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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Rondo del Balón de Oro: ¿Es por fin el año de Harry Kane, puede alguien frenar a Alexia Putellas y se ha ido demasiado lejos con la campaña?

La edición de este año del premio más importante de este deporte está generando un intenso debate.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • El lunes, las grandes estrellas del fútbol llegarán a Londres para la gala de premios más importante de este deporte. Es el día del Balón de Oro, un galardón que se ha convertido en algo más que un trofeo: cambia legados y hace historia. Es el premio que reconoce a los mejores.

    También es un premio que ahora suscita más debate que nunca. A medida que ha crecido su importancia, también lo han hecho las discrepancias, tanto sobre quienes lo ganan como sobre lo que representa para el fútbol en su conjunto. Los aficionados están más pendientes que nunca. Y los nominados, también.

    Por eso, los debates se han intensificado. Este año podrían ser los más encendidos que hemos visto. El premio masculino, en particular, está muy abierto y hay argumentos de peso tanto a favor como en contra de varios candidatos.

    Entonces, ¿quién ganará y por qué? GOAL analiza con sus periodistas las pugnas de este año, los principales aspirantes y las sorpresas que podrían deparar en una nueva edición de The Rondo.

  • ¿Quién debería ganar el Balón de Oro masculino y por qué?

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    SOPA Images

    Hay muchos candidatos, pero ninguno destaca claramente para llevarse el premio este año.

    Ryan Tolmich: Lo que hace tan interesante esta edición del premio es que todos los candidatos tienen defectos muy evidentes. No hay favoritos indiscutibles como en los tiempos en que dominaban Messi y Ronaldo, e incluso los mejores candidatos presentan puntos débiles muy claros y difíciles de olvidar. Rodri ganó el Mundial, pero no conquistó muchos títulos con el Manchester City, un club que probablemente también despertó cierto rechazo entre los votantes. Lamine Yamal también levantó ese trofeo con España, pero estuvo lejos de ser el principal referente de su selección y el Barcelona se quedó corto en la Champions League. Kylian Mbappe marca goles con una facilidad pasmosa, pero no ganó nada. Y, por último, está Harry Kane, que probablemente presenta el balance más completo con su club y su selección esta temporada. Por eso, nuestro elegido es Kane, tanto en reconocimiento a su rendimiento este año como a modo de premio a toda una carrera, porque probablemente ya debería tener uno de estos galardones.

    Alex Labidou: Hacía años que la lucha por el premio no estaba tan reñida, pero la elección está clara: Harry Kane. Más de 70 goles con su club y su selección, un título de la Bundesliga y una trayectoria que le llevó lejos en la Champions League y el Mundial. Habrá quien reste importancia al título de liga y diga que sus cifras están infladas porque juega en un equipo repleto de estrellas, pero no olvidemos que no ganó la Bundesliga en su primera temporada en Alemania. No es algo que se consiga por inercia. Merece reconocimiento por su capacidad para seguir respondiendo en los momentos importantes, incluso en un Bayern cuyo juego se basa en la presión y la velocidad. Esta podría ser la mejor oportunidad que le queda para ganar el premio, y espero que los votantes reconozcan la temporada que ha firmado.

    Tom Maston: Esta es, sin duda, la lucha más abierta en décadas, en parte porque los argumentos a favor de cada uno de los principales aspirantes tienen puntos débiles importantes. Para mí, el jugador que firmó la mejor temporada individual en el conjunto de la campaña fue Harry Kane. Solo una vez en el siglo XXI un futbolista ha marcado más de los 73 goles que él anotó a lo largo de una sola campaña, y su aportación aseguró al Bayern de Múnich un doblete de Liga y Copa en Alemania. Si se tiene en cuenta que también respondió en la Champions League y el Mundial, aunque el Bayern e Inglaterra se quedaran cortos, su candidatura es, para mí, con diferencia la más convincente.

  • ¿Quién debería ganar el Balón de Oro femenino y por qué?

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    HMB-Media

    Alexia Putellas es la gran favorita para ganar.

    RT: La cabeza me dice Alexia Putellas: es demasiado buena como para pasarla por alto, incluso después de su lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Y el corazón? Ese se inclina por Patri Guijarro. Demos un poco de reconocimiento a las centrocampistas que juegan más retrasadas, el corazón del equipo y a las que siempre se pasa por alto. Es innegable que Guijarro ha sido el corazón del Barcelona: ha dirigido el juego mientras todos los demás se fijaban en quienes la rodeaban. Además, si ganara Guijarro, se uniría a Putellas y Aitana Bonmati como ganadora de este premio, lo que consolidaría el lugar de las tres en la historia. Por supuesto, nada de eso importará porque ganará Putellas, pero soñar es gratis, ¿no?

    AL: La disputa por el premio femenino parece más sencilla: para mí, Alexia Putellas es la clara favorita. Su papel en los cuatro títulos del Barcelona le da argumentos de peso. La gran pregunta que me hago es cuándo volveremos a ver a una jugadora de la selección femenina de Estados Unidos como favorita. Hace años que no gana una estadounidense y este año no parece haber ninguna aspirante con opciones serias. Con talentos como Trinity Rodman y Alyssa Thompson, cabe esperar que eso cambie pronto.

    TM: Esta disputa parece mucho más clara gracias a la calidad que Alexia Putellas demuestra de forma constante. La ganadora en dos ocasiones ha quedado a la sombra de Aitana Bonmati en el Barcelona y en España desde que regresó tras su lesión del ligamento cruzado anterior en 2022, pero eso no significa que no haya ofrecido actuaciones de calidad. Esas actuaciones atrajeron más atención la temporada pasada, mientras Bonmati lidiaba con sus propios problemas físicos. Después de llevar al Barcelona a otra temporada repleta de títulos, Putellas merece sumarse a su excompañera de equipo con la conquista de un tercer Balón de Oro.

  • ¿Quién debería ganar el Trofeo Kopa masculino?

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    TheNews2

    Lamine Yamal sigue marcando el listón para los jóvenes futbolistas en la élite.

    RT: Este premio se concede al mejor jugador menor de 21 años, así que habría que dárselo a Lamine Yamal este año y el que viene, y poco después rebautizarlo como Trofeo Lamine Yamal (sin ánimo de faltar al respeto a Raymond Kopa). Este es el premio de Yamal, como lo ha sido desde hace tiempo.

    AL: No le demos más vueltas: Lamine Yamal, sobre todo después de ayudar a España a ganar el Mundial. La pregunta más interesante es otra: ¿podría Cavan Sullivan entrar en esta conversación el año que viene?


    TM: Hasta que supere el límite de edad, el premio será de Lamine Yamal salvo que él mismo lo deje escapar. El mero hecho de que también pudiera ganar con todo merecimiento el Balón de Oro debería hacer que no hubiera discusión. Que ya ganara este premio el año pasado y pueda llevarse el galardón más importante de la noche quizá lleve a algunos votantes a decantarse por Pau Cubarsi tras sus propias actuaciones destacadas con el Barcelona y España, pero muy pocos han sido capaces de hacer a su edad lo que hace Yamal.

  • ¿Quién debería ganar el Trofeo Kopa femenino?

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    NurPhoto

    Se espera que otro trofeo vuelva a Barcelona.

    RT: Está muy igualado entre Vicky Lopez y Clara Serrajordi. La maquinaria de relaciones públicas del Barcelona es potente, sí, pero sus logros también lo son, y por eso están aquí. Como a los votantes les encantan los goles, nos decantamos por ella. En cualquier caso, la cantera del Barcelona sigue formando a algunas de las mejores futbolistas de este deporte.

    AL: Lily Yohannes está en un gran momento, pero le ha faltado regularidad. Me quedo con Vicky Lopez: su aportación a los cuatro títulos del Barcelona la convierte en una candidata muy sólida. Podría ser otra gran noche para el fútbol español.

    TM: Es difícil elegir entre las nominadas, pero me quedo con Clara Serrajordi. Pese a tener solo 18 años, la centrocampista logró hacerse un hueco en la alineación de un Barcelona que lo gana todo y disputar varios partidos con España, como la próxima gran estrella surgida de La Masia en el fútbol femenino. Es de esperar que esté entre las aspirantes al Balón de Oro en un futuro no muy lejano.

  • ¿Quién gana el premio al club masculino del año?

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    Le Pictorium

    RT: La verdad es que no tiene sentido que exista este premio mientras exista la Champions League. Quien la gane se llevará también este galardón. ¿Qué sentido tiene?

    AL: El PSG debería llevarse este premio. Revalidar el título de la Champions League es un logro enorme y resulta difícil pasar por alto ese mérito al elegir al mejor club del mundo. Se pueden esgrimir argumentos a favor de otros equipos, pero el conjunto parisino se lo ha ganado.

    TM: Que me despierten cuando el equipo que gane la Champions League no se lleve este premio. Enhorabuena, PSG. Otro galardón más para una colección que no deja de crecer.

  • ¿Se ha ido demasiado lejos con las campañas por el Balón de Oro?

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    ZUMA Press Wire

    Nunca se había hablado tanto del Balón de Oro y de sus candidatos. ¿Es eso algo bueno?

    RT: No hay ningún problema en que los jugadores generen expectación de forma sutil. Haced vuestros pódcast y conceded entrevistas para daros a conocer, contar vuestra historia y, quizá, conseguir que la gente se enamore de una buena historia. Lo raro es que los jugadores hagan campaña abiertamente, como políticos, ensalzando sus logros mientras menosprecian los de los demás. Sed discretos y respetuosos. Si no, todo resulta un poco extraño.

    AL: No. El Balón de Oro se ha convertido en la versión futbolística del premio al MVP de los deportes estadounidenses. Puede que ver a los jugadores defender su candidatura sea algo nuevo en Europa, pero aquí esos debates son habituales. Y con razón: las grandes temporadas individuales merecen reconocimiento, y debatir sobre ellas es parte de la diversión. Los ocho Balones de Oro de Messi forman parte de la manera en que contamos la historia de su carrera, del mismo modo que los premios al MVP de Kevin Durant o Aaron Judge ayudan a definir las suyas. 

    TM: Creo que está bien que cada jugador defienda su propia candidatura si así lo desea, ya que ganar el premio se está convirtiendo en un sueño para muchos futbolistas jóvenes. Pero que los clubes hagan campaña abiertamente para que ganen sus propios jugadores me parece excesivo. Tener que escuchar a los compañeros de equipo de los candidatos respaldar a ciegas a los jugadores de su propio vestuario, presumiblemente por indicación del club, se ha convertido en algo tedioso durante los últimos meses. Además, ¿de verdad alguien tiene mejor opinión de un club porque cuente con el ganador del Balón de Oro? Ojalá, si Kane gana, algunos clubes aprendan la lección del Bayern: hacer campaña nunca bastará para convencer a los votantes.