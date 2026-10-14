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Mallory Swanson, USWNTGetty

«Un buen paso adelante»: Mallory Swanson y Ashley Sanchez rescatan un empate 2-2 ante España, pero los errores defensivos dejan mucho por corregir a Emma Hayes. Ganadoras y perdedoras de la selección femenina de Estados Unidos

Ashley Sanchez y Mallory Swanson tomaron las riendas con sus primeros goles con Estados Unidos en dos años, pero la defensa de la selección femenina estadounidense dejó dudas sobre su compenetración y sus problemas de comunicación.

Traducido por

  • La selección femenina de Estados Unidos llegó a la zona de Filadelfia dispuesta a cambiar su historia ante España. Tres días después de caer por 2-0, tuvo otra oportunidad el martes por la noche y, esta vez, logró remontar.

    La seleccionadora Emma Hayes hizo cuatro cambios en el once titular. Phallon Tullis-Joyce sustituyó a Claudia Dickey en la portería, Claire Hutton acompañó a Lindsey Heaps en el centro del campo, Gisele Thompson entró en un lateral y Ashley Sanchez fue titular por el centro.

    Estados Unidos empezó mucho mejor que durante el fin de semana, pero España se fue al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a dos definiciones certeras. En el primer gol, las estadounidenses parecían contemplar la circulación de balón de España en lugar de seguir los desmarques, coordinar sus movimientos y mantenerse entre las atacantes y la portería.

    Era la primera vez que esta línea de cuatro defensas de Estados Unidos jugaba junta, y se notó en sus movimientos y su comunicación. Kennedy Wesley mantuvo en posición legal a Alexia Putellas, Tierna Davidson salió a presionar y las laterales tuvieron que correr tras las atacantes. Tullis-Joyce hizo varias paradas, pero se mostró menos cómoda con el balón en los pies, especialmente cuando la presión de España exigía tomar decisiones rápidas.

    Tras el descanso, Sanchez cambió el partido. Marcó en el minuto 47, su cuarto gol con la selección y el primero desde que volvió a ser titular tras el 30 de octubre de 2024, y abrió la puerta a la remontada estadounidense.

    «Fue realmente especial», dijo Sanchez en su entrevista posterior al partido con Turner Sports. «Hacerlo junto a todas estas jugadoras increíbles fue realmente especial».

    Pero Mallory Swanson acaparó los focos. Entró en el minuto 60 y mantuvo el impulso del equipo antes de culminar una jugada construida por otras dos suplentes, Kate Del Fava y Michelle Cooper. Del Fava sacó el balón desde atrás hacia Cooper, que lo retuvo el tiempo suficiente para que Swanson y el resto del ataque se incorporaran. Swanson remató el pase atrás y marcó su primer gol con la selección femenina de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Las estadounidenses se llevaron más lecciones, desde cómo superar el bloque defensivo 4-4-2 de España hasta cómo coordinar sus propios movimientos defensivos. Si se le concede tiempo y espacio a España, lo aprovecha. Estados Unidos encontró la forma de remontar, pero aún tiene detalles que pulir.

    «[Nosotras] queríamos ganar, obviamente, pero fue una buena experiencia», dijo Sanchez.

    GOAL analiza quiénes ganaron y quiénes perdieron en el empate 2-2 de la selección femenina de Estados Unidos ante España en el Subaru Park...

  • GANADORA: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    La definición con sangre fría de Ashley Sanchez impulsó la remontada de la selección femenina de Estados Unidos en el empate 2-2 ante España.

    Sanchez necesitaba ese gol. Después de marcar 20 con el North Carolina Courage, habría resultado casi injusto que terminara esta concentración sin anotar ninguno con Estados Unidos. Encontró espacios durante toda la primera parte y realizó buenos desmarques por el lado alejado, pero los controles largos y los pases precipitados le impidieron aprovechar esas ocasiones.

    En el minuto 47, por fin le salió. Sanchez aprovechó un pase al hueco perfectamente medido de Sophia Wilson, encaró a la defensa de España y vio un hueco. Perfiló el cuerpo y colocó el balón junto al palo más alejado para poner el 2-1. Fue una definición fruto de la paciencia, la precisión y la sangre fría. Aún está por ver qué lugar ocupará Sanchez en los planes de Hayes, pero este gol recordó con claridad lo que puede aportar.

  • Perdedora: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce sumó su octava internacionalidad y su octava titularidad en el empate 2-2 de la selección femenina de Estados Unidos ante España.

    Tullis-Joyce encajó dos goles, igual que Claudia Dickey tres días antes, pero realizó varias paradas importantes antes de que España lograra marcar.

    Su distribución del balón sigue siendo motivo de preocupación. Hayes ha elogiado sus paradas, pero ha señalado que debe mejorar su juego con los pies. Esa debilidad le costó cara cuando Tullis-Joyce perdió el balón en una zona central ante la presión rival. España aprovechó el error y Salma Paralluelo marcó para duplicar su ventaja.

    Sin embargo, Tullis-Joyce se asentó en la segunda parte. Firmó paradas decisivas y transmitió más calma, lo que ayudó a Estados Unidos a asegurar el empate 2-2.

  • GANADORA: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson marcó su primer gol con la selección femenina de Estados Unidos en más de dos años.

    Swanson agradeció volver a jugar con la selección femenina de Estados Unidos en el primero de los dos partidos ante España. Al final del segundo, sus compañeras tenían motivos de sobra para sentir lo mismo. Su gol del empate en el minuto 86 selló el 2-2 frente a España, número uno del mundo. Era su primer tanto con la selección estadounidense desde el gol de la victoria ante Brasil en la final por el oro de los Juegos Olímpicos de 2024.

    «De eso hace mucho tiempo», recordó Swanson a Turner Sports al hablar de aquel gol de la victoria. Después añadió: «Siempre sienta bien marcar el primero y es algo muy especial».

    Y vaya camino de regreso. Swanson dio la bienvenida a su hija Josie el pasado noviembre y ahora juega ante ella, cuando falta menos de un año para el Mundial. Es la décima madre que marca con la selección estadounidense.

    «Es increíble, es todo un honor», dijo Swanson. «Estoy muy agradecida».

    Swanson aporta a la selección estadounidense otra goleadora contrastada, pero su valor va más allá de la definición. Puede jugar por el centro o por las bandas, lo que da a Hayes más opciones en la línea de ataque. Atribuyó a su entrenadora el mérito de ayudarla a seguir adelante durante su regreso tras el embarazo.

    «Creo que sabe que cada cuerpo es diferente, especialmente al volver después de un embarazo, y ella ya lo ha vivido. Así que me apoya muchísimo en ese sentido. Sigue creyendo en mí e infundiéndome esa confianza... Es un proceso largo y no deja de recordármelo, pero este ha sido un buen paso adelante».

  • PERDEDORA: la defensa de la selección femenina de Estados Unidos

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox y Gisele Thompson coincidieron por primera vez como titulares el martes.


    La selección femenina de Estados Unidos fue mejorando en defensa a medida que avanzaba el partido, pero empezó con dudas y le costó decidir cuándo salir de su bloque de 4-4-2. Tierna Davidson y Kennedy Wesley mantuvieron la disciplina durante buena parte del encuentro, aunque España no necesitó mucho espacio para generar peligro. Algunos despistes al seguir el balón y errores de colocación dejaron huecos que las visitantes no tardaron en aprovechar.

    Wesley y Davidson todavía están desarrollando su entendimiento, mientras que la falta de experiencia de Gisele Thompson se hizo notar ante un equipo del nivel de España. Emily Fox fue la más sólida de la línea de cuatro, pero incluso ella quedó fuera de posición en algunos momentos. Con la fase de clasificación para el Mundial como próximo compromiso y la disponibilidad de Naomi Girma y Emily Sonnett aún en el aire, la defensa sigue siendo motivo de preocupación.