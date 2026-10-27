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The Rondo: La irrupción de Harry Kane en el Balón de Oro, los argumentos para considerar a Alexia Putellas la mejor de la historia y una ceremonia que no terminaba nunca

Kane recibe su corona, Putellas aviva el debate sobre quién es la mejor futbolista de todos los tiempos y la ceremonia se alarga más de la cuenta. Los redactores de GOAL dan su opinión y hacen sus primeras apuestas para 2027.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • ¡Enhorabuena!

    Si estás leyendo esto, has sobrevivido a 700 agotadores minutos de pompa y ceremonia para coronar a los mejores futbolistas. No, no duró tanto. Solo lo pareció.

    Pero entre los números musicales, los cameos de famosos y los intentos de convertir el Balón de Oro en los Oscar, sí hubo historias que contar.

    Harry Kane se convirtió en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en conquistar el premio individual más codiciado del fútbol. Alexia Putellas reforzó su candidatura a ser considerada la mejor de todos los tiempos al ganar su tercer Balón de Oro femenino e igualar el récord. Y España pareció necesitar una maleta extra para el viaje de vuelta.

    No hubo muchas sorpresas, pero sí mucho que analizar. Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo entre los asistentes, la gala volvió a poner de manifiesto el relevo generacional del fútbol. ¿Quiénes son los iconos emergentes de esta era?

    Así que, sin más preámbulos, aquí llega la última entrega de The Rondo.

  • ¿Qué opinas de que Harry Kane gane el Balón de Oro?

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    PRESSE SPORTS

    El primer Balón de Oro de Kane premia su incansable capacidad goleadora y pone fin a los 25 años de espera de Inglaterra por el galardón.

    Ryan Tolmich: La decisión correcta. Sin un candidato que destacara claramente, había muchos aspirantes, pero el triunfo de Kane tiene una explicación sencilla: fue el jugador más regular del fútbol. En realidad, lleva siéndolo bastante tiempo, así que, aunque creas que este año no lo merecía del todo, es innegable que su trayectoria se ha ganado un apartado dedicado al Balón de Oro  

    Celia Balf: Me atrevería a decir que, en una gala dominada por España, resulta en cierto modo refrescante que el premio haya sido para Kane. Aunque es un poco extraño: España ganó el Mundial y tenía a varios jugadores con méritos para llevarse el premio más importante, pero acabó en manos de Kane. No es que esté celebrando su victoria, ¿qué clase de aficionada del Arsenal sería? Pero estoy segura de que Inglaterra está bastante contenta con el resultado.

    Alex Labidou: Muy merecido. Harry Kane es posiblemente el mejor atacante del fútbol en estos momentos, un jugador del que esperas un gol cada vez que salta al campo. Teniendo en cuenta el talento que ha dado Inglaterra, resulta sorprendente que sea el primer ganador del país desde Michael Owen en 2001. Para Kane, además, este premio reafirma su decisión de ponerse a prueba en Alemania hace unos años.

    ¿Lo habría ganado si se hubiera quedado en el Tottenham? Probablemente no. Las exigencias y expectativas del Bayern de Múnich son enormes, pero Kane aceptó esa presión. El fichaje le dio la oportunidad de acompañar sus goles con grandes títulos, y estuvo a la altura del desafío.

  • ¿Merecía Alexia Putellas el Balón de Oro?

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    PRESSE SPORTS

    El tercer Balón de Oro de Putellas refuerza su candidatura a ser una de las mejores futbolistas de la historia.

    RT: Sin duda. Era la favorita por ese motivo y, aunque había otras jugadoras merecedoras del galardón, Putellas fue la gran protagonista de aquel gran equipo del Barcelona. Ahora, su grandeza queda aún más consolidada y su regreso tras la lesión del ligamento cruzado anterior es una historia extraordinaria. 

    CB: Tenía que ser ella. De nuevo, premios para España, pero Aitana Bonmatí no podía volver a ganar por sus lesiones. Es merecido y, después de verla marcar en su partido número 150 con España ante Estados Unidos, está claro que Putellas sigue siendo tan dominante como siempre.

    AL: Sí, y ya está de lleno junto a Marta en el debate sobre quién es la mejor futbolista de todos los tiempos. La brasileña sigue llevando ventaja, pero un tercer Balón de Oro no hace sino reforzar los argumentos a favor de Putellas. Después de todo lo que logró en el Barcelona, ¿podrá sumar un cuarto con el London City Lionesses?

  • ¿Ha habido alguna gran sorpresa entre los ganadores?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Vicky Lopez fue una de las varias personas españolas galardonadas durante las ceremonias del Balón de Oro.

    RT: No especialmente. Se reconoció a todos los mejores jugadores, igual que a los mejores equipos. No ha habido grandes polémicas este año. 

    CB: Diría que Kane. Es casi demasiado merecido, pero a la vez cuesta creerlo porque han pasado 25 años desde que Inglaterra tuvo un ganador del Balón de Oro.

    AL: No, pero la influencia de España estuvo por todas partes. Sobre el terreno de juego, hay argumentos sólidos para sostener que ahora mismo es el país que lidera el fútbol mundial, tanto en el apartado masculino como en el femenino. Ese éxito no borra las polémicas que rodean a la federación, pero el talento es innegable.

    Es más, incluso el premio al Club del Año masculino que recibió el PSG tenía una conexión española, con Luis Enrique al frente.

  • La ceremonia duró más de tres horas. ¿Te parece una duración adecuada? ¿Qué cambiarías?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    El Balón de Oro de este año se inspiró claramente en los Oscar, pero ¿acertaron los organizadores?

    RT: ¡Hay que acortarlo! La duración de esto es una locura. Se habla mucho de que ya no somos capaces de prestar atención durante un partido, ¿pero tenemos que esperar el doble de tiempo para que se entregue un premio? Dejadlo en una hora y se acabó. 

    CB: No, es demasiado largo. Además, empezó tarde. Para ser un premio que casi todos los años recuerda a todo el mundo que ya es un poco «viejo», le vendría bien un buen recorte al principio y al final. Además, toda la velada se retrasó por el tráfico, lo cual fue de chiste.

    AL: NO.

    El intento de convertir esto en los Oscar del fútbol parece desacertado. En sus mejores ediciones, los premios de la Academia ofrecen motivos para ver la gala más allá de los galardones, desde el monólogo inicial de un cómico hasta números protagonizados por grandes actores.

    El principal atractivo del fútbol es lo que ocurre sobre el césped. A menos que la ceremonia ofrezca algo interesante por sí misma, conviene ir al grano: menos actuaciones musicales, discursos más breves y más atención a los premios. Noventa minutos como máximo.

  • Dinos quiénes crees que ganarán el Balón de Oro masculino y el femenino en 2027, aunque sea demasiado pronto para hacer pronósticos.

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    Anadolu Agency

    ¿Podría Mbappé llevarse el premio del año que viene?

    RT: La coronación de Lamine Yamal es inevitable, pero ¿llegará el año que viene? Evidentemente, todo dependerá de la Champions League y, por ahora, el PSG sigue siendo el favorito. Por eso, apostamos por Ousmane Dembele este año, antes de que Yamal lo gane tras conquistar la Eurocopa de 2028. 

    En cuanto al premio femenino, es año de Mundial, así que se puede elegir a cualquiera de las favoritas del torneo. Nos inclinamos por España y, quizá, por el regreso de Bonmati a los grandes escenarios después del tiempo que se perdió este último año. 

    CB: ¡¡No me obliguéis a hacer esto!!  Lamine Yamal, porque el año que viene será mayor y, por tanto, será casi imposible que el premio no vuelva a España y que él no acapare todos los galardones. Y en la categoría femenina… me quedo con Ewa Pajor, integrante de esa imparable plantilla del Barcelona, pero también una candidata interesante que representa a Polonia.

    AL: Se le vio decepcionado en la ceremonia del lunes, pero ¿podría ser 2027, por fin, el año de Kylian Mbappé? La trayectoria reciente del Madrid apunta a que el equipo podría haber enderezado el rumbo, y él ha sido clave en esa recuperación, con 11 goles en solo 10 partidos de liga.

    Si el Real Madrid gana la Champions League con Mbappé como protagonista, eso podría bastar para que, por fin, tenga el trofeo en sus manos. Habrá que estar atentos.

    En la categoría femenina, apuesto por Sophia Wilson. Sí, es una elección poco imparcial, pero ¿y si la selección femenina de Estados Unidos gana el Mundial del año que viene?

    Sus cifras con la selección este año no son especialmente destacables, pero se ha mostrado peligrosa y su rendimiento en la NWSL ha sido impresionante. Este año ha sido el de su regreso. El próximo podría ser el de recuperar su mejor nivel de 2024. Si eso se traduce en un papel protagonista en la conquista del Mundial, tendrá argumentos de peso para ganar el Balón de Oro.