Por último, pero no por ello menos importante, llega el club que pareció perder toda inhibición y quemar dinero sin ningún tipo de preocupación. El Tottenham estaba tan decidido a evitar acabar 17º en la Premier League por tercera temporada consecutiva que le dio a Roberto De Zerbi un presupuesto de 302 millones de libras (408 millones de dólares), el tercero más alto de la división este verano solo por detrás del Man City y el Chelsea, lo que demuestra que tiene una gran fe en el italiano.

Sin embargo, se puede argumentar fácilmente que ninguno de los jugadores que han traído vale el dinero que pagó el Tottenham. Sando Tonali es un buen centrocampista con mucha experiencia en la Premier League, pero aun así el Newcastle les sacó 100 millones de libras (135 millones de dólares).

Mateus Fernandes es un joven talento prometedor con 22 años, pero descendió con el West Ham la temporada pasada y, sencillamente, no valía 85 millones de libras (115 millones de dólares). Luego está Savio, que solo marcó dos goles en la Premier League en otras tantas temporadas con el Man City, pero el Spurs creyó que merecía el mismo desembolso disparatado que Fernandes. Ese es uno de los peores negocios de la historia del fútbol inglés, y de la historia del fútbol en general.

El Spurs incorporó además a un segundo fracaso del Man City por si fuera poco, en la figura de Omar Marmoush. Ha llegado con una cesión inicial, pero el Tottenham está obligado a comprarlo definitivamente por 60 millones de libras (81 millones de dólares) el próximo verano, lo que supone otro mal negocio. Un extraño movimiento de última hora también hizo que el Tottenham completara el fichaje del descarte del Chelsea Mykhailo Mudryk, con una opción de compra de 75 millones de libras (101 millones de dólares) incluida en el acuerdo.

El Brighton también habrá estado encantado de sacar 52 millones de libras (70 millones de dólares) del Tottenham por Jan Paul van Hecke. El fichaje tardío de Tosin Ararabioyo desde el Chelsea por solo 10 millones de libras fue la única operación que tenía sentido financiero para el Spurs, sin contar las llegadas como agentes libres de Marcos Senesi y Andrew Robertson.

El Tottenham sí vendió a ocho jugadores para intentar equilibrar las cuentas, pero dejó mucho que desear en la mesa de negociación. Cristian Romero se fue al Atlético de Madrid por 32 millones de libras (40 millones de dólares) y Djed Spence se unió al Inter por 30 millones de libras (33 millones de dólares), lo que fue un pobre retorno teniendo en cuenta que eran jugadores clave en el club y que ambos disfrutaron de grandes Mundiales.

En los últimos años, equipos como el Liverpool, el Chelsea y el Manchester United han demostrado que tirar dinero a ciegas no funciona. El pésimo arranque del Spurs en la nueva campaña sugiere que será el siguiente en aprender esa lección por las malas.