Alexander-Arnold declaró en su primera rueda de prensa que estaba deseando «mostrar [su juego], ganar muchos títulos y convertirme en campeón», pero todavía no ha cumplido ninguno de esos objetivos.

Hay, por supuesto, circunstancias atenuantes. Las lesiones interrumpieron repetidamente la primera temporada de Alexander-Arnold en España y le impidieron coger ritmo. Tampoco ayudó el cambio de entrenador: Xabi Alonso fue destituido en enero y sustituido por el ineficaz Alvaro Arbeloa. Solo ahora, con Jose Mourinho, el Madrid empieza a parecer de nuevo un equipo estable.

Sin embargo, aunque la llegada del «Special One» ha sido positiva para el Real Madrid, al menos por ahora, para Alexander-Arnold no ha traído más que consecuencias negativas.

Se marchó al Madrid con la intención de demostrar que es el mejor lateral derecho de todos los tiempos, pero Mourinho ni siquiera lo considera el segundo mejor lateral derecho del Bernabéu: Denzel Dumfries y, para más inri, el centrocampista Federico Valverde están por delante de él en la jerarquía.

Mourinho ha mostrado cierta comprensión ante la situación inesperadamente difícil en la que se encuentra Alexander-Arnold, pero eso no significa que vaya a hacer nada para ayudarlo a salir de ella.

«Me duele. No me gusta hacer sentir mal a los jugadores; prefiero que se sientan bien», declaró Mourinho ante los periodistas. «Cuando confeccionas una plantilla con dos jugadores por puesto y acabas alineando a un tercero (Valverde), no es algo que me guste...

»Pero hay cosas más importantes que esos sentimientos, cosas que importan más para el equipo en un momento dado. Consideré que teníamos que cambiar el centro del campo y poner a Fede en esa posición. Fue una decisión tomada por el equipo, no en función de jugadores concretos».

Alexander-Arnold disputó, al menos, el partido completo en la victoria por 3-0 del pasado fin de semana ante el Racing de Santander, pero fue apenas su cuarta titularidad de la temporada de Liga. Llegó después de que jugara solo un minuto en la victoria en el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou.

Además, se quedó sin jugar por tercer partido consecutivo de Champions League entre semana, cuando el Madrid prolongó su buena racha al sumar los tres puntos en su visita a Grecia para enfrentarse al AEK Atenas gracias a un gol tardío de Valverde.

Por eso, es difícil saber si tendrá algún minuto ante el Valencia o si volverá a quedarse en el banquillo. Por desgracia para Elliott, ni siquiera está garantizado que entre en la convocatoria de Javier Aguirre para el partido.