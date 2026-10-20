¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
AA Rondo 1-1GOAL

Rondo de los estadounidenses en el extranjero: ¿Hasta qué punto preocupa el mal inicio de Folarin Balogun? ¿Ha vuelto Gio Reyna a su mejor nivel? ¿Y debería Cavan Sullivan estar en Europa en enero?

La elevada presencia de jugadores de la MLS en la última convocatoria de Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos indica que esta temporada será crucial para los estadounidenses que juegan en Europa.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  •  Si algo dejó claro la última concentración de la selección de Estados Unidos, es que Mauricio Pochettino no teme confiar en el talento de la MLS. Y eso es, sin duda, una buena noticia. Puede que la liga no sea el destino definitivo de los mejores jugadores estadounidenses, pero cada vez demuestra más su importancia como trampolín para ellos.

    Por supuesto, eso no cambia el hecho de que muchas de las principales estrellas de la selección estadounidense sigan jugando en Europa. Christian Pulisic, el mejor jugador del equipo, continúa destacando en el Milan. Weston McKennie y Tim Weah siguen siendo indispensables en la Juventus y el OM, respectivamente. Puede que a Folarin Balogun le haya costado arrancar la temporada, pero sigue compitiendo a un alto nivel en el Mónaco.

    Con jóvenes talentos emergentes como Cavan Sullivan y Julian Hall, ¿qué significa todo esto para los que juegan en Europa? Durante mucho tiempo, sus puestos parecían asegurados. Ya no es así. En definitiva, todos ellos tienen algo que demostrar. El panorama es interesante, y los redactores de GOAL lo analizan todo en una nueva entrega de The Rondo.

  • ¿Qué estadounidense en Europa ha tenido el mejor arranque de temporada?

    imago-sport-1084367465.jpg
    NurPhoto

    Berhalter ha sorprendido a muchos con su buen comienzo en el Middlesborough.

    Tom Hindle: Gio Reyna. El mediapunta ha recuperado la forma física, su nivel de juego y, sobre todo, parte de la confianza que tenía antes. El gol que marcó contra el PSG el pasado fin de semana demostró que este inmenso talento podría estar listo para volver a tener un impacto importante en la selección masculina de Estados Unidos.

    Ryan Tolmich: Varios jugadores han empezado bien, pero Alex Freeman tiene argumentos de peso para ser el mejor. Ya estaba en buena forma antes del parón internacional y, desde entonces, ha completado sólidas actuaciones de 90 minutos contra el Real Madrid y el Elche, entre las que destacó una fantástica entrada a Yan Diomande. Que lo haya hecho sin grandes alardes también habla bien de él: Freeman sigue desarrollando su juego hasta convertirse en un defensa completo. Si puede hacerlo contra el Real Madrid, puede hacerlo contra cualquiera.

    Alex Labidou: La respuesta fácil es Gio Reyna, que, toquemos madera, ha jugado con regularidad y, sin hacer ruido, se ha consolidado como un buen creador de juego en la Ligue 1. Pero quedémonos con Sebastian Berhalter. Que levante la mano quien, hace tres años, hubiera imaginado que el centrocampista se convertiría en un jugador clave en la Championship y ayudaría al Middlesbrough a luchar por el ascenso. Hace cinco años estuvo a punto de dejar el fútbol por completo. Ahora es uno de los mejores jugadores de la segunda división inglesa y también una pieza importante en la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

  • ¿Quién no ha estado a la altura de las expectativas?

    KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El buen momento de Malik Tillman con la selección no se ha trasladado a su rendimiento en el club.

    TH: Malik Tillman. Siempre impresiona muchísimo con Estados Unidos, pero en el Bayer Leverkusen apenas juega, al menos no con suficiente regularidad. Su fichaje por el club el verano pasado parece un error.

    RT: Marcó la semana pasada contra el Lech Poznan, lo que le ayudará, pero las cosas siguen siendo difíciles para Tillman. Le ha costado tener impacto en el Bayer Leverkusen y por eso tampoco se le ha utilizado como revulsivo. Tendrá que luchar para jugar con regularidad, algo difícil de entender dado lo bien que ha rendido con la selección.

    AL: Christian Pulisic. Sí, se ha recuperado de una lesión importante más rápido de lo que nadie imaginaba, a juzgar por las informaciones sobre su gravedad durante el Mundial. Pero es la primera vez en mucho tiempo que no se espera que sea titular habitual en su club. Algunos señalarán su etapa en el Chelsea, pero en Londres la incertidumbre se debió en gran medida a las lesiones y a los constantes cambios de entrenador. En el AC Milan, la cuestión tiene más que ver con su encaje en el peculiar planteamiento táctico de Ruben Amorim. Ha insistido en que quiere quedarse en Milán a largo plazo, pero el hecho de que ni él ni el club hayan firmado un nuevo contrato debería hacer saltar las alarmas.

  • ¿Debería algún titular del Mundial preocuparse por su puesto?

    New York City FC v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Matt Freese fue titular con Estados Unidos en el Mundial, pero su continuidad en la portería no está ni mucho menos garantizada.

    TH: Quienquiera que fuera a jugar de extremo derecho, porque ahora Cavan Sullivan va a ser titular ahí.

    RT: Matt Freese es la elección más evidente, sobre todo después de esta última concentración. El portero del NYCFC apenas jugó, mientras que dos recién llegados, Diego Kochen y Brian Schwake, entraron en la pugna. Si a eso se suman sus recientes dificultades en la MLS, Freese tendrá, como mínimo, que pelear por su puesto de titular.

    AL: Vamos con dos nombres: Antonee Robinson y Weston McKennie. Jedi es una elección fácil por su edad y su historial de lesiones, aunque todavía puede rendir a un gran nivel cuando está en su mejor momento. En el caso de McKennie, la cuestión tiene más que ver con cómo encaja en el equipo. Ha firmado buenos partidos a las órdenes de Pochettino, pero aún no hemos visto las actuaciones dominantes que ofreció cuando despuntó con Gregg Berhalter. Con Sebastian Berhalter convertido en indispensable y Brooklyn Raines empezando a destacar, entre otros, no sería sorprendente que McKennie pasara a ser un jugador de rotación en lugar de un titular indiscutible.

  • ¿Hasta qué punto preocupa el mal comienzo de Folarin Balogun?

    imago-sport-1084184183.jpg
    Pro Sports Images

    Balogun ha tenido dificultades para sumar minutos en lo que va de temporada.

    TH: Es MALO. Balogun intentó claramente forzar su salida el último día del mercado de fichajes, y no hay nada que reprocharle por ello. Tiene todo el derecho a velar por su carrera. Sin embargo, el buen momento de Paris Brunner hace que su ausencia apenas se haya notado. ¿Por qué apartar a un joven que marca goles con tanta facilidad? Ahora, que Balogun no consiguiera marcharse es un problema.

    RT: Bastante preocupante. Balogun es uno de los jugadores capaces de marcar diferencias en el grupo de la selección de Estados Unidos y, con 25 años, está entrando en la plenitud de su carrera. Sin embargo, parece estar desperdiciando un largo periodo de esa etapa en una situación de incertidumbre en el Mónaco. Su traspaso fallido ya ha tenido consecuencias. Cabe esperar que no se prolonguen demasiado.

    AL: Calificar de malo el inicio de Balogun después de solo tres partidos parece prematuro, pero sus dificultades no sorprenden. El deporte es mitad talento y mitad fortaleza mental, y tanto Balogun como el Mónaco dejaron claro que un traspaso era lo mejor para ambas partes. Después de que su fichaje por el Everton se viniera abajo de forma espectacular, a ambos les toca recomponerse. El Mónaco no puede dejar durante meses en la banda a un jugador valioso, aunque tácticamente ya haya pasado página. Balogun, por su parte, tiene que actuar con profesionalidad hasta que surja otra oportunidad de marcharse. La mayor preocupación es quién querrá ficharlo sin el tirón que le daba el Mundial hace unos meses. Es una situación difícil para todos los implicados.

  • ¿Una predicción demasiado anticipada sobre un traspaso en enero?

    imago-sport-1083343983.jpg
    ANP

    Pepi podría cambiar de club en enero tras haber sido vinculado en repetidas ocasiones con las principales ligas europeas.

    TH: Ricardo Pepi, siempre que no tenga problemas físicos. Ha coqueteado con el Fulham y, antes de eso, se le había relacionado con muchos otros clubes. No espero que fiche por un equipo de la Premier League, pero necesita dar el salto a una liga de mayor nivel que la Eredivisie.

    RT: Voy a arriesgar y decir Cavan Sullivan. Si sigue jugando a este nivel, habrá que preguntarse seriamente si aún le queda algo por aprender en la MLS. Dicho esto, quizá todavía tenga más que aprender en el plano personal antes de marcharse a Europa, pero, si nos fijamos solo en su juego, parece preparado para probar suerte en un país donde se le permita jugar.

    AL: Voy a hacer un poco de trampa y elegir a dos otra vez. Balogun no conseguirá un traspaso definitivo, pero se marchará cedido a un club de Portugal, Turquía o Alemania donde pueda recuperar la confianza. Después, pese a lo que digan Pulisic y el Milan, Christian Pulisic se convertirá en jugador de la MLS, ya sea en el NYCFC o en el Inter Miami, según lo que ocurra con el futuro de Lionel Messi.

  • ¿Quién tiene más posibilidades de ganar un título esta temporada?

    imago-sport-1083582698.jpg
    Focus Images

    El Celtic de Auston Trusty ha comenzado con fuerza la temporada 2026.

    TH: A este paso, Auston Trusty levantará el trofeo de la SPL para la segunda semana de febrero. El PSV de Ricardo Pepi seguramente también ganará la Eredivisie. Pero, como no está garantizado que Pepi siga allí al final de la temporada, me quedo con Trusty.

    RT: ¿Una apuesta segura? Auston Trusty y el Celtic. ¿Una arriesgada? Johnny Cardoso y el Atlético de Madrid. Parece el equipo mejor preparado para plantarle cara al Barcelona y, aunque quizá no lo consiga, al menos intentará ponerle las cosas lo más difíciles posible durante toda la temporada de La Liga.

    AL: Vamos a ser atrevidos y darle el título de la Championship al Middlesbrough.