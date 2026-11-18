Como era de esperar, Lamine Yamal fue elegido mejor talento joven del año por tercera vez consecutiva en la ceremonia del Balón de Oro de 2026. Fue un justo premio a una temporada en la que ayudó al Barcelona a revalidar el título de Liga y a España a conquistar su segunda Copa del Mundo. El futbolista de 19 años superó por un estrecho margen a su compañero de club y selección Pau Cubarsi en la votación de un jurado compuesto por antiguos ganadores del Balón de Oro desde 1969. Warren Zaire-Emery, del Paris Saint-Germain, terminó tercero.

El icono del Barça Lionel Messi, ganador de un récord de ocho Balones de Oro, situó a Yamal y Cubarsi en los dos primeros puestos de su votación, pero eligió un nombre sorprendente para completar su podio: Ibrahim Maza. Fue el único miembro del jurado que colocó tan arriba al centrocampista del Bayer Leverkusen, lo que finalmente dejó a Maza con un solo punto y en la novena posición entre los 10 nominados.

Pero recibir ese reconocimiento del mejor jugador de la historia del fútbol fue casi un premio en sí mismo, como Maza declaró después a RTL y Sky Sports Germany: «Que Messi me haya elegido es un gran honor para mí. Es algo especial. Te da mucha motivación extra. Ganar el Balón de Oro es uno de mis sueños».

Maza atrae ahora el interés de clubes de toda Europa, entre ellos el Paris Saint-Germain, ganador de las dos últimas ediciones de la Champions League. «Por supuesto, poder jugar en un club tan grande sería un sueño enorme», añadió. «Creo que todos sabemos lo grande que es el club de París. Es uno de los mejores del mundo, junto con el Real Madrid, el Barça y el Arsenal».

Si Mikel Arteta ha visto esa entrevista, debería intentar que el Arsenal se adelante a esos otros clubes. Maza merece una oportunidad en la élite y, por su calidad técnica, su excepcional visión de juego y su incansable capacidad de trabajo, es fácil imaginárselo brillando con el Arsenal en la Premier League.