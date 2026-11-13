«Tenemos que cumplir»: El presidente de la USL, Paul McDonough, habla sobre los planes de ascensos y descensos y por qué más clubes podrían verse obligados a marcharse

Las líneas generales, al menos, están claras. Está previsto que la USL Premier arranque en 2028, por encima de la Championship y la League One en una estructura de tres categorías. El objetivo de la liga es contar, en un plazo de 10 años, con 20 equipos en la máxima categoría, 20 en la Championship y 40 en la League One.

Para llegar a esas cifras tendrá que expandirse. También necesitará propietarios dispuestos a comprometerse con la nueva máxima categoría y a asumir el gasto que conlleva. Actualmente hay 25 equipos en la USL Championship. Hasta ahora, cinco clubes han anunciado su intención de incorporarse a la nueva división. Cuántos más lo hagan y con qué rapidez ayudará a determinar cómo toma forma esa estructura.

Hay algunos obstáculos, reconoció McDonough. Según los criterios actuales de U.S. Soccer para la División I, al menos el 75 % de los equipos de una liga deben jugar en áreas metropolitanas con una población mínima de un millón de habitantes.

También están los estadios. Los criterios de la División I exigen un aforo mínimo de 15.000 espectadores, un umbral que supone un reto para los clubes que juegan en recintos más pequeños. Cumplirlo podría implicar ampliar el estadio actual o encontrar una nueva sede. En cualquiera de los dos casos, hay costes y compromisos de por medio.

McDonough cree que hay margen para la flexibilidad.

«Creo que los criterios cambian constantemente. Creo que, si miras la asistencia al deporte en general, la situación es difícil. La asistencia ha bajado en ciertos clubes y ciertas ligas. Creo que se ve en la NFL, la NBA y la MLB. Piensa en cómo diseñan sus estadios cuando los reconstruyen o construyen otros nuevos. Por eso, no creemos realmente que 15.000 sea la cifra adecuada. Se trata más bien de aspirar a llenar los estadios», añadió.

Señaló a Boise para explicar a qué se refería.

«Decidme que la experiencia en Boise, con 8.000 aficionados, no es atractiva. Entrar en un ambiente muy compacto y cercano. Por supuesto que eso es bueno. Es mejor que un equipo grande con el estadio al 60 % de su capacidad», añadió McDonough.

Expuso un argumento similar sobre Portland Hearts of Pine.

«Portland llena en cada partido un estadio de instituto. Ha demostrado que puede hacerlo. Va a casi duplicar el aforo con la intención de construir un estadio de 10.000 localidades. Si lo llena, será un gran negocio, un gran ambiente y una gran historia. Estás construyendo un club al que la gente de Maine va a seguir», dijo. «Creo que esa es la forma de hacerlo. ¿Construir una catedral de 50.000 localidades y luego intentar llenarla? ¿O tener 20.000 personas en un estadio de 70.000 localidades? Eso es bastante difícil de justificar».

La MLS ofrece un panorama más variado. Según Sports Business Journal y Statista, sus 22 estadios específicos para fútbol tienen un aforo medio de 22.377 espectadores, con una asistencia registrada que en 2026 alcanzó, de media, el 89,9 % de su capacidad. Sus ocho recintos no específicos para fútbol tienen un aforo completo medio de 59.665 espectadores, con una asistencia media equivalente al 45,7 % de esa cifra. Esos recintos más grandes, sin embargo, pueden reducir las localidades disponibles para los partidos de fútbol.

Hay argumentos, por tanto, para adaptar el tamaño del estadio a la demanda local. Pero el requisito al que se enfrenta la USL es de 15.000 localidades, muy por debajo de las «catedrales» de 50.000 que describe McDonough. U.S. Soccer permite a las ligas solicitar exenciones temporales, sujetas a aprobación. Que la USL consiga esa flexibilidad ayudará a determinar qué clubes pueden dar el salto.