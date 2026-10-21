Hay una historia que a Bill McDermott le gusta contar sobre su etapa como futbolista universitario. Ocurrió años antes de que se convirtiera en la voz del fútbol en la ciudad y se ganara el apodo de «Mr. Soccer» entre la gente de St. Louis. Cuando empieza a contarla, quienes están sentados a su alrededor en el 1-2-3 Club protestan entre risas. Ya la han oído antes.

McDermott comienza a hablar de la pareja que formaba en el centro del campo con el legendario Al Trost. Ambos jugaron juntos durante el apogeo del dominio de Saint Louis University y conquistaron títulos de la NCAA. Trost acabó ingresando en el National Soccer Hall of Fame tras disputar 14 partidos con la selección de Estados Unidos, mientras que McDermott se dedicó a la retransmisión deportiva. Y hay una razón para ello.

«Tengo que contaros lo de mi lesión», dice, provocando las protestas antes mencionadas. «Fue en la espalda».

Tras una breve pero solemne pausa, McDermott levanta la mirada y remata la historia.

«¡Se me fastidió de tanto llevar a Al Trost a cuestas por todo el campo!»

Tanto McDermott como Lange destacan la cantidad de talento que producía St. Louis en su época de esplendor, lesiones de espalda aparte. Había tanto, de hecho, que equipos universitarios de lugares muy alejados de la ciudad empezaron a captar jugadores allí antes de que esa práctica se generalizara. Michigan State e Indiana acudían con frecuencia. Según se cuenta, en una ocasión Joe Morrone, entrenador de UConn, llegó a la ciudad y ofreció a todo un equipo de instituto la oportunidad de jugar para él en Connecticut.

Para la mayoría de los chicos, no había necesidad ni deseo de marcharse. El fútbol universitario en St. Louis era lo máximo.

Saint Louis University sigue siendo el equipo más laureado del fútbol masculino de la División I de la NCAA, con 10 títulos nacionales, dos más que Indiana, que ocupa el segundo puesto. Ganó los 10 entre 1959 y 1973, una etapa de dominio sin precedentes en la que participaron Trost y McDermott. Durante aquellos años, mientras la NASL causaba sensación en el fútbol profesional, Misuri era el gran centro del fútbol amateur.

Pero los Billikens no estaban solos. SIU Edwardsville se encontraba a solo unos 32 kilómetros y ganó el título en 1979. La University of Missouri–St. Louis conquistó un título de la NCAA en 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley también tuvo sus buenos momentos, al igual que Quincy University. Todos aquellos equipos se construyeron sobre una base de talento local, y había suficiente, especialmente en los años 60 y 70, para que varios equipos de la ciudad dominaran.

«No se trataba de jugar para una universidad concreta, sino simplemente de jugar a nivel universitario», dice Lange, «porque había muchas universidades que querían jugadores de St. Louis. Si eras un jugador aceptable o bueno de St. Louis, tenías muchas posibilidades de jugar en un equipo universitario de alto nivel».

Años antes de publicar sus libros sobre la historia del fútbol en St. Louis, el propio Lange presenció de cerca uno de los partidos más importantes de la historia de este deporte. En 1973, SIU Edwardsville ocupaba el primer puesto a nivel nacional: seguía invicto y no había encajado ningún gol. Se enfrentó a St. Louis University, entonces segundo a nivel nacional. El partido se disputó en el Busch Stadium, estadio de los St. Louis Cardinals. Acudieron más de 20.000 personas.

«Estaban allí The New York Times y Sports Illustrated, y casi todos los jugadores sobre el campo eran de St. Louis», recuerda Lange. «Creo que fue entonces cuando me di cuenta de verdad de lo importante que es el fútbol en St. Louis y de lo importante que es St. Louis para este deporte a nivel nacional. Ver a todos aquellos jugadores y a toda aquella gente apoyándolos me abrió los ojos. Para mí, aquel fue el momento en que comprendí de verdad la importancia de St. Louis para el fútbol».

Partidos como aquel respaldan la convicción de Lange. También lo hacen todos los jugadores de la selección que han salido de la ciudad. No faltan momentos sobre el terreno de juego que hayan definido la importancia de St. Louis para el fútbol, especialmente en el torneo que ahora esperan volver a ganar esta semana, casi 40 años después.