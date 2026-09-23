Todd Boehly se convirtió en el hazmerreír de la Premier League en el Chelsea y deja una lección para los futuros propietarios de clubes de fútbol

Cuando a Jurgen Klopp le hablaron de la petición de Todd Boehly de introducir un partido de las estrellas en la Premier League, el alemán bromeó: «¿También quiere traer a los Harlem Globetrotters?!». Klopp estaba siendo desenfadado, como él mismo reconoció, pero la idea de añadir otro partido a un calendario ya de por sí saturado le desconcertaba de verdad.

De forma bastante reveladora, Klopp también aludió a la rapidez con la que el estadounidense estaba intentando remodelar un mundo en el que acababa de entrar. «No espera mucho...» señaló Klopp, con tono de sorpresa en la voz. Pero ya desde el principio del mandato de Boehly como presidente del Chelsea estaba claro que tenía grandes planes para el club londinense. Y para el fútbol en general.

«Creemos que la huella global de este deporte está realmente poco desarrollada», declaró en junio de 2022, apenas unas semanas después de que el consorcio respaldado por Clearlake y encabezado por él completara la compra del Chelsea. «Hay cuatro mil millones de aficionados al fútbol europeo. Hay 170 millones de aficionados a la NFL. El fútbol de clubes global es una fracción del dinero mediático de la NFL. Así que creo que existe la oportunidad de trasladar parte de esa mentalidad estadounidense al deporte inglés y desarrollarlo de verdad».

Un partido de las estrellas era una de las ideas para hacer realidad ese objetivo. Un play-off de descenso era otra. «En última instancia», dijo Boehly en septiembre de 2022, «espero que la Premier League aprenda un poco de los deportes estadounidenses». Al final, sin embargo, fue Boehly quien acabó recibiendo una lección bastante dura sobre los peligros de imponer una mentalidad estadounidense al fútbol inglés.