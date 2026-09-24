Thomas Tuchel tiene dos años para recuperar la confianza de la afición de Inglaterra, y de los jugadores, mientras la selección inglesa inicia un nuevo ciclo
La Football Association (FA) está claro que no aprende de sus errores. Inglaterra cayó eliminada en octavos de final del Mundial de 2010 después de darle a Fabio Capello un nuevo contrato en la víspera del torneo, y dimitió 19 meses después, momento en el que ya hacía tiempo que había perdido la confianza y el entusiasmo de los aficionados.
Al igual que Capello, la etapa de Thomas Tuchel comenzó de forma positiva, con una fase de clasificación perfecta para el Mundial de 2026, y en febrero la FA amplió su contrato hasta 2028, probablemente impulsada por el miedo a perderlo en verano a manos de un gran club. El nombre de Tuchel sonó con fuerza para el Manchester United, así que la decisión tenía cierta lógica, pero no se había ganado realmente ese nuevo contrato; a los seleccionadores de Inglaterra se les juzga, con razón, únicamente por lo que ocurre en los grandes torneos.
Inglaterra acabó finalmente tercera en el Mundial, su mejor actuación desde 1966, pero la decepción aplastante siguió siendo el sentimiento predominante en el país, y todo porque su derrota por 2-1 en semifinales ante su eterna rival, Argentina, podría, y debería, haberse evitado.
«Nunca he dicho que fuera un gran éxito», declaró Tuchel tras dar su primera lista desde el regreso de Inglaterra de Norteamérica. «Dije que hubo muchas cosas positivas. Se quedó incompleto. Pero, ¿por qué la expectativa es tan alta? ¿Cuándo fue la última vez que lo ganamos? ¿Cuándo lo hemos ganado alguna vez? ¿Por qué la expectativa es tan alta que ni siquiera traer a casa una medalla [de bronce] puede ser reconocido?»
Tácticas de distracción como esa no ayudarán a Tuchel a recuperar la confianza de los aficionados, y el técnico alemán sufrirá el mismo destino que Capello si no asume la responsabilidad de lo que salió tan terriblemente mal en el partido contra Argentina y aprende de ello mientras Inglaterra mira ya hacia la Eurocopa de 2028 en casa.
Oportunidad de oro desperdiciada
Inglaterra alcanzó dos finales consecutivas de la Eurocopa con el predecesor de Tuchel, Sir Gareth Southgate, y perdió contra España en la gran final de 2024 después de caer en los penaltis ante Italia tres años antes. Tuchel expresó su convicción de que Inglaterra «jugaba para no perder» en el torneo de 2024, y de que estaba «más asustada de quedar eliminada del torneo que hambrienta e ilusionada por ganarlo».
Esos comentarios han envejecido fatal, dado que Tuchel fue responsable de una de las actuaciones más cobardes de toda la historia de Inglaterra, peor que cualquiera de las que se vieron bajo el mando de Southgate, cuando Argentina remontó tras empezar perdiendo en Atlanta el 15 de julio.
Inglaterra fue ligeramente mejor durante los primeros 55 minutos del partido antes de adelantarse por medio de Anthony Gordon. Otro enfrentamiento en la final con España habría estado sobre la mesa si hubiera ido a por todas a partir de ahí, porque una Argentina muy lejos ya de su mejor nivel era un rival al que se podía derrotar.
Sin embargo, se echó atrás, y Tuchel reaccionó dando entrada a Ezri Konsa por Gordon y pasando a una defensa de cinco. Sin sorprender a nadie, Argentina adelantó aún más hombres e Inglaterra no podía salir, apenas fue capaz de encadenar dos pases en los últimos 20 minutos del encuentro. Lionel Messi asumió el protagonismo, primero asistiendo a Enzo Fernandez para que marcara el empate de primeras y luego poniendo el centro para que Lautaro Martinez cabeceara el gol de la victoria en el tiempo añadido.
Tuchel fue en contra de los principios que había prometido mantener al aceptar el cargo y demostró que no creía plenamente en sus jugadores. Sí, algunos estaban claramente paralizados por el miedo cuando el peso del momento se hizo notar, pero ahí era cuando él debía haber estado para levantarles la cabeza y devolverles el «hambre» de victoria. Es imperdonable que Tuchel no hiciera más que alimentar la sensación de duda que recorría al equipo; este era su momento para demostrar su condición de técnico de élite, y lo desaprovechó por completo.
La excusa del ADN no cuela
Una disculpa inmediata o un anuncio de dimisión habrían sido los únicos dos antídotos tras un derrumbe tan impactante. Pero Tuchel simplemente eludió su responsabilidad, al afirmar que el «ADN» del fútbol inglés tiene que cambiar para que su equipo empiece a ganar los trofeos más importantes.
«Nos volvimos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura. Intenté ayudar, no para volvernos más pasivos con una defensa de cinco, sino para ser más activos, para salir más rápido hacia los extremos, para no abrir los huecos entre la línea de cuatro», añadió. «Animamos a todos a dar un paso al frente, a ser más activos dentro de la estructura, pero simplemente nos costó. Ya no pudimos encontrar duelos, por eso nos fuimos metiendo cada vez más atrás, algo que nunca fue el plan, pero ocurrió.
»Necesitábamos volver a tener el balón, porque de lo contrario no puedes romper la presión ni recuperar el impulso. Creo que la posesión del balón juega un papel crucial. Puede que no esté en nuestro ADN como sí lo está en el ADN español, argentino o brasileño coger el balón, controlar el partido y el balón, y eso también es un gran problema».
Todo eso vino de un hombre que no dio entrada a Ivan Toney ni a Marcus Rashford hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Inglaterra perseguía el partido desesperadamente. Mientras tanto, se consideró que Bukayo Saka no estaba lo bastante en forma como para jugar ni un solo minuto saliendo desde el banquillo, solo para marcar un hat-trick en el partido por el tercer puesto contra Francia tres días después y completar el encuentro entero.
Inglaterra fue pasiva porque Tuchel optó por Konsa, Dan Burn y Nico O'Reilly como sus tres primeros cambios. No fueron sustituciones pensadas para cerrar la brecha de posesión que se abrió entre ambos equipos, sino más bien para tratar de proteger la exigua ventaja. La excusa del ADN tampoco se sostiene, porque cualquier entrenador de primer nivel debería ser capaz de implantar mecanismos de juego con un grupo de talento de clase mundial; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice y Elliot Anderson estuvieron todos juntos sobre el campo durante 82 minutos.
Delirante
A pesar de contar con el beneficio de un periodo de reflexión de dos meses, Tuchel se reafirmó en sus comentarios la semana pasada y pareció sugerir que está librando una batalla perdida. «No estoy seguro de tener tiempo para entrenarlos para (mantener el balón)», dijo. «Estoy lidiando yo mismo con esto porque, incluso si un equipo controla los partidos en la Premier League, ¿cuántos jugadores ingleses hay en esos equipos?
«¿Está esto en nuestro ADN? ¿De verdad valoramos el control? ¿Es esto algo que nos hace sentir bien en un partido? ¿Es algo que nos sale de forma natural? Creo que, en el fondo, los jugadores ingleses, y es algo bonito, y los espectadores quieren ir a por ello. Vamos. Juguemos para un 6-3, juguemos para un 4-3. No juguemos para un 1-0.
«Ahora que tengo un torneo como experiencia, siento que este equipo está preparado para luchar, siempre está preparado para ir a por ello. Esa es su belleza. Cuando llegan los momentos de alta presión, ahí es donde podemos jugar mejor al fútbol, donde quizá nos falte incluso un poco de valentía o esa energía... Quizá vaya más por ahí».
Nunca un equipo jugó a por un 1-0 de forma más ciega de lo que lo hizo Inglaterra contra Argentina, y la «falta de valentía» fue transmitida ante todo por el propio Tuchel, pero no había ninguna ironía de fondo en la voz del alemán. Sorprendentemente, también parece tener la impresión de que el público ya ha pasado página.
«El 99,9 % de los aficionados no habla de sustituciones, ajustes tácticos o detalles tácticos», continuó Tuchel. «Hablan de lo angustioso que fue ver nuestro partido contra Congo y de dónde lo celebraron. Ese es el retorno que recibo. Eso es lo que hemos creado, y así es como debe ser. Para eso está un Mundial: para conectar con la gente y darles experiencias que no olviden.
«Me enorgullece, me hace feliz. Aunque solo sea en un taxi, en una cafetería o en el supermercado, compartes esos pequeños momentos y entiendes que de verdad significó algo».
Todo eso puede calificarse de absoluta ensoñación. La única cosa que los aficionados de Inglaterra recordarán con claridad del Mundial de 2026 es cómo Tuchel permitió que Argentina intimidara hasta someter a sus héroes. Por culpa de Tuchel, se escapó la mayor oportunidad de ganar por fin el Mundial por segunda vez, y puede que nunca haya una mejor.
¿Problema con Palmer?
Puede que Tuchel tampoco disfrute ya del respaldo total del amplio contingente de estrellas de Inglaterra. Sus decisiones tácticas contra Argentina dejaron desconcertados a varios jugadores, y sería comprensible que algunos de los que ni siquiera llegaron a subirse al avión guardaran cierto resentimiento hacia el seleccionador.
Cole Palmer tiene motivos de sobra para sentirse molesto. El jugador del Chelsea no firmó una gran temporada 2025-26, pero siempre puede cambiar un partido, y a Tuchel le faltaban jugadores así en el banquillo en Canadá, México y Estados Unidos.
Después de un largo descanso estival, Palmer ha empezado con fuerza la nueva campaña, con cuatro participaciones de gol en cinco partidos de la Premier League con el Chelsea, lo que bastó para convencer a Tuchel de que lo reincorporara al grupo. Pero la convocatoria también vino con una advertencia.
"Una cosa es ser convocado y volver a la selección, y otra rendir", dijo Tuchel. "Cole necesita mostrar este tipo de cifras y actuaciones para ganarse su sitio y justificar la convocatoria".
Tuchel podría haber elegido mejor sus palabras. Jordan Henderson se ganó un puesto en el Mundial pese a estar muy lejos de su mejor nivel con 36 años, mientras que también se podría argumentar que Palmer merecía más ir que Eberechi Eze, Noni Madueke y Toney. Sí, llevar a un tercer mediapunta junto a Bellingham y Rogers habría sido un riesgo, pero el ataque de Inglaterra habría parecido más temible con Palmer en él.
Palmer se ha visto obligado a retirarse de la última convocatoria por un pequeño problema muscular, y en un primer momento estaba ilusionado por volver a la concentración de Inglaterra. Sin embargo, el reto público de Tuchel bien podría haber provocado sentimientos negativos, porque Palmer había justificado absolutamente la convocatoria.
La gestión de Tuchel con Palmer es motivo de preocupación porque es uno de los futbolistas con más talento que tiene Inglaterra. En un mundo ideal, será una figura clave en la próxima Eurocopa, pero solo ha jugado tres partidos con su selección desde la llegada de Tuchel. Los recurrentes problemas físicos han lastrado a Palmer, y desde luego depende de él demostrar su resistencia, pero Tuchel también debería estar ahí para ofrecer orientación y apoyo.
Pensamiento inconsistente
La prioridad inmediata de Tuchel es la Nations League, con Inglaterra de vuelta ya en la máxima categoría de la competición y preparándose para arrancar su campaña ante la campeona del mundo y de Europa, España, en Wembley. Después, Inglaterra viajará a Chequia y Croacia, antes de medirse de nuevo a Chequia en Wembley para cerrar lo que será un parón internacional enorme.
Palmer no es el único que se ha caído de la convocatoria, ya que Rice, Kobbie Mainoo, Rashford y Tino Livramento también se han retirado por lesión. No se han dado detalles concretos, pero parece que los clubes están siendo especialmente cautelosos a la hora de proteger a sus activos más valiosos en esta fase tan temprana de la temporada, algo que no es lo ideal para Tuchel.
Ha reaccionado incorporando a James Garner, del Everton, para cubrir las ausencias de Rice y Mainoo en el centro del campo, junto al talento del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, al que Tuchel volvió a pasar por alto en un primer momento porque consideraba que añadir otro mediapunta al grupo junto a Bellingham, Rogers y Eze «no ayuda a nadie». Lo que aparentemente no ha sabido ver es que Gibbs-White tiene la versatilidad para jugar como falso nueve, en ambas bandas o también en un rol más retrasado.
Fue un error dejar a Gibbs-White fuera de la convocatoria para el Mundial, y aunque ahora esperará desplazar a Palmer de los planes de Tuchel, al menos por un tiempo, el técnico sigue desaprovechándolo al encasillar al jugador de 26 años. Puede darse por afortunado de que Gibbs-White acortara unas vacaciones en Dubái con su pareja para unirse a la última concentración en lugar de colgarle el teléfono.
Tuchel haría bien en que la selección de Inglaterra fuera más meritocrática de ahora en adelante. Henderson no estaba disponible para ser seleccionado esta vez debido a un golpe, pero el hecho de que siquiera estuviera siendo considerado es preocupante. Rashford, por su parte, no debería haber estado ni remotamentecercade esta convocatoria, con Michael Carrick pagando ya el precio por reintegrar al extremо tremendamente irregular en el Manchester United.
Las únicas grandes decisiones en las que sí acertó fueron las ausencias de Phil Foden y Harry Maguire. El primero sigue luchando por recuperar su mejor versión en el Manchester City, y el segundo ha formado parte de una defensa del United que ha encajado ocho goles en cinco partidos de la Premier League. Mantener una postura firme con dos jugadores que eran favoritos de Southgate es algo positivo, pero Tuchel tiene que ser más coherente con su manera de pensar en todas las líneas.
Mirando al futuro
Trent Alexander-Arnold se sienta junto a Palmer y Gibbs-White como un activo infravalorado. Su excepcional rango de pase podría haber sido inestimable para Inglaterra en el Mundial, aportando potencialmente la calma y la calidad técnica que Tuchel sintió que le faltaron a su equipo contra Argentina.
El jugador del Real Madrid es, sencillamente, demasiado bueno como para quedarse fuera de más grandes torneos, aunque es otro de los que fue llamado de nuevo de manera condicional. «[Necesita] rendir, así de simple. Esto es una competición y confiamos en otros jugadores [en el Mundial]. Sigo manteniendo esta decisión y ahora es el momento de luchar por su sitio», dijo Tuchel. «Siempre dijo que está preparado para luchar, siempre dijo que está dispuesto a pelear por su puesto, especialmente por Inglaterra, así que depende de él demostrarlo y es más que bienvenido en la concentración. Tenemos una concentración larga y estoy seguro de que dará la cara».
Tres defensas que sí brillaron en el Mundial, Reece James, Djed Spence y John Stones, están todos ausentes por problemas físicos. Es totalmente posible que Tuchel hubiera vuelto a dejar fuera a Alexander-Arnold de no haber sido así, ya que mantuvo a O'Reilly, Jarrell Quansah y, en un primer momento, Livramento como sus otros principales laterales.
La línea defensiva de Inglaterra a menudo pareció frágil en Norteamérica, y no hay un sucesor evidente para Stones a medida que se acerca al ocaso de su carrera. Jarrad Branthwaite ha hecho méritos para llamar la atención de Tuchel con un buen inicio de temporada en el Everton, pero recaerá mucha presión sobre él para encontrar un entendimiento inmediato con Marc Guehi en el centro.
Tuchel también debe estar preocupado por el estado del ataque por detrás de Kane. Dominic Calvert-Lewin será el primer recurso desde el banquillo esta vez, pero Ollie Watkins podría haber salido de escena para siempre tras decidir unirse a Toney en Arabia Saudí. Kane debería seguir estando físicamente preparado para liderar el ataque con 34 años cuando arranque la próxima Eurocopa, pero sería mucho pedirle que juegue absolutamente todos los minutos.
Puede que Tuchel tenga que acelerar la progresión del delantero de 17 años del Aston Villa Brian Madjo para darle más apoyo a Kane. En su descargo, el exentrenador del Chelsea ya está dando una oportunidad a varios jóvenes, con la joya del Liverpool Rio Ngumoha y Alex Scott, del Bournemouth, ambos en disposición de tener impacto durante las próximas tres semanas.
La sensación de 19 años del Arsenal Myles Lewis-Skelly está lista para ampliar su balance de seis internacionalidades absolutas con Inglaterra, mientras que Lewis Hall, del Newcastle, tendrá la mira puesta en la quinta. Si Max Dowman continúa con su trayectoria actual en el Arsenal, seguramente también entrará pronto en la ecuación. Tuchel puede ganarse a muchos de sus detractores haciendo de estos jóvenes piezas fijas del próximo ciclo de dos años, pero necesitan un entrenamiento adecuado.
Inglaterra tiene la profundidad de plantilla necesaria para alcanzar el mismo nivel futbolístico que España. Cualquier opinión obstinada en sentido contrario que Tuchel todavía mantenga debe desaparecer, o la historia se repetirá en la Eurocopa y su etapa será recordada como la misma pérdida de tiempo y recursos que fue la de Capello.