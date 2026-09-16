¿Sorprenderá Xavi con su primera convocatoria de la selección neerlandesa? 16 candidatos destacados que puede convocar, uno tras otro
¿Le dará Xavi una oportunidad a los jóvenes talentos, se mantendrá fiel a nombres de confianza o podrán contar con una convocatoria jugadores que apenas entraban en los planes de su predecesor, Ronald Koeman? Voetbalzone repasa dieciséis nombres llamativos. La mayoría ya puede optar a un puesto en la lista, mientras que un puñado de jugadores quizá se convierta en candidato más adelante esta temporada.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marsella)
Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un puesto en la jerarquía de Olympique de Marsella. El neerlandés, de 28 años, es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador Bruno Genesio.
De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en los primeros cuatro partidos de liga, aunque poco se le pudo reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante esta temporada sí sea recompensado por un posible buen rendimiento.
Givairo Read (Feyenoord)
Pocos jugadores neerlandeses cerraron durante la última ventana un traspaso a una gran liga europea. Read sí estuvo cerca de hacerlo. El lateral derecho despertó el interés concreto de, entre otros, la AS Roma y el Nottingham Forest, pero el Feyenoord no quiso colaborar con una salida.
El propio Read tampoco tenía problemas con una estancia más larga en De Kuip. En el Feyenoord, el defensa de veinte años es indiscutible como lateral derecho. Durante la goleada del pasado fin de semana ante el PEC Zwolle (0-7), se hizo notar con nada menos que tres asistencias. La competencia en la selección de Países Bajos, sin embargo, no es poca. Como Jurriën Timber acaba de recuperarse de una lesión de ingle, Read puede soñar con una convocatoria, aunque Denzel Dumfries sigue siendo sin duda la primera opción.
Youri Baas (Ajax)
La perspectiva puede cambiar a una velocidad de vértigo, algo que Baas también ha experimentado en sus propias carnes. El defensa fue elegido Jugador del Año en el Ajax tras la temporada 2025/26, pero a comienzos de esta temporada acabó en el banquillo tras la llegada de Daley Blind.
Un traspaso al FC Porto no llegó a concretarse en los últimos días del mercado y, entretanto, Baas, en parte por una lesión de Blind, ha vuelto a ser titular en el Ajax. Xavi tiene muchas opciones entre las que elegir en el centro de la defensa. Aun así, una convocatoria del central de 23 años con vistas al futuro no sería ilógica.
Wouter Goes (AZ)
Si hay alguien que ha arrancado de forma excelente la temporada de la Eredivisie, ese es Goes. El defensa acaparó titulares con frecuencia en los últimos años por su comportamiento sobre el terreno de juego, pero desde hace ya un tiempo está dejando que hablen sus pies. Goes sigue entrando con intensidad en los duelos, sin pasarse de la raya.
Para el defensa del AZ, mucho dependerá de la pregunta de si Van Dijk sigue. Jurriën Timber acaba de recuperarse, mientras que Jan Paul van Hecke aún tiene una ligera ventaja. Tarde o temprano, sin duda hará su debut. ¿Si ya estará en la convocatoria del viernes? Habrá que esperar.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots vio recompensada su excelente temporada en el FC Twente a principios de este verano con un traspaso récord al Hoffenheim. El lateral izquierdo se marchó a la Bundesliga por dieciséis millones de euros y se convirtió así en la venta más cara de la historia del club de los Tukkers.
Rots tiene muchísimo recorrido, se siente cómodo con el balón y por eso puede ofrecerle mucho a Xavi. Por ejemplo, puede doblar por fuera a alguien como Cody Gakpo o, por el contrario, ofrecerse como centrocampista extra por dentro. Al lateral le espera en los próximos años una dura lucha por un puesto con jugadores como Micky van de Ven, Jorrel Hato y, eventualmente, Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots no es el único neerlandés que tiene contrato con el Hoffenheim. Burger ya causó una gran impresión la temporada pasada con la camiseta blanquiazul. En la Bundesliga firmó cuatro goles y cinco asistencias, y con ello tuvo una participación importante en el quinto puesto con el que terminó el Hoffenheim.
Los tiempos en los que la selección neerlandesa escaseaba de centrocampistas de gran calidad ya quedaron atrás desde hace tiempo. Por ello, no será fácil para Burger hacerse un hueco en la convocatoria de Países Bajos. Sin embargo, si sigue desarrollándose a gran velocidad, Xavi deberá plantearse una convocatoria en el futuro.
Peer Koopmeiners (AZ)
El AZ firmó un arranque soñado del nuevo curso de la Eredivisie al mantenerse impecable en sus primeros cinco partidos de liga. Peer Koopmeiners tuvo una participación importante en ello como eje del centro del campo. Un asistente español del cuerpo técnico de Xavi visitó a principios de este mes el partido de liga entre el sc Heerenveen y el AZ para ver en acción, entre otros, a Peer Koopmeiners.
Si Xavi está buscando un verdadero mediocentro de contención para la posición de número 6, no es más que lógico que Peer Koopmeiners esté en el radar. Sin embargo, la competencia de, entre otros, su hermano mayor Teun Koopmeiners, Joey Veerman y Ryan Gravenberch es enorme, mientras que Frenkie de Jong, siempre que esté en forma, es indiscutible de cara al futuro.
Sean Steur (Newcastle United)
El Ajax decidió vender a Steur en el mercado de fichajes de verano al Newcastle United por una cantidad de hasta 27 millones de euros. El centrocampista, que sigue teniendo solo dieciocho años, recibió de inmediato muchos elogios durante la pretemporada de The Magpies y se ganó un puesto en el once inicial, pero poco después volvió a acabar en el banquillo.
El lunes, como suplente, tuvo un papel negativo en la derrota por 4-1 a domicilio ante el Leeds United. Steur tiene muchísimo potencial y es todavía muy joven. La posibilidad de que ya sea convocado el viernes no es muy grande. Aun así, el de Volendam sigue siendo un talento al que conviene seguir de cerca.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio ha arrancado de forma excelente la Serie A de la mano de los neerlandeses Kenneth Taylor, Danilho Doekhi y Tijjani Noslin. Taylor se ganó a comienzos de este año un sitio inmediato en el once titular con Maurizio Sarri y también es una pieza indispensable en el equipo de la Lazio con su sucesor, Gennaro Gattuso.
Taylor está sin duda en el radar de Xavi, pero está por ver si realmente será convocado. Tijjani Reijnders parece tener asegurado un puesto en la lista pese a su traspaso a Arabia Saudí, mientras que Justin Kluivert, Quinten Timber y Teun Koopmeiners también fueron convocados con frecuencia por Koeman en los últimos años. Además, Luciano Valente y Guus Til son otros competidores para las dos posiciones de perfil más ofensivo en el centro del campo.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman está entre los mejores pasadores de Europa. Sin embargo, Koeman, como seleccionador de Países Bajos, le dejó de lado durante los dos últimos años por su desastrosa actuación en el duelo de la Eurocopa contra Austria.
Con Xavi, todos vuelven a empezar desde cero. Eso significa también que Veerman puede esperar un regreso a la selección neerlandesa. El creativo firmó un traspaso soñado al Borussia Dortmund, donde logró causar una enorme impresión de inmediato. Por la lesión de Frenkie de Jong y el complicado inicio de temporada de Ryan Gravenberch en el Liverpool, Veerman parece contar con buenos argumentos para ser convocado.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël estuvo a finales de agosto seriamente en el punto de mira del Lille OSC, pero no llegó a producirse un traspaso al club francés. A toro pasado, el centrocampista de 22 años se alegra de haberse quedado en el Feyenoord.
Después de una gran temporada como cedido en el FC Utrecht, Zechiël logró hacerse de inmediato con un puesto en el once titular del Feyenoord bajo las órdenes del nuevo entrenador Giovanni van Bronckhorst. Semana tras semana, Zechiël demuestra con goles y asistencias lo importante que es para el conjunto de Róterdam. Tras seis partidos de liga, ya suma cinco goles y tres asistencias, lo que le sitúa entre las grandes sensaciones de la Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi decide convocar a Van Bommel, no sería necesariamente una sorpresa por sus prestaciones. Sin embargo, una convocatoria con la selección neerlandesa sí resulta llamativa, ya que nunca antes había sido llamado.
Van Bommel ya ha tirado del carro del PSV al asumir la responsabilidad con goles importantes ante el Excelsior y el FC Utrecht. En la selección neerlandesa, Cody Gakpo es indiscutible como extremo izquierdo, pero como recambio hay muchas opciones. Sobre todo porque Crysencio Summerville también es una opción como extremo derecho.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel no es el único extremo izquierdo que se ha labrado un nombre en las primeras semanas de la nueva temporada de la Eredivisie. Daal, de 22 años, combina un rendimiento al alza con técnica y se ha convertido así en candidato para la selección neerlandesa.
El atacante está protagonizando una evolución espectacular en el AZ bajo las órdenes del entrenador Leeroy Echteld y ya suma cinco goles, cada uno más bonito que el anterior. Si Xavi Daal no recibe una convocatoria durante el próximo parón internacional, es muy probable que más adelante sí la reciba. Sobre todo si la figura del AZ sigue marcando diferencias para su equipo semana tras semana.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
El 7 de julio de 2024 fue el día en que Steven Bergwijn jugó por última vez con la selección de Países Bajos. En la Eurocopa, el atacante, que ahora tiene 28 años, tuvo algunos minutos como suplente con Ronald Koeman, pero tras su traspaso a Arabia Saudí desapareció por completo del radar del entonces seleccionador.
Xavi ya dejó entrever que los jugadores de la Saudi Pro League ‘simplemente’ entran en consideración para un puesto en la selección de Países Bajos. Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville son los nombres más evidentes, pero ¿puede Bergwijn también soñar con una convocatoria? El internacional, que ha sido 35 veces internacional, suma hasta ahora esta temporada cuatro goles y dos asistencias. Además, puede desempeñarse en todas las posiciones del frente de ataque, lo que le convierte en una opción interesante para Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
La posición de delantero centro en la selección neerlandesa quizá sea la más interesante en el próximo periodo de compromisos internacionales. ¿Seguirá Xavi renovando la convocatoria o no? Si ese es el caso, Wout Weghorst y Memphis Depay deberán temer por su lugar en la lista. Si Xavi deja sitio a un delantero joven y talentoso, Meerdink es un candidato potencial.
El atacante de 23 años es, tras la marcha de Troy Parrott, el indiscutible primer delantero centro del AZ. Si miramos a largo plazo en la selección neerlandesa, Donyell Malen, Brian Brobbey y Emmanuel Emegha son sus principales competidores.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Otra opción para la posición de delantero es Flemming. El neerlandés, de 28 años, ya tiene más experiencia que, por ejemplo, Meerdink. El exjugador del Ajax también demostró la pasada temporada que puede desenvolverse más que bien en la Premier League. Con la camiseta del descendido Burnley firmó nada menos que once goles en liga.
Flemming se incorporó a Ipswich Town a principios de este verano y el pasado sábado volvió a ser decisivo para el recién ascendido al marcar el 2-3 en los últimos minutos ante Crystal Palace.