Dana Marquardt recuerda con nitidez que estaba en el Signal Iduna Park cuando el Borussia Dortmund venció al Augsburg por 2-0 en marzo. Durante el partido, Alexandra Popp, tres veces campeona de la Champions League, medallista de oro olímpica y siete veces campeona de Alemania, saltó al césped para ser presentada como su nueva compañera de equipo. «Pensé: “¡Esto no puede estar pasando!”», recuerda Marquardt, la prolífica delantera del BVB femenino.

Por varios motivos, era un lugar apropiado para presentar a Popp en el club de sus amores, al que llegó tras dejar el Wolfsburg, uno de los grandes de la Bundesliga, y bajar dos categorías. Al fin y al cabo, fue allí donde, en noviembre de 2019, la afición desplegó una pancarta que, en palabras de Svenja Schlenker, miembro de la directiva, supuso el «pistoletazo de salida» para la creación del equipo femenino del Dortmund, que no ha dejado de crecer. «El fútbol es para todo el mundo. ¡Equipo femenino ya!», decía el mensaje de la grada.

Siete años y cuatro ascensos después, poder presentar a una jugadora de la talla de Popp ante la grada negra y amarilla del BVB daba la sensación de cerrar un círculo y mostraba todo el trabajo realizado desde la creación de un equipo que comenzó su andadura en la séptima categoría.

Tampoco ha sido la única vez que el club ha enviado un mensaje. Con su rápido ascenso, su temprana profesionalización y sus llamativas cifras de asistencia, el Dortmund ha atraído muchas miradas. La derrota por 2-0 ante el Bayern de Múnich, dominador del fútbol alemán, en la Copa de Alemania de la temporada pasada, en la que el BVB plantó cara, fue otro momento digno de atención. «Fue una gran señal para que toda Alemania viera que el Borussia Dortmund viene pisando fuerte», cree Marquardt.

Ahora, en la Regionalliga West, la tercera categoría del fútbol femenino alemán, el BVB está a solo dos ascensos de cumplir su primer gran objetivo: llegar a la Bundesliga. Pese al compromiso y la inversión del club, no todo ha sido fácil en Dortmund, pero la cima está cada vez más cerca y, al mismo tiempo, crece la ilusión por lo que puede conseguir este equipo.