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AI Soccer 1-1Getty

«Todos buscamos cualquier ventaja». Desde la búsqueda del sustituto de Mohamed Salah en el Liverpool hasta las tácticas de ChatGPT: cómo la IA está cambiando el fútbol

La inteligencia artificial puede identificar sustitutos de Mohamed Salah, trazar mapas de lesiones y proyectar el desarrollo de los jóvenes futbolistas. GOAL analiza cómo se utiliza esta tecnología en el fútbol y cuáles son sus límites.

Thomas Hindle
Traducido por

  • El Liverpool tuvo que tomar una decisión difícil con Mohamed Salah el año pasado. El extremo egipcio, pieza clave de casi una década de éxitos del Liverpool, había visto cómo caía su rendimiento. Con un año de contrato por delante, el club debía decidir si dejar marchar a Salah al término de la temporada o conservarlo mientras se alejaba cada vez más de sus mejores años.

    Despedirse de una leyenda del club es difícil. La decisión no depende solo del rendimiento, sino también del marketing y de una cierta carga emocional. Sin embargo, los datos mandan. Las cifras suelen responder a la pregunta más básica: ¿qué puede aportar Salah ahora y merece la pena retenerlo?

    La tecnología, más concretamente la inteligencia artificial, puede ayudar a encontrar una respuesta. Al menos, eso cree Dean Bracha, fundador de Marquee, una herramienta de IA que ayuda a los clubes en la búsqueda de fichajes.

    Bracha utilizó a Salah como ejemplo para explicar el tipo de problema que su tecnología puede ayudar a resolver.

    «Sabemos que Mo Salah se va del Liverpool. Queremos elaborar una lista de jugadores que puedan sustituirlo. También sabemos que Andoni Iraola es ahora el entrenador, así que el estilo del equipo está cambiando… En lugar de tener que buscar en distintas plataformas de datos, [os ofrecemos] una experiencia similar a ChatGPT, pero respaldada por modelos de aprendizaje automático que os propondrán cinco o diez jugadores ideales», explicó.

    Pero los fichajes no son el único ámbito en el que ha entrado la IA. Los robots, como los llamarían los observadores escépticos, ya intervienen al menos en parte en la gestión de lesiones y cargas de trabajo, los planes de entrenamiento e incluso la táctica. Los entrenadores de la MLS lo saben bien. Al fin y al cabo, algunos han experimentado con esta tecnología. Entre ellos está Robin Fraser, entrenador del Toronto FC.

    «Creo que es algo que los analistas ya hacen. Evidentemente, probablemente están mucho más familiarizados con la IA en lo que respecta a su relación con nuestro trabajo como entrenadores. Es interesante conocer su perspectiva», afirmó. «Todavía estamos en una fase muy, muy inicial para determinar cómo aprovechar mejor la IA en nuestro trabajo».

    Este deporte mantiene una relación complicada con la tecnología. Algunos sostienen que esos robots vienen a quitarles el trabajo. Otros afirman que la IA simplemente acelera tareas que los especialistas en ciencias del deporte, los departamentos de fichajes y los clubes de fútbol tardan horas en completar. La realidad probablemente esté en algún punto intermedio.

    Pero hay algo indiscutible: la tecnología avanzada que ahorra horas de trabajo humano ha llegado para quedarse y se utiliza en todo el deporte. Quizá ya sea irrelevante si eso es bueno o no.

  • Ventajas en la contratación

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    Marquee utiliza la inteligencia artificial para ayudar a los clubes a elaborar listas de posibles fichajes según el estilo de juego, el encaje táctico y otros criterios.

    Los defensores de la inteligencia artificial en el fútbol dirán que las nuevas tecnologías se limitan a reforzar los procesos humanos. Los clubes de fútbol tienen mucho dinero y este es un deporte competitivo. Se aprovecha cualquier oportunidad de obtener una ventaja, por pequeña que sea.

    «Te sorprendería saber que algunos clubes utilizan ChatGPT o cualquiera de esos modelos abiertos simplemente para explorar sus ideas», afirmó Bracha. «Yo también lo he visto mucho. Pero obtener información realmente valiosa de los grandes modelos de lenguaje, o LLM, que son programas informáticos inteligentes… eso es difícil».

    Bracha es defensor de esta tecnología y tiene intereses en ella. Es un gran aficionado del Arsenal y empezó en el fútbol con un blog en el que escribía desde casa artículos detallados sobre el club. Combinando la observación directa con la tecnología, identificaba jugadores que los grandes clubes deberían fichar. Bracha fue ganando seguidores y, cuando su trabajo a tiempo completo en el sector tecnológico empezó a ocuparle más tiempo, perfeccionó un modelo de IA para generar los esquemas de las entradas de su blog.

    Después combinó ambas cosas. Y encontró algunas joyas ocultas.

    «Empecé a recibir mensajes de ojeadores profesionales y de gente de clubes que me preguntaban: “¿Cómo sé eso sobre un jugador?”. Yo les decía: “No sé nada de eso sobre el jugador. Es solo ChatGPT”», contó Bracha entre risas. «Y entonces pensé: “Si eso les impresiona, ¿qué están utilizando ahora?”».

    Descubrió que la respuesta era complicada. Los ojeadores y analistas disponían de cifras, desde luego, pero no había una estandarización. Hay tantos datos sobre fútbol repartidos entre tantas plataformas que resulta difícil separar lo importante del resto. Wyscout, una empresa de datos futbolísticos fundada en Génova en 2004, se extendió por todo el mundo a principios de la década de 2010. Pero pronto entraron en el mercado empresas rivales. Ahora hay demasiadas cifras.

    «En los últimos 10 años, este sector ha pasado de una escasez absoluta a una sobrecarga de datos, y eso genera un problema distinto porque hay muchísimos proveedores de datos diferentes», explicó Bracha.

    Marquee, la empresa de Bracha, que trabaja con clubes de fútbol de todo el mundo, elimina lo superfluo.

    «Si automatizamos muchos de esos procesos que, por así decirlo, no son más que hojas de cálculo sofisticadas, y abordamos el problema de las distintas plataformas, que están dispersas y no se pueden reunir en un solo lugar, hacemos ese trabajo por ellos. En cierto sentido, Marquee funciona como un departamento de análisis para el club», señaló.

    Bracha se apresura a aclarar que su plataforma no es simplemente una versión sofisticada de Football Manager o del modo Carrera de EAFC. Marquee genera perfiles específicos, por los que cobra al cliente, para proponer una serie de posibles fichajes. No solo tiene en cuenta la capacidad de los jugadores para jugar al fútbol, sino también su encaje en un sistema determinado.

    Por supuesto, los clubes no están obligados a utilizar nada de esto. El personal encargado de los fichajes puede aceptar o descartar las recomendaciones. Aun así, está claro que tiene cierto valor. Varios clubes de la Premier League utilizan sus herramientas, que han recibido el respaldo público del Barcelona y del Chicago Fire, equipo de la MLS. No está claro si están encontrando la próxima joya oculta del fútbol. Pero, desde luego, ya forman parte del panorama.

  • Detectar lesiones en los isquiotibiales

    arsenal injury
    (C)Getty Images

    Springbok utiliza inteligencia artificial para convertir imágenes de resonancia magnética en modelos musculares detallados en 3D, lo que proporciona al personal médico y de rendimiento deportivo más información para seguir la recuperación.

    En el partido de la MLS que el FC Cincinnati disputó contra el Nashville SC el año pasado, hubo indicios de que Matt Miazga empezaba a estar algo cansado.

    Cinco minutos antes de que pidiera el cambio, la tecnología del club detectó «un patrón de movimiento irregular». Eso no significa, por supuesto, que pudieran haber evitado la lesión. No obligaron a su defensa central a seguir jugando lesionado. Los datos no se proporcionan en tiempo real. Pero el sistema detectó una anomalía. La máquina sabía que algo iba mal.

    Determinar cuándo podría volver a jugar con plenas garantías es otra cuestión que la inteligencia artificial puede ayudar a responder. Springbok Analytics hace una petición a todos sus clientes: «Enviadnos vuestra lesión más complicada». La mayoría de las veces se trata de los isquiotibiales. Es la lesión que el fútbol aún no ha conseguido comprender del todo. Un estudio de 2020 del NIH concluyó que las lesiones de isquiotibiales representan el 12 % de todas las lesiones en el fútbol profesional. La tasa de recaída oscilaba entre el 4 % y el 68 %.

    Suele atribuirse a la fatiga, ya que la mayoría de los problemas de isquiotibiales se producen hacia el final de cualquiera de las dos partes. Clubes de todo el mundo han intentado encontrar la mejor forma de rehabilitar este tipo de lesión. Nadie ha dado del todo con la solución.

    «Tenemos toda la tecnología nueva que existe, de todos los tipos, todas las nuevas formas de evaluar a las personas… ¿Cuánta fuerza puedes generar? ¿Cómo corres? Las lesiones de isquiotibiales no han disminuido. Han aumentado», explicó a GOAL Matt Brown, director de análisis de Springbok Analytics.

    Brown cree que tiene la respuesta. O, al menos, una idea más convincente para abordar una lesión tan extendida. Parte del problema, sostiene Brown, son los datos. Una lesión física es algo concreto. Pero determinar las cifras que la rodean, cuantificar la fuerza muscular, el equilibrio muscular y la atrofia, es un proceso largo y complicado.

    «Lo ideal es hacer una resonancia magnética al jugador en el momento de la lesión, dos meses después y seis meses después, para seguir la evolución de la atrofia y comprobar si se está logrando el estímulo y los cambios musculares que se buscan», explicó Brown.

    Springbok tiene sus raíces en la Universidad de Virginia, donde un grupo de científicos desarrolló una tecnología de resonancia magnética muy específica para tratar a pacientes con parálisis cerebral. Crearon gráficos en 3D para ayudar a los cirujanos pediátricos a calcular con precisión los procedimientos de alargamiento de tendones. Cuando empezó a dar resultados, Springbok llevó la tecnología al deporte. La NBA se sumó en 2023. Springbok fue seleccionada este año para el Innovation Lab de la MLS.

    Las resonancias magnéticas tradicionales son, en palabras de Brown, «miles y miles de cortes de [imágenes bidimensionales en escala de grises]». Tradicionalmente, al menos, los médicos toman esas imágenes, las superponen y tienen que realizar su propio análisis exhaustivo para crear una imagen en 3D de la persona. Brown y su equipo aceleran ese proceso.

    «Ahora podemos preprocesar esas imágenes con inteligencia artificial… Podemos obtener todas esas complejas imágenes de resonancia magnética, el espacio y el tiempo en 3D y todo lo que contienen. Las procesamos, delimitamos los músculos y podemos ofrecer un gemelo digital en 3D muy acabado y de gran calidad», afirmó Brown.

    En esencia, Springbok es una herramienta para hacer un seguimiento de los datos. No trata lesiones ni ofrece curas milagrosas para prevenirlas. Lo que sí puede hacer es agilizar procesos de análisis de imágenes complejos de una forma muy específica. Las cifras, que normalmente tardan una semana en estar listas, se presentan en cuestión de horas.

    «Somos un sistema de apoyo porque podemos hacer que las imágenes de una resonancia magnética sean mucho más útiles y permitan tomar decisiones. No somos quienes las ponen en práctica por ti. Te proporcionamos las mediciones. Pero tú tienes formación en esto. Llevas diez años dedicándote a ello. Tienes tu propio planteamiento», afirmó Brown.

  • Identificar a quienes despuntan tarde

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Cavan Sullivan figura entre los jóvenes futbolistas cuyo desarrollo físico los clubes de la MLS pueden seguir más de cerca gracias a las nuevas tecnologías.

    Cada día, el personal de la cantera del Philadelphia Union se enfrenta a una serie de preguntas cruciales: ¿a qué nivel están preparados sus jugadores para competir? ¿Dónde está la línea entre el desarrollo físico y la calidad sobre el terreno de juego? ¿Cuánto fútbol con el primer equipo está preparado para disputar un talento como Cavan Sullivan durante la adolescencia? ¿Aguantará su cuerpo?

    Tradicionalmente, no hay una única respuesta. Los clubes de la MLS realizan todo tipo de pruebas para evaluar la fuerza, las dimensiones corporales, la estatura probable y el rendimiento máximo. Todo ello requiere tiempo y se basa en estimaciones.

    Fit:Match, sin embargo, cree que puede ofrecer una solución más práctica y rápida. Basta con un teléfono y 10 segundos para vislumbrar el futuro de un joven futbolista.

    Funciona así: el usuario toma cuatro fotos de la persona desde distintos ángulos. El teléfono calcula su estatura, masa corporal, envergadura y cualquier otra medida imaginable. Después calcula aspectos mucho más avanzados: la estatura probable, la maduración del crecimiento y una idea básica de cómo podría ser el estado físico del joven cuando alcance su pleno desarrollo. Por último, presenta los resultados al usuario. Haniff Brown, fundador de la tecnología, bromea a medias al describirla como «ChatGPT para el fútbol». Un proceso bastante habitual en cualquier club profesional se simplifica, se lleva a cabo y ofrece sus resultados al usuario en menos de 30 segundos.

    Brown comenzó su trayectoria en la industria de la moda. Descubrió que los escaneos corporales instantáneos realizados con teléfonos inteligentes podían agilizar el proceso de probarse ropa.

    «¿Cómo podemos permitir que [un usuario] suba un perfil de su cuerpo para que no tenga que comprar cuatro camisas y devolver las tres que no le quedan bien? Comprará solo una y listo», dijo Brown.

    Pronto, otros se interesaron. Brown empezó a recibir llamadas de hospitales y empresas sanitarias. En 2024, Fit:Match trabajó con un club europeo cuyo nombre no se ha revelado y que le pidió escanear a los jugadores de su cantera. Brown se dio cuenta de que había margen para un sistema más ambicioso.

    «Tuve muy claro desde el principio que no debía llevar más de 15 segundos. Lo tenía claro porque me di cuenta de que a los entrenadores no les gustan las evaluaciones que tardan demasiado. Quieren que los niños vuelvan a hacer sus ejercicios», explicó Brown. «Cuanto más larga y complicada sea la evaluación, menos probabilidades hay de que la utilicen».

    El club quedó convencido y otros empezaron a sumarse. Sin embargo, surgieron más obstáculos, entre ellos el hecho de que distintos entrenadores obtenían resultados diferentes en las mismas pruebas médicas básicas.

    «Vimos que, al medir a un mismo jugador, un entrenador obtenía un resultado y otro entrenador del mismo equipo obtenía uno diferente», explicó Brown.

    Por eso, Fit:Match estandariza el proceso. Cuatro fotos, 30 segundos de carga y ya está disponible un perfil detallado del jugador. Hoy en día lo utilizan tanto clubes como jóvenes futbolistas.

    «Cuando los padres inscriben a sus hijos para entrar en una cantera, pueden subir sus fotos. El sistema genera su gemelo digital y, después, nosotros facilitamos a la MLS todas esas estadísticas del jugador», dijo Brown.

    Eso ayuda a los clubes a estimar con más fundamento en qué categorías de edad deben jugar. El fútbol formativo sigue estando influido, al menos en parte, por el tamaño físico.

    «Un jugador de 14 años que madura pronto es muy diferente de otro de 14 que madura tarde. Ahora la MLS puede determinarlo científicamente y crear mejores itinerarios para quienes maduran más tarde, de modo que no abandonen el sistema», dijo Brown.

  • Gestionar las expectativas y afrontar las cuestiones éticas

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    La entrenadora del Seattle Reign, Laura Harvey, ha hablado abiertamente de cómo utiliza ChatGPT como punto de partida para plantear ideas tácticas, entre ellas probar una defensa de cinco.

    Todo esto suena bastante convincente, quizá incluso capaz de cambiar las reglas del juego. Pero también plantea cuestiones éticas. Cambiar de raíz procesos conocidos, y hacerlo además mediante máquinas, suscita dilemas. Predecir la evolución de un adolescente puede ser complicado, y hay preguntas más amplias que hacerse.

    «El primer paso fue conseguir que la gente se sintiera cómoda», dijo Brown.

    Lo mismo ocurre con Marquee, que pronto comprendió que tenía que trabajar con los clubes, no para ellos.

    «Para ser justos, se trata más bien de que ellos se sientan cómodos con todo lo que hacemos juntos. Y, una vez que hayamos logrado algunos casos de éxito juntos, sin duda los publicaremos», dijo Bracha.

    También está la cuestión moral de crear algo que podría afectar al trabajo de alguien. Bracha tiene una visión pragmática al respecto.

    «Desde la perspectiva del retorno de la inversión, siempre será más rápido y acertado acudir a nosotros, porque ya hemos desarrollado algo y estamos invirtiendo mucho para mejorarlo. Es el único gasto que tendrían. Uno de los mayores gastos de los clubes de fútbol hoy en día son los salarios. Así que ¿quieren contratar a más gente para desarrollar algo así o simplemente comprarlo a un proveedor externo? Es la pregunta más habitual hoy en día en torno a la IA: ¿desarrollar o comprar? En este caso, creo que comprar», añadió.

    Eso, sin embargo, no siempre garantiza el éxito. El Wolfsburgo fue uno de los clubes europeos pioneros en adoptar la IA. El club afirmó que había ahorrado un millón de euros al año al utilizarla para ayudar con tareas administrativas y la prevención de lesiones. El año pasado tuvo dificultades sobre el terreno de juego y recibió numerosas críticas en la prensa por su campaña de relaciones públicas en torno al uso de la IA mientras el rendimiento del equipo empeoraba.

    Desde entonces, el Wolfsburgo ha redoblado su apuesta por la IA. El Sevilla utiliza IBM WatsonX para ayudar con la gestión de datos.

    Pero algunos han sido más constantes en su uso de la IA. Fraser admitió que experimentó con ChatGPT para explorar posibles ventajas ante determinados rivales y distintas formaciones. Otros casi dependen de ella. Laura Harvey, entrenadora del Seattle Reign, fue noticia en octubre de 2025 al afirmar que había utilizado ChatGPT para ayudarla a definir sus tácticas. En declaraciones a Lori Lindsey y Christina Unkel en el pódcast Soccerish, Harvey contó, con cierto orgullo, que preguntó al agente de IA: «¿Qué formación deberías utilizar para ganar a los equipos de la NWSL?».

    Para enfrentarse a dos de los 14 equipos que tenía entonces la liga, ChatGPT respondió: «Deberías jugar con una defensa de cinco». Harvey estudió la idea y se la planteó a su cuerpo técnico. El Reign utilizó un sistema con cinco defensas y terminó en quinta posición, ocho puestos por encima de su clasificación del año anterior.

    ¿Fue ChatGPT quien cambió el rumbo del Seattle Reign? Evidentemente, no. Pero sí aportó una idea que acabó llevándose al terreno de juego. Para los defensores de la IA, eso probablemente cuenta como una victoria.

    También hay muchos fracasos o datos que se han descartado. Quizá los resultados no sean lo importante. Más bien, esta es otra herramienta para entrenadores, analistas y clubes. Y en un deporte tan igualado e implacable, la ética y la percepción de estas cuestiones no son realmente una preocupación.

    «Todos buscamos cualquier ventaja que podamos conseguir», dijo Fraser, resumiéndolo bastante bien.