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Mallory Swanson, USWNTGetty

«Un buen paso adelante»: Mallory Swanson y Ashley Sanchez rescatan un empate 2-2 ante España, pero los fallos defensivos dejan mucho por corregir a Emma Hayes. Ganadoras y perdedoras de la selección femenina de Estados Unidos

Ashley Sanchez y Mallory Swanson asumieron el protagonismo con sus primeros goles con Estados Unidos en dos años, pero la defensa de la selección femenina estadounidense dejó dudas sobre su compenetración y sus problemas de comunicación.

Traducido por

  • La selección femenina de Estados Unidos llegó a la zona de Filadelfia dispuesta a cambiar el rumbo de su historia frente a España. Tres días después de caer por 2-0, tuvo otra oportunidad el martes por la noche y, esta vez, reaccionó.

    La seleccionadora Emma Hayes introdujo cuatro cambios en el once inicial. Phallon Tullis-Joyce sustituyó a Claudia Dickey en la portería, Claire Hutton acompañó a Lindsey Heaps en el centro del campo, Gisele Thompson entró como lateral y Ashley Sanchez fue titular por el centro.

    Estados Unidos comenzó mucho mejor que durante el fin de semana, pero España llegó al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a dos definiciones certeras. En el primer gol, las estadounidenses parecieron quedarse mirando cómo circulaba el balón España en lugar de seguir los desmarques, moverse juntas y mantenerse entre las atacantes y la portería.

    Era la primera vez que las cuatro integrantes de esa defensa estadounidense jugaban juntas, y se notó en sus movimientos y su comunicación. Kennedy Wesley habilitó a Alexia Putellas, Tierna Davidson salió de su posición y las laterales tuvieron que perseguir a las rivales. Tullis-Joyce realizó varias paradas, pero pareció menos cómoda con el balón en los pies, especialmente cuando la presión de España exigía tomar decisiones rápidas.

    Tras el descanso, Sanchez cambió el partido. Marcó para Estados Unidos en el minuto 47, su cuarto gol con la selección en su primera titularidad desde el 30 de octubre de 2024, y dio a las estadounidenses una vía para volver al encuentro.

    «Fue muy especial», dijo Sanchez en su entrevista posterior al partido con Turner Sports. «Hacerlo junto a todas estas jugadoras increíbles fue muy especial».

    Pero Mallory Swanson acaparó los focos. Entró en el minuto 60 y mantuvo el impulso del equipo antes de culminar una jugada construida por otras dos suplentes, Kate Del Fava y Michelle Cooper. Del Fava sacó el balón desde atrás para Cooper, que lo aguantó el tiempo suficiente para que Swanson y el resto de las atacantes se incorporaran. Swanson remató el pase atrás y marcó su primer gol con la selección estadounidense desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Después del partido, Hayes elogió la «enorme, enorme capacidad de lucha y la gran determinación de todo el grupo» y subrayó la importancia de Swanson para el equipo.

    «Le dije: “Todavía tienes otro gol dentro a este nivel”, y ahora está en una mejor situación para poder rendir con más regularidad», señaló Hayes. «Lo digo siempre: es una jugadora importante para nuestro equipo y creo que, cuanto más podamos contar con ella, mejor nos irá».

    Las estadounidenses también sacaron más lecciones, desde cómo superar el bloque defensivo 4-4-2 de España hasta cómo coordinar sus propios movimientos defensivos. Si le das tiempo y espacio a España, los aprovechará. Estados Unidos encontró la manera de volver al partido, pero aún tiene detalles que pulir.

    «[Obviamente] queríamos ganar, pero fue una buena experiencia», dijo Sanchez.

    GOAL analiza a las ganadoras y perdedoras del empate 2-2 de la selección femenina de Estados Unidos ante España en el Subaru Park...

  • Ganó Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    La definición con sangre fría de Ashley Sanchez inició la remontada de la selección femenina de Estados Unidos en el empate 2-2 ante España.

    Sanchez necesitaba ese gol. Después de marcar 20 con el North Carolina Courage, habría parecido casi injusto que terminara esta concentración sin anotar ninguno con Estados Unidos. Encontró los espacios adecuados durante toda la primera parte e hizo buenos desmarques por el lado opuesto, pero los controles largos y los pases precipitados le impidieron aprovechar esas ocasiones.

    En el minuto 47, por fin le salió. Sanchez recibió un pase en profundidad perfectamente medido de Sophia Wilson, avanzó hacia la defensa de España y vio un hueco. Abrió el cuerpo y colocó el balón en el palo largo para poner el 2-1, en una definición fruto de la paciencia, la precisión y la calma. Aún está por ver qué lugar ocupará Sanchez en los planes de Hayes, pero fue un recordatorio de lo que puede aportar cuando define con acierto.

  • Perdedora: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce disputó su octavo partido con la selección femenina de Estados Unidos, el octavo como titular, en el empate 2-2 ante España.

    Tullis-Joyce encajó dos goles, al igual que Claudia Dickey tres días antes, pero realizó varias paradas importantes antes de que España lograra marcar.

    Su distribución del balón sigue siendo motivo de preocupación. Hayes ha elogiado sus reflejos bajo palos, pero ha señalado que debe mejorar su juego con los pies. Esa debilidad le salió cara cuando Tullis-Joyce perdió el balón en una zona central ante la presión rival. España aprovechó el error y Salma Paralluelo marcó para ampliar su ventaja a dos goles.

    Sin embargo, Tullis-Joyce se asentó en la segunda parte. Realizó paradas decisivas y transmitió más calma, lo que ayudó a Estados Unidos a lograr el empate 2-2.

  • GANADORA: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson marcó su primer gol con la selección femenina de Estados Unidos en más de dos años.

    Swanson agradeció volver a jugar con la selección de Estados Unidos en el primer enfrentamiento con España. Al final del segundo, sus compañeras tenían motivos de sobra para sentir lo mismo. Su gol del empate en el minuto 86 aseguró el 2-2 ante España, número uno del mundo. Era su primer tanto con la selección estadounidense desde el gol de la victoria contra Brasil en la final olímpica por el oro de 2024.

    «De eso hace mucho tiempo», recordó Swanson sobre aquel gol de la victoria en declaraciones a Turner Sports, antes de añadir: «Marcar el primero siempre sienta bien y es muy especial».

    Y qué camino ha recorrido para volver. Swanson dio la bienvenida a su hija Josie el pasado noviembre y ahora juega ante ella, cuando falta menos de un año para el Mundial. Es la décima madre que marca con la selección estadounidense.

    «Es una locura, es todo un honor», dijo Swanson. «Estoy muy agradecida».

    Swanson aporta a la selección estadounidense otra goleadora contrastada, pero su valor va más allá de la definición. Puede jugar por el centro o en banda, lo que da a Hayes más opciones en la línea de ataque. Atribuyó a su entrenadora el mérito de haberla animado durante su regreso tras el embarazo.

    «Creo que sabe que cada cuerpo es diferente, especialmente al volver después de un embarazo, y ella ya ha pasado por ello. Así que me apoya muchísimo en ese sentido. Sigue creyendo en mí y ayudándome a creer en mí misma... Es un proceso largo y no deja de recordármelo, pero este ha sido un buen paso adelante».

  • Perdedora: la defensa de la selección femenina de Estados Unidos

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox y Gisele Thompson fueron titulares juntas por primera vez el martes.


    La selección estadounidense fue asentándose en defensa a medida que avanzaba el partido, pero comenzó con dudas y le costó decidir cuándo salir de su bloque 4-4-2. Tierna Davidson y Kennedy Wesley mantuvieron el orden durante largos tramos, aunque España no necesitó mucho espacio para crear problemas. Algunos despistes al seguir el balón con la mirada y errores de colocación dejaron huecos que las visitantes no tardaron en aprovechar.

    Wesley y Davidson todavía están desarrollando su compenetración, mientras que la inexperiencia de Gisele Thompson quedó patente ante un equipo del nivel de España. Emily Fox fue la más sólida de las cuatro defensas, pero incluso a ella la sorprendieron fuera de posición en algunos momentos. Con la clasificación para el Mundial como próximo reto y la disponibilidad de Naomi Girma y Emily Sonnett aún en el aire, la línea defensiva sigue siendo motivo de preocupación.