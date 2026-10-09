La selección femenina de Estados Unidos se prepara para el tipo de prueba que Emma Hayes quería: dos partidos contra la vigente campeona del mundo, España, con la clasificación para el Mundial en el horizonte.

La preparación comenzó el martes en el Arthur M. Blank National Training Center de U.S. Soccer, en Fayetteville, Georgia, donde la USWNT se instaló en su nueva casa antes de sus primeros enfrentamientos contra la selección número uno del ranking mundial desde 2022.

Para la vigente campeona olímpica, el objetivo inmediato es asegurar una plaza en el Mundial de 2027 en Brasil, con El Salvador esperando en los cuartos de final del Concacaf W Championship. España ya ha sacado su billete. Estos dos partidos le ofrecen a Hayes una oportunidad para evaluar el grado de preparación de su equipo ante los desafíos que vienen.

«Habrá aprendizajes del primer partido al segundo, pero todos esos aprendizajes nos están ayudando a prepararnos para el fútbol de eliminatorias. Va a ser una gran oportunidad de aprendizaje para nosotras», dijo Hayes.

Hayes apostó por estos partidos, con ganas de exponer a sus jugadoras a una oposición europea de máximo nivel antes de un gran torneo. Los resultados ofrecerán una medida de dónde está la USWNT, pero su foco sigue puesto en construir un equipo capaz de ganar el Mundial del próximo año.

«Escuchad, no me importa mi balance de victorias como entrenadora principal; nuestro objetivo es ganar el Mundial», dijo Hayes. «Lo último que quieres es llegar a un Mundial y ver a estos equipos por primera vez».

Su convocatoria de 26 jugadoras ofrece mucho que analizar, desde el regreso de Ashley Sanchez y la ausencia de Jaedyn Shaw hasta otra reunión del “Triple Espresso”. También hay oportunidades para las nuevas, con cinco jugadoras sin internacionalidades en la concentración. Ese grupo incluye a la defensa del Utah Royals Kate Del Fava, que recibió su primera convocatoria con la absoluta después de que Naomi Girma se retirara por lesión.

«Mirad, no puedo deciros cómo será una plantilla para la clasificación de un Mundial o para un Mundial, pero tengo que asegurarme de contar con un grupo desarrollado», dijo Hayes.

Equilibrar ese desarrollo con las exigencias de medirse a España será clave en esta concentración. También lo será evaluar sus opciones ofensivas consolidadas y la competencia en la portería, donde Phallon Tullis-Joyce y Claudia Dickey compiten por el puesto de titular.

GOAL analiza cinco claves mientras la USWNT se prepara para enfrentarse a España en el primero de dos encuentros.