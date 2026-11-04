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USMNT Rondo 1-1GOAL

Rondo de la selección de Estados Unidos: ¿Debería Cavan Sullivan ser titular junto a Christian Pulisic? ¿Ha encontrado Mauricio Pochettino su mejor once para el duelo de la Liga de Naciones contra Haití?

La convocatoria de Estados Unidos para el partido de la Liga de Naciones contra Haití parece indicar que Mauricio Pochettino tiene más claro quiénes son sus mejores jugadores.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Bien, quizá sea hora de tomarse esto un poco más en serio. La selección masculina de Estados Unidos ya ha dejado muy atrás la magia del verano de 2026. Aquel Mundial dejó muchos momentos memorables. Pero ahora su brillo se ha apagado un poco. Ya no son más que recuerdos. Nada de aquello parece ya demasiado real, ni siquiera relevante.

    En cambio, ahora toca un partido de otro tipo, uno que sí importa. No, la Liga de Naciones no es el Mundial. Pero Estados Unidos tiene que ganar estos partidos para avanzar (así funcionan las competiciones eliminatorias). El seleccionador Mauricio Pochettino ha elegido una convocatoria que refleja esa necesidad. Algunas de sus grandes figuras, como Christian Pulisic, Gio Reyna y Folarin Balogun, están en ella. También los jóvenes que impresionaron el mes pasado. Es una mezcla que dice: «Queremos ganar».

    Pero ¿hay algún error en la convocatoria? ¿Debería estar, por ejemplo, Ricardo Pepi? Y si el partido de ida de Estados Unidos contra Haití fuera mañana, ¿cuál debería ser el once titular?GOAL plantea esas y otras preguntas en una nueva edición de...The Rondo.

  • ¿Cuál es la mayor sorpresa de la plantilla?

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino dio algunas sorpresas en su última convocatoria.

    Tom Hindle: ¡Que no haya habido grandes sorpresas! Pochettino lleva unos 18 meses lanzando una sorpresa tras otra, por usar un americanismo espantoso. Esta convocatoria parece, bueno, ¿normal? Los jóvenes que rindieron bien el mes pasado conservan sus puestos. Los jugadores con los que siempre se puede contar han vuelto a la convocatoria, aunque no hayan rendido demasiado bien en sus clubes. Es una selección para «ganar partidos con los jugadores en los que confías». Hasta ahora, Pochettino se había mostrado reacio a hacerlo.

    Ryan Tolmich: Que hayan entrado tantos jóvenes. Con una concentración sub-23 celebrándose al mismo tiempo, parecía probable que la mayoría de los jóvenes de la última concentración fueran al equipo olímpico. Algunos, como Cavan Sullivan y Julian Hall, parecían tener opciones de quedarse, por supuesto, pero también sorprende que Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre y Adri Mehmeti conserven sus puestos. Eso demuestra que Pochettino los tiene en alta estima y, aunque no descarta que en el futuro jueguen con la sub-23, también indica que cuentan para la selección absoluta.

    Alex Labidou: Pochettino siguió en gran medida el guion previsto con esta convocatoria, pero Santiago Castañeda y Bryan Reynolds merecen una mención especial. Castañeda es una promesa poco conocida que va a más, mientras que Reynolds es un claro ejemplo de cómo la perseverancia puede dar frutos. Se habían depositado enormes expectativas en él en la Roma, pero cualquiera podría haber previsto que jugar a las órdenes de José Mourinho no le iba a venir bien. Tras pasar por varios equipos cedido y recuperar la confianza en Bélgica, ahora brilla en Francia y parece haberle arrebatado a un habitual como Mark McKenzie un puesto en la defensa.

  • ¿Quién es la ausencia más destacada?

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    as-sportfoto

    El gran inicio de temporada de Joe Scally parecía suficiente para justificar su inclusión en la convocatoria.

    TH: ¿Hay alguno? ¿Se puede analizar la nómina de jugadores disponibles para la selección de Estados Unidos y señalar a uno solo que pueda marcar la diferencia y se haya quedado fuera de esta convocatoria? Quizá podría mencionarse, por ejemplo, a Ricardo Pepi. Pero incluso él acaba de volver de una lesión y está recuperando su olfato goleador. Joe Scally podría haber aportado algo más de profundidad defensiva para evitar que los jugadores se destrocen los isquiotibiales. Quizá Yunus Musah también mereciera una oportunidad. Por lo demás, buena elección.

    RT: Joe Scally es claramente el elegido. Está en un momento de forma increíble y está mejorando precisamente en lo que siempre se le ha reprochado: el ataque. En general, Pochettino ha premiado a quienes han destacado especialmente en sus clubes, pero Scally no recibió la llamada esta vez. Ahora tiene que demostrar que no se trata solo de un buen momento de forma, sino de una mejora real. Si lo consigue, no tardará en volver.

    AL: Por llamativa que sea la ausencia de McKenzie, quedémonos con Ricardo Pepi. Ha vuelto de una lesión y está en forma, pero aun así no encuentra sitio en esta convocatoria. Sí, Pochettino ya ha dejado fuera a jugadores que acababan de regresar de una lesión, pero la estrella del PSV también parece estar perdiendo terreno frente a jugadores como Julian Hall y Justin Ellis. Por desgracia para Pepi, es otro recordatorio de que, a veces, la mejor cualidad es estar disponible.

  • ¿Merece Folarin Balogun ser convocado tras un difícil inicio de temporada?

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    ABACAPRESS

    Los minutos de juego de Folarin Balogun han sido irregulares en lo que va de temporada.

    TH: La decisión está un poco más ajustada de lo que cabría pensar, pero, en conjunto, sí. Sigue siendo el delantero con más talento del que dispone la selección de Estados Unidos y, aunque le ha costado un poco tras un verano inmensamente complicado (por decirlo suavemente), debería seguir entre los candidatos.

    RT: Sin duda. La selección de Estados Unidos no tiene nivel suficiente para permitirse dejar de lado un talento evidente en favor del estado de forma. Cuando tienes a un jugador tan bueno como él, lo convocas si está en condiciones, y normalmente no hay más que hablar.

    AL: Sí, Balogun merece un voto de confianza después de haber sido posiblemente el mejor jugador de Estados Unidos en el Mundial. Pero Pochettino debería dejar claro que estar en la convocatoria no garantiza un puesto de titular. Si Hall llega a la concentración en mejor forma, ¿por qué no mantener el planteamiento que vimos en septiembre?

  • Si Pochettino mantiene el mismo sistema, ¿cómo debería alinearse la selección de Estados Unidos?

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    Action Plus

    Gio Reyna destacó en varios amistosos el mes pasado y puede que haya hecho lo suficiente para asegurarse un puesto de titular.

    TH: Tiene que ser un 4-2-3-1. Algo así: Matt Freese; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; Adams, McKennie; Pulisic, Reyna, Sullivan; Balogun. Sin embargo, parece bastante probable que Pochettino quiera encontrar la forma de incluir a Malik Tillman en el equipo.

    RT: Todo apunta a un 4-3-3 o un 4-2-3-1, según cuánto se quiera debatir sobre los centrocampistas. Pulisic estaría en una banda, Sullivan o Reyna en la otra, y el centro del campo volvería a construirse en torno a Adams, McKennie y Tillman. Este debería ser el once completo:

    Kochen, Robinson, Trusty, Richards, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Sullivan, Balogun

    Es un once muy cercano al más fuerte posible y tendría sentido jugar así durante esta concentración.

    AL: Kochen, Freeman, Trusty, Richards, Robinson, Berhalter, Adams, Tillman, Pulisic, Reyna, Balogun en un 4-2-3-1.

  • ¿Qué dice esta plantilla sobre la Liga de Naciones?

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    Sports Press Photo

    La elección de la convocatoria de Pochettino parece indicar que tiene claro cuál es su mejor once.

    TH: ¡Que hay que tomárselo en serio! Salvo un par de inclusiones algo extrañas, aquí no hay experimentos. Y sí, es un partido de cuartos de final que quieres ganar; la idea es que Pochettino no tiene ningún interés en llegar a la victoria a trompicones con un grupo de adolescentes. Al contrario, es una oportunidad para que su mejor equipo despliegue su mejor fútbol.

    RT: Indica que Estados Unidos se lo toma en serio, pero también que afronta este momento del ciclo como lo que es: una etapa de reconstrucción. Si fuera un partido de clasificación para el Mundial a vida o muerte, probablemente no habría tantos jóvenes en el equipo. Pero no lo es; es la Nations League. Eso la convierte en un buen ensayo para esos partidos y en una buena oportunidad para que den un paso adelante los jugadores que se ganaron esa ocasión en la última concentración.

    AL: Pochettino ve claramente el valor de esta competición, y estos partidos no son amistosos. No olvidemos que, bajo su dirección, Estados Unidos no logró ganar este torneo por primera vez. Es hora de recuperar ese trofeo, y los estadounidenses deberían ser claros favoritos aquí. También sirve como preparación útil para la fase de clasificación y la Copa Oro más adelante.