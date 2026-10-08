Incluso antes de que empezara la concentración, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expuso los desafíos que planteaba. Dijo que sería agotadora y no estaba precisamente contento con ello. Cuatro partidos en un espacio de tiempo tan corto serían duros. Sería un camino difícil para sus jugadores.
Al final, la selección masculina de Estados Unidos recorrió ese camino mejor de lo que nadie podría haber imaginado. Cuatro partidos, cuatro victorias y un progreso significativo: Pochettino no podría haberlo diseñado mejor ni en sus sueños.
Lo mismo puede decirse de varios jugadores. Trece lograron su primera internacionalidad con la selección masculina de Estados Unidos, lo que ya de por sí convirtió estas semanas en un sueño. Algunos dieron un paso más con momentos importantes y reforzaron su candidatura para seguir sumando internacionalidades en el futuro.
Otros, mientras tanto, dejaron pasar su oportunidad. Si esta concentración nos ha mostrado algo, es que la nómina de jugadores está evolucionando. Algunos jugadores ahora sabrán que necesitan evolucionar con ella.
Con eso en mente, GOAL repasa quiénes han aumentado su cotización y quiénes tienen más trabajo por hacer de cara al futuro.