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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

Rondo tras el Decision Day de la MLS: ¿Fue un error destituir a Pascal Jansen? ¿Cómo se recompone LA Galaxy? ¿Y qué duelo de los playoffs es imprescindible?

Ya se notan las consecuencias de la jornada decisiva: hay entrenadores destituidos y mucho debate sobre lo que vendrá después.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Ya ha pasado la jornada decisiva y están despidiendo a todo el mundo. Vale, exageramos un poco, por supuesto, pero ya era hora de que hubiera bastantes destituciones. Y ha habido unas cuantas: Pascal Jansen (NYCFC), Robin Fraser (Toronto FC) y Raphael Wicky (Sporting Kansas City) ya no están en sus puestos. Tampoco sería una gran sorpresa que se marcharan los cuestionados Tata Martino y Greg Vanney, entre algún que otro entrenador más. Ese es el problema de este largo parón de dos semanas antes de los playoffs. Todo gira un poco en torno a lo negativo: ¿a quién han destituido? ¿A quién deberían destituir? ¿Quién lo ha hecho mal este año?

    Son preguntas válidas. Pero también ha habido muchas cosas positivas. Columbus Crew, St. Louis City SC y Philadelphia Union han protagonizado remontadas bastante notables. Además, hay enfrentamientos de playoffs muy atractivos en el horizonte. En definitiva, hay mucho de lo que hablar, y los redactores de GOAL lo han hecho en una nueva edición de... The Rondo.

  • ¿Debería el Galaxy despedir a Vanney tras quedarse fuera de los playoffs?

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Vanney estará, sin duda, en la cuerda floja después de que su Galaxy no lograra clasificarse para los playoffs.

    Tom Hindle: Sí, aunque parezca un poco duro. Ningún club podría afrontar por completo la baja de Riqui Puig, pero hacen falta ideas nuevas en el banquillo. Para ser justos, el Galaxy siempre ha respaldado a Vanney y le ofreció un nuevo contrato al comienzo de la temporada pasada. Probablemente aún conserve cierto crédito por su memorable camino hacia la MLS Cup. Aun así, cuesta defender que deba continuar. Por duro que resulte, una cara nueva podría venirle bien al club.

    Alex Labidou: Sí. Vanney ha demostrado que puede conseguir resultados cuando dispone de una buena plantilla, como evidenció su equipo campeón de 2024. Pero reconstruir un equipo y sacar más partido a una plantilla imperfecta también forman parte del trabajo en la MLS. Desde aquel título, sus resultados no han sido lo bastante regulares y ya afrontó dificultades similares en el Toronto FC. Irónicamente, quizá habría encajado mejor en el LAFC, rival del Galaxy.

    Lo del año pasado era disculpable por las restricciones del límite salarial y las lesiones. Que Riqui Puig se perdiera otra temporada también fue importante. Pero el Galaxy retocó la plantilla varias veces este año y, aun así, no encontró la regularidad necesaria. Llegó al Decision Day dependiendo de sí mismo y desperdició esa oportunidad. La responsabilidad es de Vanney.

    Ryan Tolmich: Es fácil entender que la reacción instintiva sea decir que sí, dados los resultados de los dos últimos años, pero antes Vanney llevó al equipo a ganar la MLS Cup. Con todo, la presión sobre él es evidente. Puede depender de qué candidatos estén disponibles, pero, si el Galaxy no tiene una alternativa claramente superior para el puesto, Vanney también merece una oportunidad más para enderezar el rumbo tras dos temporadas decepcionantes sin Riqui Puig.

  • ¿Merecía Pascal Jansen el despido?

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Jansen fue destituido después de que el NYCFC no lograra clasificarse para los playoffs.

    TH: Ni remotamente. Jansen es un entrenador de enorme talento que llevó al NYCFC a la final de la Conferencia Este el año pasado. Además, tuvo que lidiar con una plaga de lesiones. Los problemas de un club a veces afectan a todos sus ámbitos y el NYCFC pagó, por encima de todo, no haber confeccionado una plantilla ganadora. Jansen merece otra oportunidad con un equipo más completo. Pero ¿cuánto tardará en convertirse en entrenador del Sporting KC? ¿Una semana? ¿Dos?

    AL: No. El NYCFC sufrió numerosas lesiones a lo largo de la temporada y pasó buena parte de ella sin Alonso Martínez, que marcó 17 goles en liga a las órdenes de Jansen el año pasado. Tampoco fue culpa suya que Nicolás Fernández Mercau, un destacado atacante fichado apenas una temporada antes, quisiera marcharse, según se informó, después de que el club rechazara una oferta por él.

    Si cometió algún error, fue cuestionar públicamente si los fichajes habían cubierto adecuadamente las necesidades de la plantilla. Es una regla básica para cualquier entrenador: una vez que expresas esas dudas, corres el riesgo de tener los días contados si la directiva no te respalda o los resultados no mejoran.

    Aun así, Jansen merece otra oportunidad en la MLS. Su camino hasta la final de la Conferencia Este el año pasado demostró que puede hacer que un equipo rinda por encima de sus posibilidades. Una temporada difícil no debería cambiar eso.

    RT: Probablemente. El NYCFC está entrando en una nueva etapa y Jansen no hizo nada especialmente extraordinario para demostrar por qué debería formar parte de ella. De cara a su llegada al nuevo estadio, el NYCFC querrá fichajes de renombre y, muy probablemente, un entrenador de peso al frente del equipo. Jansen no le dio motivos para creer que pudiera ser él, y por eso se ha terminado su etapa en el club.

  • ¿Y Robin Fraser?

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    Fraser tuvo dificultades para sacar rendimiento a un Toronto en reconstrucción esta temporada.

    TH: Depende. El caso de Toronto es peculiar porque todavía se está recuperando de dos pésimos fichajes de jugadores franquicia: Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi. La plantilla sigue teniendo carencias y Josh Sargent, el gran fichaje de este año, no ha sido el referente en el centro del ataque que muchos esperaban. Si Toronto ya tiene a alguien en mente y puede ir a por un nombre de primer nivel que sea tan buen líder como experto en táctica, debería hacerlo (irónicamente, Jesse Marsch sería una gran contratación). Si no, la decisión parece un poco precipitada.

    AL: Sí. Fraser tuvo mala suerte con las lesiones, pero, si se tiene en cuenta que Philadelphia Union, Real Salt Lake y Columbus Crew se recuperaron de sus malos comienzos y alcanzaron los playoffs, la ausencia de Toronto FC parece una gran oportunidad perdida.

    A este club no le falta ambición. Pagó uno de los traspasos más caros de la historia de la MLS por Sargent, después de haber hecho ya movimientos importantes para fichar a Djordje Mihailovic y Walker Zimmerman. Esa inversión debería haber dado más frutos. Toronto afronta grandes interrogantes en el próximo parón entre temporadas, especialmente porque debe buscar entrenador una vez más.

    Por último, cabe reclamar más diversidad entre los entrenadores, algo que nunca ha sido uno de los puntos fuertes de la MLS pese a la diversidad sobre el terreno de juego. Y, para ser justos, se trata de un problema mundial, no solo de la MLS. Pero, con las salidas de Jansen y Fraser, la liga ha perdido a sus dos únicos entrenadores principales negros. Ojalá los propietarios y las directivas amplíen la búsqueda y den una oportunidad real a los mejores candidatos, independientemente de su origen racial.

    RT: Si estuvieras en el lugar de Fraser, te sentirías bastante perjudicado. Las lesiones arruinaron por completo la temporada de Toronto FC, lo que significa que Fraser nunca pudo dirigir realmente al equipo con todos sus efectivos, tal como esperaba cuando aceptó el puesto. Dicho esto, tampoco consiguió elevar el nivel del grupo mermado que tuvo a su disposición, y eso también es una parte importante de su trabajo. Esa será la razón por la que Toronto decidió que había llegado el momento de prescindir de él: la incapacidad de Fraser para mejorar el nivel mínimo del equipo y salvar la temporada.

  • Sporting KC despide a Wicky. ¿Qué opinas?

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    El Sporting KC de Wicky terminó este año con el segundo peor balance de la MLS.

    TH: RARO. Wicky fue un entrenador contratado para la reconstrucción de un club en plena reconstrucción. Todo en la plantilla del Sporting KC apuntaba a que iba a tener dificultades. Y así ha sido. Da la impresión de que se castiga al entrenador por no haber conseguido llevar al equipo a una improbable racha de buenos resultados.

    AL: En cada pretemporada suele haber dos o tres contrataciones de entrenadores que te dejan perplejo. A veces salen bien, como ha demostrado Jesper Sørensen en Vancouver. Pero también están casos como los de Henrik Rydström y Olof Mellberg, contrataciones que desde el principio parecían poco acertadas. Raphaël Wicky encaja en buena medida en esa categoría. Ya había tenido dificultades en la MLS con Chicago, así que la decisión de darle otra oportunidad parecía poco aconsejable.

    Aun así, si Wicky tiene algún motivo para sentirse agraviado, es la plantilla que recibió. El SKC estaba claramente en fase de reconstrucción y el equipo no parecía preparado para competir al nivel de la MLS durante los primeros meses. André Luiz aportó calidad de estrella tras su llegada en agosto y marcó ocho goles en la recta final, pero Wicky ya había pasado buena parte de la campaña trabajando con una plantilla sin terminar de confeccionar. La directiva también debe asumir su parte de responsabilidad.

    RT: El despido de Wicky es duro, pero él tampoco se hizo ningún favor. Dicho sin rodeos, el SKC apenas tenía nivel para competir en la MLS hasta la llegada de Andre Luiz, pero, incluso con 13 partidos en los que brilló, acabó como el peor equipo de la liga. Era algo bastante previsible dado el estado de su reconstrucción y, en última instancia, el club no vio lo suficiente en Wicky como para creer que era la persona adecuada para dirigir la siguiente fase. Es comprensible, pero conviene dejar claro que se trata de un trabajo difícil y que la reconstrucción está lejos de terminar.

  • ¿Cuál es el mejor enfrentamiento de la primera ronda de la MLS?

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Será interesante ver cómo le va a Miami contra Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

    TH: Inter Miami-Columbus. El equipo de Laurent Courtois está en plena forma y ya venció a Miami en septiembre. Afrontará este partido con confianza y será fascinante ver cómo responde esta versión de Miami en los playoffs.

    AL: Técnicamente no es un cruce de primera ronda, pero ¿qué tal el partido de comodín entre Orlando City y FC Cincinnati? Parece un enfrentamiento entre dos clubes que atraviesan momentos muy distintos.

    Orlando, pese a terminar octavo, parece estar entrando en una nueva era con Antoine Griezmann y Justin Ellis. Cincy, en cambio, podría estar acercándose al final de la suya después de que su costosa plantilla quedara muy por debajo de las expectativas. Con el interés por fichar a Kévin Denkey del que se ha informado y un noveno puesto que debería poner a Pat Noonan bajo escrutinio, podría haber grandes cambios en el TQL Stadium si FCC no logra avanzar.

    RT: Un St. Louis City SC en plena racha frente a un LAFC imprevisible, capaz de cualquier cosa. Por talento, LAFC sigue siendo uno de los mejores equipos de la MLS, pero no lo demuestra desde julio. Por eso es el sexto cabeza de serie y se enfrenta a un St. Louis que llega en buena forma y que ya ha ganado un trofeo esta temporada. ¿Puede LAFC recuperar su mejor nivel? Y, aunque lo consiga, ¿atraviesa St. Louis un momento tan bueno que no importará? Esa es la incógnita que hace tan atractivo este partido.

  • Si repasas toda la temporada, ¿qué equipo te sorprende más que se haya clasificado para los playoffs?

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    El Columbus Crew sorprendió a muchos al darle la vuelta a su temporada tras un comienzo desastroso.

    TH: St. Louis CITY, sin ninguna duda. Un entrenador debutante, una directiva sin experiencia, lesiones y la marcha de su mejor jugador a mitad de temporada. Hay que reconocerles el mérito de haber respaldado a Yoann Damet a mitad de campaña, pero muy pocos habrían pensado que se enfrentarían a LAFC en los playoffs, y mucho menos que lo recibirían en casa.

    AL: Probablemente todos dirán Philadelphia, y con razón. Apostó con fuerza por los jóvenes y cambió de entrenador para volver hasta aquí. Pero me quedo con Columbus, que parecía desahuciado al entrar en la recta final.

    También cambió de entrenador y perdió a jugadores importantes, entre ellos Diego Rossi y Max Arfsten, por traspasos a mitad de temporada. Y eso sin contar al delantero estrella Wessam Abou Ali, que sufrió una lesión que puso fin a su temporada. Aun así, el entrenador interino Laurent Courtois, exentrenador del Crew 2 a las órdenes de Wilfried Nancy, ha ayudado al equipo a recuperar parte de la identidad que hizo tan especial la etapa del destacado técnico francés. Los refuerzos de verano ayudaron, pero ganar ocho de sus últimos nueve partidos sigue siendo una remontada notable. No espero que este equipo llegue lejos en los playoffs, pero ya impresiona que esté ahí.

    RT: Es Philly. Estaba completamente descartado antes del parón por el Mundial y no solo está en los playoffs, sino que también superó el partido de comodín gracias a su juego. Con Cavan Sullivan al frente, es un rival temible, en parte porque los jóvenes que lo han llevado hasta aquí no saben que, en teoría, no deberían estar haciendo esto. Eso es lo que hace temible al Union: su juventud. Y lo que más asusta es que quizá aún no haya alcanzado su mejor nivel.

  • Por el contrario, ¿quién rindió por debajo de lo esperado?

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Los Red Bulls fueron de más a menos tras comenzar la temporada a gran nivel.

    TH: LAFC. Antes de que empezara la temporada, era uno de los favoritos de la mayoría para ganar la MLS Cup y, sin duda, uno de los mejores equipos del Oeste. Que acabara sexto en la clasificación resulta desconcertante.

    AL: ¿Podemos elegir el especial Chucky Lozano: tanto al San Diego FC como al LA Galaxy? Ambos clubes han invertido lo suficiente como para esperar mucho más, y el Galaxy tiene una trayectoria de éxitos que mantener.

    San Diego gestionó muy mal su intento de dar salida a Lozano y terminó con 25 puntos menos que el impresionante total del año pasado. El Galaxy hizo movimientos importantes, pero a sus fichajes les faltaron la ambición y la creatividad con las que llevó a Gabriel Pec y Joseph Paintsil a LA en 2024. Aun así, resulta difícil de entender que un RSL que perdió a Diego Luna por lesión y a Zavier Gozo por un traspaso le arrebatara una plaza en los playoffs.

    RT: Los New York Red Bulls recordarán dos partidos que, en la práctica, arruinaron su temporada. En octubre se enfrentaron al D.C. United y al Toronto FC, dos equipos de la zona baja de la liga, y perdieron ambos encuentros. Como resultado, afrontaron la recta final con una presión enorme. Pese a las victorias ante Miami y Atlanta, las ajustadas derrotas frente a New England y Nashville acabaron con sus opciones de disputar los playoffs. Sin embargo, no fueron esos partidos los que los condenaron, sino los seis puntos que dejaron escapar ante equipos a los que deberían haber goleado en los momentos decisivos.