhibición y quemar dinero sin ningún tipo de preocupación. El Tottenham estaba tan decidido a evitar acabar 17º en la Premier League por tercera temporada consecutiva que le dio a Roberto De Zerbi un presupuesto de 302 millones de libras (408 millones de dólares), el tercero más alto de la división este verano solo por detrás del Man City y el Chelsea, lo que demuestra que tiene una gran fe en el italiano.
Sin embargo, se puede argumentar fácilmente que ninguno de los jugadores que han traído vale el dinero que pagó el Tottenham. Sando Tonali es un buen centrocampista con mucha experiencia en la Premier League, pero aun así el Newcastle les sacó 100 millones de libras (135 millones de dólares).
Mateus Fernandes es un joven talento prometedor con 22 años, pero descendió con el West Ham la temporada pasada y, sencillamente, no valía 85 millones de libras (115 millones de dólares). Luego está Savio, que solo marcó dos goles en la Premier League en otras tantas temporadas con el Man City, pero el Spurs creyó que merecía el mismo desembolso disparatado que Fernandes. Ese es uno de los peores negocios de la historia del fútbol inglés, y de la historia del fútbol en general.
El Spurs incorporó además a un segundo fracaso del Man City por si fuera poco, en la figura de Omar Marmoush. Ha llegado con una cesión inicial, pero el Tottenham está obligado a comprarlo definitivamente por 60 millones de libras (81 millones de dólares) el próximo verano, lo que supone otro mal negocio. Un extraño movimiento de última hora también hizo que el Tottenham completara el fichaje del descarte del Chelsea Mykhailo Mudryk, con una opción de compra de 75 millones de libras (101 millones de dólares) incluida en el acuerdo.
El Brighton también habrá estado encantado de sacar 52 millones de libras (70 millones de dólares) del Tottenham por Jan Paul van Hecke. El fichaje tardío de Tosin Ararabioyo desde el Chelsea por solo 10 millones de libras fue la única operación que tenía sentido financiero para el Spurs, sin contar las llegadas como agentes libres de Marcos Senesi y Andrew Robertson.
El Tottenham sí vendió a ocho jugadores para intentar equilibrar las cuentas, pero dejó mucho que desear en la mesa de negociación. Cristian Romero se fue al Atlético de Madrid por 32 millones de libras (40 millones de dólares) y Djed Spence se unió al Inter por 30 millones de libras (33 millones de dólares), lo que fue un pobre retorno teniendo en cuenta que eran jugadores clave en el club y que ambos disfrutaron de grandes Mundiales.
En los últimos años, equipos como el Liverpool, el Chelsea y el Manchester United han demostrado que tirar dinero a ciegas no funciona. El pésimo arranque del Spurs en la nueva campaña sugiere que será el siguiente en aprender esa lección por las malas.