Los lunes, la historia del deporte de St. Louis se reúne para comer. Lleva décadas haciéndolo. Entre sándwiches de pavo y tés helados, las leyendas de la ciudad cuentan, y a menudo vuelven a contar, las historias que han contribuido a definirla.
La reunión la organiza el 1-2-3 Club, que agrupa a figuras legendarias del deporte que viven en la ciudad. Cada lunes debaten y analizan el deporte como solo ellos pueden hacerlo. Allí no hay opiniones lanzadas a la ligera: entre los asistentes hay exjugadores, entrenadores, árbitros, preparadores físicos y periodistas. Si algo ha ocurrido en St. Louis durante los últimos 80 años, es muy probable que alguien de esa sala estuviera allí o incluso fuera protagonista de lo sucedido.
Es, por tanto, el lugar adecuado para conocer los orígenes del fútbol en St. Louis. O, al menos, allí se encuentra la persona indicada. Casi todos los presentes repiten lo mismo: «Dave escribió literalmente el libro sobre fútbol».
Se refieren a Dave Lange, que ha dedicado gran parte de su vida a documentar la relación de la ciudad con el fútbol como entrenador, autor e historiador. Y esa historia es rica. Desde sus raíces católicas y las rivalidades universitarias hasta la final de la US Open Cup de esta semana, St. Louis siempre ha sido un semillero del fútbol estadounidense. Hubo años en los que dominó ese deporte en Estados Unidos y otros en los que su actividad fue relativamente escasa. La historia futbolística de la ciudad es larga y compleja, pero también está repleta de éxitos. Puede que no haya una ciudad más importante para el fútbol estadounidense que St. Louis.
«Representar a St. Louis en el fútbol siempre ha sido motivo de orgullo», cuenta Lange a GOAL. «Esa mentalidad de nosotros contra ellos también está siempre presente en la historia del fútbol de St. Louis. Somos un equipo de St. Louis con jugadores de St. Louis».
El miércoles, la generación más reciente de futbolistas de St. Louis, los que integran el St. Louis SC, se enfrentará al Columbus Crew en la final de la US Open Cup. Será la primera oportunidad real del club de conquistar un gran título, por lo que el partido podría marcar un antes y un después en la historia futbolística de la ciudad.
Pero no sería la primera vez. Ninguna ciudad ha tenido más éxito en la US Open Cup. También se puede argumentar que ninguna ha dado más talento a la selección nacional. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo se convirtió una ciudad situada en el Medio Oeste en el centro del fútbol estadounidense? Este es un recorrido por la historia de una de las grandes ciudades futbolísticas de Estados Unidos, que comienza hace más de un siglo.
NOTA: St. Louis City SC acabaría ganandola US Open Cup de 2026 en la tanda de penaltis.