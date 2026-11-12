Han pasado unos cinco meses desde que Folarin Balogun se convirtió en una estrella de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial. Buena parte de lo que ha ocurrido después no ha salido según lo previsto. El torneo debía servir de trampolín para Balogun, cuyos goles lo catapultaron al primer plano en un abrir y cerrar de ojos. Pero la suerte puede cambiar igual de rápido. Balogun lo sabe mejor que casi nadie.

Su tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial, la polémica por la decisión de la FIFA de aplazar el cumplimiento de su sanción y el frustrado traspaso al Everton hicieron de Balogun uno de los protagonistas del verano. Sin embargo, desde la llegada del otoño, apenas se ha sabido de él. El fracaso de su fichaje por el Everton redujo su protagonismo en el Mónaco. Desde entonces, sigue en el limbo, sin un futuro claro ni en el Mónaco ni en otro club.

«Ha sido diferente», declaró el jueves a los periodistas. «Como sabemos, en verano intenté marcharme, pero el traspaso no se produjo. Además, han pasado muchas cosas en el Mónaco que escapan a mi control, pero estoy seguro de que volveré a intentar salir en el próximo mercado de fichajes».

El culebrón de su traspaso también hizo que Balogun se perdiera la primera concentración de Estados Unidos tras el Mundial, ya que el delantero se quedó en casa para resolver su situación en el club. Ahora ha regresado para la segunda y tiene ganas de recuperar el tiempo perdido. Este verano, Balogun probó el máximo nivel y, de vuelta con la selección estadounidense, espera recuperar el impulso que ganó en aquel torneo.

«Disfruté mucho jugando en los escenarios más importantes y rendí bien», afirmó Balogun. «Creo que eso genera una presión que, en mi caso, suele sacar lo mejor de mí».

Desde entonces no hemos visto su mejor versión, pero la esperanza es que esta concentración le ayude a dar un paso más hacia ella.