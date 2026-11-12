Adiós, Mauricio.
Parece que la etapa de Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos ha terminado. Según se informa, el técnico tiene prácticamente cerrado un acuerdo para convertirse en entrenador del Manchester United tras el parón de selecciones. El Manchester United habría contactado directamente con Estados Unidos y estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Asunto resuelto.
¿Y qué balance hacemos de todo esto? Para empezar, parece que Estados Unidos obtendrá un enorme beneficio. Gracias por los 10 millones de dólares, chicos. Pero hay preguntas más importantes sobre la situación del equipo durante la etapa de Poch. Con la derrota ante Bélgica en octavos de final como desenlace de su recorrido en el Mundial y sin grandes títulos que exhibir, ¿puede considerarse un éxito su etapa?
Es difícil decirlo. Desde luego, Pochettino ha ampliado el grupo de jugadores disponibles y ha revitalizado al equipo. Pero los logros tangibles han sido más difíciles de conseguir. Y luego está la cuestión de quién le sustituirá. Ya se ha mencionado al exentrenador del Manchester City Pep Guardiola. Hay mucho que analizar, y eso es precisamente lo que hacen los redactores de GOAL en otra entrega de... The Rondo.