FAYETTEVILLE, Georgia. Mientras los rumores sobre una posible llegada al Manchester United seguían circulando por las redes sociales, el seleccionador masculino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, apareció en el campo de entrenamiento del Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Abrazó a JT Batson, director ejecutivo de U.S. Soccer, pasó el brazo por los hombros de Cavan Sullivan y saludó a Malik Tillman. Después reunió a jugadores y cuerpo técnico en un círculo para una breve charla antes de que comenzara el entrenamiento.

El tema de la charla no fue el Manchester United, sino la sesión de ese día. Pochettino reunió al grupo para presentar a tres jugadores de la selección sub-20 de Estados Unidos que iban a pasar la jornada entrenándose con el equipo. No fue una despedida.

Pero cada vez parece más probable que esta se produzca en los próximos días. Según las informaciones, el Manchester United está a punto de conseguir a Pochettino y, en consecuencia, U.S. Soccer parece que va a perderlo. Sin embargo, nada en la sesión de entrenamiento del miércoles en el Arthur M. Blank National Training Center indicaba que hubiera algo fuera de lo normal.

Por ahora, Pochettino sigue siendo el seleccionador de Estados Unidos. Queda por ver cuánto tiempo más lo será.