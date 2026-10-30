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MLS Rondo 1-1GOAL

The Rondo: ¿Pueden Lionel Messi y el Inter Miami revalidar el título? ¿Se quedará Nashville corto? ¿Se están adueñando Cavan Sullivan, Julian Hall y los jóvenes de la MLS?

Desde la lucha por la Copa MLS hasta las jóvenes promesas de la liga y la temporada Sprint de 2027, los redactores de GOAL analizan los temas más destacados.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Solo quedan dos jornadas de la temporada regular de la MLS y todavía hay mucho en juego. Nashville ya se ha adjudicado el Supporters’ Shield, pero Lionel Messi y el vigente campeón, Inter Miami, tendrán mucho que decir sobre quién levanta la MLS Cup. Mientras tanto, Antoine Griezmann ha contribuido a impulsar la lucha de Orlando City por entrar en los playoffs desde su llegada.

    Por otro lado, Cavan Sullivan y las jóvenes promesas de Philadelphia Union han ayudado a dar la vuelta a su temporada, mientras que Julian Hall y los adolescentes de New York Red Bulls buscan también una plaza en los playoffs. LA Galaxy, Toronto FC y Portland Timbers están entre los otros equipos que luchan por mantener vivas sus temporadas. Además, algunos entrenadores podrían estar jugándose el puesto.

    Y justo cuando esta campaña llega a su fin, la MLS ha ofrecido un adelanto de lo que vendrá después: su Sprint Season de 2027. ¿Quién se llevará el título este año? ¿Qué equipo podría llevarse una decepción? ¿Y qué cabe esperar del próximo experimento de la liga? Los redactores de GOAL analizan todas estas cuestiones en la última entrega de The Rondo.

  • ¿Cuál ha sido la historia más destacada de esta temporada?

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    Icon Sportswire

    Sullivan ha estado a la vanguardia del resurgimiento del Philadelphia Union y de la apuesta por los jóvenes que cobra fuerza en toda la MLS.

    Alex Labidou: La apuesta por los jóvenes. Antes de la temporada había indicios de que los New York Red Bulls apostarían de lleno por la juventud a las órdenes de Michael Bradley, pero ¿alguien esperaba que alineasen de inicio a tres adolescentes? ¿O que Sullivan firmase cifras dignas de un MVP en la segunda mitad de la temporada?

    Hay que reconocer el mérito de la liga por su inversión en las canteras, que por fin parece estar dando frutos.

    Ryan Tolmich: Suena un poco descabellado decirlo, pero el resurgir del Philadelphia Union. Ganó el Shield la temporada pasada, rindió mal en la primera mitad y después dio rienda suelta a los jóvenes. Sullivan, Neil Pierre y Frankie Westfield son ahora internacionales y hay motivos de peso para ilusionarse con sus posibilidades en la postemporada. Nadie habría podido preverlo antes del Mundial 

  • ¿Quién lo ganará todo esta temporada?

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    Icon Sportswire

    Luis Suarez ha protagonizado un resurgimiento espectacular esta temporada, con 16 goles y siete asistencias a sus 39 años.

    AL: Esto no va a gustar, pero apuesto por el Inter Miami para repetir título. No se puede negar que el Nashville ha firmado una gran temporada y merece haber ganado el Supporters’ Shield. Pero, una vez que llegan las eliminatorias a partido único, ¿de verdad se puede apostar contra un Inter Miami que cuenta con Lionel Messi y con dos delanteros, Luis Suárez y Germán Berterame, capaces también de decidir partidos por sí solos?

    Sobre el papel, el LAFC debería haber sido la mayor amenaza para el Inter Miami. Sin embargo, le ha costado alcanzar su potencial esta temporada, así que todo apunta a otra carrera del Inter Miami hacia el título.

    RT: Mientras Messi siga en esta liga, habría que ser idiota para apostar en su contra. Si está sobre el campo, el Inter Miami es favorito, y punto. 

  • ¿Quién será la mayor decepción de esta temporada?

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    Nashville ha conquistado el Supporters’ Shield, pero las expectativas no harán más que aumentar cuando comiencen los playoffs.

    AL: Nashville o Chicago. Nashville ha vuelto a ser el mejor equipo de la temporada regular de la MLS, pero los playoffs dependen tanto de los emparejamientos que preocupa que se cruce con una estrella que esté en racha.

    Basta con recordar el año pasado, cuando Messi marcó dos goles en el partido decisivo y eliminó a Nashville en primera ronda. Nashville se tomó la revancha ante Miami en la Copa de Campeones este año, pero ganar el Supporters' Shield no significa que el trabajo esté hecho.

    En cuanto a Chicago, es una gran noticia que Gregg Berhalter lo haya llevado de nuevo a los playoffs por segundo año consecutivo tras pasar casi una década sin clasificarse. Pero, con Berhalter al mando y el fichaje de Robert Lewandowski, las expectativas son mayores para este ambicioso equipo. Ahora mismo, tiene toda la pinta de caer a las primeras de cambio.

    RT: ¿A juzgar por mi respuesta anterior? Nashville. Es, con diferencia, el mejor equipo de esta temporada, pero todos sabemos cómo se traduce eso en los playoffs: a menudo, no se traduce en nada. Su balance en la temporada regular lo sitúa ante la disyuntiva de ganar la Copa o fracasar y, la mayoría de las veces, un equipo en su situación fracasa. 

  • ¿Quién se hace con las últimas plazas para los playoffs?

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    Newscom World

    El LA Galaxy es uno de los pocos equipos que luchan por mantener vivas sus opciones de disputar la postemporada en la recta final de la temporada.

    AL: En el Este, voy a arriesgarme y decir que Toronto acompañará al FC Cincinnati en los puestos de comodín, aunque un Hell Is Real en los playoffs siempre es divertido. Robin Fraser probablemente necesite clasificarse para los playoffs para seguir como entrenador, y su plantilla está en gran medida libre de lesiones por primera vez en mucho tiempo. Creo que Toronto logrará entrar.

    En el Oeste, Seattle probablemente superará por poco a Colorado para acabar séptimo, mientras que los Rapids y LA Galaxy se harán con los puestos de comodín. LA Galaxy conseguirá volver a la fase final en novena posición.

    RT: Apostemos por que los New York Red Bulls se metan en los playoffs de la Conferencia Este, y por LA Galaxy y Portland Timbers en el Oeste. Los Red Bulls deberían clasificarse gracias únicamente a la confianza de sus jóvenes, mientras que en el Oeste hay margen para entrar, en gran parte porque los equipos que ocupan actualmente esos puestos parecen tener problemas. Aun así, esto es la MLS y cualquier cosa puede pasar. 

  • ¿Qué entrenador está sometido a más presión?

    Pascal Jansen
    Getty

    Pascal Jansen y el NYCFC corren el riesgo de quedarse fuera de los playoffs mientras el club se prepara para trasladarse a un nuevo estadio.

    AL: Voy a hacer trampa, pero me quedo con tres: Fraser, Greg Vanney y Mikey Varas.

    Sí, las lesiones han castigado duramente al Toronto FC esta temporada, pero cuando pagas una cifra récord para el club por un fichaje como Josh Sargent, las expectativas son altísimas.

    Y el objetivo de Vanney es sencillo: clasificarse para los playoffs o fracasar. Cuesta imaginar a un campeón de la MLS Cup que haya aprovechado tan poco su éxito dentro y fuera del campo como el Galaxy. Su título de 2024 empieza a parecer más la respuesta a una pregunta de «¿Sabías que...?» que el comienzo de algo duradero.

    Por último, Varas va a estar sometido a mucha presión después de que San Diego no lograra volver a los playoffs. Es otro club con grandes ambiciones y gestionó mal su decisión de prescindir de Chucky Lozano, en la que Varas tuvo un papel protagonista. Las dos primeras temporadas de San Diego se parecen mucho más a las de St. Louis que a las de LAFC, y el club quiere evitar a toda costa seguir el camino del primero.

    RT: Pascal Jansen, del NYCFC. Ha sido una temporada extraña y tensa y, por el momento, el equipo está fuera de los puestos de playoffs. Con un flamante estadio de por medio, el NYCFC no necesita muchas excusas para apostar por un entrenador de renombre. Quedarse fuera de los playoffs sería más que suficiente para justificar esa decisión.

  • ¿Te entusiasma la temporada de sprints?

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    NurPhoto

    La temporada Sprint 2027 de la MLS tendrá 14 partidos de la fase regular antes de los playoffs, mientras la liga se prepara para adoptar su nuevo calendario.

    AL: ¿Más o menos? En teoría, la temporada más corta debería hacer que cada partido se juegue con mucha más presión. Pero mantener una fase de eliminatorias con 16 equipos parece una oportunidad desaprovechada. ¿Por qué no probar algo más parecido a la Copa de la NBA, con una fase de grupos y menos equipos en las eliminatorias? Irónicamente, ese es el intento del baloncesto de parecerse más al fútbol.

    Aun así, con solo 14 partidos de temporada regular, cada resultado tendrá mucha más importancia. Y, como la Sprint Season terminará en mayo, no habrá que preocuparse por un parón veraniego.

    RT: ¡Claro! La MLS siempre es una locura y está llena de sorpresas. Así que ¿qué pasa si condensamos toda una temporada en unas pocas semanas? Con suerte, habrá mucho caos y mucha diversión. ¡Que empiecen los partidos! 