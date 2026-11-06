Mfuni se está poniendo ahora a prueba en la Premier League con el Coventry, recién ascendido. Una lesión en el gemelo de Aurele Amenda y el cambio de Lampard de una defensa de tres a una línea de cuatro le han abierto oportunidades para destacar.

Tuvo impacto al salir desde el banquillo ante el Newcastle: marcó tras una potente arrancada en la victoria del Coventry por 4-1. También fue titular en el triunfo por 3-1 ante el Sunderland y dio a Lampard más motivos para confiar en él con varios despejes y algunos bloqueos.

«Bueno, creo que hay jugadores que están a un determinado nivel y otros que están a otro, en mi opinión», dijo Lampard. «Es un chico joven y no quiero elogiarlo demasiado porque quizá se le suba a la cabeza.

«Pero es un chico encantador, seguro de sí mismo… Fuera del campo, en las instalaciones de entrenamiento, [se ha] adaptado de maravilla. Además, es humilde, así que tiene una forma de ser estupenda, y eso sin hablar siquiera de su talento».

Y añadió: «Estoy encantado con él. Va a llegar muy lejos en el fútbol».

El joven de 18 años también ha llegado a la categoría más alta de las selecciones juveniles. En su primera convocatoria con la selección sub-21 de Inglaterra, fue titular como lateral izquierdo en la victoria por 4-2 ante Kazajistán, antes de volver al centro de la defensa en la derrota frente a Irlanda unas semanas después.