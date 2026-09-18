¿Sorprenderá Xavi con su primera convocatoria de la selección neerlandesa? 16 candidatos destacados a los que puede convocar seguidos
¿Le dará Xavi una oportunidad a los jóvenes talentos, seguirá apostando por nombres de confianza o serán precisamente jugadores que apenas contaban para su predecesor Ronald Koeman quienes puedan esperar una convocatoria? Voetbalzone repasa dieciséis nombres llamativos. La mayoría ya podría optar a un puesto en la convocatoria, mientras que un puñado de jugadores quizá se convierta más adelante esta temporada en candidato.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marsella)
Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un puesto en la jerarquía del Olympique de Marsella. El neerlandés, de 28 años, es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador, Bruno Genesio.
De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en los cuatro primeros partidos de liga, aunque poco se le podía reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante en esta temporada sí sea recompensado por sus posibles buenas actuaciones.
Givairo Read (Feyenoord)
Pocos jugadores neerlandeses dieron el salto a una gran liga europea durante el pasado mercado. Read sí estuvo cerca de hacerlo. El lateral derecho despertó el interés concreto, entre otros, de la AS Roma y el Nottingham Forest, pero el Feyenoord no quiso colaborar en una salida.
El propio Read tampoco tenía problema en seguir más tiempo en De Kuip. En el Feyenoord, el defensa de veinte años es indiscutible como lateral derecho. En la goleada del pasado fin de semana ante el PEC Zwolle (0-7), brilló con nada menos que tres asistencias. La competencia en la selección de Países Bajos, sin embargo, es feroz. Como Jurriën Timber acaba de recuperarse de una lesión en la ingle, Read puede soñar con una convocatoria, aunque Denzel Dumfries seguirá siendo sin duda la primera opción.
Youri Baas (Ajax)
La perspectiva puede cambiar a una velocidad vertiginosa, algo que Baas también ha experimentado en primera persona. El defensa todavía fue elegido Jugador del Año en el Ajax tras la temporada 2025/26, pero a comienzos de esta temporada acabó en el banquillo después de la llegada de Daley Blind.
Un traspaso al FC Porto no llegó a concretarse en los últimos días del mercado de fichajes y, mientras tanto, Baas, en parte debido a una lesión de Blind, vuelve a ser titular en el Ajax. Xavi tiene muchas opciones entre las que elegir en el centro de la defensa. Aun así, una convocatoria del central de 23 años de cara al futuro no sería ilógica.
Wouter Goes (AZ)
Si hay alguien que ha arrancado de forma excelente la temporada de la Eredivisie, ese es Goes. El defensa acaparó con frecuencia los titulares en los últimos años por su comportamiento sobre el campo, pero desde hace ya un tiempo está dejando que hablen sus pies. Goes sigue entrando con intensidad en los duelos, sin excederse en ello.
Para el defensa del AZ es un contratiempo que Virgil van Dijk siga como internacional, por lo que la competencia en el eje de la zaga sigue siendo enorme. Jurriën Timber acaba de recuperarse, mientras que Jan Paul van Hecke todavía tiene ventaja. Tarde o temprano, sin duda acabará debutando. ¿Si ya estará el viernes en la convocatoria? Eso sigue siendo una incógnita.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots vio recompensada su excelente temporada en el FC Twente a principios de este verano con un traspaso récord al Hoffenheim. El lateral izquierdo se marchó a la Bundesliga por dieciséis millones de euros y se convirtió así en la venta más cara de la historia del club de los Tukkers.
Rots tiene un enorme despliegue, se siente cómodo con el balón y por eso puede ofrecerle mucho a Xavi. Por ejemplo, puede doblar por fuera a alguien como Cody Gakpo o, por el contrario, ofrecerse como un centrocampista extra por dentro. Al lateral le espera en los próximos años una dura lucha por la competencia con jugadores como Micky van de Ven, Jorrel Hato y, eventualmente, Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots no es el único neerlandés que tiene contrato con el Hoffenheim. Burger ya causó una gran impresión la pasada temporada con la camiseta blanquiazul. En la Bundesliga firmó cuatro goles y cinco asistencias, y tuvo así una participación importante en la quinta plaza con la que acabó el Hoffenheim.
Los tiempos en los que la selección neerlandesa escaseaba de centrocampistas de gran calidad ya quedaron atrás desde hace bastante tiempo. Por eso, no será fácil para Burger hacerse un hueco en la convocatoria de Países Bajos. Sin embargo, si sigue desarrollándose a un ritmo vertiginoso, Xavi deberá plantearse una convocatoria en el futuro.
Peer Koopmeiners (AZ)
El AZ firmó un arranque soñado del nuevo curso de la Eredivisie al mantenerse impecable en sus primeros cinco partidos de liga. Peer Koopmeiners tuvo una aportación importante en ello como pieza clave en el centro del campo. Un asistente español del cuerpo técnico de Xavi visitó a principios de este mes el partido de liga entre el sc Heerenveen y el AZ para ver en acción, entre otros, a Peer Koopmeiners.
Si Xavi está buscando un verdadero mediocentro de contención para la posición de número 6, no es más que lógico que Peer Koopmeiners esté en el radar. Sin embargo, la competencia de, entre otros, su hermano mayor Teun Koopmeiners, Joey Veerman y Ryan Gravenberch es enorme, mientras que Frenkie de Jong, siempre que esté en forma, es indiscutible de cara al futuro.
Sean Steur (Newcastle United)
El Ajax decidió vender a Steur a Newcastle United en el mercado de fichajes de verano por una cantidad de hasta 27 millones de euros. El centrocampista, que todavía tiene solo dieciocho años, recibió enseguida muchos elogios durante la pretemporada de The Magpies y se ganó un puesto en el once inicial, pero después acabó rápidamente de nuevo en el banquillo.
El lunes jugó como suplente y tuvo un papel negativo en la derrota por 4-1 en casa de Leeds United. Steur tiene muchísimo potencial y es todavía muy joven. La posibilidad de que sea convocado ya el viernes no es muy grande. Aun así, el de Volendam sigue siendo un talento al que conviene seguir de cerca.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio ha arrancado de forma excelente la Serie A de la mano de los neerlandeses Kenneth Taylor, Danilho Doekhi y Tijjani Noslin. Taylor se hizo con un puesto en el once a principios de este año de manera inmediata bajo las órdenes de Maurizio Sarri y también es una pieza imprescindible en el equipo de la Lazio con su sucesor, Gennaro Gattuso.
Taylor está sin duda en el radar de Xavi, pero está por ver si realmente será convocado. Tijjani Reijnders parece tener asegurado un puesto en la convocatoria pese a su traspaso a Arabia Saudí, mientras que Justin Kluivert, Quinten Timber y Teun Koopmeiners también fueron convocados con frecuencia por Koeman en los últimos años. Además, Luciano Valente y Guus Til son otros competidores para las dos posiciones más ofensivas del centro del campo.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman figura entre los mejores pasadores de Europa. Sin embargo, Koeman, como seleccionador de Países Bajos, lo dejó de lado durante los dos últimos años por su desastrosa actuación en el duelo de la Eurocopa ante Austria.
Con Xavi, todos vuelven a empezar desde cero. Eso significa también que Veerman puede esperar regresar a la selección de Países Bajos. El creativo completó un traspaso de ensueño al Borussia Dortmund, donde logró causar una enorme impresión de inmediato. Por la lesión de Frenkie de Jong y el complicado arranque de temporada de Ryan Gravenberch en el Liverpool, Veerman parece contar con buenos argumentos para ser convocado.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël estuvo a finales de agosto en el punto de mira del Lille OSC, pero no llegó a concretarse un traspaso al club francés. A posteriori, el centrocampista de 22 años se alegra de haberse quedado en el Feyenoord.
Tras una sólida temporada como cedido en el FC Utrecht, Zechiël logró hacerse de inmediato con un puesto en el once titular del Feyenoord bajo las órdenes del nuevo entrenador Giovanni van Bronckhorst. Semana tras semana, Zechiël demuestra con goles y asistencias lo importante que es para el conjunto de Róterdam. Después de seis jornadas de liga, ya suma cinco goles y tres asistencias, unos números que le sitúan entre los grandes protagonistas de la Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi decide convocar a Van Bommel, no sería necesariamente una sorpresa por su rendimiento. Sin embargo, una llamada de la selección neerlandesa sí sería llamativa, ya que nunca antes había sido convocado.
Van Bommel ya ha tirado del carro en el PSV al asumir la responsabilidad de marcar goles importantes contra el Excelsior y el FC Utrecht. En la selección neerlandesa, Cody Gakpo es indiscutible como extremo izquierdo, pero como alternativa hay muchas posibilidades. Sobre todo porque Crysencio Summerville también es una opción como extremo derecho.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel no es el único extremo izquierdo que se ha hecho un nombre en las primeras semanas de la nueva temporada de la Eredivisie. Daal, de 22 años, une una mayor eficacia a su técnica y se ha convertido así en un candidato para la selección neerlandesa.
El atacante está evolucionando de forma espectacular en el AZ bajo las órdenes del entrenador Leeroy Echteld y ya suma cinco goles, uno más bonito que el otro. Si Xavi Daal no recibe una convocatoria durante el próximo parón internacional, es muy probable que más adelante sí la reciba. Sobre todo si la figura del AZ sigue marcando la diferencia para su equipo cada semana.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
El 7 de julio de 2024 fue el día en que Steven Bergwijn jugó por última vez con la selección neerlandesa. En la Eurocopa, el atacante, que ya tiene 28 años, disfrutó de algunos minutos como suplente con Ronald Koeman, pero tras su traspaso a Arabia Saudí desapareció por completo del radar del entonces seleccionador.
Xavi ya dejó entrever que los jugadores de la Saudi Pro League sí entran en sus planes para hacerse un hueco en la selección neerlandesa. Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville son los nombres más evidentes, pero ¿puede Bergwijn también soñar con una convocatoria? El internacional, que suma 35 partidos, lleva esta temporada cuatro goles y dos asistencias hasta la fecha. Además, puede desempeñarse en todas las posiciones del frente de ataque, lo que le convierte en una opción interesante para Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
La posición de delantero centro en la selección neerlandesa será quizá la más interesante durante el próximo parón de selecciones. ¿Seguirá Xavi renovando la convocatoria o no? Si ese es el caso, Wout Weghorst y Memphis Depay deberán temer por su lugar en la lista. Si Xavi hace sitio a un delantero joven y talentoso, Meerdink es un candidato potencial.
El atacante de 23 años es, tras la marcha de Troy Parrott, el indiscutible delantero centro titular del AZ. Si miramos al largo plazo en la selección neerlandesa, sus principales competidores son Donyell Malen, Brian Brobbey y Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Otra opción para la posición de delantero centro es Flemming. El neerlandés, a sus 28 años, ya tiene más experiencia que, por ejemplo, Meerdink. El exjugador del Ajax también demostró la pasada temporada que puede rendir más que bien en la Premier League. Con la camiseta del descendido Burnley firmó nada menos que once goles en liga.
Flemming se incorporó este mismo verano al Ipswich Town y el pasado sábado volvió a ser decisivo para el recién ascendido al anotar el tardío 2-3 ante el Crystal Palace.