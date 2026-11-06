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GFX Stephen Mfuni NXGN 1-1GOAL

Stephen Mfuni: La promesa del Manchester City que se inspira en Josko Gvardiol y aspira a reforzar las esperanzas del Coventry de mantenerse en la Premier League

El defensa aprendió a las órdenes de Pep Guardiola y se está ganando los elogios de Frank Lampard desde su llegada temporal al recién ascendido Coventry City.

Peter McVitie
Traducido por

  • Una lucha por evitar el descenso quizá no parezca el entorno ideal para que un joven futbolista se abra paso en el fútbol profesional, pero Stephen Mfuni está aprovechando la oportunidad para darse a conocer en el Coventry.

    Con 18 años, el central está dando muestras de que puede desempeñar un papel importante en la lucha del equipo de Frank Lampard por mantenerse en la Premier League. Desde su llegada como cedido por el Manchester City, ya se ha ganado los elogios de la leyenda de Inglaterra y del Chelsea.

    Sin embargo, no sorprende que haya causado tan buena impresión: ya destacaba en el sub-21 del Manchester City con solo 16 años. Alto y atlético, se siente cómodo con el balón y es fuerte en el juego aéreo. Toma como referentes para su juego a Josko Gvardiol y Virgil van Dijk.

    GOAL analiza a este prometedor defensa.

  • El comienzo

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola lo incluyó en la plantilla del Manchester City para la pretemporada con 16 años, después de que el defensa ascendiera rápidamente en la cantera.

    Mfuni tenía nueve años cuando llegó al City, después de haber barajado la posibilidad de fichar por el Liverpool. Progresó a gran velocidad en la cantera y llegó a destacar con el equipo sub-21 cuando solo tenía 16 años.

    Se desenvolvía tan bien en una categoría superior a la que le correspondía por edad que Pep Guardiola lo convocó para la gira de pretemporada del City por Estados Unidos tras la conquista del título de la Premier League 2023-24.

    «Soñaba con que Pep me entrenara y fue una experiencia muy diferente. Que te aconseje sobre qué hacer en tu posición te demuestra que tienes una oportunidad», dijo sobre aquella valiosa experiencia, en la que salió del banquillo para disputar los últimos minutos de la victoria en el amistoso contra el Chelsea. «Incluso entrenar con alguien como Erling Haaland fue algo muy diferente».

    Tras ganar la FA Youth Cup con el City en 2024, conquistó la Premier League sub-21 al año siguiente. Casi sin darse cuenta, Guardiola ya lo incluía en el banquillo para partidos de la Champions League y la Premier League.

    Su debut llegó este mismo año en la victoria por 10-1 contra el Exeter en la FA Cup, cuando sustituyó a Nathan Ake en el descanso.

  • El gran avance

    stephen mfuni Watford

    Su etapa en el Watford comenzó de forma prometedora, pero terminó de manera abrupta y desafortunada.

    Mfuni fue cedido al Watford semanas después de aquella participación en la copa, en sustitución de Max Alleyne, a quien el Manchester City había recuperado para reforzar la defensa ante una crisis de lesiones. «[Max] me habló de las cosas positivas de aquí: de lo agradable y acogedor que es este lugar y de lo bien que reciben a la gente los jugadores y el personal», afirmó. «Me informé sobre cómo desarrollan a los jugadores. Me ilusiona formar parte de ello».

    Valon Behrami, adjunto al director deportivo, explicó qué había visto el Watford en el adolescente: «Es un jugador inteligente que defiende el espacio a su espalda. Conduce bien el balón desde la defensa, es rápido y puede jugar de central y de lateral izquierdo».

    Mfuni se hizo rápidamente con un puesto en el once titular, pero la cesión terminó antes de que pudiera convertirse en su verdadera irrupción en el fútbol de primer equipo. En los últimos minutos de una derrota por 3-1 ante el Stoke en marzo, tuvo que abandonar el campo por una lesión en el tobillo que puso fin a su temporada y provocó su regreso anticipado al Manchester City.

  • Cómo va

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Se ha mostrado cómodo a las órdenes de Frank Lampard mientras el Coventry intenta escalar posiciones en la clasificación.

    Mfuni se está poniendo ahora a prueba en la Premier League con el Coventry, recién ascendido. Una lesión en el gemelo de Aurele Amenda y el cambio de Lampard de una defensa de tres a una línea de cuatro le han abierto oportunidades para destacar.

    Tuvo impacto al salir desde el banquillo ante el Newcastle: marcó tras una potente arrancada en la victoria del Coventry por 4-1. También fue titular en el triunfo por 3-1 ante el Sunderland y dio a Lampard más motivos para confiar en él con varios despejes y algunos bloqueos.

    «Bueno, creo que hay jugadores que están a un determinado nivel y otros que están a otro, en mi opinión», dijo Lampard. «Es un chico joven y no quiero elogiarlo demasiado porque quizá se le suba a la cabeza.

    «Pero es un chico encantador, seguro de sí mismo… Fuera del campo, en las instalaciones de entrenamiento, [se ha] adaptado de maravilla. Además, es humilde, así que tiene una forma de ser estupenda, y eso sin hablar siquiera de su talento».

    Y añadió: «Estoy encantado con él. Va a llegar muy lejos en el fútbol».

    El joven de 18 años también ha llegado a la categoría más alta de las selecciones juveniles. En su primera convocatoria con la selección sub-21 de Inglaterra, fue titular como lateral izquierdo en la victoria por 4-2 ante Kazajistán, antes de volver al centro de la defensa en la derrota frente a Irlanda unas semanas después.

  • Puntos fuertes

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Es rápido, alto, ágil y se desenvuelve bien con el balón, un conjunto de cualidades valioso para un defensa joven.

    Cómodo con el balón, Mfuni conduce con la cabeza levantada mientras busca un pase inteligente hacia delante. Su rápida aceleración le permite avanzar con el balón y convertirse en una amenaza directa para la portería, algo que aprendió de Guardiola.

    «Me abrió la mente, ve cosas que antes no veía», declaró al Manchester Evening News el año pasado, después de marcar un gol en la FA Youth Cup. «Incluso avanzar con el balón era algo que no hacía mucho la temporada pasada. Pero ahora lo hago y marco goles».

    «[Siempre pienso en] la cantidad de goles que hay que marcar para ganar el partido. Intento impulsar al equipo desde atrás para ganar el partido y conquistar otra Youth Cup».

    Ante el Newcastle, esa confianza se reflejó en la arrancada ofensiva que dio lugar a su gol.

    También se ha mostrado sólido en el juego aéreo. Además de aprovechar bien su altura, ha demostrado una velocidad sorprendente.

  • Margen de mejora

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Aún inexperto y en pleno desarrollo físico, Mfuni debe tener cuidado de no quedar expuesto por entrar al corte de forma precipitada.

    Después de que su cesión al Watford terminara antes de tiempo, Mfuni se quedó sin la oportunidad de acumular una valiosa experiencia en el tramo final de la temporada pasada. Ahora, inmerso en una lucha por evitar el descenso de la Premier League, apenas ha tenido tiempo para adaptarse a la presión mental y al desgaste físico que supone jugar con regularidad en la competición.

    A menudo se tira al suelo demasiado pronto cuando se enfrenta a un atacante, con el riesgo de cometer una falta o de que este lo supere por completo.

    Su experiencia a las órdenes de Guardiola durante la pretemporada de hace dos años le enseñó que debía ser «más agresivo» en defensa, «ganarles esos 2,5 centímetros a los atacantes y utilizar la posición de tu cuerpo», según explicó.

  • Aprendiendo de Gvardiol y Van Dijk

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Por su posición, se parece a su compañero del City, pero todavía tiene mucho que aprender.

    Un joven defensa valiente, con buena técnica y vocación ofensiva, en el que es fácil apreciar la influencia de Gvardiol, uno de los favoritos de la afición del Manchester City. Si a eso se suman su altura y su juego aéreo, las comparaciones con Van Dijk también parecían inevitables.

    «Me fijo en Josko, un poco en Van Dijk en defensa, pero sobre todo en Josko. Puede jugar de lateral izquierdo y de central. Y también un poco en John Stones, porque juega bien con el balón», dijo.

    No es tan agresivo como Gvardiol en el juego a ras de suelo ni tan dominante como Van Dijk por alto, pero ha incorporado algunas de sus principales cualidades.

  • ¿Y ahora qué?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El defensa debe seguir convenciendo a Lampard, entrenador del Coventry, si quiere tener opciones de hacerse un hueco pronto en el equipo del City.

    Llamó la atención de Guardiola con 16 años y, dos años después, se ha ganado los elogios de Lampard por sus actuaciones en la Premier League.

    Ahora que aspira a hacerse con un puesto habitual en el once titular del Coventry, el internacional inglés sub-21 intentará ayudar al club de las Midlands Occidentales a mantenerse en la máxima categoría antes de regresar a Manchester.

    Si logra ser más regular y sigue progresando a este ritmo, el joven Mfuni no tendrá techo.