Si algo dejó claro la última concentración de la selección de Estados Unidos, es que Mauricio Pochettino no teme confiar en el talento de la MLS. Y eso es, sin duda, una buena noticia. Puede que la liga no sea el destino definitivo de los mejores jugadores estadounidenses, pero cada vez demuestra más su importancia como trampolín para ellos.

Por supuesto, eso no cambia el hecho de que muchas de las principales estrellas de la selección estadounidense sigan jugando en Europa. Christian Pulisic, el mejor jugador del equipo, continúa destacando en el Milan. Weston McKennie y Tim Weah siguen siendo indispensables en la Juventus y el OM, respectivamente. Puede que a Folarin Balogun le haya costado arrancar la temporada, pero sigue compitiendo a un alto nivel en el Mónaco.

Con jóvenes talentos emergentes como Cavan Sullivan y Julian Hall, ¿qué significa todo esto para los que juegan en Europa? Durante mucho tiempo, sus puestos parecían asegurados. Ya no es así. En definitiva, todos ellos tienen algo que demostrar. El panorama es interesante, y los redactores de GOAL lo analizan todo en una nueva entrega de The Rondo.