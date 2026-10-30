Samuele Inacio ya estaba llorando cuando el entrenador Niko Kovac entró en el vestuario del Borussia Dortmund. Pese a que su equipo había ganado el primer partido de la temporada en la Bundesliga ante el Hamburgo, el joven de 18 años estaba inconsolable.

Con una ventaja de dos goles a falta de 15 minutos, Kovac decidió darle una oportunidad y le dio entrada en sustitución del fichaje veraniego Konstantinos Karetsas. Tres minutos después, Inacio fue expulsado: llegó muy tarde en una entrada deslizante y clavó los tacos en el tobillo del centrocampista Albert Gronbaek. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Aunque fue un momento devastador para el suplente, muchos lo habrían atribuido a un error fruto del exceso de ímpetu juvenil. Sin embargo, Inacio empeoró las cosas. Con las cámaras de televisión siguiéndole, cogió una botella de agua y la lanzó hacia el escudo del Dortmund situado al fondo del túnel. Falló, recogió la botella y volvió a lanzarla contra el escudo.

Tras el pitido final, todas las miradas se centraron en el temperamental italiano. El exjugador del Bayern de Múnich Lothar Matthaus insistió en el asunto y obligó al capitán del Dortmund, Walter Anton, a defender al joven en Sky después del partido. Kovac también salió en defensa de Inacio: elogió su reacción emocional y sugirió que la dura entrada no había sido culpa del jugador.

En lugar de castigar a la joven promesa, Kovac incluyó a Inacio en el once titular apenas unos días después, cuando el Dortmund se enfrentó a otro equipo de Hamburgo, el HEBC de quinta categoría, en la Copa de Alemania. Con dos goles en rápida sucesión en una goleada por 5-0, Inacio le dio a su entrenador la respuesta que buscaba.

Aquella actuación alentadora hizo pensar que Inacio seguiría sumando minutos importantes con el primer equipo tras cumplir su sanción de dos partidos en la Bundesliga, pero no ha tenido esa suerte. Más allá de una actuación discreta de una hora en la derrota de Champions League ante el Bodo/Glimt, Inacio se ha quedado en el banquillo sin jugar y solo ha disputado minutos con el equipo filial.

Es un marcado contraste con la buena impresión que dejó hacia el final de la temporada pasada. Fue titular en cuatro de sus siete partidos en la máxima categoría tras destacar con el sub-19 del Dortmund, parecía encajar bien en el estilo de presión de Kovac e incluso debutó con la selección absoluta de Italia.

Aunque sus dificultades recientes son preocupantes, está claro que Inacio tiene potencial y estará decidido a demostrarlo de nuevo en cuanto Kovac le dé otra oportunidad. GOAL analiza en profundidad al joven delantero, considerado desde hace tiempo una de las mayores promesas de Italia...