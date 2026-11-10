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NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo de los playoffs de la NWSL: ¿Es el fiasco del campo del Gotham FC una vergüenza para la liga? ¿Puede alguien frenar a Trinity Rodman? ¿Puede el Utah Royals dar otra sorpresa?

El traslado de Gotham a un recinto con capacidad para 5.000 espectadores plantea interrogantes para la NWSL, mientras Utah busca dar otra sorpresa y Angel City lamenta una eliminación polémica.

Traducido por

  • Los cuartos de final de la National Women's Soccer League dejaron emociones de sobra: Trinity Rodman marcó dos goles y dio una asistencia, el Utah Royals sorprendió al San Diego Wave y, por supuesto, un penalti en los últimos minutos privó al Angel City de la oportunidad de pasar a semifinales.

    También está la polémica que parece perseguir al Gotham FC por el estado del terreno de juego del vigente campeón de la NWSL. El Gotham FC recibió al Seattle Reign el domingo en los cuartos de final, en su estadio habitual, el Sports Illustrated Stadium. El césped distaba mucho de reunir las condiciones adecuadas para jugar y suscitó preocupación en ambos equipos. El entrenador del Gotham FC, Juan Carlos Amorós, asumió la responsabilidad por el estado del campo y, el lunes, la semifinal que estaba prevista en el SI Stadium se trasladó a un recinto más pequeño, el Icahn Stadium, situado en Randall's Island, en la ciudad de Nueva York.

    Este recinto tiene capacidad para 5.000 personas y se utiliza para eventos de aficionados y algunos partidos del segundo equipo del NYCFC.

    Tener que pasar de su estadio habitual, con capacidad para 25.000 espectadores, a un recinto mucho más pequeño para las semifinales de los playoffs de la NWSL supone un revés para la liga. Sin embargo, mientras surgen problemas en Nueva York, el Washington sigue adelante y ha encontrado la manera de disputar su semifinal en el Audi Field.

    El Washington Spirit colaboró con el DC United, equipo de la MLS, para cambiar la fecha de un partido de fútbol que iba a disputarse el sábado en el Audi y asegurarse así jugar en casa contra el Utah Royals. Aunque se trata de una solución a un problema de calendario y no al estado del campo, es una polémica de última hora que distrae de lo que debería centrar la atención: el fútbol que se juega en los playoffs.

    Las semifinales son la siguiente cita, con solo cuatro equipos aún en liza por un puesto en la lucha por el título. El Gotham FC recibirá al Kansas City Current y el Washington Spirit, al Utah Royals.

    Los cuartos de final dejan mucho que analizar y motivos para esperar con ganas lo que viene, y los periodistas de GOAL comparten sus impresiones en esta edición de... The Rondo.

  • ¿Hasta qué punto es preocupante que Gotham haya tenido que cambiar de sede su partido?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham disputará su partido de semifinales en el estadio Icahn, con capacidad para 5.000 espectadores, tras los problemas en el Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Es muy preocupante. Bajo ningún concepto deberían el estado del campo o una mala planificación afectar a un partido de playoffs en casa de uno de los mejores equipos de la NWSL, si no el mejor. Toda esta situación es un desastre y una decepción. Gotham hizo bien en reconocer que el campo no estaba en condiciones y asumir su responsabilidad al respecto, pero ¿acaso toda la culpa es suya? Tampoco me gustó cómo gestionaron la situación los Red Bulls. Ellos siguen adelante con un amistoso internacional en ese campo, mientras que Gotham se traslada a Randall's Island para disputar su semifinal.

    Alex Labidou: Mucho. Creo que es un reflejo de un problema más amplio en el deporte femenino, y eso tiene que cambiar. Por mucho que se hable del aumento del valor de los equipos, de salarios más altos y de audiencias cada vez mayores, todavía hay momentos en los que la propia competición parece quedar en segundo plano. Que Gotham tenga que trasladar una semifinal por el estado de su campo es un ejemplo evidente.

    Los detalles del acuerdo de Gotham sobre el estadio importan a la hora de determinar responsabilidades, pero el estado del césped el pasado fin de semana era inaceptable. Y la respuesta inicial de los Red Bulls, que desearon suerte a Gotham antes de llamar la atención sobre su propio partido, fue vergonzosamente desdeñosa. Más tarde dijeron que habían trabajado con Gotham y la NWSL para abordar las preocupaciones, pero que no podían garantizar que las labores solicitadas estuvieran terminadas a tiempo. Hay que tener en cuenta esa explicación. Pero tampoco cambia el hecho de que una ocasión como esta merecía más atención.

    Las ligas femeninas también tienen una responsabilidad. Acabamos de ver al Atlanta Dream disputar un partido de las Finales de la WNBA un jueves a las 12:30 del mediodía por conflictos de calendario en el pabellón. Son los partidos más importantes de la temporada, y asegurar las sedes, reservar las fechas de los playoffs y establecer planes alternativos viables debe hacerse con mucha antelación. Las circunstancias no son idénticas, pero los paralelismos son preocupantes. Las jugadoras y la afición deberían estar disfrutando de estos momentos, no afrontando las consecuencias de otra solución improvisada a última hora.

    Ruby Naylor: El amistoso de los Red Bulls previsto para el sábado fue el principio del fin, pero la puntilla fue el pésimo estado del césped del Sports Illustrated Stadium durante el partido de cuartos de final de Gotham el pasado domingo. Quien tenga la responsabilidad de mantener el campo de césped natural del SIS a la altura de los estándares profesionales tiene la culpa, al igual que todas las personas a cargo de ese grupo. Es vergonzoso para todos los implicados que se permitiera que el césped llegara a tal estado que Gotham recibiera una multa de 10.000 dólares por lo deficiente que se había vuelto la superficie. Entiendo que Gotham dejará el estadio dentro de una temporada, pero, hasta entonces, lo mínimo es que no tenga que temer una lesión cada vez que juegue en casa. Se esforzó mucho para ganarse la ventaja de jugar en casa en los playoffs, y esto ha empañado considerablemente esa «ventaja».

  • ¿Quién es el favorito tras los cuartos de final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    El Washington Spirit ha llegado a la final de la NWSL en cada una de las dos últimas temporadas.

    CB: El Washington Spirit fue el equipo que mejor jugó en los cuartos de final. Sin embargo, no es la primera vez que brilla en las eliminatorias para luego llegar a la final y fallar a la hora de la verdad. El Spirit ha disputado la final en los dos últimos años, pero no ha logrado alzarse con el trofeo. Hacía tiempo que Trinity Rodman tampoco mostraba un nivel tan alto. Por las ganas del Spirit de demostrar lo que vale tras quedarse sin el ansiado título en los dos últimos años, sumadas al estado de forma de Rodman, me quedo con el Spirit.

    AL: Me inclino por Washington. Gotham sigue pareciendo el equipo más fuerte sobre el papel, pero la confianza y el dominio que mostró el Spirit en su primer partido son argumentos de peso. Con Trinity Rodman sana y a pleno rendimiento, Washington tiene una jugadora capaz de decidir cualquiera de los partidos que quedan en este torneo. ¿Podría ser por fin su año? Después de esa actuación, hay motivos de sobra para creer que sí.

    RN: En un torneo, el fútbol depende de la defensa y de la dinámica del equipo. El Washington Spirit es el único que llega con una dinámica realmente positiva. Tanto Gotham como Kansas City pasaron de ronda por los pelos, así que tendrán que trabajar sobre todo el aspecto mental. El Spirit viene de marcar cuatro goles al equipo que más veces ha ganado el campeonato de la NWSL. Si aprovecha ese impulso y mantiene la eficacia de cara a puerta, el título está en sus manos. Utah se ganó merecidamente su puesto y hay que tomárselo muy en serio, pero yo NO querría enfrentarme al Washington Spirit en un Audi Field (con un ambiente atronador) después de esa victoria.

  • ¿Decepcionó Portland?

    Portland Thorns

    Las Portland Thorns quedaron eliminadas de los playoffs tras perder por 4-1 ante el Spirit.

    CB: Sí. Washington las arrolló, y encajar cuatro goles después de haber mostrado tanta solidez defensiva durante toda la temporada fue preocupante. Esperaba que Sophia Wilson brillara en este partido, pero pasó muy desapercibida.

    AL: La derrota ante Washington no fue la sorpresa. Lo sorprendente fue cómo se produjo. Encajar cuatro goles en un partido de playoffs dejó al descubierto una diferencia de nivel considerable entre los equipos ese día. Y, por muy buena que haya sido la temporada de Sophia Wilson, pasó demasiado desapercibida en los cuartos de final. Portland tiene que encontrar la manera de sacar más partido de ella en estos encuentros. Esta vez, su compañera de Triple Espresso se llevó todo el protagonismo.

    RN: Sí, es decepcionante encajar cuatro goles contra un equipo con el que se supone que estás bastante igualado. Cuando recibes un gol muy pronto y luego otro de una forma que se podía haber evitado, a las delanteras les resulta MUY difícil reaccionar mentalmente, así que el equipo estuvo apagado durante 35 minutos.

    Los cambios al final de la primera parte tuvieron sin duda un efecto positivo y fueron decisiones acertadas, porque al comienzo de la segunda Portland parecía el mejor equipo. Antes del cuarto gol del Spirit, las Thorns tuvieron una ocasión ENORME para marcar y poner el 3-2. Si la hubieran aprovechado, el partido habría quedado abierto. Pero fallaron y encajaron otro gol casi de inmediato. Ese último tanto fue la sentencia. Después llegó la tarjeta roja y ya nadie creía que fuera posible. El partido tuvo dos caras, y aquella ocasión cambió por completo su rumbo.

  • ¿Está Trinity haciendo méritos para ser la MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman marcó un doblete y dio una asistencia en la victoria del Spirit por 4-1 en los cuartos de final.

    CB: Es candidata al MVP de la temporada regular, pero, con un doblete y una asistencia, ya va camino de ser la MVP de los playoffs. Aun así, el MVP de la temporada regular probablemente debería ser para Ashley Sanchez, ¡porque marcó 20 goles!

    AL: Sigo pensando que Ashley Sanchez es la mejor opción, pese a que North Carolina se quedó por poco fuera de los playoffs. Su mejora respecto a la temporada pasada ha sido enorme y, sin su aportación, el North Carolina Courage probablemente habría estado mucho más cerca del fondo de la tabla que de los puestos de playoffs. Dicho esto, Trinity Rodman sería una digna segunda clasificada. Sus dos goles contra Wilson y Portland Thorns fueron otro recordatorio de lo peligrosa que puede llegar a ser.

    RN: Marcó un doblete en cuartos de final, pero el MVP debería ser la mejor jugadora de la temporada regular y, después, debería haber un MVP específico de los playoffs. No creo que fuera la MVP de la temporada regular, pero, hasta ahora, se ha hecho imposible de ignorar en los playoffs.

  • ¿Logró Gotham superar por los pelos a Seattle?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    El Gotham FC venció al Seattle por 1-0 después de que la defensa del Reign FC Jordyn Bugg marcara un gol en propia puerta.

    CB: Me pareció una actuación aceptable de Gotham. Tuvo buenos momentos, pero Seattle se mantuvo con opciones durante demasiado tiempo. En los playoffs no se puede dar por descartado a ningún equipo, pero ganar por un gol en propia puerta de Seattle probablemente no era la forma en que Gotham habría querido empezar su participación. Pese a contar con un centro del campo y una delantera repletos de talento, al equipo local le costó mucho aprovechar sus ocasiones.

    AL: No. Fue una victoria de Gotham muy trabajada desde el punto de vista táctico. Sí, el gol llegó gracias a un tanto en propia puerta de Jordyn Bugg, pero Gotham se adelantó pronto y mostró la disciplina defensiva necesaria para conservar la ventaja. ¿Nos habría gustado ver más en ataque de Sam Kerr, Jaedyn Shaw y Midge Purce? Claro. Pero no olvidemos que Seattle es un equipo muy bueno. Ganar un partido de playoffs como este tiene mérito, incluso cuando el ataque no funciona.

    RN: Vaya si le costó. No hizo ni un solo remate a puerta y aun así ganó. ¿Alguna vez había conseguido eso un equipo? Tierna Davidson y Ann-Katrin Berger son increíbles, pero a las delanteras les faltó hambre. Sam Kerr estuvo prácticamente anulada durante 90 minutos y a las jugadoras de banda pareció costarles entrar en el partido. Guro Reiten tuvo una buena ocasión desde el borde del área, pero mandó el balón muy por encima de la portería. Después, Reiten y Midge Purce se encontraron con la portería vacía tras robarle el balón a Claudia Dickey en la línea de medio campo, pero no remataron de inmediato y perdieron la oportunidad. Durante los últimos 20 minutos, más o menos, Seattle parecía el equipo con más posibilidades de marcar. Tuvo una ocasión magnífica con un remate que se marchó rozando el poste y le anularon un gol por fuera de juego después de que Davidson acertara al frenar su carrera. Ganó el mejor equipo, pero también tuvo algo de suerte.

  • ¿Hay que temer a Utah?

    Utah Royals

    El Utah Royals dio la sorpresa al vencer por 1-0 al San Diego Wave, segundo cabeza de serie, en los cuartos de final.

    CB: Me entusiasma muchísimo este equipo de Utah. Ha protagonizado tantos momentos históricos esta temporada y, además, muestra tanta humildad y juega un fútbol tan completo. La defensa gana campeonatos y, con Mandy McGlynn en plena forma y haciendo paradas asombrosas, su rendimiento puede llevar al equipo muy lejos. También es alentador ver la compenetración que existe en todas sus líneas, desde la defensa hasta el ataque, pasando por el centro del campo.

    AL: ¿Fue impresionante la victoria de Utah? Sin duda. ¿La convierte en favorita? No. San Diego ha sido irregular y una sola victoria no convierte de repente al Utah Royals en el equipo a batir. Pero resulta alentador ver así a un club que ha pasado tanto tiempo en la zona baja de la clasificación. Utah se ha ganado el derecho a que se le tome en serio, aunque todavía no me atrevo a apostar por su victoria final.

    RN: Sí, hay que temer a todos los equipos que disputan los playoffs. En cuanto subestimas a un rival, te vas a casa, y eso es exactamente lo que le pasó al San Diego Wave. No temió lo suficiente a Utah y lo pagó caro. Debería haber aprendido de la derrota del KC Current ante Gotham el año pasado. Con un muro como Mandy McGlynn en la portería y una defensa sólida con Del Fava, los rivales tendrán que ser tremendamente eficaces si quieren marcar. El Washington Spirit tendrá que aprovechar las ocasiones que se le presenten, las que se reflejan en los goles esperados, porque San Diego no lo hizo y lo pagó muy caro. El Spirit sí lo hizo ante Portland, así que sin duda será un gran enfrentamiento.

  • ¿Fue acertado señalar penalti contra Angel City?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper marcó de penalti ante Angel City y clasificó al Kansas City Current para las semifinales.

    CB: Fue la decisión correcta, pero una forma muy dura de perder para el Angel City, sobre todo porque llegaba al partido con una racha de diez encuentros sin perder. Michelle Cooper lanzó un gran penalti y, al fin y al cabo, ante un empujón y una caída clara dentro del área, la mayoría de los árbitros señalarían penalti.

    AL: Sí. Se puede debatir si la decisión fue demasiado rigurosa, pero, para mí, el empujón de Angelina Anderson a Kayla Sharples bastaba para justificar el penalti. Fue algo más que un contacto fortuito: el empujón tiró a Sharples al suelo. Que Anderson tuviera o no intención de cometer penalti es irrelevante. Le dio al árbitro motivos para señalarlo.

    RN: La falta, si es que la hubo, fue una de esas acciones en las que, si el árbitro la señala sobre el campo, el VAR mantiene la decisión, pero, si no la señala, no hay motivos suficientes para que el VAR lo llame al monitor a revisar la jugada. Todo dependía del árbitro principal que dirigiera el partido, lo que dice mucho de lo que falla ahora mismo en este deporte. Hace falta mucha más uniformidad en el criterio arbitral. Es una forma extremadamente dura de caer eliminadas, especialmente cuando el partido estuvo tremendamente igualado. No parece un resultado justo; debería haberse decidido en la prórroga y, después, en los penaltis, pero el fútbol nunca es justo. Lo sabemos.