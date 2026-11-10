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Chelsea GFX HIC 1-1GOAL

Se acabó la luna de miel de Xabi Alonso: el nuevo técnico del Chelsea debe encontrar respuestas o se arriesga al rechazo de su afición

La pésima derrota del domingo ante el Sunderland ha hecho saltar serias alarmas, ya que el Chelsea apenas ha progresado y lo ha hecho a trompicones hasta ahora bajo la dirección de su nuevo entrenador.

Krishan Davis
Traducido por

  • Con la temporada 2026-27 ya en pleno apogeo, el parón internacional de noviembre parece el momento natural para detenerse y hacer balance del inicio de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea. En resumen, tras la llegada en verano del legendario excentrocampista entre grandes expectativas, todavía es pronto para emitir un veredicto.

    Tras un buen inicio de campaña, aunque con problemas defensivos, en el que ganaba los partidos a base de marcar más goles que sus rivales, el Chelsea ha alternado resultados positivos y negativos: recibió una goleada del Brentford, goleó al Bournemouth, sufrió una frustrante e inusual derrota en casa ante el Tottenham y venció a un Manchester United en apuros.

    Esa irregularidad hacía que la visita del domingo al Sunderland, colista de la clasificación y justo antes del segundo parón internacional de la temporada, pareciera decisiva para medir los progresos del Chelsea con Alonso y apuntar hacia dónde puede dirigirse un equipo al que se consideraba aspirante al título antes de que empezara a rodar el balón. La decepcionante derrota por 1-0, y la forma en que se produjo, son, por tanto, motivos reales de preocupación. Está claro que la luna de miel de Alonso ha terminado definitivamente.

  • Flojos en Wearside

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    El Chelsea se vio superado en su derrota ante el Sunderland y no encontró soluciones en ataque.

    Para quien no conociera la situación de ambos equipos, el domingo habría sido difícil distinguir cuál de ellos estaba en puestos de descenso en el Stadium of Light, ya que el Sunderland se impuso físicamente a unos visitantes desdibujados y logró una victoria merecida y muy necesaria. El Chelsea puede sentirse perjudicado por algunas decisiones arbitrales polémicas, entre ellas la «falta» que dio lugar al penalti con el que Enzo Le Fee decidió el partido y el hecho de que ni siquiera se señalara falta cuando Cole Palmer fue derribado con una dura entrada justo en el borde del área poco antes. Aun así, no hizo ni de lejos lo suficiente para ganar el encuentro.

    Ante un equipo que atravesaba una pésima racha, al que le resultaba imposible marcar en casa, y después de disponer de una semana para preparar el encuentro, el conjunto de Alonso apenas generó 0,53 goles esperados, por los 2,55 de los locales. Pese a dominar el balón, al Chelsea le faltó inventiva y la amenaza habitual tanto de Palmer como de Morgan Rogers quedó neutralizada en una zona de ataque congestionada. En defensa también fue un desastre: Brian Brobbey desbordó una y otra vez a Levi Colwill y Wesley Fofana, también en la jugada del penalti decisivo.

    Ante la polémica arbitral, Alonso optó por señalar a sus jugadores. «Es culpa nuestra», declaró a Sky Sports. «Intentaba encontrar soluciones. Nos faltó algo de velocidad con el balón y un poco de paciencia para jugar contra un bloque bajo. No creamos suficientes ocasiones; no tuvimos la paciencia ni la creatividad necesarias para generarlas».

    Es difícil discrepar, pero, mientras que la derrota ante el Tottenham causó inquietud, esta encendió todas las alarmas.

  • Elecciones extrañas

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso ha recibido críticas por algunas de sus decisiones en las alineaciones, entre ellas dejar repetidamente en el banquillo al joven prodigio Estevao.

    La negativa de Alonso a criticar el arbitraje sorprendió a parte de la afición del Chelsea, al igual que su elección del once. Ante el colista de la Premier League, optó, de forma extraña, por tres centrocampistas de perfil defensivo por detrás de un ataque sin un delantero centro puro y dejó en el banquillo a Estevao, que había deslumbrado contra el Manchester United en el último partido.

    Esas decisiones contribuyeron en gran medida a la falta de creatividad y pegada del Chelsea. Jordan Henderson, Moises Caicedo y Romeo Lavia tuvieron dificultades para hacer llegar el balón a Palmer y Rogers entre líneas, mientras que Pedro Neto quedó aislado como falso nueve y no tuvo la presencia física necesaria para crear problemas a la defensa del Sunderland. El Chelsea se quedó así sin una referencia en ataque.

    La ausencia de Estevao en el once, justificada por su preparación física, ha sido una constante desde la llegada de Alonso y ha generado un creciente malestar entre los aficionados. Pero este parecía otro partido en el que hacía falta su capacidad para causar estragos ante una defensa poco sólida, con Rogers o Palmer jugando más atrás como mediapunta. En ausencia de Joao Pedro, también resultó extraño no alinear de inicio a un nueve clásico, ya que tanto Danny Welbeck como Emmanuel Emegha empezaron en el banquillo.

    Las lesiones tampoco han ayudado a Alonso (Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix y Pedro están de baja), y un golpe sufrido por Josh Acheampong en un momento inoportuno obligó al técnico a abandonar su sistema preferido, el 3-4-2-1, en el Stadium of Light. Sin embargo, con los jugadores que tenía a su disposición, Alonso tampoco planteó el partido con la iniciativa que cabía esperar de un claro favorito. En su lugar, apostó por un once físico con el que el Sunderland pudo competir de tú a tú, cuando quizá la respuesta habría sido más calidad y velocidad.

  • Plantilla incompleta

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El Chelsea no logró solucionar varios problemas de su plantilla en verano, pese a incorporar una vez más a numerosos jugadores.

    La imposibilidad de alinear un once estable semana tras semana ha perjudicado sin duda a Alonso en sus primeros meses en Stamford Bridge. Además, las bajas de varios jugadores importantes han puesto de manifiesto la falta de profundidad de la plantilla del Chelsea, no tanto por el número de futbolistas como por la escasez de recambios de calidad y de jugadores en los que el entrenador confíe para cumplir.

    Esto se debe en buena medida a un mercado de verano que cada vez parece menos acertado. Más allá de Rogers, Lacroix y Martinez, titulares habituales, el club incorporó a varios jóvenes y a un puñado de veteranos que hasta ahora apenas han tenido impacto o, en algunos casos, no han demostrado tener el nivel exigido. Alonso fue contratado como mánager y no solo como entrenador, y participó en la planificación de los fichajes, por lo que debe asumir parte de la responsabilidad.

    Los laterales Marco Palestra y Pep Chavarria aún se están adaptando a la Premier League, pero tampoco han destacado especialmente. Henderson ha aportado al equipo, aunque a sus 36 años no debería ser necesario depender de él sobre el terreno de juego. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck y Emegha, por su parte, no parecen contar con la plena confianza del entrenador, a juzgar por los pocos minutos que han disputado. Mientras tanto, se agota la paciencia de la afición con jugadores como Fofana y Malo Gusto, a quienes muchos consideran prescindibles y creen que deberían haber salido en verano.

    La decisión de permitir que Enzo Fernandez completara su traspaso por una gran suma al Manchester City el último día del mercado sin haber asegurado antes un sustituto parece especialmente desacertada. Con James lesionado una vez más y siendo, en cualquier caso, un defensa; el estado físico de Lavia todavía en entredicho; Barco sin terminar de cumplir las expectativas, y Henderson sin el despliegue físico de antaño en la recta final de su carrera, a la plantilla de Alonso le falta claramente un centrocampista de ida y vuelta, un número 8.

    Por eso, no sorprenden los informes de que el Chelsea podría intentar fichar a Alex Scott, del Bournemouth, ya en enero, pues su capacidad para intervenir en todas las fases del juego lo convierte en un candidato ideal para ese papel. El club podría incluso incorporar a dos centrocampistas si retoma su interés por Lamine Camara, del Mónaco, después de que su traspaso se frustrara de forma dramática el último día del mercado.

    Pero, incluso con posibles incorporaciones y salidas en enero, parece que hará falta al menos otro mercado de fichajes para formar una plantilla verdaderamente competitiva a largo plazo y en varias competiciones. Tal como están las cosas, Alonso y los responsables del club probablemente seguirán teniendo en su lista de objetivos a laterales de élite, al menos un central y un delantero.

  • Sin Pedro no hay fiesta

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Hay una enorme diferencia en el rendimiento y la confianza del Chelsea con y sin el delantero lesionado Pedro

    En uno de los muchos momentos bajos de su gestión, los propietarios del Chelsea seguramente contrataron a Alonso para revolucionar el estilo de juego del equipo, quizá con la intención de moldearlo a imagen de su Bayer Leverkusen, campeón invicto de la Bundesliga en la temporada 2023-24. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto destellos de las señas de identidad de aquel gran equipo.

    El Chelsea comenzó la temporada de forma brillante, aunque encajaba muchos goles. Pero en las semanas y meses posteriores no hemos visto con suficiente regularidad el fútbol atrevido y ofensivo, capaz de llevar la iniciativa, que se esperaba que implantase el técnico español, si bien, como ya se ha mencionado, se ha visto condicionado por una plantilla limitada.

    Lo que está claro es que el equipo de Alonso resulta mucho menos peligroso sin Pedro, su máximo goleador, que está lesionado y ocupa la punta de ataque. El Chelsea no ha marcado en tres de los cinco partidos que se ha perdido hasta ahora y solo ha ganado uno. Esa única victoria, ante el Manchester United, llegó gracias a dos errores defensivos de Lisandro Martinez en la segunda parte que perjudicaron a su propio equipo. Hasta entonces, el Chelsea había estado lejos de convencer.

    Sin Pedro, al equipo del oeste de Londres le han faltado a menudo ideas y eficacia de cara a portería. Es una pieza clave de su identidad bajo su nuevo entrenador y en el Chelsea esperan con ansia que vuelva a estar en forma tras el parón de selecciones. Por ello, corren el riesgo de depender de una sola fórmula, pero no les importará mientras sigan ganando partidos.

  • El tiempo lo dirá

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Se espera que Alonso devuelva al Chelsea al buen camino tras el parón de selecciones o correrá el riesgo de que aumente la presión durante un exigente calendario navideño.

    Es fundamental para el Chelsea y Alonso que la derrota ante el colista Sunderland quede en una simple anomalía y no sea el inicio de algo más preocupante para un club que tiene la inquietante costumbre de pasar apuros durante el apretado calendario navideño. Además de otros posibles regresos que ampliarán sus opciones, la vuelta de Pedro será sin duda crucial.

    Con el segundo parón de selecciones de la temporada ya en marcha, el técnico hizo balance y dio en el clavo. Su valoración también podría aplicarse a toda su etapa hasta la fecha, ahora que el periodo de gracia ha quedado definitivamente atrás.

    «Podría haber sido mejor», declaró a los medios del club. «Estamos progresando, pero queremos ser más constantes». Puede consolarse con el hecho de que el Chelsea sigue quinto en la Premier League, la defensa ha ganado solidez y, en conjunto, lo que ha conseguido supone una enorme mejora respecto al desastroso final de la temporada 2025-26 del club.

    Tras el parón llegarán partidos asequibles contra el Leeds (en casa), el Nottingham Forest (fuera) y el Crystal Palace (en casa), una oportunidad para ganar esa regularidad antes de que la exigencia aumente en Navidad, cuando se avecinan los enfrentamientos con el Liverpool, el Manchester City y el Aston Villa. Si el Chelsea no encuentra un buen ritmo, Alonso podría verse en serios apuros antes de que acabe el año, una situación impensable el pasado verano.