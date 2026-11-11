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Todo sigue como siempre, pero ¿hasta cuándo? La vinculación de Mauricio Pochettino con el Manchester United obliga a la selección masculina de Estados Unidos a correr contrarreloj antes del duelo ante Haití

Pochettino se mostró muy sonriente en el entrenamiento de la selección de Estados Unidos, pero su posible marcha al Manchester United deja una pregunta urgente: ¿quién dirigirá al equipo ante Haití?

Ryan Tolmich
Traducido por

  • FAYETTEVILLE, Georgia. Mientras los rumores sobre una posible llegada al Manchester United seguían circulando por las redes sociales, el seleccionador masculino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, apareció en el campo de entrenamiento del Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Abrazó a JT Batson, director ejecutivo de U.S. Soccer, pasó el brazo por los hombros de Cavan Sullivan y saludó a Malik Tillman. Después reunió a jugadores y cuerpo técnico en un círculo para una breve charla antes de que comenzara el entrenamiento.

    El tema de la charla no fue el Manchester United, sino la sesión de ese día. Pochettino reunió al grupo para presentar a tres jugadores de la selección sub-20 de Estados Unidos que iban a pasar la jornada entrenándose con el equipo. No fue una despedida.

    Pero cada vez parece más probable que esta se produzca en los próximos días. Según las informaciones, el Manchester United está a punto de conseguir a Pochettino y, en consecuencia, U.S. Soccer parece que va a perderlo. Sin embargo, nada en la sesión de entrenamiento del miércoles en el Arthur M. Blank National Training Center indicaba que hubiera algo fuera de lo normal.

    Por ahora, Pochettino sigue siendo el seleccionador de Estados Unidos. Queda por ver cuánto tiempo más lo será.

  • Los últimos rumores

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    IMAGO / APL

    La etapa de Michael Carrick como entrenador del Manchester United parece estar llegando a su fin.

    Si hay que dar crédito a las informaciones que llegan desde Inglaterra, todo podría suceder el jueves. La directiva del Manchester United se reunió el miércoles en Mónaco para debatir el futuro del club. ¿Su conclusión? Hacía falta un cambio. Michael Carrick está cerca de salir y Pochettino, de llegar.

    Aun así, quedan asuntos por resolver y, desde la perspectiva de U.S. Soccer, se están dirimiendo al otro lado del océano. Antes de poder contratar a Pochettino, el Manchester United debe dejar oficialmente vacante el puesto de entrenador. Se espera que eso ocurra el jueves con una destitución sin demasiadas ceremonias de Carrick, leyenda del club.

  • Un día normal fuera de Atlanta

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    El entrenamiento de la selección masculina de Estados Unidos transcurrió según lo previsto el miércoles.

    Weston McKennie, que llegó el martes, fue recibido en su primer entrenamiento y, por ello, protagonizó buena parte de los contenidos que U.S. Soccer publicó ese día en redes sociales, aunque en esas plataformas la conversación se centraba cada vez más en el futuro del seleccionador.

    Mientras tanto, Pochettino no dejaba de sonreír. Mientras sus jugadores entrenaban, observaba el campo desde su lugar habitual junto a su asistente desde hace años, Jesus Perez. En un momento dado, se acercó a ver cómo trabajaban los porteros con los entrenadores Toni Jimenez y Jack Robinson. Si tenía la cabeza en otra parte, no lo parecía: se le veía concentrado en los jugadores presentes en la concentración de Estados Unidos.

    ¿Y los convocados de la sub-20? La sesión comenzó con una charla en grupo en la que se dio la bienvenida para esa jornada al portero Kayne Rizvanovich, a Pedro Guimares y a Jaidyn Contreras. Los tres participan en una concentración de la selección sub-20 de Estados Unidos que sigue en marcha y que podría acabar teniendo mucha más relación de la prevista con la concentración de la selección absoluta.

  • La situación del cuerpo técnico

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    Icon Sportswire

    Cherundolo figura entre los entrenadores que podrían dirigir al equipo contra Haití.

    En cuanto al proceso, el Manchester United tiene que formalizar primero un cambio. Según algunas informaciones, el club y el entrenador ya han llegado a un acuerdo, pero U.S. Soccer sigue siendo un tercero en la operación. Todas las partes implicadas aún tendrían que resolver la indemnización por rescisión, que ronda los 10 millones de dólares por Pochettino y otros 2 millones por su cuerpo técnico, muchos de cuyos integrantes le acompañan desde su etapa en el Espanyol. Si Pochettino se marcha, es casi seguro que su equipo de trabajo se irá con él.

    Ese es uno de los factores que complican la situación. Si se concreta el movimiento, no hay ningún ayudante que vaya a quedarse y sea el candidato evidente para asumir el mando y dejar el equipo. Perez, por ejemplo, sería clave para sentar las bases en Manchester como mano derecha de Pochettino. Perez también suele irse adonde va Pochettino.

    Entonces, ¿quién podría ocupar su lugar? Steve Cherundolo, responsable de la sub-23, sería una opción lógica, pero ahora mismo está al frente de una concentración de su equipo en España. En teoría, el exentrenador del LAFC y durante mucho tiempo lateral derecho de la selección estadounidense podría tomar un vuelo de regreso y llegar a tiempo para dirigir al equipo.

    Gonzalo Segares, responsable de la sub-20, está en Atlanta, pero nunca ha dirigido un partido a nivel absoluto. Estados Unidos tiene previsto enfrentarse a Haití el sábado. Queda poco tiempo, dada la falta de entrenadores disponibles de inmediato.

    Sin duda, es un asunto que se está debatiendo en la sede de U.S. Soccer, pero, por ahora, los plazos son, en el mejor de los casos, algo inciertos.

  • Los próximos días

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    La decisión está en manos del Manchester United, pero los plazos aún no están del todo claros.

    La selección de Estados Unidos entrenará el jueves y el viernes. La mañana del viernes, está previsto que Pochettino comparezca ante los medios en la rueda de prensa previa al partido. Queda por ver si esa comparecencia servirá para saludar a Haití, para despedirse de la selección de Estados Unidos o para ambas cosas. Fiche o no por el Manchester United, Pochettino aún podría dirigir estos partidos. Quizá permanezca con la selección mientras uno de sus asistentes viaja a Mánchester para empezar a trabajar. Dada la situación actual, U.S. Soccer podría necesitarlo para otros dos encuentros que son partidos oficiales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

    El Manchester United también atraviesa una situación complicada. Los jugadores que regresen del parón de selecciones llegarán con el tiempo justo antes de que el club se enfrente al Liverpool el próximo fin de semana. Sea Pochettino, Perez, Carrick u otra persona, quien prepare al Manchester United afrontará una tarea monumental, especialmente a la vista de los últimos resultados.

    El tiempo apremia y ahora la decisión está en manos del Manchester United. Mientras tanto, la selección de Estados Unidos solo puede esperar y seguir trabajando con normalidad mientras eso siga siendo posible.