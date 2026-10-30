Solo quedan dos jornadas de la temporada regular de la MLS y todavía hay mucho en juego. Nashville ya se ha adjudicado el Supporters’ Shield, pero Lionel Messi y el vigente campeón, Inter Miami, tendrán mucho que decir sobre quién levanta la MLS Cup. Mientras tanto, Antoine Griezmann ha contribuido a impulsar la lucha de Orlando City por entrar en los playoffs desde su llegada.

Por otro lado, Cavan Sullivan y las jóvenes promesas de Philadelphia Union han ayudado a dar la vuelta a su temporada, mientras que Julian Hall y los adolescentes de New York Red Bulls buscan también una plaza en los playoffs. LA Galaxy, Toronto FC y Portland Timbers están entre los otros equipos que luchan por mantener vivas sus temporadas. Además, algunos entrenadores podrían estar jugándose el puesto.

Y justo cuando esta campaña llega a su fin, la MLS ha ofrecido un adelanto de lo que vendrá después: su Sprint Season de 2027. ¿Quién se llevará el título este año? ¿Qué equipo podría llevarse una decepción? ¿Y qué cabe esperar del próximo experimento de la liga? Los redactores de GOAL analizan todas estas cuestiones en la última entrega de The Rondo.