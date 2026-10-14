«Un buen paso adelante»: Mallory Swanson y Ashley Sanchez rescatan un empate 2-2 ante España, pero los errores defensivos dejan mucho por corregir a Emma Hayes. Ganadoras y perdedoras de la selección femenina de Estados Unidos

La selección femenina de Estados Unidos llegó a la zona de Filadelfia dispuesta a cambiar su historia ante España. Tres días después de caer por 2-0, tuvo otra oportunidad el martes por la noche y, esta vez, logró remontar.

La seleccionadora Emma Hayes hizo cuatro cambios en el once titular. Phallon Tullis-Joyce sustituyó a Claudia Dickey en la portería, Claire Hutton acompañó a Lindsey Heaps en el centro del campo, Gisele Thompson entró en un lateral y Ashley Sanchez fue titular por el centro.

Estados Unidos empezó mucho mejor que durante el fin de semana, pero España se fue al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a dos definiciones certeras. En el primer gol, las estadounidenses parecían contemplar la circulación de balón de España en lugar de seguir los desmarques, coordinar sus movimientos y mantenerse entre las atacantes y la portería.

Era la primera vez que esta línea de cuatro defensas de Estados Unidos jugaba junta, y se notó en sus movimientos y su comunicación. Kennedy Wesley mantuvo en posición legal a Alexia Putellas, Tierna Davidson salió a presionar y las laterales tuvieron que correr tras las atacantes. Tullis-Joyce hizo varias paradas, pero se mostró menos cómoda con el balón en los pies, especialmente cuando la presión de España exigía tomar decisiones rápidas.

Tras el descanso, Sanchez cambió el partido. Marcó en el minuto 47, su cuarto gol con la selección y el primero desde que volvió a ser titular tras el 30 de octubre de 2024, y abrió la puerta a la remontada estadounidense.

«Fue realmente especial», dijo Sanchez en su entrevista posterior al partido con Turner Sports. «Hacerlo junto a todas estas jugadoras increíbles fue realmente especial».

Pero Mallory Swanson acaparó los focos. Entró en el minuto 60 y mantuvo el impulso del equipo antes de culminar una jugada construida por otras dos suplentes, Kate Del Fava y Michelle Cooper. Del Fava sacó el balón desde atrás hacia Cooper, que lo retuvo el tiempo suficiente para que Swanson y el resto del ataque se incorporaran. Swanson remató el pase atrás y marcó su primer gol con la selección femenina de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las estadounidenses se llevaron más lecciones, desde cómo superar el bloque defensivo 4-4-2 de España hasta cómo coordinar sus propios movimientos defensivos. Si se le concede tiempo y espacio a España, lo aprovecha. Estados Unidos encontró la forma de remontar, pero aún tiene detalles que pulir.

«[Nosotras] queríamos ganar, obviamente, pero fue una buena experiencia», dijo Sanchez.

GOAL analiza quiénes ganaron y quiénes perdieron en el empate 2-2 de la selección femenina de Estados Unidos ante España en el Subaru Park...