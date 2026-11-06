Una lucha por evitar el descenso quizá no parezca el entorno ideal para que un joven futbolista se abra paso en el fútbol profesional, pero Stephen Mfuni está aprovechando la oportunidad para darse a conocer en el Coventry.
Con 18 años, el central está dando muestras de que puede desempeñar un papel importante en la lucha del equipo de Frank Lampard por mantenerse en la Premier League. Desde su llegada como cedido por el Manchester City, ya se ha ganado los elogios de la leyenda de Inglaterra y del Chelsea.
Sin embargo, no sorprende que haya causado tan buena impresión: ya destacaba en el sub-21 del Manchester City con solo 16 años. Alto y atlético, se siente cómodo con el balón y es fuerte en el juego aéreo. Toma como referentes para su juego a Josko Gvardiol y Virgil van Dijk.
GOAL analiza a este prometedor defensa.