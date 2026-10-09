Las limitaciones económicas del Barcelona llevan tiempo bien documentadas. Ha sido un problema señalado de forma habitual en el equipo masculino durante muchos años, y ahora también está empezando a afectar al femenino, con jugadoras clave que se marchan mientras la limitada actividad en el mercado hace que no lleguen sustitutas desde fuera. Por suerte, el Barça cuenta con La Masia como apoyo.

Para el Barça Femení, ha ayudado a sacar talentos de primer nivel como Aitana Bonmatí y Claudia Pina, que han sido piezas clave en los recientes éxitos del conjunto azulgrana. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara y Martina Fernandez son otras integrantes del actual primer equipo que pasaron por las categorías inferiores.

El club también ha tenido un gran éxito fichando a jóvenes jugadoras que ya habían irrumpido en el fútbol profesional en otros lugares y haciéndolas progresar hasta convertirlas en parte de un equipo que ahora lo gana todo. Ocurrió con jugadoras como Alexia Putellas, Patri Guijarro y Mariona Caldentey, y más recientemente con Vicky Lopez y Sydney Schertenleib, que pasaron brevemente por el filial antes de dejar su huella en el primer equipo.

Ahora, mientras La Masia sigue creciendo en el fútbol femenino, llegan más grandes talentos de toda Europa y del mundo a una edad más temprana y se empapan del estilo Barça. Entre las incorporaciones recientes están la internacional neerlandesa sub-17 Liv Pennock, la goleadora italiana Giulia Galli y la marroquí Mayssa Baha, la jugadora de 15 años que batió récords al marcar en la Liga F el mes pasado.

Sin embargo, ese enfoque internacional no significa que el Barça esté descuidando ámbitos más cercanos a casa. Seis integrantes de la selección española que triunfó en la Eurocopa sub-19 en junio representan al conjunto azulgrana, al igual que cinco de las que formaron parte de la convocatoria de España para el Mundial femenino sub-20, en la que derrotó a Corea del Norte en la final del mes pasado para proclamarse campeona.

Y entre esos dos torneos, la jugadora que más brilló fue una joya que está generando una enorme expectación dentro de La Masia: Rosalia Dominguez.