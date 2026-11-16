Lily Yohannes celebró un gol, sumó dos victorias y, llegado el domingo, tuvo una pista que podía llamar suya.

La joven centrocampista marcó en la victoria por 6-0 del Olympique de Lyon ante la Juventus el miércoles y disputó unos minutos en el triunfo por 1-0 frente al Saint-Malo el sábado. Después llegó un hito de otro tipo: inauguró su propia Cruyff Court. Vinculado al premio Johan Cruyff al Talento del Año 2023-24 que recibió, este espacio comunitario ofrece a los jóvenes un lugar donde reunirse y practicar deporte, además de dar a Yohannes una conexión con el fútbol que va más allá de sus actuaciones.

Sus compañeras de la selección femenina de Estados Unidos también tuvieron un fin de semana ajetreado. En la Women's Super League, Sam Coffey fue titular por primera vez esta temporada con el Manchester City, pero Alyssa Thompson y el Chelsea se llevaron la victoria el sábado.

El domingo llegó la preocupación por Emily Fox, que tuvo que abandonar el campo tras un choque en el minuto 83 del empate 1-1 del Arsenal ante el London City Lionesses. Por su parte, Phallon Tullis-Joyce sumó otra portería a cero en la victoria por 2-0 del Manchester United frente al Crystal Palace el sábado.

La atención pronto volverá a centrarse en los compromisos internacionales: la selección femenina de Estados Unidos disputará los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf el 27 de noviembre.

GOAL repasa cómo les fue a las estadounidenses en la WSL y en Francia.