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GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

¡Una temporada de lo más frenética! Cómo el Chelsea se sacudió la maldición de la Champions League para vencer al Bayern de Múnich en su propio estadio

¡Era impensable! Una temporada frenética, plagada de luchas internas y de un gran cambio en el banquillo, terminó con el Chelsea conquistando el título europeo

Peter McVitie
Traducido por

  • Eran la 1.30 de la madrugada cuando John Terry emprendió la larga caminata en solitario por el césped empapado hacia el punto de penalti en el estadio Luzhniki de Moscú. Mentalizándose para lanzar el quinto penalti del Chelsea en la tanda contra el Manchester United, el capitán estaba a solo un instante de coronar a su equipo campeón de Europa por primera vez. 

    Resbaló y el balón golpeó el poste. El United marcó sus dos penaltis siguientes, pero Nicolas Anelka vio cómo Edwin van der Sar detenía su lanzamiento, destrozando el sueño del Chelsea en la Champions League.

    «¿Por qué?», se preguntaría Terry horas después mientras estaba solo en la habitación de su hotel, contemplando la capital rusa. «¿Por qué entonces? ¿Por qué empezó a llover?» 

    Cuatro años después, cuando Didier Drogba se encaminó hacia el punto de penalti en el Allianz Arena en 2012, cargaba con el peso de aquella obsesión de casi una década. Con una carrera corta y un golpeo con la bota, mandó al guardameta del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, al lado contrario. Tras años de dolorosos intentos fallidos, el Chelsea por fin era campeón de la Champions League.

    Lo absurdo de todo es que había salido triunfador contra todo pronóstico. La generación dorada del Chelsea envejecía y la fracturada plantilla, dirigida por el técnico interino Roberto Di Matteo, había avanzado a trompicones en una caótica temporada nacional.

    Y, sin embargo, de alguna manera había conquistado Europa justo en el momento en que el sueño parecía completamente fuera de su alcance.

  • ¡Motín!

    FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
    AFP

    La llegada de un joven entrenador portugués debía llevar al Chelsea al siguiente nivel, pero todo salió mal

    Entre aquella noche lluviosa en Moscú y la recuperación milagrosa en Múnich mediaron cuatro años de trauma acumulado para los jugadores y los aficionados del Chelsea. En 2009, la tristemente célebre pesadilla arbitral de Tom Henning Ovrebo contra el Barcelona culminó con la puñalada de Andres Iniesta en el minuto 93 en el corazón de la afición local en Stamford Bridge. En 2010, Jose Mourinho regresó para eliminarles en octavos de final en su camino hacia la conquista de la competición con el Inter. Un año después, su rival inglés, el United, infligió una doble miseria al conjunto londinense al eliminarlo en cuartos de final y luego arrebatarle el título de la Premier League. Cuando terminó la campaña 2010-11, muchos creían que el Chelsea simplemente nunca daría el salto al siguiente nivel.

    Sin embargo, aquel verano Abramovich creyó haber encontrado al cerebro que los convertiría en la fuerza dominante del continente. Andre Villas-Boas llegó procedente del Porto como un prodigio táctico de 33 años, con la misión de sustituir el estilo de contraataque de los Blues por una propuesta de fútbol más entretenida y moderna y, crucialmente, supervisar la transición de poder desde una generación dorada en declive hacia una camada más joven de jugadores. 

    En lugar de eso, su etapa desencadenó una crisis existencial en Stamford Bridge.

    El técnico portugués insistió en una línea defensiva adelantada que dejó al descubierto la movilidad menguante de los centrales, al tiempo que enfadaba y marginaba a los egos más fuertes del vestuario. Frank Lampard, Ashley Cole y Drogba se encontraron habitualmente en el banquillo, lo que provocó enfrentamientos acalorados. En vez de irrumpir en la élite europea con el Chelsea, la revolución del entrenador inició una guerra ideológica entre un estratega sin demostrar y un grupo de ganadores y líderes que se negaban a ser dados por acabados.

    El conflicto alcanzó su punto álgido en el Stadio San Paolo en febrero de 2012. Antes de aquel cruce de octavos de final contra el Napoli, Villas-Boas ya estaba bajo presión y sabía que la eliminatoria definiría su etapa.

    «Ha habido una tendencia evidente al cambio, pero a partir de los mensajes [emitidos] por el club y el consejo en el pasado reciente hay una indicación clara de que hay un cambio en la forma en que afrontamos los proyectos de futuro», declaró a los periodistas. «La especulación es normal, dado el pasado cultural de este club de fútbol, pero hay que entender que ahora hay una perspectiva diferente. 

    «Tenemos una gran fe en lo que haremos el próximo año, construyendo un equipo para conseguir la mayor cantidad de trofeos posible. Tengo muchísima confianza en el próximo año. Eso no elimina ninguna responsabilidad por lo que está pasando ahora, pero teníamos un proyecto a tres años para cambiar no solo el equipo, sino también la cultura y la estructura del club. 

    «Había mucho que necesitábamos hacer, muchos planes, y por eso estoy ilusionado con el futuro. Tengo la plena confianza del propietario. Estoy aquí para hacer mi trabajo y mi trabajo es para este año y los dos siguientes».

    Frente a un Napoli letal con Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi y Marek Hamsik en la ida en Italia, Villas-Boas tomó una decisión controvertida: dejó a Lampard, Cole y Michael Essien en el banquillo. 

    La apuesta salió mal. Aunque Juan Mata adelantó pronto al Chelsea contra el curso del juego, la delantera del Napoli destrozó una y otra vez el centro del campo formado por Ramires y Raul Meireles y dejó en evidencia a los centrales Gary Cahill y David Luiz. Lavezzi marcó dos veces y Cavani hizo otro mientras los italianos arrasaban con un 3-1.

    Mientras la vieja guardia del Chelsea permanecía sentada en el banquillo con gesto pétreo, Villas-Boas estaba aislado en la banda.

    Doce días después, tras una desoladora derrota ante el West Brom, Abramovich desechó su plan a tres años y Villas-Boas fue destituido después de 256 días en el cargo. 

    Quinto en la Premier League y aparentemente sin esperanza en Europa, la temporada del Chelsea estaba perdida. Las funciones de interino recayeron en el asistente Di Matteo, un discreto excentrocampista de los Blues, a quien se le pidió simplemente que devolviera la paz a un vestuario amotinado.

  • Una remontada fantástica

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    El nombramiento de Roberto Di Matteo ayudó a estabilizar al Chelsea e inspiró una remontada enorme

    Después del fallido intento de Villas-Boas de desmantelar a las figuras más influyentes del vestuario, Di Matteo optó por devolver el poder a la vieja guardia. Para el partido de vuelta contra el Nápoles, desechó la línea adelantada y reinstauró la columna vertebral del equipo. Lampard, Terry, Cole y Drogba regresaron todos al once inicial. 

    Lo que vino después en Stamford Bridge fue una increíble demostración de determinación. En el minuto 28, Ramires puso un centro para Drogba, que se lanzó hacia el balón para cabecear y adelantar al Chelsea. Al inicio de la segunda parte, Terry se elevó por encima de la defensa del Nápoles para rematar de cabeza un córner de Lampard y poner al Chelsea por delante por el valor doble de los goles fuera de casa.

    El drama estaba lejos de haber terminado, ya que Gokhan Inler silenció al público cuando vio puerta en el minuto 55 y devolvió la ventaja al Nápoles. Aun así, los locales se negaron a rendirse. A falta de 15 minutos, Andrea Dossena tocó el balón con la mano dentro del área y Lampard asumió la responsabilidad para lanzar con potencia el penalti por el centro.

    Con 4-4 en el global, la eliminatoria se fue a la prórroga. En el minuto 105, Drogba arrastró con él a dos defensores dentro del área y asistió hacia atrás para que Branislav Ivanovic sacara un disparo a la escuadra. Cuando el pitido final confirmó la victoria del equipo local por 5-4 en el global, Di Matteo salió corriendo al campo presa de la euforia. Las grandes estrellas a las que habían dado por acabadas firmaron una de las mayores remontadas europeas de la historia del club.

    El Chelsea estaba en cuartos de final, donde se deshizo del Benfica con relativa facilidad, pero en semifinales le esperaba un equipo deslumbrante, revolucionario y aparentemente imparable: el Barcelona de Pep Guardiola.

  • Venganza contra el Barcelona

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    Ante el equipo de Pep Guardiola, el Chelsea parecía abocado a otro desastre

    Un gol icónico de Drogba permitió al Chelsea llegar con ventaja desde la ida en Londres, pero ante lo que muchos consideran el mejor equipo de clubes de la historia del fútbol, el conjunto blue sabía que la eliminatoria estaba lejos de estar sentenciada. Al fin y al cabo, era el mismo equipo que había destrozado sus sueños en circunstancias controvertidas en esta misma ronda tres años antes, cuando Iniesta marcó el gol decisivo en los últimos minutos. 

    En 2012, parecía que les esperaba otro desastre. En apenas 43 minutos del partido de vuelta, el plan de juego se había venido completamente abajo.

    Primero, el central Cahill se retiró lesionado cojeando a los 12 minutos. Después llegó una serie de golpes devastadores: Sergio Busquets empujó el balón a la red en el minuto 35 para igualar la eliminatoria y, dos minutos más tarde, el capitán Terry tuvo un momento de locura, al dar un rodillazo sin balón a Alexis Sanchez y ver la roja directa. Cuando Iniesta marcó el segundo de su equipo justo antes del descanso, parecía que una aniquilación total era inminente para un Chelsea con 10 hombres y sin centrales.

    De algún modo, justo antes del descanso, Lampard dio un atisbo de esperanza con un gran pase al espacio para Ramires, mientras el brasileño irrumpía en el área. El centrocampista la picó con audacia por encima del portero Victor Valdes para poner el 2-2 en el global y, de repente, el Chelsea mandaba por el valor doble de los goles fuera de casa.

    La segunda parte fue una batalla por la supervivencia. El Chelsea se replegó en un bloque bajo desesperado, con Drogba actuando casi como lateral izquierdo para tapar los huecos defensivos. El Barcelona asfixió y bombardeó al conjunto blue, y recibió además otro impulso cuando Drogba derribó a Cesc Fabregas dentro del área al inicio de la segunda mitad. Lionel Messi, que ya había marcado 63 goles aquella temporada, asumió la responsabilidad y estrelló su penalti en el larguero. En el minuto 83, el fenómeno argentino golpeó el poste con un disparo raso desde fuera del área.

    El Barcelona lo intentó de todas las maneras ante el equipo londinense, pero no logró encontrar el gol. Entonces, en el minuto 91, llegó el momento vital. Un despeje desesperado desde la defensa fue controlado con el aterciopelado primer toque de Fernando Torres en la línea del centro del campo. El delantero, que había fracasado desde su llegada en una operación de 50 millones de £ procedente del Liverpool, se lanzó hacia adelante, superó a Valdes y después empujó el balón a la portería vacía. El equipo inglés ganó por un global de 3-2. 

    El Chelsea había sobrevivido en el Camp Nou, pero la victoria tuvo un coste brutal. Debido a las tarjetas mostradas aquella noche, cuatro figuras clave, Terry, Ramires, Ivanovic y Meireles, fueron sancionados para la final contra el Bayern. 

    El Chelsea se había clasificado para la final de Múnich, pero la plantilla había quedado diezmada.

  • De vuelta en la final

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    AFP

    A Di Matteo le faltaban cuatro jugadores estrella cuando el club londinense se enfrentó al Bayern

    El 19 de mayo de 2012, el Chelsea entró en un escenario con todo en su contra. Frente al Bayern en el Allianz Arena, era la primera vez en la era de la Champions League que un equipo contaba con la ventaja de jugar en casa en la final. 

    El Bayern tiñó el estadio de rojo y blanco y confiaba en imponerse a un Chelsea hecho de retazos, que había soportado una campaña humillante y frenética.

    Con cuatro hombres clave fuera, Di Matteo se vio obligado a hacer algunos ajustes tácticos. David Luiz y Cahill fueron forzados a volver tras lesiones en los isquiotibiales para formar la pareja de centrales, mientras que Ryan Bertrand, de 22 años, debutó en Europa, situado en la banda izquierda para ayudar a contener la amenaza de Arjen Robben y Philipp Lahm.

    «Necesitamos usar la decepción de Moscú para inspirarnos», dijo Lampard. «Tenemos recuerdos buenos y malos de Moscú, pero el principal es que perdimos el partido. Nos ha costado un tiempo volver aquí, pero sabíamos que teníamos la capacidad para hacerlo. Solo mañana será la redención si ganamos el partido».

    Los siguientes 90 minutos reflejaron de muchas maneras el triunfo en el Camp Nou. El Bayern fue implacable en ataque, mientras Robbery y Franck Ribery les aterrorizaron por las bandas con oleada tras oleada de presión. Para el minuto 87, el Bayern había acumulado 35 disparos por los nueve del Chelsea. Aun así, gracias a entradas salvadoras de última hora de Cole y a las paradas de Petr Cech, el Chelsea resistió.

    Cerca del final de la segunda parte, el Chelsea estuvo a punto de venirse abajo. Toni Kroos colgó un centro al segundo palo, donde Thomas Muller superó a su marcador para conectar un cabezazo que botó por encima de Cech y entró tras golpear en la parte inferior del larguero. El estadio enloqueció y el entrenador Jupp Heynckes sustituyó de inmediato al goleador por el defensa Daniel Van Buyten para asegurar la victoria. Parecía que se acercaba un final familiar para el sueño europeo del Chelsea.

    Con dos minutos por jugarse, Torres provocó el primer córner del Chelsea en todo el partido. Mata puso un balón tenso, abierto hacia fuera, al primer palo y Drogba, tras esprintar por el área, se elevó por encima de Jerome Boateng y envió un potente cabezazo más allá de Neuer. 

    La afición local quedó en silencio mientras el Chelsea llevaba el partido a la prórroga.

  • La redención definitiva

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    AFP

    El Chelsea superó al campeón alemán en Múnich para conquistar el título al final de una campaña frenética

    Incluso en la prórroga, la intensidad aumentó y el partido se volvió más imprevisible. A los tres minutos del tiempo añadido, Drogba derribó a Ribery en el área y concedió un penalti. 

    Terry, Drogba y los aficionados del Chelsea se temieron lo peor.

    El exjugador del Chelsea Robben asumió la responsabilidad de ejecutar lo que parecía el golpe de gracia. Pero Cech, que había pasado horas estudiando los hábitos de Bayern en los penaltis antes del partido, se lanzó abajo a su izquierda y blocó el disparo de Robben, atrapando el balón contra su pecho. 

    Cuando sonó el pitido tras 120 minutos, el destino del trofeo iba a decidirse una vez más en una tanda de penaltis.

    Lahm marcó el primero de Bayern, mientras que el lanzamiento inicial de Mata para el Chelsea lo detuvo Neuer. Mario Gomez y el propio Neuer, que chutó el tercero de su equipo, marcaron, mientras David Luiz y Lampard mantenían con vida al Chelsea. Después de que Cole transformara con frialdad el cuarto del Chelsea, Ivica Olic se dispuso a lanzar para Bayern, pero Cech desvió el balón fuera.

    Entonces llegó el turno de Bastian Schweinsteiger. El centrocampista dudó antes de golpear el balón y contempló horrorizado cómo Cech lo desviaba al poste. El héroe checo adivinó la dirección correcta en los seis penaltis a los que se enfrentó aquella noche.

    Todo quedó en manos de Drogba. Cuatro años después de que su tarjeta roja en Moscú le privara de la posibilidad de lanzar el quinto penalti contra el United, el que Terry estrelló en el poste, se encontraba cara a cara con la redención. 

    «Tenía confianza», admitió después Drogba, que había perdido una tanda de penaltis con Costa de Marfil en la final de la AFCON unos meses antes. «Pero antes de ir a lanzarlo empecé a pensar en lo que pasó en la Copa Africana de Naciones, cuando pude haber ganado la final para mi equipo y fallé. Fue muy duro, pero al mismo tiempo pensaba que tenía que marcar después de todas las paradas de Petr Cech. Quería hacer sonreír al Chelsea en comparación con la otra vez, cuando todos estábamos hundidos y llorando».

    Con una breve carrera de dos pasos, Drogba colocó con calma el balón en la esquina inferior derecha mientras Neuer se lanzaba al lado contrario.

    Donde genios de los banquillos como Mourinho, Ancelotti y Luiz Felipe Scolari habían fracasado pese a contar con plantillas dominantes y en su mejor momento, un entrenador interino sí lo consiguió, guiando a un equipo que terminó sexto en la Premier League para alcanzar por fin el mayor honor del fútbol de clubes.

    La obstinación, el instinto de supervivencia y la negativa de un núcleo veterano a quedar definido por las decepciones de su pasado hicieron realidad el sueño europeo de Abramovich. 

    «Solo estoy feliz de que hayamos ganado», dijo Di Matteo. «Es una noche histórica para este club… Hace cuatro años, el club vivió una experiencia muy dolorosa. Yo lo estaba viendo en casa y en aquel momento sentí mucha pena por John Terry porque habría sido como el guion de una película, marcando él el gol de la victoria. 

    «El club ha esperado mucho tiempo. Tenemos un grupo de jugadores con un gran corazón, pasión, motivación y deseo. Esa era la única manera de poder conquistar este trofeo. Ha sido un esfuerzo inmenso de todo el grupo, cuerpo técnico y jugadores, y esta noche estamos muy felices».

    Cuatro años después de la lluviosa noche de Moscú, la controvertida plantilla del Chelsea había culminado la historia definitiva de redención.