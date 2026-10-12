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City making a mockery of EPL_1-1.jpgGetty/GOAL

¡Una farsa total! Que el Manchester City siga compitiendo sin recibir ningún castigo hace que toda la temporada de la Premier League pierda casi todo su sentido

El equipo de Enzo Maresca prolongó su impecable inicio de temporada en Anfield, pero ahora se cierne sobre él una sombra que desprestigia a la máxima categoría del fútbol inglés.

James Westwood
Traducido por

  • El primer partido del Manchester City desde que fue declarado culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League acabó siendo un paseo. Durante la primera hora, aproximadamente, hubo tensión: los 56.000 aficionados del Liverpool que llenaban Anfield crearon un ambiente hostil con pancartas en las que se leía «Shamchester» y «Cheat», además de cánticos de «No habéis ganado un trofeo desde 1967». Aludían así al último título que conquistó el City antes de la adquisición del club por parte de Abu Dabi en 2009, que dio comienzo a un periodo de nueve años de vergüenza en el Etihad.

    Hasta el DJ del estadio puso de su parte con una selección de canciones poco sutiles antes y después del partido, desde «Joker and the Thief», de Wolfmother, hasta «Little Lies», de Fleetwood Mac. Pero, tras la expulsión de Ryan Gravenberch por doble amonestación, el City se impuso cómodamente por 3-0 gracias a los goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki en la segunda parte, y mantuvo su pleno de victorias en este inicio de temporada en la Premier League.

    Fue una victoria contundente ante el club que quizá más motivos tiene para sentirse perjudicado. El Liverpool acabó segundo por detrás del City tanto en la temporada 2013-14 como en la 2018-19; en esta última se quedó a un solo punto del título. Sin duda, también sostendría que su ajustada derrota en la lucha por la liga en la temporada 2021-22 fue consecuencia directa de los engaños del City fuera del campo.

    El City ha recurrido el fallo de la Premier League y nadie sabe con certeza cuándo concluirá ese proceso. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no solo a ojos de los dirigentes de la Premier League, sino también ante la opinión pública. Por eso, la victoria del domingo pareció carecer de significado, como sucederá con cualquier otro triunfo del City hasta que haya una resolución definitiva.

    La competición en su conjunto también parece ahora carente de trascendencia, porque todos y cada uno de los clubes podrían alegar que los continuos éxitos del City les perjudican.

  • Mentalidad de fortaleza asediada

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Los jugadores del City se mantienen firmes ante la adversidad, pero es poco probable que sus esfuerzos se traduzcan en algo tangible.


    La actual plantilla del City, al igual que Maresca y su cuerpo técnico, no tiene culpa alguna de esta situación. Lo único que pueden hacer es mantener la profesionalidad e intentar seguir progresando, con el apoyo de una afición fiel que está plenamente de su lado. De hecho, los aficionados del City hicieron gala de un desafiante humor negro al agitar cientos de plátanos hinchables en Anfield, recuperando una tradición de los años 80, cuando el equipo jugaba en segunda división.

    Toda la polémica que rodea al club ha generado una mentalidad de equipo asediado que quizá haga del City un conjunto más peligroso que nunca. «Sabíamos que iba a haber ruido, pero tenemos que hacer nuestro propio ruido ganando partidos», dijo Maresca después del encuentro, tras celebrar la victoria con su plantilla con un fervor más propio de la conquista de una copa que de un triunfo liguero.

    Haaland fue un paso más allá: «Para todas y cada una de las personas que forman parte del Manchester City, para cada aficionado, este es un momento precioso que nos acompañará durante mucho tiempo. Fue duro. Fue difícil, pero demostramos un carácter increíble de atrás hacia delante. Estoy muy orgulloso de todos». Está claro que al City no le importa que lo odien; utilizará ese rechazo como motivación.

    Para quienes lo ven desde fuera, sin embargo, fue un espectáculo difícil y extraño de presenciar. En el apogeo de la era de Pep Guardiola, era imposible no maravillarse ante la brillantez del fútbol del City y respetarlo. Ahora todo eso ha quedado empañado, al igual que los esfuerzos de Haaland y compañía a las órdenes de Maresca. Ya no queda ni siquiera un reconocimiento a regañadientes, solo pura rabia y una abrumadora sensación de injusticia que amenaza la integridad de la Premier League.

    Por mucho carácter que demuestre el City, sus integrantes han quedado reducidos a agentes de la anarquía que, literalmente, solo juegan por orgullo. Si finalmente reciben la enorme deducción de puntos que se espera y llegan incluso a descender, estas victorias no servirán de nada, y rivales como el Liverpool acabarán riendo los últimos.

  • «Liga de mentira»

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La Premier League corre el riesgo de verse sumida en la negatividad, y la reputación del Manchester City seguirá viéndose perjudicada en las próximas semanas y meses.

    Por otro lado, si el City consigue de algún modo que prospere su recurso, la marca de la Premier League podría quedar dañada de forma irreparable, porque nadie aceptaría que sus irregularidades financieras sistemáticas quedaran impunes, ni siquiera que se saldaran con una sanción leve como una multa. Si el City no se ve obligado a empezar de cero, sin el respaldo de sus actuales propietarios, la mayoría pondrá en duda su legitimidad como institución futbolística de cara al futuro.

    La reputación del City ya está por los suelos y empeorará cuanto más se prolongue esta historia. Cuando se anunció la alineación del equipo de Maresca en Anfield, apenas pudo oírse entre los cánticos de «¡Al descenso, al descenso, al descenso!». Hacia el final del partido, cada vez que un jugador del City tocaba el balón se oían gritos de «¡Tramposo!». Tendrán que lidiar con eso semana tras semana.

    «Si pudierais quitarme los partidos del Manchester City durante los próximos meses, estupendo», dijo Gary Neville, leyenda del Manchester United, en el plató de Sky Sports . «La gente pensará que es una liga fraudulenta y no podrá quitarse esa negatividad de la cabeza. No creo que ellos [los aficionados del City] sean conscientes ahora de la mancha, el estigma y el daño que esto les va a causar».

    El exjugador del Arsenal Paul Merson también dio su opinión en Sky's Soccer Saturday y resumió acertadamente el amplio alcance de lo que ha hecho el City entre bastidores. «Hágase una pregunta: ¿habría ganado el Manchester City la Premier League si no hubiera hecho lo que estaba haciendo? Ni de lejos», dijo. «Han ganado la liga gracias a los de arriba. Tenían a los dos mejores jugadores en cada posición y, de no ser por los de arriba, no habrían podido hacerlo.

    «No se trata de las medallas, sino de los momentos. Les han arrebatado momentos a otras personas. La vida se compone de momentos, y vosotros se los habéis quitado a otras personas. Los de arriba del Manchester City les han robado a otras personas momentos de sus vidas».

  • Los días más oscuros

    etihad stadium
    (C)Getty Images

    Si todo transcurre sin contratiempos, el Manchester City podría conocer su destino mucho antes de que acabe la temporada, pero eso es mucho suponer.

    El City aventaja en tres puntos al Arsenal en lo más alto de la Premier League tras seis jornadas y parece tener potencial suficiente para destronar al campeón después de gastar 450 millones de libras (596 millones de dólares) en fichajes este verano. Incorporaciones como las de Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi e Illiman Ndiaye han dado aún más profundidad a una plantilla que ya era de primer nivel. La entrega del trofeo en mayo sería de lo más incómoda si lo consigue.

    No se puede permitir que ocurra, ¿verdad? Los cuatro primeros títulos del City ya se consideran ilegítimos, y resulta impensable añadir otro a la lista. Pasaron tres años antes de que se emitiera un fallo sobre los cargos financieros contra el City. Debería haber sido tiempo más que suficiente para decidir también un castigo.

    Ahora los aficionados a la Premier League se encuentran en una especie de limbo, y existe un grave riesgo de que esta temporada acabe siendo una completa pérdida de tiempo. Probablemente sea el Arsenal el más frustrado con la situación actual: seguramente se escaparía en la clasificación si el City no estuviera de por medio y tendría más fuerzas para su nuevo intento de conquistar la Champions League. Cuesta imaginar a Mikel Arteta guardando silencio si no logra ninguno de los dos objetivos.

    En el otro extremo de la tabla, más de uno de los clubes que luchan por evitar el descenso podría acabar dando por perdidos seis puntos de incalculable valor frente al City que podrían haber marcado una enorme diferencia. Los aspirantes a clasificarse para competiciones europeas también tendrían motivos para quejarse. Muchos más «momentos» arrebatados.

    Se ha informado de que el recurso del City podría examinarse a partir del 14 de diciembre y de que el comité independiente de tres miembros dispondrá entonces de un máximo de 30 días para emitir su veredicto definitivo. Sin embargo, el City empleó numerosas tácticas dilatorias durante la investigación sobre sus infracciones financieras, y los expertos legales prevén que adopte una estrategia similar con el recurso.

    El comité independiente original se reunirá para determinar las sanciones que deben imponerse al City. Según informa ESPN, ese proceso se desarrollará en paralelo al recurso y, si todo transcurre sin contratiempos, podríamos conocer el fallo y ver aplicadas las sanciones a mediados de febrero. Eso quizá apenas bastaría para preservar el espíritu de la competición cuando quedasen tres meses de temporada.

    Pero, si se demora más, la situación podría convertirse en una farsa. Desde este fin de semana, ver la Premier League se ha convertido en un ejercicio de paciencia y resistencia, similar al de la pretemporada. Durante un tiempo, parecerá que apenas hay nada en juego y nada de lo que consiga el City tendrá significado alguno. El fútbol inglés vive sus días más oscuros.