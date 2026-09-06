¿Usain Bolt al Wythenshawe FC, los Harlem Globetrotters de la Sunday League? Así es el proyecto de estrellas con iconos de la Premier League
El Hollyhedge Park Community Stadium, con capacidad para 1.500 espectadores y situado en la localidad de Wythenshawe, en el Gran Mánchester, se ha convertido en un destino de fin de semana muy atractivo para aficionados al fútbol de todo el país. El primer equipo semiprofesional de Wythenshawe juega en la Northern Premier League Division One West, la octava categoría del fútbol inglés, pero su popularidad ahora ya la iguala el equipo de veteranos del club.
Eso se debe a que su plantilla, dirigida por el excentrocampista del Manchester City Stephen Ireland, sumó entre todos más de 1.800 apariciones en la Premier League la temporada pasada. "La lista de inscritos es una locura. Luego, como solo pueden jugar 11, tengo que decirles a estos exprofesionales que no os necesitamos esta semana y todos se mueren por jugar", contó Ireland a Ladbrokes en marzo, según The Sun.
También reveló que el ocho veces medallista de oro olímpico Usain Bolt se había puesto en contacto para involucrarse. Las conversaciones debieron ir bien, porque el rey jamaicano de la velocidad se ha inscrito oficialmente con el Wythenshawe Veterans para la temporada 2026-27.
Bolt intentó hacer carrera en el fútbol profesional después de retirarse del atletismo en 2017, llegando a jugar brevemente para el Central Coast Mariners de la A-League. Con solo 40 años, Bolt seguro que confiará en sus opciones de causar un gran impacto en la Cheshire Veterans Premier League para mayores de 35 años. Eso sí, tendrá que compartir protagonismo con un buen número de auténticas estrellas del fútbol, mientras el Wythenshawe Vets aspira a continuar su notable ascenso como una potencia del fútbol dominical.
Irlanda, el arquitecto
Wytheshawe Vets logró dos ascensos consecutivos y ganó 30 de sus 32 partidos en la campaña 2024-25, pero también sufrió derrotas seguidas en las finales de la County Cup, y había un hambre colectivo de más. Uno de los jugadores, Blake Norton, resultó ser amigo íntimo de Ireland y lo invitó a participar en la pretemporada el verano pasado.
Como exinternacional de la República de Irlanda, que además pasó por Aston Villa, Newcastle y Stoke City, Ireland pudo entonces sacar un gran partido a su impresionante lista de contactos. Tampoco se trataba de llamar a la gente de la nada, porque Ireland había empezado un informal partido de fútbol 9 los martes por la noche con sus amigos del fútbol después de la pandemia de Covid-19. Nedum Onuoha, excompañero suyo en el Manchester City, fue el primero en unirse, y muy pronto los entrenamientos de Wythenshawe empezaron a parecerse a un grupo de Soccer Aid.
Su ataque acabaría repleto de extalentos de la Premier League, desde el delantero de Inglaterra y Liverpool Emile Heskey y la estrella del Everton Oumar Niasse, hasta el héroe de culto del Newcastle Papiss Cisse y el atacante del Burnley George Boyd. Joleon Lescott, campeón de la Premier League con el City y conocido como un defensa de entradas duras, también llegó para jugar arriba en lugar de hacerlo en su habitual posición atrás.
Wythenshawe también contó con otros dos campeones de liga en las figuras del querido excapitán del Manchester United Antonio Valencia y el icono del Leicester Danny Drinkwater, mientras que el defensa del Wigan Maynor Figueroa y el extremo del Swansea Jefferson Montero añadieron todavía más experiencia a sus filas. Ireland también ha conseguido incorporar en los últimos meses a sus compatriotas Paul McShane, Darron Gibson y Ciaran Westwood, con la obligación para cada jugador de pagar 15 £ al mes en cuotas de la plantilla.
Queda muy lejos de cobrar millones por jugar al máximo nivel, pero para nadie de los implicados se trata de dinero. "Cuando sigues amando el fútbol y sabes que todavía puedes jugar, en cualquier sitio en el que puedas jugar al fútbol, ¿qué vas a hacer?", dijo Niasse a The Sun. "Es más bien la alegría de tener un sitio en el que podemos jugar con organización".
«Es muy divertido»
Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que el máximo goleador histórico del Man Utd, Wayne Rooney, se incorporara por un tiempo, y Drinkwater fue uno de los que acogieron con agrado la idea, aunque eso significara que su puesto quedara amenazado. «¿Rooney, sí? Imagínate eso, sería una locura. Rooney en la posición de ‘10’, no estaría nada mal. Yo estaría encantado de verlo desde la banda», dijo el excentrocampista del Chelsea a The Sun.
Sin embargo, Ireland, jugador-entrenador, insiste en que a los veteranos que más tiempo llevan en el vestuario no se les apartará para hacer sitio a los nombres más famosos. Dijo a The Telegraph: «Tengo cuidado de no traer a demasiada gente porque queremos que sea una mezcla de auténticos veteranos de toda la vida con quizá cuatro o cinco profesionales cada vez. Pero es muy divertido. Nos encanta».
Eso quedó claro la temporada pasada, cuando Wythenshawe logró un cuádruple histórico. Ireland y compañía ganaron la Cheshire Premier Division con una diferencia de goles de +87, una auténtica barbaridad, y por fin se hicieron con el trofeo de la County Cup tras arrollar a East Manchester Vets por 9-2. Vencieron a Vickerstown por 8-2 para conquistar la Lancashire FA Veterans Cup, y completaron su botín con el triunfo en la The League Chairman's Cup.
Las goleadas se han vuelto habituales, pero Drinkwater no cree que su dominio sea algo malo. «No estamos aquí para aprovecharnos del nivel que haya, esto es simplemente para disfrutar y mantener la forma física», dijo a Sky Sports. «Ojalá los rivales también vean lo positivo de esto».
La carrera de Drinkwater se fue apagando tristemente tras una etapa frustrante en el Chelsea, y se retiró a los 33 años después de pasar un año sin club. Jugar en el Wythenshawe le ha devuelto la pasión por el fútbol, como añadió: «No creo que se pueda disfrutar mucho más del fútbol que con cosas así. No se puede comparar [con la vida en la Premier League]: después te tomas un bocadillo de beicon y una cerveza, es genial».
Cisse se hace viral
Los Veteranos de Wythenshawe aparecieron en los titulares de los periódicos tras un despiadado 13-0 sobre South Liverpool, con Cisse firmando siete de los goles ante una afición local encantada. Sin embargo, el exnúmero 9 de Senegal también se hizo viral por una secuencia de 30 segundos embarazosa y extraordinaria.
Cisse se dispuso a lanzar un penalti en la primera parte, pero vio cómo el portero de South Liverpool rechazaba su flojo disparo, y luego mandó el rechace al poste. Hubo un ligero desvío en el tiro que le dio un córner a Wythenshawe, y Cisse fue trotando para lanzarlo con una sonrisa irónica en la cara.
Sin embargo, esa sonrisa se convirtió en una expresión de horror para Cisse, ya que de algún modo logró golpear el balón directamente fuera para saque de puerta, y un usuario de X lo describió como "el peor córner que he visto nunca". Aun así, fue él quien acabó riendo el último al final del partido.
Seis de sus goles llegaron en los segundos 45 minutos, incluido un sublime remate de vaselina que dejó a la grada riéndose con incredulidad. The Telegraph informó de que unas 800 personas acudieron a ver el partido, algo prácticamente inaudito en el fútbol de veteranos de Sunday League, y muchas de ellas se reunieron detrás de la portería situada cerca de la casa club para ver de cerca a las estrellas al final del encuentro.
Cisse recibió la mayor ovación al abandonar el terreno de juego, y habló con algunos aficionados antes de firmar autógrafos a un grupo de niños en un gesto elegante. Wythenshawe se ha disparado en las redes sociales y ha ganado reconocimiento internacional, algo que tiene encantado al presidente del club, Carl Barrett.
"Literalmente, empezó con una conversación sobre cómo podíamos ganar estas County Cups y, de repente, tenemos a todos estos jugadores estrella", contó a The Guardian el año pasado. "La prensa positiva siempre es buena, pero nunca habíamos tenido nada parecido. Incluso uno de mis familiares en Australia me ha enviado un mensaje. Hasta ahí hemos llegado.
"Wythenshawe no es la zona más acomodada, pero ojalá esto pueda contribuir a que tengamos más jugadores, generemos más dinero y aumente la buena sensación en el lugar... se puede percibir."
Más caras nuevas
No todo ha sido un camino de rosas, eso sí. Ireland fue víctima de una entrada tardía con los tacos por delante durante un partido en mayo que le obligó a recibir atención médica sobre el terreno de juego por parte de los paramédicos. Fue trasladado al hospital y más tarde se sometió a una operación por graves fracturas en la tibia y el peroné de la pierna.
Ireland sigue trabajando ahora para recuperar la forma, y la lesión le obligó a perderse la primera participación de Wythenshawe en la copa anual TST de fútbol siete en Estados Unidos. Eso sí, estuvo allí para animarlos en Carolina del Norte, y el conjunto de Mánchester superó la fase de grupos con seis puntos de nueve posibles para citarse en dieciseisavos de final con Soccer Central FC.
Wythenshawe acabó perdiendo 3-2 y se quedó sin la oportunidad de seguir adelante y competir por el premio de 1 millón de dólares del torneo, pero fue una experiencia que les dio una exposición aún más valiosa. Desde entonces, Ireland ha podido añadir todavía más calidad a sus filas, y la llegada de Bolt es solo la punta del iceberg.
El fichaje estrella es el de Marc Albrighton, excompañero de Drinkwater en el Leicester, con el enérgico exextremo presumiendo de 310 apariciones en la Premier League a lo largo de 14 años, después de haber comenzado inicialmente su carrera en el Aston Villa. Wythenshawe también ha incorporado a Erik Pieters, el combativo lateral que fue un hombre clave tanto en el Stoke de la era Tony Pulis como en el Burnley de Sean Dyche.
Entre los otros nuevos fichajes destacados figuran el canterano del Arsenal Kyle Bartley, que jugó en la Premier League tanto con el Swansea como con el West Brom, la leyenda del Watford Adrian Mariappa y el exdelantero de Rangers y Derby Martyn Waghorn. Basta con decir que Wythenshawe está preparado para otro año muy fuerte.
vinculación con Angry Ginge
En otro movimiento astuto, el Wythenshawe ha anunciado que permitirá al Winton Yanited, dirigido por el streamer y ganador de I'm a Celebrity: Get Me Out Of Here Angry Ginge, usar su campo para disputar sus partidos de los sábados durante la temporada 2026-27. El Winton jugará en Hollyhedge cuando el primer equipo del Wythenshawe juegue fuera de casa.
Barratt explicó este acuerdo en la web del club: "Es una oportunidad fantástica para atraer a un nuevo público al campo, elevar el perfil del Wythenshawe FC y mostrar el club y nuestras instalaciones a gente que quizá no nos había visitado antes". El domingo también se disputó un partido benéfico entre los Wythenshawe Vets y el Winton a favor de Manchester Minds y Come Together CIC, que el equipo de Ireland ganó por 5-2.
Una multitud de más de 1.000 personas, con todo vendido, presenció el encuentro mientras el club recaudaba dinero para una gran causa y aumentaba aún más la expectación de cara al gran arranque de la temporada. La incorporación de Bolt llevará el tirón mediático del Wythenshawe a otro nivel.
"La repercusión que está teniendo y la tracción que ha cogido... simplemente ha explotado", dijo Ireland a The Sun en marzo. "Ahora vienen multitudes enormes. Es brillante. Hay muchísimas cosas preparadas. Hay chicos que están consiguiendo trabajos gracias a esto, algunos jugadores están logrando patrocinios y se están abriendo puertas".
Más importante aún, sin embargo, es que ha ayudado a llenar un vacío. Afrontar la retirada puede ser difícil para los jugadores profesionales cuya vida giraba en torno al juego, y el entorno del Wythenshawe ofrece la mezcla perfecta de camaradería y competitividad para hacer más fácil el proceso.
Ireland añadió: "Ha sido un gran incentivo para mantenerse en forma, socializar y que todo el mundo se reúna. Y también está la parte de la salud mental. Te alejas del fútbol y no sabes qué hacer contigo mismo ni sientes que tengas un propósito. Aunque intentes prepararte para eso, es imposible, porque un día te lo quitan y tus rutinas desaparecen. Está devolviendo a la gente un verdadero propósito".
'Ven por el fútbol, quédate por el buen rollo' parece ser la filosofía central del Wythenshawe. Ese es el deporte rey en su forma más pura.