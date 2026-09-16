¿Sorprenderá Xavi con su primera convocatoria de Países Bajos? 16 candidatos llamativos que puede seleccionar seguidos
¿Le dará Xavi una oportunidad a los jóvenes talentos, seguirá apostando por nombres de confianza o podrán recibir una convocatoria jugadores que apenas contaban para su predecesor Ronald Koeman? Voetbalzone repasa dieciséis nombres llamativos. La mayoría ya podría optar a un puesto en la lista, mientras que un puñado de jugadores quizá se convierta más adelante esta temporada en candidato.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marsella)
Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un puesto en el orden de preferencias en el Olympique de Marsella. El neerlandés de 28 años es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador, Bruno Genesio.
De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en los cuatro primeros partidos de liga, aunque poco se le puede reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante esta temporada sí reciba el premio a un posible buen rendimiento.
Givairo Read (Feyenoord)
Pocos jugadores neerlandeses dieron el salto a una gran liga europea durante la última ventana de fichajes. Read sí estuvo cerca de hacerlo. El lateral derecho despertó el interés concreto, entre otros, de la Roma y del Nottingham Forest, pero el Feyenoord no quiso colaborar en su salida.
El propio Read tampoco tenía problemas con seguir más tiempo en De Kuip. En el Feyenoord, el defensa de veinte años es indiscutible como lateral derecho. En la goleada del pasado fin de semana ante el PEC Zwolle (0-7), destacó con nada menos que tres asistencias. La competencia en la selección neerlandesa, sin embargo, es feroz. Como Jurriën Timber acaba de recuperarse de una lesión en la ingle, Read puede soñar con una convocatoria, aunque Denzel Dumfries seguirá siendo sin duda la primera opción.
Youri Baas (Ajax)
La perspectiva puede cambiar a una velocidad de vértigo, algo que Baas también ha sufrido en sus propias carnes. El defensa fue elegido Jugador del Año en el Ajax tras la temporada 2025/26, pero al inicio de esta campaña acabó en el banquillo después de la llegada de Daley Blind.
Un traspaso al FC Porto no llegó a concretarse en los últimos días del mercado y, mientras tanto, Baas ha vuelto a ser titular en el Ajax, en parte por una lesión de Blind. Xavi tiene muchas opciones entre las que elegir en el centro de la defensa. Aun así, una convocatoria del central de 23 años de cara al futuro no sería ilógica.
Wouter Goes (AZ)
Si hay alguien que ha arrancado de forma excelente la temporada de la Eredivisie, ese es Goes. El defensa acaparó titulares con frecuencia en los últimos años por su comportamiento sobre el campo, pero desde hace ya un tiempo está dejando que hablen sus pies. Goes sigue entrando con fiereza en los duelos, sin pasarse de la raya.
Para el defensa del AZ, mucho dependerá de la cuestión de si Van Dijk continúa. Jurriën Timber acaba de recuperarse, mientras que Jan Paul van Hecke todavía tiene una ligera ventaja. Tarde o temprano, sin duda hará su debut. ¿Si ya estará en la convocatoria el viernes? Habrá que esperar.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots vio recompensada a principios de este verano su excelente temporada en el FC Twente con un traspaso récord al Hoffenheim. El lateral izquierdo se marchó a la Bundesliga por dieciséis millones de euros y se convirtió así en la venta más cara de la historia del club de los Tukkers.
Rots tiene muchísimo despliegue, se siente cómodo con el balón y por eso puede ofrecerle mucho a Xavi. Por ejemplo, puede doblar por fuera a alguien como Cody Gakpo o, por el contrario, ofrecerse como un centrocampista extra por dentro. Al lateral le espera en los próximos años una dura lucha por la competencia con jugadores como Micky van de Ven, Jorrel Hato y, eventualmente, Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots no es el único neerlandés que tiene contrato con el Hoffenheim. Burger ya causó una gran impresión la pasada temporada con la camiseta blanquiazul. En la Bundesliga firmó cuatro goles y cinco asistencias, y tuvo así una participación importante en el quinto puesto con el que acabó el Hoffenheim.
Los tiempos en los que la selección de Países Bajos andaba escasa de centrocampistas de gran calidad ya quedaron atrás desde hace tiempo. Por eso no será fácil para Burger ganarse un sitio en la convocatoria de la Oranje. Sin embargo, si sigue desarrollándose a una velocidad de vértigo, Xavi deberá plantearse una llamada en el futuro.
Peer Koopmeiners (AZ)
El AZ firmó un arranque de ensueño en la nueva temporada de la Eredivisie al mantenerse impecable en sus cinco primeros partidos de liga. Peer Koopmeiners tuvo una aportación importante en ello como pieza clave en el centro del campo. Un asistente español del cuerpo técnico de Xavi visitó a principios de este mes el partido de liga entre el sc Heerenveen y el AZ para ver en acción, entre otros, a Peer Koopmeiners.
Si Xavi busca un verdadero mediocentro defensivo para la posición de 6, es de lo más lógico que Peer Koopmeiners esté en el radar. La competencia de, entre otros, su hermano mayor Teun Koopmeiners, Joey Veerman y Ryan Gravenberch es, sin embargo, enorme, mientras que Frenkie de Jong, siempre que esté en forma, es indiscutible de cara al futuro.
Sean Steur (Newcastle United)
El Ajax decidió vender a Steur en el mercado de fichajes de verano al Newcastle United por una cantidad de hasta 27 millones de euros. El centrocampista, que aún tiene solo dieciocho años, recibió de inmediato muchos elogios durante la pretemporada de The Magpies y se ganó un puesto en el once inicial, pero luego acabó rápidamente de nuevo en el banquillo.
El lunes, como suplente, protagonizó de forma negativa la derrota por 4-1 en su visita al Leeds United. Steur tiene muchísimo potencial y es todavía muy joven. La posibilidad de que ya sea convocado el viernes no es muy grande. Aun así, el de Volendam sigue siendo un talento al que conviene seguir de cerca.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio ha comenzado de maravilla la Serie A de la mano de los neerlandeses Kenneth Taylor, Danilho Doekhi y Tijjani Noslin. Taylor se hizo con un puesto en el once titular a principios de este año bajo Maurizio Sarri y también es una pieza indispensable en el equipo de la Lazio con su sucesor, Gennaro Gattuso.
Taylor está sin duda en el radar de Xavi, pero está por ver si realmente será convocado. Tijjani Reijnders parece tener asegurado un lugar en la lista pese a su traspaso a Arabia Saudí, mientras que Justin Kluivert, Quinten Timber y Teun Koopmeiners también fueron convocados con frecuencia por Koeman en los últimos años. Además, Luciano Valente y Guus Til son otros competidores por las dos posiciones más ofensivas del centro del campo.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman figura entre los mejores pasadores de Europa. Aun así, Koeman, como seleccionador de Países Bajos, lo dejó de lado durante los últimos dos años por su dramática actuación en el duelo de la Eurocopa contra Austria.
Con Xavi, todos vuelven a empezar desde cero. Eso significa también que Veerman puede aspirar a regresar a la selección neerlandesa. El creativo completó un traspaso de ensueño al Borussia Dortmund, donde logró causar una enorme impresión de inmediato. Debido a la lesión de Frenkie de Jong y al complicado inicio de temporada de Ryan Gravenberch en el Liverpool, Veerman parece contar con buenos argumentos para ser convocado.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël estuvo a finales de agosto claramente en el punto de mira del Lille OSC, pero el traspaso al club francés no llegó a concretarse. A toro pasado, el centrocampista de 22 años se alegra de haberse quedado en el Feyenoord.
Tras una gran temporada como cedido en el FC Utrecht, Zechiël logró hacerse de inmediato con un puesto en el once inicial del Feyenoord a las órdenes del nuevo entrenador Giovanni van Bronckhorst. Semana tras semana, Zechiël demuestra con goles y asistencias lo importante que es para el conjunto de Róterdam. Tras seis partidos de liga, ya suma cinco goles y tres asistencias, lo que le sitúa entre los grandes protagonistas de la Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi decide convocar a Van Bommel, no sería necesariamente una sorpresa por su rendimiento. Sin embargo, una llamada con la selección neerlandesa sí resulta llamativa, ya que nunca antes había sido convocado.
Van Bommel ya ha tirado de PSV al asumir un papel decisivo con goles importantes ante Excelsior y FC Utrecht. En la selección neerlandesa, Cody Gakpo es indiscutible como extremo izquierdo, pero como recambio hay muchas posibilidades. Sobre todo porque Crysencio Summerville también es una opción como extremo derecho.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel no es el único extremo izquierdo que se ha hecho un nombre en las primeras semanas de la nueva temporada de la Eredivisie. Daal, de 22 años, combina una mayor eficacia con técnica y se ha convertido así en un candidato para la selección neerlandesa.
El atacante está protagonizando una evolución espectacular en el AZ bajo las órdenes del entrenador Leeroy Echteld y ya suma cinco goles, cada uno más bonito que el anterior. Si Xavi Daal no lo convoca durante el próximo parón internacional, es muy probable que lo haga más adelante. Sobre todo si la figura del AZ sigue marcando la diferencia para su equipo semana tras semana.
Steven Bergwijn (Al-Ittihad)
El 7 de julio de 2024 fue el día en que Steven Bergwijn jugó por última vez con la selección de Países Bajos. En la Eurocopa, el atacante, que ya tiene 28 años, tuvo algunos minutos como suplente de la mano de Ronald Koeman, pero tras su traspaso a Arabia Saudí desapareció por completo del radar del entonces seleccionador.
Xavi ya dejó entrever que los jugadores de la Saudi Pro League ‘simplemente’ entran en consideración para un puesto en la selección de Países Bajos. Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville son los nombres más evidentes, pero ¿también puede Bergwijn soñar con una convocatoria? El internacional en 35 ocasiones suma hasta ahora esta temporada cuatro goles y dos asistencias. Además, puede desenvolverse en todas las posiciones del frente de ataque, lo que le convierte en una opción interesante para Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
La posición de delantero centro en la selección neerlandesa quizá sea la más interesante en el próximo parón internacional. ¿Seguirá Xavi haciendo cambios en la convocatoria o no? Si ese es el caso, Wout Weghorst y Memphis Depay tendrán que temer por su sitio en la lista. Si Xavi deja hueco para un delantero joven y talentoso, Meerdink es un candidato potencial.
El atacante, de 23 años, es el indiscutible primer delantero del AZ tras la salida de Troy Parrott. Si miramos al largo plazo en la selección neerlandesa, Donyell Malen, Brian Brobbey y Emmanuel Emegha son sus principales competidores.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Otra opción para la posición de delantero es Flemming. El neerlandés, a sus 28 años, ya tiene más experiencia que, por ejemplo, Meerdink. El exjugador del Ajax también demostró la temporada pasada que puede desenvolverse más que bien en la Premier League. Con la camiseta del descendido Burnley firmó nada menos que once goles en liga.
Flemming se incorporó a Ipswich Town a principios de este verano y el pasado sábado volvió a ser decisivo para el recién ascendido al marcar el 2-3 definitivo ante Crystal Palace en los últimos minutos.