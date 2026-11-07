Bien, ha llegado el Día de la Decisión. Para quienes no estén familiarizados con él, es la jornada en la que todos los partidos de la MLS comienzan a la misma hora, en el último día de la temporada regular. En el mejor de los casos, aún quedan muchas combinaciones posibles para decidir qué equipos se clasifican para los playoffs y de qué manera. Se supone que el Día de la Decisión debe ser, precisamente, decisivo.

Y este año quizá le falte algo de emoción. En el Este ya está decidido quién se clasifica. En el Oeste todavía hay cierta incertidumbre en torno a los puestos de comodín, pero, en esencia, uno o dos equipos podrían quedarse fuera a última hora.

Sin embargo, aún hay motivos para la expectación. Nashville SC igualó la semana pasada el récord de puntos en una sola temporada. Si consigue algún resultado ante FC Cincinnati el sábado, establecerá uno nuevo. Y, aunque el Oeste no esté especialmente emocionante, el hecho de que varios partidos comiencen a la vez hará que la situación cambie a lo largo de la noche. Así pues, ¿cómo está el panorama? ¿Y resulta el Día de la Decisión de este año tan decisivo como debería? Los redactores de GOAL lo analizan en una nueva edición de... The Rondo.