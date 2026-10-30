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Samuele Inacio: El prodigio italiano que lucha por convertirse en la próxima superestrella adolescente del Borussia Dortmund

Tras un brillante final de la temporada pasada, el joven de 18 años sufrió un comienzo horrible de la actual, pero aún hay esperanzas de que demuestre su valía en el Signal-Iduna Park.

Peter McVitie
Traducido por

  • Samuele Inacio ya estaba llorando cuando el entrenador Niko Kovac entró en el vestuario del Borussia Dortmund. Pese a que su equipo había ganado el primer partido de la temporada en la Bundesliga ante el Hamburgo, el joven de 18 años estaba inconsolable.

    Con una ventaja de dos goles a falta de 15 minutos, Kovac decidió darle una oportunidad y le dio entrada en sustitución del fichaje veraniego Konstantinos Karetsas. Tres minutos después, Inacio fue expulsado: llegó muy tarde en una entrada deslizante y clavó los tacos en el tobillo del centrocampista Albert Gronbaek. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

    Aunque fue un momento devastador para el suplente, muchos lo habrían atribuido a un error fruto del exceso de ímpetu juvenil. Sin embargo, Inacio empeoró las cosas. Con las cámaras de televisión siguiéndole, cogió una botella de agua y la lanzó hacia el escudo del Dortmund situado al fondo del túnel. Falló, recogió la botella y volvió a lanzarla contra el escudo.

    Tras el pitido final, todas las miradas se centraron en el temperamental italiano. El exjugador del Bayern de Múnich Lothar Matthaus insistió en el asunto y obligó al capitán del Dortmund, Walter Anton, a defender al joven en Sky después del partido. Kovac también salió en defensa de Inacio: elogió su reacción emocional y sugirió que la dura entrada no había sido culpa del jugador.

    En lugar de castigar a la joven promesa, Kovac incluyó a Inacio en el once titular apenas unos días después, cuando el Dortmund se enfrentó a otro equipo de Hamburgo, el HEBC de quinta categoría, en la Copa de Alemania. Con dos goles en rápida sucesión en una goleada por 5-0, Inacio le dio a su entrenador la respuesta que buscaba.

    Aquella actuación alentadora hizo pensar que Inacio seguiría sumando minutos importantes con el primer equipo tras cumplir su sanción de dos partidos en la Bundesliga, pero no ha tenido esa suerte. Más allá de una actuación discreta de una hora en la derrota de Champions League ante el Bodo/Glimt, Inacio se ha quedado en el banquillo sin jugar y solo ha disputado minutos con el equipo filial.

    Es un marcado contraste con la buena impresión que dejó hacia el final de la temporada pasada. Fue titular en cuatro de sus siete partidos en la máxima categoría tras destacar con el sub-19 del Dortmund, parecía encajar bien en el estilo de presión de Kovac e incluso debutó con la selección absoluta de Italia.

    Aunque sus dificultades recientes son preocupantes, está claro que Inacio tiene potencial y estará decidido a demostrarlo de nuevo en cuanto Kovac le dé otra oportunidad. GOAL analiza en profundidad al joven delantero, considerado desde hace tiempo una de las mayores promesas de Italia...

  • Cómo empezó

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Nacido en Bérgamo, Inacio siguió los pasos de su padre y de su tío al incorporarse al Atalanta, antes de que el Dortmund lo convenciera para marcharse.

    Hijo del exjugador del Atalanta y del Napoli Joao Batista Inacio, Samuele comenzó su trayectoria futbolística en Bérgamo, en la cantera del Mapello, cuyo entrenador era su tío Joelson, también exdelantero del Atalanta.

    Siguiendo la tradición familiar, Inacio se incorporó al club de la Serie A y progresó a toda velocidad por su cantera, acumulando títulos individuales y colectivos casi con la misma frecuencia con la que marcaba goles. Con 15 años ya destacaba con su club y con la selección en categoría sub-17, y, según se informó, Liverpool, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain lo tenían en sus listas de seguimiento.

    Sin embargo, fue el Dortmund quien logró atraer al mediapunta fuera de Italia en 2024. El Atalanta se enfureció y acusó al Dortmund de robarle a una de sus grandes promesas, un agravio que todavía no ha olvidado. El presidente Antonio Percassi reavivó la disputa cuando los equipos se enfrentaron en la eliminatoria de acceso a octavos de la Champions League la temporada pasada, 18 meses después del traspaso.

    «Hubo una falta de respeto. Es lamentable que un club de esa categoría no quiera resolver el asunto», afirmó. Su hijo Luca, consejero delegado, añadió: «El Dortmund no puede venir y robarle jugadores a la cantera del Atalanta sin más. Es una herida abierta».

    Los Percassi estaban tan enfadados que se negaron a asistir a la tradicional comida previa al partido con sus homólogos del Dortmund. «Lo que ocurrió con Inacio es demasiado grave», explicó Luca. «El jugador creció con nosotros y nos lo arrebataron de una manera poco clara. Por eso llevamos el asunto ante la FIFA y estamos convencidos de que teníamos razón».

    Lars Ricken, director general del Dortmund, se mostró sorprendido y explicó que el club alemán pudo superar las restricciones de la FIFA sobre el traslado de jugadores menores de 18 años a otro país al obtener la autorización de los padres de Inacio.

    «Era el traspaso de un menor. Hay normas claras. Todo debe estar documentado. Lo hicimos de manera muy exhaustiva. La FIFA confirmó que todo era correcto», declaró a Ruhr Nachrichten. «Y Samuele lleva ya un año y medio jugando con nosotros. Por eso sorprende tanto que se plantee este debate ahora. Nunca habíamos vivido una situación en la que no se celebrase una cena con los máximos dirigentes del club».

    Pese al revuelo, el joven de 16 años se hizo rápidamente con un puesto de titular en el equipo sub-19 del Dortmund, normalmente como mediapunta. Tras acabar como máximo goleador de la Eurocopa sub-17 de 2025, Inacio fue incluido en la convocatoria del Dortmund para el renovado Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Aunque se quedó en el banquillo sin jugar hasta la eliminación de su equipo en cuartos de final ante el Real Madrid, su presencia fue una primera muestra de la confianza de Kovac en él.

    El italiano regresó de aquella experiencia veraniega con más ganas que nunca y plasmó su ambición en actuaciones aún más prolíficas con el equipo sub-19 al comienzo de la temporada pasada. En noviembre, además, fue el máximo goleador del Mundial sub-17, en el que Italia terminó tercera.

  • Gran oportunidad

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio debutó con el Dortmund ante el Bayern de Múnich y después destacó hacia el final de la temporada 2025-26.

    Días después de convertirse involuntariamente en noticia en torno al enfrentamiento de Champions League contra el Atalanta, pese a no jugar ninguno de los dos partidos, Inacio debutó en el escenario más importante del fútbol alemán. El Dortmund perdía 2-1 ante el Bayern cuando Kovac recurrió al adolescente para sustituir a Maximilian Beier, con la esperanza de que ayudara a lograr el empate en los últimos 15 minutos.

    Inacio encajaba bien en la presión medida del Dortmund y cuidó su posición mientras el equipo trataba de cerrar líneas de pase en lugar de perseguir el balón. Un minuto después de entrar, interceptó una pared entre Jamal Musiala y Michael Olise y, poco después, avanzó a toda velocidad por la izquierda antes de caer tras un choque físico.

    El Dortmund empató poco después y, aunque el Bayern acabó ganando 3-2, fue un buen comienzo para el adolescente, cuyo centro en el tiempo añadido fue bloqueado por Dayot Upamecano.

    «Es un momento fantástico, el mejor de mi vida. No fue tan difícil porque el entrenador y el cuerpo técnico confían en mí», dijo Inacio. «Estaba en el banquillo, [Kovac] me dijo: “¡Samu, prepárate!”. Fueron tres o cuatro segundos: me cambié de ropa y estuve listo enseguida».

    Kovac declaró a los periodistas: «Me gustó su debut. Contra el Bayern de Múnich, imaginaos. ¡No está nada mal! Es un gran futbolista. Si se mantiene en forma, tendrá una carrera realmente brillante. Con solo 17 años, veo en él muchas de las cualidades que tendrá un muy buen jugador en el futuro. No es solo el futuro de este club, sino también del fútbol italiano y de la selección de Italia.

    »Está progresando mucho y tiene un gran corazón. Es un jugador técnicamente muy depurado. Los italianos dicen “fantasista”. Como diez o como ocho, ve sobre el campo, con 17 años, cosas que otros no ven a los 30».

    Tras otras dos apariciones como suplente, Inacio pasó a formar parte del once inicial en los últimos cuatro partidos de la temporada de la Bundesliga, en la que el Dortmund aseguró el segundo puesto. En los primeros compases de su primera titularidad, contra el Friburgo, Inacio controló un pase largo y condujo el balón hacia campo contrario antes de recortar hacia el centro y pasárselo a Julian Brandt. Este centró para que Serhou Guirassy rematara con facilidad. Inacio estuvo a punto de marcar en el minuto 60, cuando recibió un pase horizontal de Beier dentro del área, pero su remate con el interior del pie fue detenido.

    «El chico ha tenido hoy un fantástico debut [como titular]. Lo ha hecho realmente bien», declaró Kovac a DAZN. «Este chico nos va a dar muchas alegrías. Tiene un talento enorme». Su compañero Beier añadió en declaraciones a Ruhr24: «Es un joven con talento y una capacidad de regate brutal. Hay que dejar que haga lo que quiera sobre el campo. Es tan bueno que solo hay que permitirle jugar a su manera».

    Un par de semanas después, contra el Eintracht Frankfurt, Inacio desaprovechó otra ocasión clarísima similar cuando el portero detuvo un cabezazo suyo a corta distancia, pero se resarció en la segunda parte. Tras recibir el balón en la izquierda, el mediapunta encaró a la defensa visitante, pero acabó cayendo. El Dortmund mantuvo la posesión y, cuando Beier centró hacia el centro del área, Inacio estaba perfectamente situado para desviar el balón a la red en la victoria del Dortmund por 3-2.

  • Cómo va

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Una tarjeta roja apenas tres minutos después de saltar al campo por primera vez esta temporada en la Bundesliga ha frenado la progresión de Inacio.

    Si Inacio estaba en lo más alto tras su aportación en el tramo final de la temporada pasada, el comienzo de esta le devolvió a la realidad.

    Después de ser titular en la derrota ante el Bayern en la Supercopa de la DFL, el jugador nacido en Bérgamo se quedó en el banquillo en el primer partido de la Bundesliga, ya que Kovac apostó de inicio por los recién llegados Giannis Konstantelias y Karetsas. Tras un gol del primero y una asistencia del segundo, Kovac dio a Inacio la oportunidad de demostrar que merecía un puesto de titular al sustituir a Karetsas en el minuto 74.

    Pero un pase flojo de Guirassy dejó un balón dividido entre Inacio y Gronbaek, y el primero cometió el error de entrar tarde y con los tacos por delante. El árbitro ni siquiera tuvo que esperar al dictamen del VAR: fue expulsado apenas tres minutos después de saltar al campo.

    Cuando se vio a Inacio lanzar dos veces una botella hacia el escudo del Dortmund situado al final del túnel, acabó acaparando la atención tras el pitido final.

    «Creo que eso es aún peor», le dijo después en antena al capitán Waldemar Anton Matthaus, leyenda de Alemania y del Bayern. Anton respondió: «Queda mal, pero son las emociones que afloran. Prefiero a un jugador que se enfade así antes que a uno que sonría o al que no le importe y se vaya del vestuario. Es un jugador joven, está muy motivado. Esto es increíblemente frustrante para el chico. Tiene unas cualidades enormes. Recibir una tarjeta roja así es muy duro».

    Kovac también se mostró comprensivo y reveló cómo reaccionó el vestuario: «Llegó tarde. Al final, Serhou le dejó el balón un poco mal; no hacía falta que se lanzara al suelo. Se podía justificar [la tarjeta roja] o, mejor dicho, se podía mostrar. Entré en el vestuario después del pitido final. El chico estaba allí sentado, llorando. Os podéis imaginar cómo se sentía. Su primera tarjeta roja aquí como profesional de la Bundesliga, en este estadio. Desde luego, no le hizo ningún favor al equipo.

    «[Inacio debe] aprender de esto. Llegó un poco tarde, pero eso es exactamente lo que queremos: el chico está implicado emocionalmente».

    Inacio fue sancionado con dos partidos de Bundesliga, así que Kovac le ofreció una oportunidad de resarcirse ante el HEBC unos días después del estreno liguero. Jugó principalmente en la banda derecha y participó en el segundo gol del Dortmund en la victoria por 5-0: aguantó la presión de un defensa y se giró con habilidad antes de encontrar a Julian Ryerson, que asistió a Daniel Svensson para que marcara. Cinco minutos después, Inacio aprovechó un balón que Marcel Sabitzer desvió hacia él dentro del área y lo envió a la red tras tocar en el portero. Luego, al filo del descanso, recibió el balón con mucho espacio en el área, lo controló y lo colocó en la esquina inferior de la portería.

    Desde entonces, Inacio solo ha disputado un partido entre todas las competiciones: una actuación discreta ante el Bodo/Glimt en la que no logró ayudar al Dortmund a hacerse con el control del juego. Sufrió en los duelos individuales y apenas tuvo incidencia con el balón, mientras el equipo noruego se imponía por 1-0.

    Incluso con Konstantelias y Karetsas lesionados, Kovac ha alternado entre optar por un esquema completamente distinto y recurrir a otras opciones para apoyar a Guirassy en ataque.

  • Principales puntos fuertes

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    El talento de Inacio es innegable y el Dortmund parece convencido de que puede llegar lejos en el fútbol.

    Inacio es un mediapunta natural, con buena capacidad de regate, visión de juego y movimientos sin balón. Aunque considera a Neymar y Cristiano Ronaldo sus ídolos y fuentes de inspiración, cree que el jugador del Real Madrid y de Brasil Rodrygo es a quien más se parece.

    El italiano ha jugado como segundo delantero, mediapunta y extremo, partiendo desde la izquierda y recortando hacia dentro para hacerse hueco y disparar.

    «Samu aporta mucho: es inteligente sobre el terreno de juego, se muestra seguro con el balón y combina bien con sus compañeros», afirmó el director deportivo del Dortmund, Ole Book, después de que Inacio ampliara su contrato hasta junio de 2029. «Además, tiene un gran sentido del espacio, lo que también le convierte en una amenaza de cara a portería.

    «Estas cualidades, unidas a su constancia y sus ganas de seguir mejorando, hacen de él un jugador realmente bueno, que ya ha progresado mucho con nosotros y al que todavía le quedan grandes pasos por dar».

    Kovac también ha destacado la ética de trabajo de Inacio y ha elogiado al adolescente en numerosas ocasiones desde su irrupción en el primer equipo: «Lo que me impresiona es lo mucho que trabaja, cómo entrena con dedicación, pasión e intensidad. Eso es exactamente lo que exijo a los jóvenes con talento que llegan aquí.

    «Si interioriza lo que está haciendo, tendrá su recompensa. Como entrenador, no necesito mucho. Solo tengo que ver que lo desea. Si lo desea, contará conmigo de inmediato».

  • Margen de mejora

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    La única aparición de Inacio desde su doblete en la Copa de Alemania aumentó la preocupación mientras sigue apartado de la Bundesliga.

    Por supuesto, la tarjeta roja de Inacio y su posterior pérdida de los nervios suscitaron dudas sobre su madurez emocional, aunque su entrenador y sus compañeros defendieron que fue una muestra de su pasión y compromiso. Aun así, el hecho de que Kovac apenas le haya dado minutos desde entonces indica que Inacio necesita más tiempo antes de estar preparado para competir por un puesto en el once titular.

    A sus 18 años, todavía se está adaptando a las exigencias físicas del fútbol profesional, y sus dificultades ante el Bodo/Glimt supusieron un nuevo paso atrás. Aunque sus movimientos sin balón en Noruega fueron aceptables, apenas tuvo incidencia en el partido y fue incapaz de presionar al equipo local.

  • Soñando con Italia

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Tras rechazar los intentos de Brasil de convencerle de cambiar de selección, Inacio sueña con disputar un Mundial después de haber debutado ya con Italia.

    Inacio atraviesa una etapa difícil desde su doblete contra el HEBC, pero no todo son malas noticias. La federación brasileña de fútbol se puso en contacto con él para que cambiara de selección y jugara con el país sudamericano, donde nacieron tanto su padre como su ídolo, Neymar. Sin embargo, Inacio está decidido a forjarse una carrera exitosa con Italia.

    «Su sueño es ganar el Mundial con Italia», declaró su padre a Tuttosport. «¿Quién sabe? ¿Dentro de cuatro u ocho años? Vive para ello. Por desgracia, nunca ha visto a Italia disputar la fase final de un Mundial. Y todos estamos muy tristes por ello… Se siente italiano al cien por cien. Italiano de verdad. ¡Además, habla mejor inglés que portugués! Samu solo piensa en Italia».

    Inacio debutó con la selección absoluta en junio, cuando entró en los últimos minutos del amistoso de verano contra Luxemburgo. Días después se quedó en el banquillo ante Grecia y no jugó durante el primer parón de selecciones de esta temporada.

    «Debutar con Italia provoca emociones increíbles», declaró Inacio a Sport Bild. «Era uno de mis sueños desde pequeño».

  • ¿Y ahora qué?

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Si quiere cumplir su sueño de llevar a Italia al Mundial, Inacio deberá recuperar primero su credibilidad en Alemania.

    Si quiere asumir un papel clave en el ataque de la nueva generación de Italia, Inacio tendrá que volver a competir por minutos a las órdenes de Kovac. Aunque últimamente le ha costado tener oportunidades, los elogios del entrenador y sus constantes indicaciones apuntan a que el club alemán tendrá paciencia con él.

    «Quiero quedarme en el BVB y convertirme en una pieza importante del club. Es el mejor lugar para seguir mejorando, tanto dentro como fuera del campo», dijo Inacio durante el verano. «[Kovac] habló conmigo muchas veces sobre los aspectos en los que debía mejorar, por ejemplo, sobre cómo debía actuar cuando no tenía el balón. Niko se aseguró de que pudiera mostrar mi mejor versión».

    Como dijo Ricken, hay pocas dudas sobre su talento. «Ha progresado muchísimo», insistió el director. «Conocemos su potencial. Se ha adaptado increíblemente rápido al máximo nivel y no solo impresiona por sus cualidades, sino también por su actitud».

    Ahora depende de Inacio seguir progresando y recuperar su sitio en el equipo.