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MLS 1-1 GOAL

Rondo de la jornada decisiva de la MLS: ¿Puede Nashville SC hacer historia? ¿Evitarán LA Galaxy y Seattle Sounders un desastre en los playoffs?

Un récord de puntos al alcance, temporadas en la cuerda floja y estrellas bajo presión: Los redactores de GOAL debaten quién subirá y quién podría caer en el Decision Day de la MLS.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  • Bien, ha llegado el Día de la Decisión. Para quienes no estén familiarizados con él, es la jornada en la que todos los partidos de la MLS comienzan a la misma hora, en el último día de la temporada regular. En el mejor de los casos, aún quedan muchas combinaciones posibles para decidir qué equipos se clasifican para los playoffs y de qué manera. Se supone que el Día de la Decisión debe ser, precisamente, decisivo.

    Y este año quizá le falte algo de emoción. En el Este ya está decidido quién se clasifica. En el Oeste todavía hay cierta incertidumbre en torno a los puestos de comodín, pero, en esencia, uno o dos equipos podrían quedarse fuera a última hora.

    Sin embargo, aún hay motivos para la expectación. Nashville SC igualó la semana pasada el récord de puntos en una sola temporada. Si consigue algún resultado ante FC Cincinnati el sábado, establecerá uno nuevo. Y, aunque el Oeste no esté especialmente emocionante, el hecho de que varios partidos comiencen a la vez hará que la situación cambie a lo largo de la noche. Así pues, ¿cómo está el panorama? ¿Y resulta el Día de la Decisión de este año tan decisivo como debería? Los redactores de GOAL lo analizan en una nueva edición de... The Rondo.

  • ¿Establecerá el Nashville SC un récord de puntos este fin de semana?

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Hany Mukhtar ha estado magnífico en la temporada de récord del Nashville.

    Tom Hindle: ¿Por qué no? Es cierto que, tras conquistar el Supporters' Shield e igualar un récord, B.J. Callaghan podría verse tentado a dar descanso a algunos de sus jugadores y asegurarse de que nada salga demasiado mal. Pero su rival, el FC Cincinnati, tiene prácticamente asegurada su posición. ¿La apuesta más sensata, a juzgar por esta temporada? Que el Nashville encaje un gol y después protagonice una remontada fulgurante en los últimos minutos.

    Alex Labidou: Ha sido una temporada regular marcada por el destino para el Nashville, así que ¿por qué iba a cambiar eso en el Decision Day? Confío plenamente en que el Nashville remate la faena el sábado y se haga con el récord de puntos.

    Ryan Tolmich: Será difícil, ya que el Cincinnati todavía tendrá algo en juego. Aun así, el Nashville es el mejor equipo de la MLS, así que sería absurdo apostar en su contra. 

  • ¿Qué dos equipos de la Conferencia Oeste conseguirán las plazas de comodín?

    Brian Schmetzer
    Getty

    No hay que descartar a los Seattle Sounders de Brian Schmetzer en la lucha por los playoffs del Oeste

    TH: Vaya, está muy ajustado. Pero supongamos que los resultados se dan como deberían: Seattle y Colorado ocuparán las plazas de comodín, mientras que LA Galaxy se colocará séptimo. Minnesota United ha estado magnífico últimamente, pero necesitará que otros resultados le favorezcan y San Jose es un rival difícil. No habrá milagro para el Minnesota United.

    AL: Es difícil decidirse, pero cuesta imaginar que Brian Schmetzer y Seattle Sounders se queden fuera de los playoffs. Confío en que Seattle Sounders consiga una de las plazas. Aunque Colorado y LA Galaxy tienen más talento que Portland, este último afronta el enfrentamiento más favorable en la jornada decisiva: un Austin FC que marcha 14.º y no levanta cabeza. Por eso, también apuesto por que Portland se clasifique.

    RT: Las probabilidades están muy en contra de Seattle, pero, la verdad, los playoffs resultarían un poco extraños sin el equipo. Pienso algo parecido de LA Galaxy, aunque, seamos sinceros, la Conferencia Oeste es un caos y puede clasificarse cualquiera. 

  • ¿Qué equipo ha protagonizado un esprint final más impresionante para meterse en los playoffs: Philadelphia o St. Louis?

    Cavan Sullivan Philadelphia Union MLS 2026
    Getty

    El buen momento de forma de Cavan Sullivan ha devuelto al Union a la lucha por los puestos de playoff.

    TH: St. Louis, sobre todo porque no parecía tener un camino claro hacia los playoffs. Perdió a un par de jugadores clave y no parecía que fuera a contar con el liderazgo suficiente en ataque para tirar de él hasta la postemporada. Pero un poco de magia desde los despachos y una gran labor del entrenador principal lo han llevado hasta allí. Su bajón en las últimas semanas es motivo de preocupación, pero St. Louis CITY debería estar hundido y sin opciones. ¡Aunque eso no resta mérito a Filadelfia!

    AL: La historia de St. Louis es increíble, pero mi voto es para Filadelfia. CITY SC perdió a varias de sus estrellas, pero también incorporó a un jugador capaz de marcar diferencias como Rafa Navarro. Filadelfia lo ha conseguido con un presupuesto modesto, apoyándose en gran medida en el crecimiento de sus jugadores más destacados formados en la cantera. Eso le da ventaja al Union.

    RT: St. Louis, pero por muy poco. En gran medida, porque tiene un trofeo que acredita lo conseguido, aunque tampoco se le puede restar mérito al Union por construir su equipo sobre la marcha con un puñado de adolescentes al frente. Ambos merecen admiración y nadie querrá enfrentarse a ninguno de los dos. 

  • ¿Qué jugador tiene más presión para rendir?

    Dejan Joveljic
    Getty

    Joveljic fichó por el Seattle procedente del Sporting KC este verano en una operación millonaria.

    TH: Es hora de demostrar lo que vales, Dejan Joveljic. Los Sounders gastaron mucho dinero para fichar al delantero del Sporting KC, y son partidos como estos los que, en la práctica, tiene que ganar para ellos.

    AL: Me quedo con dos nombres: Son Heung-min y Antoine Griezmann.

    Ha sido un año decepcionante para Son, que comenzó la temporada como candidato al MVP y, a ojos de algunos observadores, como el segundo mejor jugador de la MLS. Su rendimiento ha quedado muy por debajo de esas expectativas. El LAFC se enfrenta a un Seattle necesitado de una victoria, y una derrota podría dejarlo en el temido partido de comodín. Para un club ambicioso que ya ha decepcionado esta temporada, es lo último que necesita.

    Griezmann, por su parte, ha devuelto protagonismo a Orlando y ha ayudado al equipo a meterse en los playoffs. Ahora tiene la oportunidad de asegurarse un partido de comodín en casa con una victoria ante un New England de gran nivel. No será fácil, pero el exjugador del Atleti ha demostrado que puede cambiar un partido con una genialidad.

    RT: Marco Reus. Líder experimentado y curtido en grandes partidos, Reus afronta otro encuentro importante al frente del Galaxy este fin de semana. Para eso se ficha a un jugador de su categoría. Si no te gana el partido él mismo, puede ayudar a quien lo haga a conseguirlo y, si lo consigue, todo irá bien en Los Ángeles. 

  • ¿Le falta algo de emoción a esta jornada decisiva?

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    LA Galaxy de Sergi Roberto lucha este sábado por mantener vivas sus opciones de clasificarse para los playoffs.

    TH: ¡Un poco! Desde el punto de vista de los aficionados al contenido, resulta algo decepcionante llegar a la última jornada con el Este prácticamente decidido. En un mundo ideal, y en aras de la «igualdad competitiva», la MLS debería ser un caos absoluto en los últimos días. Aun así, el Oeste debería aportar suficiente emoción al conjunto.

    AL: El Este no tiene toda la emoción que podría haber tenido, pero en el Oeste sobran las historias interesantes. Que LA Galaxy se quede fuera de los playoffs por segundo año consecutivo tras ganar la MLS Cup en 2024 podría provocar una reestructuración del club. Colorado tendría que afrontar serias preguntas si se queda fuera después de vender a Rafa Navarro. ¿Y qué pasará en Seattle si los Sounders no logran clasificarse? Todo eso debería deparar dos horas apasionantes en el Oeste.

    RT: ¿Eh? El Este está relativamente tranquilo, pero el Oeste apunta a ser una batalla feroz. Lo ideal, sí, sería tener caos durante todo el día, pero el Oeste debería dar a todos emoción más que suficiente. 