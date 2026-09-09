Cavan Sullivan supo que algo iba por buen camino el 2 de mayo.

Durante toda la semana, el delantero del Philadelphia Union había estado trabajando un movimiento: amago con el pie derecho, salida hacia la izquierda, superar a su marcador por fuera y poner un centro al área. Ahí estaba Sullivan, antes y después de los entrenamientos, haciendo lo mismo una y otra y otra vez.

Y entonces, en un partido contra Nashville, llegó el momento. Josh Bauer fue la víctima. Sullivan amagó a la derecha y luego salió hacia la izquierda, antes de poner un centro.

"Ahí me hizo clic. No es que haya terminado de jugar para otra persona, pero puedo marcar la diferencia a mi manera", contó a GOAL.

Y sobre esa diferencia. Bueno, Sullivan ha descubierto cómo marcarla. La promesa de la selección juvenil de Estados Unidos convertida ahora en jugador del primer equipo en la MLS está rindiendo a un nivel que demuestra por qué el Manchester City lo fichó con solo 14 años. Está en los goles, tres en sus últimos tres partidos. Pero también está en la personalidad, en la vibra: celebraciones que imitan a LeBron James, autocrítica ante la prensa y, sí, un intenso rifirrafe contra el Inter Miami. A Sullivan siempre le han dicho lo que debía ser. Ahora, Sullivan controla su propio futuro. Y pinta bastante bien.

"Simplemente me he sentido más cómodo", dijo Sullivan encogiéndose de hombros. "Estamos ganando partidos. Y, sí, podríamos hacer algo especial en esta próxima parte del año".