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«Una nueva sensación de vida»: tras frustrarse su fichaje por el Everton, Folarin Balogun encuentra consuelo en su regreso a la selección de Estados Unidos mientras su futuro a nivel de clubes sigue en el aire

Su fichaje frustrado por el Everton y los pocos minutos en el Mónaco han dejado a Folarin Balogun en el limbo. De vuelta con la selección de Estados Unidos, está recuperando el sentimiento de pertenencia.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Han pasado unos cinco meses desde que Folarin Balogun se convirtió en una estrella de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial. Buena parte de lo que ha ocurrido después no ha salido según lo previsto. El torneo debía servir de trampolín para Balogun, cuyos goles lo catapultaron al primer plano en un abrir y cerrar de ojos. Pero la suerte puede cambiar igual de rápido. Balogun lo sabe mejor que casi nadie.

    Su tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial, la polémica por la decisión de la FIFA de aplazar el cumplimiento de su sanción y el frustrado traspaso al Everton hicieron de Balogun uno de los protagonistas del verano. Sin embargo, desde la llegada del otoño, apenas se ha sabido de él. El fracaso de su fichaje por el Everton redujo su protagonismo en el Mónaco. Desde entonces, sigue en el limbo, sin un futuro claro ni en el Mónaco ni en otro club.

    «Ha sido diferente», declaró el jueves a los periodistas. «Como sabemos, en verano intenté marcharme, pero el traspaso no se produjo. Además, han pasado muchas cosas en el Mónaco que escapan a mi control, pero estoy seguro de que volveré a intentar salir en el próximo mercado de fichajes».

    El culebrón de su traspaso también hizo que Balogun se perdiera la primera concentración de Estados Unidos tras el Mundial, ya que el delantero se quedó en casa para resolver su situación en el club. Ahora ha regresado para la segunda y tiene ganas de recuperar el tiempo perdido. Este verano, Balogun probó el máximo nivel y, de vuelta con la selección estadounidense, espera recuperar el impulso que ganó en aquel torneo.

    «Disfruté mucho jugando en los escenarios más importantes y rendí bien», afirmó Balogun. «Creo que eso genera una presión que, en mi caso, suele sacar lo mejor de mí».

    Desde entonces no hemos visto su mejor versión, pero la esperanza es que esta concentración le ayude a dar un paso más hacia ella.

  • «No me sentía cómodo para firmar»

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    ABACAPRESS

    Balogun parecía destinado a fichar por el Everton, pero se echó atrás en el último momento.

    En las últimas horas del mercado de fichajes europeo, el futuro de Balogun parecía decidido. Iba camino del Everton tras ganarse un traspaso millonario a la Premier League gracias a sus tres goles en el Mundial y a su racha goleadora con el Mónaco. Brilló especialmente contra el PSG en la Ligue 1, lo que reforzó la idea de que es un delantero que rinde en los grandes partidos.

    El Everton lo quería, pero el traspaso se estancó por las dudas sobre su reconocimiento médico de las que se informó. Balogun dijo que el contrato que esperaba firmar había cambiado cuando se marchó. Finalmente, decidió no seguir adelante porque ya no se sentía cómodo cerrando el traspaso.

    «Mi punto de vista estaba muy claro», dijo. «No he dicho nada públicamente, pero viajé al Everton, obviamente, con un contrato ya acordado y, cuando me marché, el contrato había cambiado. Esa fue, en pocas palabras, la situación. El contrato cambió.

    »Al final, no me sentía cómodo firmando. Eso fue literalmente lo que pasó».

    La incertidumbre también trastocó el intento del Chelsea de fichar a Lamine Camara. Según Sky Sports, el Mónaco aceptó vender al centrocampista cuando el traspaso de Balogun parecía estar en duda, pero retiró su consentimiento cuando la operación con el Everton parecía encaminada. Balogun acabó renunciando al traspaso y ninguna de las dos operaciones se completó.

    Al final, Balogun regresó al Mónaco. Su vuelta, sin embargo, no fue especialmente bien recibida. El club había planificado en gran medida su futuro sin él, y los minutos que ha disputado el delantero desde entonces lo reflejan. Esta temporada solo ha jugado 152 minutos en la Ligue 1, aunque marcó un gol en una derrota ante el Paris FC. Ese tanto pudo suponer un punto de inflexión, ya que el nuevo entrenador, Filipe Luis, le dio su primera titularidad de la temporada unos días después, ante el FC Nordsjælland en la Conference League.

    «Siempre es diferente cuando tienes un entrenador nuevo», dijo. «No he jugado tanto como me habría gustado, pero estoy seguro de que, a lo largo de la temporada, podré tener más minutos».

    También debería tener más minutos en los próximos días, ahora que ha vuelto con la selección.

  • «Muy feliz de estar de vuelta»

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    IMAGO / Action Plus

    El delantero siente que ha recuperado la motivación tras volver a la selección.

    Desde el momento en que llegó a la concentración de la selección de Estados Unidos a las afueras de Atlanta, Balogun se sintió a gusto. No había visto a sus compañeros desde que su trayectoria en el Mundial terminó sin gloria ante Bélgica. Volver a estar con ellos le ha dado un gran impulso.

    «Estoy muy contento de volver», dijo. «Estar con los chicos, la energía, el ambiente de la concentración... Es algo que sin duda echo de menos cuando estoy fuera. Estoy muy agradecido de estar aquí después de un verano largo e interesante».

    También echaba de menos sentirse necesario. En el Mónaco ha tenido un papel secundario, mientras el club ha tratado, en gran medida, de seguir adelante sin él. La selección de Estados Unidos no hará eso en un futuro próximo. A sus 25 años, Balogun está en el mejor momento de su carrera y es una pieza clave para el equipo, además de seguir siendo una de sus estrellas más reconocibles pese a su difícil inicio de temporada.

    Tras apenas unos días de concentración, Balogun ya nota la diferencia. Vuelve a sentirse como antes.

    «Al fin y al cabo, cada concentración puede aportar cosas distintas y, para mí, esta me recuerda que formo parte de un equipo increíble. Somos hermanos y luchamos por algo».

    Sin embargo, esa hermandad se pone a prueba esta semana, ya que los jugadores de la selección de Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de perder a su líder, alguien que ha sido fundamental en la progresión de Balogun y de muchos otros: Mauricio Pochettino.

  • La situación de Pochettino

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    IMAGO / Photo News

    Balogun es uno de los muchos jugadores que se han beneficiado de las enseñanzas de Pochettino.

    Como todo el mundo, Balogun ha seguido el culebrón de Pochettino.

    Balogun, quizá más que nadie, tiene un interés especial en el asunto. En el pasado se le ha relacionado con un posible fichaje por el Manchester United. Si Pochettino acaba haciéndose cargo oficialmente del equipo en Old Trafford, esos rumores podrían cobrar fuerza dada la relación del delantero con el entrenador.

    Pero esa es una cuestión para otro día. Por ahora, Balogun y sus compañeros insisten en que saben lo mismo que los demás. En lo que respecta a la selección de Estados Unidos, Pochettino sigue al frente del equipo y lo prepara para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.

    «Evidentemente, vemos todo lo que se escribe en internet», dijo. «Es algo que, como jugadores, no podemos evitar, pero, personalmente, no sé si es verdad, si no lo es o si está confirmado. Mi único objetivo es venir a entrenar y prepararme para los partidos. Estoy seguro de que, si llega a hacerse oficial, nos lo comunicará lo antes posible».

    Y añadió: «Si pudiera votar, me gustaría que las cosas siguieran como están. Creo que están funcionando bien. Tenemos una identidad clara y un estilo de juego definido. Cuando tienes a un entrenador de primer nivel, quieres que se quede, y a nosotros nos pasa lo mismo».

    Con o sin Pochettino, la selección de Estados Unidos ya está entrando en una nueva era protagonizada por jóvenes talentos que despuntan. Balogun espera estar a la cabeza de esa nueva etapa.

  • «Una nueva sensación de energía»

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    El futuro de Balogun es incierto, pero de momento está disfrutando del presente.

    La era comenzó durante la ventana de septiembre/octubre. En aquella concentración irrumpieron muchas jóvenes promesas y varias de ellas siguieron en la de noviembre. Cavan Sullivan, Mathis Albert, Neil Pierre, Adri Mehmeti y Julian Hall son piezas fundamentales del futuro de la selección de Estados Unidos que ahora se están integrando en su presente.

    Para Balogun, eso es ilusionante. Tras seguir la anterior concentración desde lejos, ahora ha regresado junto a Christian Pulisic y Weston McKennie, que también vuelven. Hasta ahora, ha disfrutado trabajando con los recién llegados, que quizá no lo parezcan durante mucho tiempo.

    «Ha sido bueno», dijo. «No solo por ver a Cavan, sino por estar con todos los jóvenes. Creo que viene una nueva generación fantástica. Es la primera vez que veo a muchos de ellos. El talento es increíble.

    «Algunos juegan en la MLS, pero creo que eso demuestra el nivel de la liga. No hay una bajada de calidad. En la MLS no falta talento, así que me parece increíble lo que ha pasado aquí».

    El regreso de Balogun también es importante para una selección de Estados Unidos que busca aprovechar el impulso de su éxito en el Mundial. Su capacidad para desbordar a las defensas, generar ocasiones y aparecer en los momentos decisivos le da a Pochettino otra opción de ataque que ya ha demostrado su valía. Por eso, clubes como el Everton intentaron ficharlo este verano. En su mejor versión, Balogun es el tipo de jugador que puede marcar la diferencia en los escenarios más importantes.

    ¿Qué le espera ahora a Balogun? Ni siquiera él lo sabe. El mercado de fichajes de enero traerá nuevos giros, al igual que el mes previo. La concentración de marzo podría ser la primera para él a las órdenes de un nuevo seleccionador, mientras la selección de Estados Unidos da paso a otra nueva era. Pero esas son preocupaciones para más adelante. De momento, Balogun se alegra de estar de vuelta.

    «Formar parte de algo», dijo. «Simplemente me da una nueva sensación de energía y de vida».