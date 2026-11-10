La imposibilidad de alinear un once estable semana tras semana ha perjudicado sin duda a Alonso en sus primeros meses en Stamford Bridge. Además, las bajas de varios jugadores importantes han puesto de manifiesto la falta de profundidad de la plantilla del Chelsea, no tanto por el número de futbolistas como por la escasez de recambios de calidad y de jugadores en los que el entrenador confíe para cumplir.

Esto se debe en buena medida a un mercado de verano que cada vez parece menos acertado. Más allá de Rogers, Lacroix y Martinez, titulares habituales, el club incorporó a varios jóvenes y a un puñado de veteranos que hasta ahora apenas han tenido impacto o, en algunos casos, no han demostrado tener el nivel exigido. Alonso fue contratado como mánager y no solo como entrenador, y participó en la planificación de los fichajes, por lo que debe asumir parte de la responsabilidad.

Los laterales Marco Palestra y Pep Chavarria aún se están adaptando a la Premier League, pero tampoco han destacado especialmente. Henderson ha aportado al equipo, aunque a sus 36 años no debería ser necesario depender de él sobre el terreno de juego. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck y Emegha, por su parte, no parecen contar con la plena confianza del entrenador, a juzgar por los pocos minutos que han disputado. Mientras tanto, se agota la paciencia de la afición con jugadores como Fofana y Malo Gusto, a quienes muchos consideran prescindibles y creen que deberían haber salido en verano.

La decisión de permitir que Enzo Fernandez completara su traspaso por una gran suma al Manchester City el último día del mercado sin haber asegurado antes un sustituto parece especialmente desacertada. Con James lesionado una vez más y siendo, en cualquier caso, un defensa; el estado físico de Lavia todavía en entredicho; Barco sin terminar de cumplir las expectativas, y Henderson sin el despliegue físico de antaño en la recta final de su carrera, a la plantilla de Alonso le falta claramente un centrocampista de ida y vuelta, un número 8.

Por eso, no sorprenden los informes de que el Chelsea podría intentar fichar a Alex Scott, del Bournemouth, ya en enero, pues su capacidad para intervenir en todas las fases del juego lo convierte en un candidato ideal para ese papel. El club podría incluso incorporar a dos centrocampistas si retoma su interés por Lamine Camara, del Mónaco, después de que su traspaso se frustrara de forma dramática el último día del mercado.

Pero, incluso con posibles incorporaciones y salidas en enero, parece que hará falta al menos otro mercado de fichajes para formar una plantilla verdaderamente competitiva a largo plazo y en varias competiciones. Tal como están las cosas, Alonso y los responsables del club probablemente seguirán teniendo en su lista de objetivos a laterales de élite, al menos un central y un delantero.