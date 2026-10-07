Rondo de la selección de Estados Unidos: ¿Fue este el mejor stage de Mauricio Pochettino? ¿Está Cavan Sullivan listo para ser titular a tiempo completo? ¿Y qué titular del Mundial ve amenazada su posición?

Cuatro partidos, cuatro victorias, trabajo hecho, ¿no? ¿Seguuuro? Cuesta encontrar mucho que criticar del ampliado stage de septiembre/octubre de la USMNT. El seleccionador Mauricio Pochettino asumió algunos riesgos aquí, convocando a un grupo de chavales, dejando fuera a algunos nombres importantes y eligiendo una plantilla que parecía más orientada al desarrollo de los jugadores que a ganar cosas.
Resulta que tomó la decisión correcta desde el principio. Los chavales impresionaron muchísimo. Julian Hall marcó en sus tres primeros partidos con la USMNT. Cavan Sullivan demostró que está listo para entrar en acción de inmediato. Y los sospechosos habituales, Chris Richards, Tyler Adams y Antonee Robinson, también cumplieron con su parte. Sí, son amistosos. No, en realidad no cuentan para nada. Pero Pochettino aprendió algunas cosas aquí y, con cuatro largos años por delante hasta el próximo Mundial, eso suena muchísimo a éxito.
Pero, ¿ha cambiado algo? ¿Se verá diferente Estados Unidos en noviembre? Y si mañana hubiera un partido de fútbol realmente importante, ¿cómo sería el mejor once de Pochettino? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.