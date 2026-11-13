FAYETTEVILLE, Georgia. La característica sonrisa de Mauricio Pochettino no tardó en dar paso a las lágrimas, y el técnico hizo todo lo posible por contenerlas.

El seleccionador saliente de Estados Unidos se detuvo varias veces, pero no logró contenerse. Se secó los ojos con la esperanza de que las lágrimas desaparecieran. Bebió un sorbo de agua mientras los dirigentes de U.S. Soccer le ponían las manos en la espalda para darle ánimos como podían. Pero las lágrimas seguían ahí. Era una batalla que Pochettino no iba a ganar.

Antes de poder saludar al Manchester United, Pochettino tenía que despedirse de la selección masculina de Estados Unidos, y esa despedida fue más dura de lo que muchos imaginaban.

«Ahora me cuesta hablar», dijo Pochettino mientras intentaba recomponerse horas después de que la noticia se hiciera oficial, «porque creo que soy una persona muy emotiva... Nos importa. Nos importa de verdad, y siempre nos importarán la federación, los jugadores y todas las personas que están aquí».

El viernes por la mañana se confirmó el secreto a voces peor guardado del deporte: Pochettino fue anunciado oficialmente como entrenador del Manchester United. El anuncio llegó tras una semana de informaciones y rumores. A medida que avanzaba la semana, quedaba cada vez más claro que la etapa de Pochettino en el fútbol estadounidense estaba llegando a su fin. Esa realidad le golpeó con fuerza cuando compareció ante los medios el viernes. La decisión, por fácil que fuera, también resultó difícil.

Pero ya está tomada y, aunque a Pochettino le quedan dos partidos y unos días más luciendo el escudo, pronto pondrá rumbo a Old Trafford. Después de dos años al frente del equipo, su aventura estadounidense se acerca a su fin, y reflexionar sobre ello no le facilitó aceptarlo.

«Lo más valioso que nos llevaremos no será una victoria ni el haber ayudado al programa», afirmó. «Será esa relación que fue real... Creo que conservar esa relación y todos los recuerdos que compartimos ha sido increíble».

Pronto todo quedará en el pasado. Ese proceso comenzó el domingo, cuando los rumores se hicieron realidad y, tras muchas deliberaciones, Pochettino se convirtió en el próximo entrenador del Manchester United.

«Cuando llega un momento como este», dijo, «siempre es un momento muy, muy duro porque no son decisiones fáciles... Hemos aprendido mucho de vosotros, de todos vosotros, de este país y de su gente maravillosa. Esta ha sido una de las decisiones más difíciles. Gracias».