Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un puesto en la jerarquía de Olympique de Marsella. El neerlandés, de 28 años, es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador Bruno Genesio.

De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en los primeros cuatro partidos de liga, aunque poco se le pudo reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante esta temporada sí sea recompensado por un posible buen rendimiento.



