Bien, quizá sea hora de tomarse esto un poco más en serio. La selección masculina de Estados Unidos ya ha dejado muy atrás la magia del verano de 2026. Aquel Mundial dejó muchos momentos memorables. Pero ahora su brillo se ha apagado un poco. Ya no son más que recuerdos. Nada de aquello parece ya demasiado real, ni siquiera relevante.

En cambio, ahora toca un partido de otro tipo, uno que sí importa. No, la Liga de Naciones no es el Mundial. Pero Estados Unidos tiene que ganar estos partidos para avanzar (así funcionan las competiciones eliminatorias). El seleccionador Mauricio Pochettino ha elegido una convocatoria que refleja esa necesidad. Algunas de sus grandes figuras, como Christian Pulisic, Gio Reyna y Folarin Balogun, están en ella. También los jóvenes que impresionaron el mes pasado. Es una mezcla que dice: «Queremos ganar».

Pero ¿hay algún error en la convocatoria? ¿Debería estar, por ejemplo, Ricardo Pepi? Y si el partido de ida de Estados Unidos contra Haití fuera mañana, ¿cuál debería ser el once titular?GOAL plantea esas y otras preguntas en una nueva edición de...The Rondo.