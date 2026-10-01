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EA FC 1-1 GOAL

«Una plataforma para descubrir música... no solo un juego»: dentro de la banda sonora de EA FC 27 y de cómo un lugar en la playlist puede cambiar la vida de un artista

GOAL habló con los artistas y la comisaria detrás de la banda sonora de EA FC 27 sobre la nostalgia por la FIFA, llegar a nuevos aficionados y convertir los sueños de la infancia en grandes oportunidades en sus carreras.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • NUEVA YORK -- Los debates duran desde hace años. Han tenido lugar en salones, en bares y en chats de grupo. Son apasionados y, al final, imposibles de ganar. Giran en torno a una cuestión de gustos, y a una pregunta concreta.

    «¿Qué juego tenía la mejor banda sonora?»

    Pregúntale a cualquier aficionado de la saga EAFC y tendrá su favorita. La pasión por ella puede ser tan fuerte como la que sienten por sus clubes. Hay un vínculo con estas canciones porque, para muchos, representan un momento en el tiempo. Representan noches hasta tarde en residencias universitarias, batallas con hermanos en los dormitorios de la infancia y momentos en el sofá con amigos. Las canciones no son solo una colección de música en un videojuego; son conexiones.

    Por eso, cada año, la elaboración de esa banda sonora es un proceso minucioso. 

    Para los artistas, especialmente, ser elegidos para formar parte de esa banda sonora tiene más valor que nunca. Escuchar tu canción en EAFC te cambia la vida, y no solo por el logro. Algunos de los artistas más importantes del mundo vieron cómo sus carreras se disparaban después de ser incluidos en EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: ¿dónde estarían sin haber conquistado primero los corazones de los jugadores de todo el mundo?

    Para muchos artistas, sin embargo, este ya es el logro definitivo. Es una plataforma de lanzamiento, sí, pero también un momento de cierre del círculo que teletransporta a los propios artistas de vuelta a su infancia.

    «Del mismo modo que sonaba 'Song Two' de Blur en FIFA 98, tú formas parte de eso», cuenta la cantante brasileña Nono a GOAL. «Formas parte de la creación de recuerdos para gente de cualquier edad. Formas parte de la banda sonora de quienes salen del juego por rabia. ¿Qué puede haber más guay que eso?»

    Entonces, ¿cómo es formar parte de eso? Para los artistas, ¿qué pasa una vez que tu canción suena en esa pantalla de menú? ¿Y quién reúne realmente la banda sonora?

    Es un proceso largo y complicado, pero que, al final, cambia la vida de todos los implicados.

  • Primero, los aficionados

    Nono EAFC
    EA Sports

    Algunos de los artistas que aparecen en la banda sonora están entre los fans más acérrimos del juego.

    «Antes que nada, soy brasileña. Lo llevo en la sangre... Es familia. Dios mío, sueno como Vin Diesel. Lo siento muchísimo».

    Nono no puede evitar reírse. Sin embargo, tiene razón en algo. Puede sonar a tópico, pero hay algo familiar en el deporte del fútbol. Y, para ella personalmente, también hay algo familiar en los videojuegos de fútbol.

    La cantante, de 28 años, nació en Río de Janeiro y, al nacer, a los niños en Río les ponen una camiseta de Brasil. No tardó en tener también una del Flamengo. El fútbol pasó del abuelo a la madre y, en última instancia, a Nono, que siempre se enorgulleció de utilizar su afición por el Flamengo para lanzar pullas al Fluminense de su padre.

    Ella misma era apenas una jugadora aceptable, admite.

    «Avergonzaría a mi nación», cuenta a GOAL, «¡pero soy brasileña, así que tengo que ser mejor que la mayoría!» 

    Sin embargo, gran parte de su afición por el fútbol no se desarrolló en el campo, sino en el sofá. 

    Nono guarda buenos recuerdos de cuando jugaba al FIFA 98 en la Nintendo 64 con sus primos. Recuerda preguntarse cómo sería ver a aquellas estrellas en la vida real. Así que, tras mudarse a Londres, fue al Emirates para ver al Arsenal en el último partido de Arsene Wenger. A partir de ahí, la inmersión y la pasión fueron más reales.

    Para ella, sin embargo, mucho empezó con un mando en la mano, y eso hace que el hecho de haber estado en una banda sonora de EAFC no una, sino dos veces, resulte aún más surrealista. Su canción "Vem" estuvo en la banda sonora de FC 25. Esta vez es "Joga Bonito", una canción claramente inspirada en sus raíces brasileñas.

    «Creo que lo principal es que nos resulta muy fácil menospreciar los juegos», dice, «porque es como: "Oh, es solo un juego", pero es una forma de conectar con la cultura, con todo el mundo. De verdad, se trata de familia».

    Su compatriota brasileño Kyan también lo ve así. De hecho, toda su carrera musical ha estado inspirada por el amor de su familia por la serie de juegos de EA. Su último lanzamiento incluía cinco canciones inspiradas en la Copa del Mundo. ¿La portada de ese lanzamiento? Una imagen de él en la cubierta de la antigua serie FIFA Street.

    Creció jugando con sus hermanos mayores, aunque bromea con que no siempre estaban tan dispuestos a dejar jugar a su hermano pequeño. Fue FIFA Street lo que despertó algo en él. Ahora tiene una canción, "Garage", en el juego.

    «Realmente no tengo tantas metas con la música», dice Kyan a GOAL, «pero después de esto empecé a tener más».

    Para Kyan, conseguir un lugar en la banda sonora es una recompensa arraigada en recuerdos de la infancia que aún atesora. Formar parte de ese mundo es un logro que en otro tiempo no habría podido imaginar, y bromea con que escuchar su propia música en el juego incluso podría ayudarle a jugar mejor.

    Ese amor infantil le ha acompañado hasta la edad adulta, con su familia viéndole pasar de jugar junto a sus hermanos a formar parte él mismo de la banda sonora.

    «Sigo jugando hoy en día», dice. "Me gasto dinero en ello, tengo mi cuenta, quiero a los jugadores. Así que vieron y siguieron todo este proceso y me vieron meter la música en el juego. Es un logro enorme, un momento narrativo de: "Tío, a veces sientes que estás perdiendo el tiempo con esto", pero todo lo que este juego me aportó como artista hizo que entrara en este juego"».

    Pero ¿cómo entra realmente un artista en el juego? Conozcan al hombre encargado de reunir las bandas sonoras de EA: Steve Schnur. 

  • Eligiendo la banda sonora

    Steve Schnur EAFC
    EA

    Schnur lleva más de dos décadas haciendo esto, y una de sus mayores motivaciones es superar éxitos pasados.

    El proceso de crear una banda sonora es largo. De hecho, el proceso de FC 28 ya ha comenzado. 

    «¿Cuándo salió FC 27?», pregunta Schnur. «Nosotros empezamos al día siguiente con el del año siguiente. Trabajamos en ello durante 364 días. Eso es mentira. Quizá nos tomemos dos días por ahí, pero la verdad es que ya hemos empezado nuestras reuniones iniciales para el 28».

    Preparar la banda sonora de FC 27 fue algo especialmente personal para Schnur, presidente mundial de música y marketing de EA. A lo largo de 25 años en la compañía, ha ayudado a dar forma a las bandas sonoras de FIFA, EA FC, Madden y otros juegos de Electronic Arts. Mientras elaboraba la lista de reproducción de este año, esos clásicos del pasado lo llevaban una y otra vez a una pregunta: ¿podría la nueva banda sonora estar a la altura?

    «Conlleva una responsabilidad, y no me la tomo a la ligera», asegura. 

    Schnur quiere que la banda sonora de cada año se sienta fresca y tenga un impacto mayor que la anterior. En el último año o dos, ha visto a jugadores de todo el mundo compartir en redes sociales sus canciones favoritas de FIFA 09, FIFA 14 y FC 26, un recordatorio de lo mucho que esas bandas sonoras significan para ellos.

    «He hecho un esfuerzo importante y deliberado durante el último año o dos para devolver FC a los días de gloria de la música de FIFA», afirma. «En otras palabras, quiero que la gente hable maravillas de la música de FC 27, como habla de FIFA 09 o FIFA 14. Esas siempre son la referencia. Ahí es donde empiezan los debates. Quería volver a provocarlos».

    Para reactivar esas discusiones, Schnur siguió apostando por lo global. Algunas de las canciones más memorables del juego estaban en idiomas que pocos habrían esperado. Si EAFC va a ser el embajador del fútbol en los videojuegos, necesita hablar todos los idiomas del fútbol, y Schnur siente esa responsabilidad.

    Por eso va a Brasil para conseguir artistas como Nono y Kyan. Por eso el rapero japonés-estadounidense Miyachi puede representar a Tokio y Nueva York. Por eso la lista final alcanza las 120 canciones de 36 países, ofreciendo pequeños sabores del juego en todo el mundo. La esperanza es que puedas escuchar un estilo musical que nunca hayas oído antes.

    Eso es lo que le ocurrió a Kyan, y así fue como empezó su propio viaje musical. Al crecer en Brasil, la oferta musical era algo limitada. Los videojuegos, como EAFC, le abrieron los ojos a géneros de otros lugares.

    «Solo escuchábamos algo muy de nicho, que era funk, y vivíamos toda esa cultura», cuenta. «Tuve acceso a otros tipos de música y entendí lo que la gente hacía y rimaba, como muchas canciones de hip-hop que estaban en la lista de FC. Esto me abrió a entender otros tipos de música desde un punto de vista cultural, fuera de una burbuja, donde podía hablar con la gente sobre el juego y también sobre estos artistas, porque forman parte de este universo. 

    «Así que era como un nuevo catálogo para alguien que estaría totalmente encerrado viviendo solo eso. ¿Esta lista? Es un catálogo de conocimiento, y está intercambiando conocimiento entre varias culturas».

    Schnur también lo ve así. Como alguien que lleva décadas en el negocio de la música, está dispuesto a compartir un pequeño secreto con todos: las palabras no importan. El idioma tampoco importa. Lo que importa, dice, es la emoción.

    «La música no está hecha para ser escuchada; está hecha para sentirse», dice, «y el idioma no es una barrera. Cuando era niño, había canciones en alemán. Aquí podría delatar mi edad y hablar de Nena y “99 Luftballons” y cosas así. ¿Quién dijo que la música no puede provocarnos a todos una respuesta emocional, especialmente cuando está conectada con algo que te encanta?

    «Creo que todo gira en torno a la sensación, y en este caso gira en torno a alinearse con lo que más te gusta. No sé, mira “In the Air Tonight”, de Phil Collins, en [la película] Resacón en Las Vegas. Ahora nos reiremos para siempre cuando escuchemos la pausa de batería. Esa es la idea llevada al extremo».

    La esperanza, entonces, es que los aficionados asocien momentos de alegría con la banda sonora que los acompañó. Y, para los artistas, la esperanza es que esos momentos de alegría los lleven a nuevos oyentes que, de otro modo, no los habrían descubierto.

  • Un momento que cambia una carrera

    Miyachi
    GOAL

    Algunas de las mayores estrellas del mundo han lanzado su carrera desde estas bandas sonoras: ¿quién será el siguiente?

    El rapero japonés-estadounidense Miyachi reconoce que no es el mayor aficionado al fútbol. Sí entiende lo que significa que su canción esté en EAFC y, en un sentido más amplio, lo que este deporte significa para la gente. Al fin y al cabo, esa comprensión la adquieres cuando te crías en Nueva York. 

    Fue durante su juventud en Nueva York cuando se enamoró del hip-hop. Ese viaje le ha llevado ahora a Tokio, donde hace su música favorita en japonés y abre puertas que nunca imaginó que fueran posibles.

    «Crecí en una época en la que los Yankees estaban en su era dorada», cuenta a GOAL, «así que me incliné un poco por el béisbol. Creces y te haces adulto, y te das cuenta de que el fútbol es muchísimo más grande que esa mierda. Creces pensando que los Yankees son lo más grande del mundo, pero el fútbol está a otro nivel».

    «El hecho de que me esté yendo bien en Japón es una locura», añade. «Simplemente prendió en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ahora vivo en Tokio, haciendo hip-hop japonés mezclado con mis raíces neoyorquinas. Estoy fusionando mis culturas e intentando llevar esta mierda al mundo».

    FC 27 es, por supuesto, una forma salvaje de hacerlo. Es un juego al que se juega en todo el mundo, y que le presentará a públicos completamente distintos. Su canción, "Way Up", está en japonés, lo que significa que los jugadores fuera de Nueva York y Tokio escucharán algo distinto a cualquier cosa que hayan oído antes.

    «Representamos a Japón», dice, «y me siento bendecido por poder hacerlo para FC27. Mucha gente no conoce el hip-hop japonés, así que quizá esta sea su puerta de entrada. Además, es un temazo. Desde luego, siento que la gente va a decir: “Oye, ¿qué es eso?”»

    Schnur ha visto que eso suceda una y otra vez, y no tarda en enumerar sus casos de éxito: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, nombres todos ellos familiares para los aficionados al juego. Artistas como Avicii y Billie Eilish estaban en el juego antes de convertirse en megastrellas. «Jerk It Out», de Caesar’s Palace, fue tan buena que apareció en dos juegos. 

    Hay múltiples partes de este proceso que Schnur considera divertidas. ¿De las que más? Ver cómo un artista al que pocos conocían se convierte en uno de esos casos de éxito. Ya lo ha visto pasar este año.



    Entre las novedades de la banda sonora de este año está un grupo llamado Bruvvy, cuya canción «Little Shiva» figura entre las primeras revelaciones. Fue la canción número 1 en la lista de reproducción «EA SPORTS FC 27 Soundtrack» de Spotify. En las secciones de comentarios la describen como una vuelta a la vieja escuela de EA. 

    Para una banda como Bruvvy, con menos de 25.000 seguidores en Instagram, esta es la gran oportunidad, una que presenta su música a una audiencia global.

    «Eso cambia la vida de los artistas», afirma Schnur, «y creo que lo que merece la pena señalar es que, más allá de eso, no se acaba en un mes. La gente mira atrás. Le dije a Bruvvy que dentro de tres años, cuando estén en la gira que sea en la que vayan a estar, y toquen la canción de FC 27, todas las personas del público se sabrán cada palabra».

    La esperanza es que eso también ocurra con Miyachi, Kyan y Nono. Podría pasarle a cualquiera de las decenas de artistas emergentes de la banda sonora. Para los artistas, es una de las muchas formas de presentar su música a nuevos públicos. Para el equipo que está detrás de esas audiencias, es una de las vías más rápidas hacia el atractivo masivo en un panorama musical en constante cambio.

    «Hace 20 o 30 años», dice Schnur, «antes de que empezáramos con esta loca idea, el objetivo que se marcaban los artistas era: “¿Cómo consigo sonar en esa emisora de radio con la que crecí?” o “¿Cómo consigo salir en MTV?” 

    «¿Sabéis qué? FC es una plataforma de descubrimiento musical. Punto final. No es solo un juego. De hecho, es interesante porque ya ni siquiera quiero referirme a la incorporación de música en FC como música en un juego; quiero referirme a ello como una plataforma de descubrimiento musical».

  • Lo que significa

    Kyan EAFC
    EA

    Los artistas de la banda sonora de EAFC son conscientes de que pasan a formar parte rápidamente de algo más grande.

    Solo han pasado unas semanas desde que se confirmó su presencia en la banda sonora, pero Miyachi ya siente el peso. No es solo el aumento de notoriedad, sino también la reacción de amigos y familiares. Incluso antes de todo lo demás, esto ya es un logro. Es una señal de que lo has conseguido.

    «Ha sido algo muy importante para mi equipo», dice. «Mi mánager y la gente de mi equipo tienen un pasado vinculado al fútbol. En conjunto, somos muy aficionados a este deporte y hemos estado recordando y rememorando momentos de cuando éramos niños. Esto, sin duda, es lo máximo para nuestra generación.

    «Creo que esto tiene que estar en lo más alto de la lista en cuanto al alcance y a cuánta gente lo ha escuchado. He estado recibiendo respuestas de todo el mundo por el hecho de que mi canción esté en el juego. Es una bendición».

    Nono también lo ve como una bendición, por múltiples razones. Por un lado, puede representar a su gente, a los brasileños, a su manera. No faltan brasileños que impulsan la cultura del fútbol y ella, contra todo pronóstico, ahora es una de ellos. Su canción ya está en la versión para consola de FC 27 y actualmente forma parte de una votación para ser incluida en la versión móvil, lo que aquí conectaría con un grupo de jugadores completamente distinto.

    También está representando a las niñas. El espacio de los videojuegos a menudo se ha considerado dominado por los hombres, pero Nono dice que no tiene por qué ser así. 

    «Tienes esta oportunidad en la que permites que personas que pueden tener un teléfono y realmente acceder al juego», dice, «no solo tengan esta increíble pieza de entretenimiento,  sino también una pieza de cultura, porque el fútbol es cultura. Descubres nueva música y puedes inspirar a las próximas niñas que quieran ser cantantes o jugadoras.

    «Es un honor poder ver a esta nueva ola de niñas y mujeres defenderse por sí mismas, tener este juego, estar en portadas y formar parte de bandas sonoras de algo que antes estaba tan dominado por los hombres. Ahora formamos parte de la cultura. Formamos parte de esto porque el fútbol es inclusivo».

    Los artistas pasarán ahora las próximas semanas disfrutándolo. Los que jueguen al juego sonreirán cada vez que escuchen su música en los menús. Mientras tanto, como dice Schnur, esto no dura un ciclo del juego, dura toda la vida. A partir de ahora, estos artistas siempre podrán ver que formaron parte de esto.

    Eso era todo lo que Kyan había querido alguna vez. Creció queriendo exactamente esto. Ahora es real y, como resultado, su vida nunca volverá a ser la misma.

    «Esto es una validación y una prueba más de que estamos en el camino correcto», dice, «de que estamos haciendo algo bien y algo concreto con nuestro arte. Este es nuestro universo, todo lo que amamos, y EAFC está incluido en él; por eso tiene esta importancia en mi vida».

    Así que, cuando pongas en marcha el juego, recuerda que cada canción lleva consigo ese pequeño extra de importancia. Y, dentro de 15 años, cuando vuelvas a escuchar esa canción en algún lugar inesperado, deja que te lleve de vuelta a los buenos y malos momentos que vinieron de jugar al juego.