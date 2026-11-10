Los cuartos de final de la National Women's Soccer League dejaron emociones de sobra: Trinity Rodman marcó dos goles y dio una asistencia, el Utah Royals sorprendió al San Diego Wave y, por supuesto, un penalti en los últimos minutos privó al Angel City de la oportunidad de pasar a semifinales.

También está la polémica que parece perseguir al Gotham FC por el estado del terreno de juego del vigente campeón de la NWSL. El Gotham FC recibió al Seattle Reign el domingo en los cuartos de final, en su estadio habitual, el Sports Illustrated Stadium. El césped distaba mucho de reunir las condiciones adecuadas para jugar y suscitó preocupación en ambos equipos. El entrenador del Gotham FC, Juan Carlos Amorós, asumió la responsabilidad por el estado del campo y, el lunes, la semifinal que estaba prevista en el SI Stadium se trasladó a un recinto más pequeño, el Icahn Stadium, situado en Randall's Island, en la ciudad de Nueva York.

Este recinto tiene capacidad para 5.000 personas y se utiliza para eventos de aficionados y algunos partidos del segundo equipo del NYCFC.

Tener que pasar de su estadio habitual, con capacidad para 25.000 espectadores, a un recinto mucho más pequeño para las semifinales de los playoffs de la NWSL supone un revés para la liga. Sin embargo, mientras surgen problemas en Nueva York, el Washington sigue adelante y ha encontrado la manera de disputar su semifinal en el Audi Field.

El Washington Spirit colaboró con el DC United, equipo de la MLS, para cambiar la fecha de un partido de fútbol que iba a disputarse el sábado en el Audi y asegurarse así jugar en casa contra el Utah Royals. Aunque se trata de una solución a un problema de calendario y no al estado del campo, es una polémica de última hora que distrae de lo que debería centrar la atención: el fútbol que se juega en los playoffs.

Las semifinales son la siguiente cita, con solo cuatro equipos aún en liza por un puesto en la lucha por el título. El Gotham FC recibirá al Kansas City Current y el Washington Spirit, al Utah Royals.

Los cuartos de final dejan mucho que analizar y motivos para esperar con ganas lo que viene, y los periodistas de GOAL comparten sus impresiones en esta edición de... The Rondo.