Tom Hindle: Es un poco arriesgado. Que haya 13 convocados por primera vez viene bien de cara a la calle y al ambiente, pero aquí no hay apenas experiencia. Claro, Estados Unidos necesita mirar al futuro, pero existe el riesgo de que Pochettino haya apostado por demasiada juventud, demasiado pronto. Sullivan tiene sentido, igual que Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre y Julian Hall. Pero, ¿cuál es la lógica de incluir aquí a Cole Campbell? ¿De verdad está Mathis Albert preparado? Es una decisión difícil.

Ryan Tolmich: Prácticamente lo que querrías: una mezcla perfecta de lo viejo y lo nuevo. Están muchos de los jóvenes más ilusionantes, pero también los rostros conocidos que pueden ejercer de mentores. A menudo hay una tensión entre empezar de cero y mantener algo familiar, pero parece que Pochettino acertó con ese equilibrio al encontrar el punto medio.

Alex Labidou: Mérito para Mauricio Pochettino por tomar algunas decisiones valientes, aunque la selección masculina de Estados Unidos atraviese algunos baches por el camino. Perú, Chile, México y Canadá podrían partir como favoritos ante este grupo si presentan sus plantillas más fuertes. Pero, a estas alturas del ciclo mundialista, necesitas ver lo que tienes en el grupo de la selección, especialmente entre los jugadores más jóvenes. Con los partidos de la Nations League fijados para mediados de noviembre, esa parece la ventana más probable para que regresen estrellas como Christian Pulisic y Weston McKennie, siempre que estén sanos.