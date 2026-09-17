The Rondo: ¿La apuesta de Mauricio Pochettino por la juventud de Estados Unidos es valiente o demasiado, demasiado pronto? ¿Qué pueden aportar Cavan Sullivan y compañía?
Ha llegado la hora de dejar jugar a los niños. Después de muchas especulaciones sobre quiénes entrarían en la dinámica de la USMNT este otoño, el seleccionador Mauricio Pochettino ha apostado por la juventud al máximo. Trece de los 28 jugadores convocados nunca han jugado antes con la selección absoluta de Estados Unidos. Cavan Sullivan, Julian Hall, Adri Mehmeti y Zavier Gozo están entre los adolescentes mejor valorados incluidos aquí. Y no hay sitio para Christian Pulisic.
Sí, algunos veteranos siguen estando en la lista. Pero, por lo demás, esta es una plantilla que piensa mucho en el futuro. Pero ¿es el enfoque correcto? Los amistosos contra México, Canadá, Chile y Perú no serán fáciles. ¿Puede Estados Unidos ganar con un grupo de niños? ¿Y es un poco pronto para lanzarlos al fuego? Los redactores de GOAL debaten la última convocatoria de Estados Unidos y se preguntan si los niños de verdad están listos para jugar en una nueva edición de... The Rondo.
¿Qué opinas de la convocatoria de la selección de Estados Unidos?
Tom Hindle: Es un poco arriesgado. Que haya 13 convocados por primera vez viene bien de cara a la calle y al ambiente, pero aquí no hay apenas experiencia. Claro, Estados Unidos necesita mirar al futuro, pero existe el riesgo de que Pochettino haya apostado por demasiada juventud, demasiado pronto. Sullivan tiene sentido, igual que Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre y Julian Hall. Pero, ¿cuál es la lógica de incluir aquí a Cole Campbell? ¿De verdad está Mathis Albert preparado? Es una decisión difícil.
Ryan Tolmich: Prácticamente lo que querrías: una mezcla perfecta de lo viejo y lo nuevo. Están muchos de los jóvenes más ilusionantes, pero también los rostros conocidos que pueden ejercer de mentores. A menudo hay una tensión entre empezar de cero y mantener algo familiar, pero parece que Pochettino acertó con ese equilibrio al encontrar el punto medio.
Alex Labidou: Mérito para Mauricio Pochettino por tomar algunas decisiones valientes, aunque la selección masculina de Estados Unidos atraviese algunos baches por el camino. Perú, Chile, México y Canadá podrían partir como favoritos ante este grupo si presentan sus plantillas más fuertes. Pero, a estas alturas del ciclo mundialista, necesitas ver lo que tienes en el grupo de la selección, especialmente entre los jugadores más jóvenes. Con los partidos de la Nations League fijados para mediados de noviembre, esa parece la ventana más probable para que regresen estrellas como Christian Pulisic y Weston McKennie, siempre que estén sanos.
¿Quién es tu incorporación sorpresa?
TH: Diego Kochen. ¿Qué estamos aprendiendo aquí?
RT: El más sorprendente es probablemente Mathis Albert, no por su talento sino por su falta de experiencia. Ha tenido algunas oportunidades en el Dortmund, pero no tiene ni de lejos tantos partidos como profesional como los otros integrantes de la plantilla. Dicho esto, también es un talento increíble, así que tiene sentido darle esta oportunidad para aprender y crecer tan pronto en el ciclo.
AL: Aquí hay bastantes. El dúo de los Red Bulls formado por Adri Mehmeti y Julian Hall ya estaba en la conversación, pero ¿de verdad alguien esperaba que Brooklyn Raines entrara en esta plantilla? Eso no es ningún menosprecio a su talento, está claro que tiene mucho potencial, pero no aparecía en el radar en la mayoría de las previsiones. Lo mismo ocurre con Justin Ellis, que ha mostrado cosas prometedoras a sus 19 años sin generar el mismo revuelo que algunos de los otros jugadores jóvenes.
¿Quién es la mayor ausencia?
TH: Probablemente Johnny Cardoso, que impresionó con el Atleti esta semana. Ante la falta de profundidad en el puesto de mediocentro defensivo, Cardoso debería entrar en los planes.
RT: Es complicado porque realmente no había jugado hasta esta semana, pero Johnny Cardoso podría encajar en ese perfil. Es alguien que estaba peleando por un puesto en el Mundial antes de su lesión y, con solo 24 años, está claro que también es un jugador que podría marcar la diferencia en 2030. Aun así, tendrá otras oportunidades, especialmente si rinde bien con el Atlético de Madrid.
AL: Voy a dar dos nombres aquí: Tim Weah y Matt Turner. Esto es una especulación, pero ¿es posible que Pochettino ya no vea un papel claro para Weah? Ha empezado bien en el Marsella, incluso con el equipo pasando apuros, y sus actuaciones merecen ser tenidas en cuenta. Su papel limitado en el Mundial dejó entrever la forma de pensar de Pochettino. Otra ausencia en noviembre plantearía preguntas más importantes.
En cuanto a Turner, sus números también avalan su inclusión. Pero su ausencia podría responder más a que Pochettino quiere dar una oportunidad real a tres porteros más jóvenes: Chris Brady, Brian Schwake y Diego Kochen.
¿Tiene razón Pochettino al elegir a tantos jóvenes?
TH: No. Esta fue una buena concentración para quizá cinco o seis. 13 es sencillamente excesivo. Esta plantilla no es lo bastante buena como para ganar a Chile, México o Canadá. Da igual cuántos chicos jueguen, aun así tienes que oponer algo de resistencia.
RT: Absolutamente, y también acertó al elegir a tantos veteranos. Necesitas caras nuevas para renovar el grupo de jugadores, pero también necesitas futbolistas con experiencia para guiarlos, tanto dentro como fuera del campo. Pochettino metió en el equipo a los mejores jóvenes y les dio verdaderos mentores en los que fijarse. Así es como debe hacerse.
AL: Sí. Aquí no hay nada competitivo en juego, así que este es el momento de asumir algunos riesgos. Pochettino tendría más motivos para arrepentirse de pasar por alto a alguien que podría ayudar en noviembre que de darle ahora una oportunidad a un jugador joven.
¿Cómo sería el éxito en esta concentración?
TH: Goles de Cavan Sullivan y Julian Hall. Neil Pierre logra marcar a un delantero decente. EE. UU. sale de esto con un par de victorias y cero lesiones.
RT: Momentos. ¿Puede Cavan Sullivan hacer algo que le haga parecer un jugador de la USMNT listo para rendir ya? ¿Puede Neil Pierre trasladar a este nivel su forma en el club? ¿Pueden algunas de las jóvenes estrellas lograr un gol o una asistencia que les dé un impulso de confianza capaz de cambiarles la vida? Olvídense de los marcadores y los resultados; aquí todo gira en torno a los micro-momentos y a los individuos.
AL: Las victorias importan menos aquí, pero el equipo sigue necesitando ser competitivo. Hay poco que ganar si Estados Unidos pierde de forma rutinaria por tres o cuatro goles. Pochettino también necesita usar esta concentración para identificar a un aspirante creíble al puesto de portero titular. Si mantiene a Matt Freese durante los cuatro amistosos, sería un flaco favor para la selección y para los otros tres porteros de la convocatoria. Llamarlos solo sirve de algo si existe una oportunidad real de competir.