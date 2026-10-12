¿Sin Alessia Russo, no hay plan B para Inglaterra? La selección inglesa corre el riesgo de depender demasiado de su delantera estrella ante la falta de alternativas para el puesto de 9

Cuando Inglaterra viajó a Suiza en el verano de 2025 para defender su título europeo, a Sarina Wiegman no le faltaban opciones para el puesto de delantera centro. Alessia Russo, la ‘9’ titular de la selección inglesa, llegó al torneo tras firmar la mejor temporada de su carrera a nivel de clubes, con cifras de dos dígitos tanto en goles como en asistencias mientras el Arsenal ganaba la Champions League.

Aggie Beever-Jones se perfilaba como su suplente. La joven del Chelsea venía de completar su mejor temporada con el club, que conquistó un triplete nacional sin perder ningún partido. Jugó más minutos que nunca y mantuvo un buen ritmo goleador. Incluso se estrenó como goleadora con Inglaterra justo antes de la Eurocopa.

A ellas se sumó Michelle Agyemang. La joven del Arsenal recibió su primera convocatoria con Inglaterra apenas tres meses antes del inicio de la Eurocopa, pero su impacto en el debut, con un gol a los 41 segundos, impresionó a todos, incluida Wiegman. Entró en la convocatoria como una apuesta sorpresa.

Las tres contribuyeron a que Inglaterra ganara la Eurocopa aquel verano y las tres marcaron en Suiza durante un mes que terminó con Inglaterra derrotando a España en la tanda de penaltis para alzar el título. Sin embargo, solo 15 meses después, y a ocho meses del Mundial femenino, Wiegman ha pasado de tener opciones de sobra para el puesto de delantera a poder estar preocupada por lo mucho que depende ahora de Russo.