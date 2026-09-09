«Todo me hizo clic»: Cavan Sullivan, rumbo al Manchester City, se está haciendo un nombre en el Philadelphia Union mientras su irrupción alimenta el runrún sobre la selección de Estados Unidos
Cavan Sullivan supo que algo iba por buen camino el 2 de mayo.
Durante toda la semana, el delantero del Philadelphia Union había estado trabajando un movimiento: amago con el pie derecho, salida hacia la izquierda, superar a su marcador por fuera y poner un centro al área. Ahí estaba Sullivan, antes y después de los entrenamientos, haciendo lo mismo una y otra y otra vez.
Y entonces, en un partido contra Nashville, llegó el momento. Josh Bauer fue la víctima. Sullivan amagó a la derecha y luego salió hacia la izquierda, antes de poner un centro.
"Ahí me hizo clic. No es que haya terminado de jugar para otra persona, pero puedo marcar la diferencia a mi manera", contó a GOAL.
Y sobre esa diferencia. Bueno, Sullivan ha descubierto cómo marcarla. La promesa de la selección juvenil de Estados Unidos convertida ahora en jugador del primer equipo en la MLS está rindiendo a un nivel que demuestra por qué el Manchester City lo fichó con solo 14 años. Está en los goles, tres en sus últimos tres partidos. Pero también está en la personalidad, en la vibra: celebraciones que imitan a LeBron James, autocrítica ante la prensa y, sí, un intenso rifirrafe contra el Inter Miami. A Sullivan siempre le han dicho lo que debía ser. Ahora, Sullivan controla su propio futuro. Y pinta bastante bien.
"Simplemente me he sentido más cómodo", dijo Sullivan encogiéndose de hombros. "Estamos ganando partidos. Y, sí, podríamos hacer algo especial en esta próxima parte del año".
«Te dejaré ser tú»
Sullivan lleva ya dos años como jugador del primer equipo de Union y era una realidad conocida desde mucho antes. Firmó un contrato como canterano a los 14 años y, al mismo tiempo, fichó por el Man City, dejando preparado su salto a la Premier League cuando cumpla 18. No desde Freddy Adu había habido un talento tan conocido y tan esperado.
Pero no tuvo su momento. Al menos, no al principio. El Union ganaba con Bradley Carnell en 2025 y, aunque sus actuaciones con el equipo reserva sugerían que estaba listo para dar el salto, no había sitio para Sullivan. Por bueno que fuera, por preparado que estuviera, su inclusión no era del todo necesaria. Philadelphia ganó la Supporters' Shield. Sullivan fue titular una vez, jugó 215 minutos y su equipo cayó eliminado en las semifinales de la Conferencia Este. La respuesta fue una profunda remodelación, con los traspasos de su lateral izquierdo titular, su central titular y su delantero titular. Carnell fue despedido a mitad de la temporada 2026. En un momento dado, el Union era colista del Este, apenas seis meses después de haber firmado el mejor registro de la liga.
Y el nuevo entrenador, el técnico interino Ryan Richter, en una feliz coincidencia, había entrenado a Sullivan desde que tenía ocho años. Antiguo jugador del equipo reserva del Union, el técnico de 37 años dejó claro que Sullivan tendría su sitio semana tras semana.
«Tenemos una gran relación. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho. Es algo así como: “Te dejaré ser tú, tener tu libertad, pero lo equilibramos un poco”», dijo Sullivan.
Impulsando el renacer de Filadelfia
Los resultados saltan a la vista. Desde el parón por el Mundial, Sullivan no solo ha sido el jugador más destacado del Union, sino también uno de los mejores de toda la MLS. Ha participado en siete goles en sus últimos siete partidos. Ha marcado tres en sus últimos tres encuentros. Sullivan está en el percentil 97 de la liga en regates completados y en el 88 en ocasiones creadas.
El Union está en plena racha. Después de vencer a Montreal el 5 de septiembre, el Union se colocó noveno en el Este. Si los playoffs empezaran mañana, Philadelphia estaría entre los equipos clasificados. Sullivan ha sido parte de ese impulso, impulsado en parte por la juventud. Esa también es la cultura del Union. Es uno de los grandes impulsores del talento joven. Antes de Sullivan llegó su hermano, Quinn, una figura destacada de la MLS. Pero también estuvieron Brenden Aaronson, Auston Trusty y Mark McKenzie. En líneas generales, existe la sensación de que todo el mundo va a tener su oportunidad de triunfar, especialmente con Richter al mando. Aquí, en cierto modo, todos cuidan de todos.
"Si alguna vez necesitas hablar o recibir opinión o alguna crítica, claro que tienes gente a tu alrededor y un gran sistema de apoyo", dijo Sullivan.
Pero eso por sí solo no garantiza el éxito.
"No va a hacer que entrar en un primer equipo sea más fácil. El reto no cambia solo porque tenga gente en mi misma posición o que haya estado en mi misma posición", dijo Sullivan.
Crecer bajo los focos
Sullivan también parece un caso especial. Su notoriedad llegó tan pronto que había ojos puestos en él desde todas partes. Apple TV dedicó un episodio entero de su serie Onside a Sullivan. Quedó expuesto a una fama relativa desde muy temprano.
«Fue raro cuando estaba empezando. Si iba caminando cerca de un campo de fútbol, la gente empezó a pedirme fotos», dijo.
Los Sullivan, que ya habían visto a un hijo abrirse paso hasta el primer equipo de Union cuando el menor se acercaba a un contrato como canterano, también tuvieron que adaptarse.
«Para mi familia también fue raro porque, por así decirlo, tienes que estar un poco más pendiente. Tienes que vigilar un poco más lo que haces, lo cual es una locura. No es que fuera frustrante en ese momento, pero sin duda tuvimos que adaptarnos», dijo Sullivan.
Sin embargo, esa atención siempre le sentó bien a Sullivan, que la abrazó por completo. El pelo decolorado, las botas de Prada, los regates de más, las sesiones de fotos con Adidas y Trinity Rodman. La marca funcionó. Ya se hacía selfis con niños en la Generation Adidas Cup antes incluso de firmar un contrato profesional.
«Sí que lo disfruto», dijo Sullivan con una sonrisa. «Alegrarles el día a los niños o lo que sea».
Claro que también hay otra cara. Con la atención llega la negatividad. Sullivan puede ser la gran esperanza del fútbol estadounidense. Pero también puede convertirse en blanco de críticas. Incluso la joven estrella puede provocar la ira de los aficionados rivales.
«Hay gente que, ya sabes, suelta alguna pullita... la gente dice cosas, como pasa con todo. Intento aislarme de eso y no prestarle demasiada atención», dijo.
Vínculo con el Manchester City, comienza el debate sobre la USMNT
Y luego está la cuestión del futuro. Sullivan se entrenó con el Manchester City en julio del año pasado. Marcó en un amistoso y recibió elogios por su actuación ante el sub-19 del PSG unos días después. No estará oficialmente en Mánchester hasta 2027, pero sigue siendo un jugador del City a la espera.
«Sin duda es emocionante comprometerse por adelantado con un club tan increíble y con gente estupenda. Ahora mismo tengo grandes relaciones allí, y seguimos en contacto aunque sea algo de cara al futuro», dijo Sullivan.
La expectación en torno a la selección masculina de Estados Unidos también es real. Con Mauricio Pochettino firmando una ampliación de contrato de cuatro años para dirigir a Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, Sullivan tiene tiempo para abrirse camino en los planes del entrenador. Los Juegos Olímpicos de 2028 aparecen también como un posible escaparate, con el Mundial sub-17 del año pasado ya en su currículum. Pero su primera oportunidad con la absoluta podría llegar mucho antes. Crecen los rumores de que podría ser convocado más adelante este mismo mes.
Pochettino, eso sí, ha dejado claro que el rendimiento no es la única consideración para los jóvenes jugadores que esperan dar el salto. En una entrevista realizada en los días posteriores a la conversación de Sullivan con GOAL, Pochettino expuso su filosofía.
«Creo que el respeto es lo más importante y que necesitan ser respetuosos», dijo el seleccionador. «Y, por supuesto, queremos jugadores con talento. Queremos jugadores que se sientan valientes, que se sientan seguros, pero no que sientan cosas que no demuestran».
Por su parte, Sullivan parece dispuesto a esperar y seguir trabajando.
«No estoy demasiado centrado en eso. Obviamente, es un objetivo, y sería increíble recibir la llamada... Yo solo estoy centrado en mejorar, en seguir creciendo semana tras semana. Sé que mi rendimiento importa. Hay ojos puestos en ti en cada partido, así que tengo que seguir este fin de semana y el siguiente», dijo Sullivan. «Cuando se elija la convocatoria, si sale bien, genial. Si no sale, no verás que cambie nada en mí».
Si todo va bien, esa primera convocatoria será el inicio de una carrera en la selección que dure años. Hay poca necesidad de tener prisa. Y para Pochettino, gestionar las expectativas en torno a los jóvenes talentos forma parte del trabajo.
«Tenemos que tener cuidado», dijo Pochettino, «porque cuando eres joven, por supuesto necesitas tener confianza. Necesitas confiar en ti mismo, creer que puedes rendir y que puedes hacerlo bien, pero la cuestión es que hay un límite. El equilibrio es lo más importante, y una de nuestras responsabilidades es proteger a estos chicos».
«Todavía hay margen de mejora»
Por ahora, sin embargo, hay otro hito que ha captado su atención, uno que la mayoría de los adolescentes apreciaría. La semana pasada, se hizo viral un vídeo de Sullivan viendo su primera carta de EAFC. Esperaba una valoración de 70. Le dieron un 67. Si ves el vídeo, se le nota un poco de decepción en la cara.
«La verdad es que no sé muy bien cómo funciona Ultimate Team. Pero alguien dijo que mi jugador sería bastante bueno, bastante rápido», dijo.
Unos días después, Sullivan ya es capaz de apreciarlo por lo que es: un momento. Sus hermanos se han mudado, y Sullivan ya no juega mucho a EAFC. Admitió que esto podría hacer que vuelva a abrir el juego.
«Puede que tenga que jugar conmigo mismo en el juego, y luego no volveré a tocarlo», dijo Sullivan.
Ese vídeo, esa carta, plantea una cuestión más pertinente: mejorar. Sullivan es consciente de que está muy lejos de ser un producto acabado.
«Aquí en el Union trabajamos mucho la defensa, y forma parte de nuestra filosofía. Así que a veces puedes estar cansado de la jugada anterior, y se trata de elegir bien tus momentos para ir a por el rival, si tienes la energía adecuada o no, es algo real. El cansancio es algo real. Mi toma de decisiones ha mejorado. Pero aún hay margen para mejorar todavía más», dijo Sullivan.
Al final del vídeo, Sullivan hace una especie de promesa.
«Quizá en la próxima mejora pueda ser un 70 o un 71», dijo.
No apostarías en contra de ello.