The Rondo: ¿Debe ser titular Cavan Sullivan? ¿Puede Gio Reyna dejar su huella? La joven selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino se pone a prueba ante Perú
Bien, ha llegado el momento de poner a prueba hasta qué punto de verdad es profundo este grupo de jugadores. Mauricio Pochettino se pasó los primeros 18 meses de su etapa al frente de la USMNT echando un vistazo a prácticamente todos los jugadores sénior de Estados Unidos que tenía a su disposición. Algunos tuvieron minutos pese a tener pocas opciones de entrar en su convocatoria para el Mundial, en serio, la mitad del equipo de GOAL estaba decepcionada por no recibir la llamada. Ahora le toca a la siguiente generación.
Esta plantilla de la USMNT está entre las más jóvenes jamás reunidas a nivel absoluto, y está salpicada de ese tipo de promesas muy bien valoradas en las que la selección quizá no suele confiar. Aunque, por otro lado, esta también es una ventana bastante intrascendente. Cuatro amistosos contra equipos decentes, sí. Pero como no hay nada en juego, ¿por qué no apostar por los jóvenes? Ese parece ser el razonamiento, al menos.
Entonces, ¿qué significa realmente este joven plantel? ¿Vale la pena seguir a alguno de ellos? ¿Y qué resultado sería un éxito contra Perú el sábado por la noche? GOAL desglosa todo en otra edición de... The Rondo.
¿Qué esperas ver de los amistosos de la selección masculina de Estados Unidos durante las próximas dos semanas?
Tom Hindle: Que nadie se haga daño. Es difícil darles un valor real a estos partidos. Son importantes cuando los ganas y no significan absolutamente nada cuando los pierdes. Nadie lo sabe realmente. Hay que asegurarse de que todos tengan minutos, de que nadie se haga daño, y de que Pochettino pueda decir que ha echado un vistazo a los chicos, aunque siga confiando en sus jugadores más veteranos cuando llegue la Nations League.
Alex Labidou: Inercia. Después de un Mundial que empezó de forma prometedora pero terminó en ridículo, el grupo de Mauricio Pochettino tiene que responder con actuaciones convincentes. No tienen que ganar todos los partidos, pero no deberían encadenar derrotas ni perder por varios goles. Estados Unidos no puede permitirse salir de la concentración de otoño sin sensaciones positivas, sobre todo teniendo en cuenta cómo fue el verano.
Ryan Tolmich: Simplemente momentos, sobre todo de los chicos. Los resultados son secundarios en la mayoría de los amistosos, pero más aún cuando un equipo es tan joven. ¿Puede Cavan Sullivan marcar un gol? ¿Da Neil Pierre la impresión de poder jugar a este nivel? ¿Puede Diego Kochen hacer una o dos buenas paradas? Si más de estos chicos tienen su momento que no, será una buena concentración.
¿Debería empezar Cavan Sullivan?
TH: ¿Debería? Absolutamente. ¿Lo hará? No. Cualquiera con medio cerebro te dirá que Sullivan ha sido un jugador del top tres de la MLS durante aproximadamente el último mes. Si Pochettino realmente apuesta por el «mérito», eso debería garantizarle un puesto en este once inicial. Sin embargo, Poch ha lanzado algunos dardos no tan sutiles a sus jóvenes, con un comentario sobre la «arrogancia» que podría interpretarse como dirigido al chico del Philly Union. Lo más probable es que vea el partido desde el banquillo ante Perú durante más o menos una hora.
AL: No. Por mucho talento que haya mostrado el adolescente en la MLS, lo último que necesitan Pochettino, o Sullivan, en realidad, es añadir más presión a un debut que ya llega rodeado de expectación. Sullivan ha estado en el foco desde que se convirtió en el jugador más joven de la historia de la MLS con 14 años. En el momento en que pise el césped con la selección de Estados Unidos, se analizará cada uno de sus movimientos. No hay ninguna urgencia para que ese debut se produzca desde el pitido inicial ante Perú.
RT: ¿En algún momento? Sí. ¿Ante Perú? Parece improbable. Pochettino ha insistido en la cautela con él, pero en algún momento puede que sea imposible evitar que toda esa expectación se dispare. Por ahora, dale unos minutos entrando desde el banquillo y mira cómo lo gestiona; después, vuelve a evaluarlo, porque puede que ya no haya marcha atrás a partir de ese momento.
¿Hasta qué punto preocupan las lesiones en la delantera?
TH: Enorme. Hace un par de meses, el 9 parecía la mayor fortaleza de la USMNT. Ahora, es una demarcación realmente corta de efectivos. Recordemos que Julian Hall solo ha visto puerta una vez desde mayo, y Damion Downs, convocado de emergencia, está muy lejos de ser prolífico. ¿Ahora vamos a ilusionarnos con un Gio Reyna de falso 9 o algo así? Poch necesita un delantero. Dicho esto, todos sabemos que Folarin Balogun es, con mucha diferencia, la primera opción aquí.
AL: Es muy preocupante que Estados Unidos no tenga ni una sola opción consolidada en la concentración de otoño y que su mejor apuesta probablemente sea Hall, un jugador de 18 años que aún no ha debutado. Pochettino quizá tenga que pensar de forma poco convencional con sus alineaciones si Hall o Downs tienen problemas en el primer partido o en los dos primeros. ¿Podría eso significar utilizar a uno de los mediapuntas como falso nueve? Esto puede ponerse interesante.
Además, hay que acordarse de Ricardo Pepi, que ha perdido otra oportunidad de defender su candidatura al puesto de delantero por culpa de una lesión. Ojalá su suerte cambie pronto.
RT: No es demasiado preocupante. Sabes exactamente lo que tienes con Balogun, Pepi y Wright, así que no es malo que otros jugadores estén recibiendo una oportunidad. Veamos si pueden alterar ese orden establecido y convertirse en aspirantes de cara a 2030.
Al margen de Sullivan, ¿qué joven promesa es la que más ganas tienes de ver?
TH: Mathis Albert, al que realmente se pondrá a prueba aquí. Todavía no ha terminado de abrirse paso en el Dortmund, pero se dice que podría tener incluso más talento que Sullivan. ¿Es un amistoso internacional absoluto el escenario perfecto para demostrarlo? Ni mucho menos. Probablemente le aticen de lo lindo. Pero será divertido ver qué puede sacar de su repertorio.
AL: Mathis Albert, simplemente porque no hay mucho material suyo ante rivales absolutos. Está claro que el Dortmund ve algo en él, por eso no le permitió salir cedido en este mercado de fichajes. Esto podría darnos una mirada más prolongada a un jugador considerado una promesa ilusionante a ambos lados del Atlántico.
RT: Neil Pierre, sobre todo porque su posición es una de las que más necesita refuerzos. Tim Ream ya no está, y Estados Unidos necesita un sustituto. ¿Podría ser Pierre, cuya presencia podría cambiar el partido en ambas áreas?
¿Qué jugador consolidado necesita rendir a gran nivel en esta concentración?
TH: Gio Reyna. Ha sido un mejor inicio para Reyna en el Strasbourg y, aunque demostró en el Mundial que todavía puede jugar bastante bien, Reyna necesita un parón internacional sólido para terminar de demostrarle a Pochettino lo que vale. Si Reyna es la mitad del jugador que sabemos que puede ser, entonces la USMNT tiene entre manos un verdadero activo.
AL: No estoy seguro de que esté plenamente asentado todavía, pero esta es una concentración importante para Auston Trusty. La ausencia de Tim Ream sugiere que la búsqueda del acompañante de Chris Richards en el centro de la defensa está plenamente en marcha. Esta es una oportunidad para que el defensa del Celtic tome una ventaja temprana en esa carrera.
RT: ¡Bienvenido de vuelta, Yunus Musah! Después de perderse el Mundial, está de regreso y aparentemente en un buen momento tras comenzar bien la temporada con el Milan. Su desarrollo parece haberse estancado pero, con 23 años, está más cerca del grupo de «jugadores jóvenes» de lo que muchos están dispuestos a reconocerle. Aun así, necesita recuperar un poco del tiempo perdido en un centro del campo cada vez más competitivo.
¿Pronóstico para el partido de Perú?
TH: Vamos a quedarnos con un 2-1 para la selección de Estados Unidos. No será especialmente bonito, pero los jóvenes sacan el partido adelante.
AL: De los cuatro partidos del calendario, Perú probablemente represente la mejor opción de victoria para Estados Unidos. Mucho dependerá del once que elija Pochettino. Si apuesta por sus veteranos, esperen un triunfo por 2-1 en Orlando.
RT: 2-2. Puede que sea un poco desordenado, como muchos partidos que arrancan un ciclo. Aun así, aquí hay poder ofensivo y debería haber goles en este partido.