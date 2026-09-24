La Football Association (FA) está claro que no aprende de sus errores. Inglaterra cayó eliminada en octavos de final del Mundial de 2010 después de darle a Fabio Capello un nuevo contrato en la víspera del torneo, y dimitió 19 meses después, momento en el que ya hacía tiempo que había perdido la confianza y el entusiasmo de los aficionados.

Al igual que Capello, la etapa de Thomas Tuchel comenzó de forma positiva, con una fase de clasificación perfecta para el Mundial de 2026, y en febrero la FA amplió su contrato hasta 2028, probablemente impulsada por el miedo a perderlo en verano a manos de un gran club. El nombre de Tuchel sonó con fuerza para el Manchester United, así que la decisión tenía cierta lógica, pero no se había ganado realmente ese nuevo contrato; a los seleccionadores de Inglaterra se les juzga, con razón, únicamente por lo que ocurre en los grandes torneos.

Inglaterra acabó finalmente tercera en el Mundial, su mejor actuación desde 1966, pero la decepción aplastante siguió siendo el sentimiento predominante en el país, y todo porque su derrota por 2-1 en semifinales ante su eterna rival, Argentina, podría, y debería, haberse evitado.

«Nunca he dicho que fuera un gran éxito», declaró Tuchel tras dar su primera lista desde el regreso de Inglaterra de Norteamérica. «Dije que hubo muchas cosas positivas. Se quedó incompleto. Pero, ¿por qué la expectativa es tan alta? ¿Cuándo fue la última vez que lo ganamos? ¿Cuándo lo hemos ganado alguna vez? ¿Por qué la expectativa es tan alta que ni siquiera traer a casa una medalla [de bronce] puede ser reconocido?»

Tácticas de distracción como esa no ayudarán a Tuchel a recuperar la confianza de los aficionados, y el técnico alemán sufrirá el mismo destino que Capello si no asume la responsabilidad de lo que salió tan terriblemente mal en el partido contra Argentina y aprende de ello mientras Inglaterra mira ya hacia la Eurocopa de 2028 en casa.