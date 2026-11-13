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Paul McDonough_1-1Getty

«Tenemos que cumplir»: El presidente de la USL, Paul McDonough, habla sobre los planes de ascensos y descensos y por qué más clubes podrían verse obligados a marcharse

Tras años de mal funcionamiento, la USL está decidida a crear un modelo más sólido para avanzar hacia un sistema de ascensos y descensos.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Durante años, la United Soccer League creció rápidamente. Mantener la estabilidad de sus clubes resultó más difícil.

    Esa expansión trajo éxitos: los clubes crecieron rápidamente y ampliaron sus bases de aficionados. También trajo fracasos sonados, con clubes que no pagaban a sus jugadores, disputaban sus partidos en estadios en malas condiciones o incluso cerraban de forma definitiva con muy poca antelación.

    Paul McDonough, presidente y consejero delegado de la USL, afirma que la liga está cambiando la forma en que evalúa a los propietarios mientras se prepara para crear una nueva primera división e introducir ascensos y descensos. La ambición sigue siendo crecer. La diferencia, sostiene, es una mayor disposición a rechazar clubes.

    «Es importante para nosotros que, al pasar página en nuestra forma de gestionar el negocio, lo hagamos de manera meditada y porque creemos que es lo mejor para el negocio», declaró McDonough a GOAL. «Y si tenemos que perder unos cuantos equipos, será decisión nuestra. Creemos que eso hará más fuertes tanto a la liga en su conjunto como a las distintas ligas cuando introduzcamos los ascensos y descensos».

  • «Eso deja en mal lugar el sistema de ascensos y descensos»

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    La USL está decidida a cambiar su estructura tras años de problemas de funcionamiento.

    Todo esto forma parte de un panorama más amplio: una liga que empieza a tomarse en serio cómo llevará a la práctica sus grandes ideas. En los últimos años, la USL se ha marcado objetivos muy ambiciosos. Anunció que haría lo que la MLS se negaba a hacer e implantaría un sistema de ascensos y descensos. También proclamó que una liga de División I estaba en camino. Pareció repentino y, en ocasiones, lo fue. Los propietarios recibieron información sobre decisiones clave con poco tiempo de antelación. Algunas posibles dificultades evidentes del proceso, como el tamaño de los estadios, el tamaño de los mercados y el patrimonio neto de los propietarios, quedaron en suspenso para centrarse en el proyecto en su conjunto.

    Los planes son públicos. Ahora la USL debe determinar qué clubes pueden cumplir los requisitos, cuánto tendrán que invertir y cómo funcionará el sistema.

    «Es curioso. La gente dice algo así como “esto lleva ya un tiempo”, pero seguimos haciendo todo el trabajo y creo que estamos intentando, simplemente intentando, ser muy estratégicos a la hora de decidir hacia dónde vamos. Y creo que, si no hubiéramos dado los pasos que hemos dado en el último año, o los que estamos dando ahora mismo, y pusiéramos en marcha los ascensos y descensos, empezaríamos a perder equipos», dijo McDonough. «Eso sería un problema y dejaría en mal lugar al sistema de ascensos y descensos».

  • Acercándose a unos estándares para estadios difíciles de cumplir

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland Hearts of Pine se ha convertido en un club modélico que demuestra la capacidad de la USL para crecer en una comunidad pequeña

    Las líneas generales, al menos, están claras. Está previsto que la USL Premier arranque en 2028, por encima de la Championship y la League One en una estructura de tres categorías. El objetivo de la liga es contar, en un plazo de 10 años, con 20 equipos en la máxima categoría, 20 en la Championship y 40 en la League One.

    Para llegar a esas cifras tendrá que expandirse. También necesitará propietarios dispuestos a comprometerse con la nueva máxima categoría y a asumir el gasto que conlleva. Actualmente hay 25 equipos en la USL Championship. Hasta ahora, cinco clubes han anunciado su intención de incorporarse a la nueva división. Cuántos más lo hagan y con qué rapidez ayudará a determinar cómo toma forma esa estructura.

    Hay algunos obstáculos, reconoció McDonough. Según los criterios actuales de U.S. Soccer para la División I, al menos el 75 % de los equipos de una liga deben jugar en áreas metropolitanas con una población mínima de un millón de habitantes.

    También están los estadios. Los criterios de la División I exigen un aforo mínimo de 15.000 espectadores, un umbral que supone un reto para los clubes que juegan en recintos más pequeños. Cumplirlo podría implicar ampliar el estadio actual o encontrar una nueva sede. En cualquiera de los dos casos, hay costes y compromisos de por medio.

    McDonough cree que hay margen para la flexibilidad.

    «Creo que los criterios cambian constantemente. Creo que, si miras la asistencia al deporte en general, la situación es difícil. La asistencia ha bajado en ciertos clubes y ciertas ligas. Creo que se ve en la NFL, la NBA y la MLB. Piensa en cómo diseñan sus estadios cuando los reconstruyen o construyen otros nuevos. Por eso, no creemos realmente que 15.000 sea la cifra adecuada. Se trata más bien de aspirar a llenar los estadios», añadió.

    Señaló a Boise para explicar a qué se refería.

    «Decidme que la experiencia en Boise, con 8.000 aficionados, no es atractiva. Entrar en un ambiente muy compacto y cercano. Por supuesto que eso es bueno. Es mejor que un equipo grande con el estadio al 60 % de su capacidad», añadió McDonough.

    Expuso un argumento similar sobre Portland Hearts of Pine.

    «Portland llena en cada partido un estadio de instituto. Ha demostrado que puede hacerlo. Va a casi duplicar el aforo con la intención de construir un estadio de 10.000 localidades. Si lo llena, será un gran negocio, un gran ambiente y una gran historia. Estás construyendo un club al que la gente de Maine va a seguir», dijo. «Creo que esa es la forma de hacerlo. ¿Construir una catedral de 50.000 localidades y luego intentar llenarla? ¿O tener 20.000 personas en un estadio de 70.000 localidades? Eso es bastante difícil de justificar».

    La MLS ofrece un panorama más variado. Según Sports Business Journal y Statista, sus 22 estadios específicos para fútbol tienen un aforo medio de 22.377 espectadores, con una asistencia registrada que en 2026 alcanzó, de media, el 89,9 % de su capacidad. Sus ocho recintos no específicos para fútbol tienen un aforo completo medio de 59.665 espectadores, con una asistencia media equivalente al 45,7 % de esa cifra. Esos recintos más grandes, sin embargo, pueden reducir las localidades disponibles para los partidos de fútbol.

    Hay argumentos, por tanto, para adaptar el tamaño del estadio a la demanda local. Pero el requisito al que se enfrenta la USL es de 15.000 localidades, muy por debajo de las «catedrales» de 50.000 que describe McDonough. U.S. Soccer permite a las ligas solicitar exenciones temporales, sujetas a aprobación. Que la USL consiga esa flexibilidad ayudará a determinar qué clubes pueden dar el salto.

  • La entrada de nuevos grupos propietarios y la regulación de los ya existentes

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    McDonough afirma que los clubes que no cumplan los requisitos de la USL podrían perder su plaza en la liga.

    Pero ahí está el desafío. Acertar con los estadios exige propietarios con buen criterio, independientemente de la división. Algunos tienen una trayectoria excelente y han hecho crecer sus clubes de forma sostenible (McDonough señaló a Colorado Springs y Louisville City como ejemplos destacados). Otros han tenido dificultades y podrían perder su plaza en la liga.

    Eso implica cambiar la forma en que la liga examina las finanzas. McDonough afirmó que se ha evaluado a todos los clubes y que Corpus Christi FC no volverá a la USL League One en 2027 tras incumplir los requisitos de la liga. Otros clubes también podrían perder sus plazas.

    «Corpus Christi no volverá en 2027. Mantenemos conversaciones con otros clubes, actuaremos de forma estratégica y les diremos: “Mirad, si no creemos que vuestro club pueda tener éxito, cuidar de los jugadores y gestionar bien el negocio, sencillamente no os dejaremos entrar”. Y podríamos decidir excluir a dos, tres o cuatro equipos porque no creemos que cumplan los estándares a los que aspiramos», dijo McDonough.

    McDonough sostiene que aceptar algunas salidas ahora reducirá el riesgo de que los clubes fracasen una vez comiencen los ascensos y descensos. Eso supone tomar decisiones difíciles sobre clubes que la propia liga admitió y genera incertidumbre para los jugadores y aficionados afectados.

    «Quiero decir, a poca gente le gusta. Pero queremos darles una oportunidad. Fuimos nosotros quienes los admitimos, pero queremos darles la oportunidad de comprobar si pueden gestionar mejor el negocio. Hacemos esto porque sabemos que, si queremos tener credibilidad en el mercado ante propietarios más sofisticados, debemos gestionar mucho mejor nuestro negocio», afirmó.

    Entrar también es más difícil. Según McDonough, los posibles propietarios se someten ahora a un proceso de evaluación de entre 12 y 24 meses. La liga quiere saber si pueden sostener un club y, según él, los grupos que no cumplan los requisitos serán rechazados.

    Si eso parece casi contradictorio con el ambicioso objetivo de la «expansión», tiene una razón de ser.

    «En cuanto al número de equipos, es casi como dar dos pasos atrás para poder avanzar. Eso protege y cuida a nuestros mejores equipos, y nos permite incorporar mejores inversores. Así nos hacemos más fuertes», añadió McDonough.

  • «Tenemos que cumplir»

    USL Generic Ball pic
    Getty

    La USL puede celebrar varios éxitos mientras contempla un sistema de ascensos y descensos.

    Y una vez que esos propietarios de equipos estén en su sitio, la liga estará, en teoría, mejor preparada para expandirse de forma más eficiente. Desde luego, McDonough y compañía pueden señalar varios éxitos recientes en el conjunto de la liga.

    El histórico convenio colectivo acordado a principios de este año incluyó disposiciones para USL Premier y preparó el terreno para un futuro con ascensos y descensos. Se espera que la inversión de BellTower Partners, una firma de inversión privada, facilite el crecimiento gracias a una inyección de capital. Un acuerdo de reparto de ingresos dio a los clubes una parte de los beneficios, algo que podría ser crucial si la liga sigue ampliando sus acuerdos de patrocinio y retransmisión.

    «Seguimos manteniendo esas conversaciones. Seguimos hablando con propietarios, nuevos inversores, patrocinadores y medios de comunicación. Así que todo sigue en marcha. Simplemente hemos guardado silencio porque estamos haciendo buena parte del trabajo menos visible entre bastidores», dijo McDonough.

    La dirección de la liga cuenta también con una nueva figura para ayudar a poner esos planes en práctica. Tony Scholes, exdirector de fútbol de la Premier League, es ahora presidente de USL Premier y supervisa los preparativos para su lanzamiento en 2028.

    «Es difícil pensar en alguien con tanta experiencia y que haya tenido tanta influencia en la Premier League inglesa. Todavía tiene cosas que aprender aquí, y es un hombre inteligente. Es una buena persona y se ha implicado de lleno. Está aprendiendo todo lo que puede. Estuvo en la reunión del Consejo de Gobernadores y conoció a muchos de los propietarios, que lo valoraron mucho, al igual que su experiencia y sus ideas», añadió McDonough.

    Si se tiene todo esto en cuenta, McDonough cree que la USL se está convirtiendo en una propuesta más atractiva. Los propietarios actuales están sometidos a un mayor escrutinio. Los posibles nuevos propietarios afrontan un proceso de evaluación más largo. Pero la liga aún tiene que convertir esos cambios en un sistema de tres categorías que funcione.

    «Solo tenemos que cumplir y seguir cumpliendo», dijo McDonough. «Porque no siempre ha sido así».