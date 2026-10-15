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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo de la Champions League: ¿Vuelve a ser favorito el PSG? ¿Ha cambiado el Real Madrid? ¿Y qué se le pasaba por la cabeza a Lisandro Martinez en su diatriba sobre el Manchester United?

Los primeros compases de la Champions League han dejado resultados que dan pistas sobre quiénes podrían estar entre los aspirantes y quiénes tendrán dificultades.

Thomas Hindle y Ryan Tolmich
Traducido por

  • El panorama de la Champions League empieza a tomar forma. Tras dos partidos de la fase de grupos y varios duelos importantes ya disputados, han aparecido algunos líderes claros. El más evidente es el PSG, bicampeón vigente, que el miércoles por la noche demostró con una contundente victoria por 4-2 ante el Manchester City que vuelve a estar al frente.

    Pero no es el único. El Bayern de Múnich también remontó un marcador adverso para sacar un valioso punto a domicilio. ¿Y qué decir del Barcelona, el Liverpool y el Arsenal, que han ganado sus dos partidos? Luego está, por supuesto, el caso del Real Madrid. Su nuevo (y antiguo) entrenador, Jose Mourinho, no ha conseguido precisamente que los blancos jueguen con brillantez, pero están bien situados para clasificarse para octavos de final sin necesidad de disputar una complicada eliminatoria de acceso.

    Otros lo han pasado peor. La derrota del Manchester United a domicilio ante el Atlético de Madrid no es necesariamente una catástrofe, pero las duras declaraciones de Lisandro Martinez tras el pitido final, en las que criticó a los altos cargos del club, no han hecho más que aumentar el ruido en torno a Michael Carrick y compañía. Y, ya que estamos, ¿alguien tiene idea de qué está pasando con el fútbol en Italia? Es caótico, desconcertante y tremendamente entretenido, todo a la vez. Los periodistas de GOAL lo analizan en otra edición de The Rondo.

  • ¿Quién te ha impresionado en la Champions League hasta ahora?

    psg

    El PSG aplastó al Manchester City el miércoles por la noche y se erigió en favorito de la competición.

    Tom Hindle: El PSG parece la respuesta obvia, y resulta bastante injusto que tenga calidad suficiente para reservar a sus jugadores en la Ligue 1 antes de darles minutos en Europa. Pero ¿qué tal el Aston Villa? Nueve goles marcados, dos encajados y un par de victorias. Lo tendrá difícil en la Premier League esta temporada después de perder a un par de jugadores clave en defensa. Pero cuenta con un amplio arsenal ofensivo y podría dar que hablar en Europa.

    Ryan Tolmich: La paliza del PSG al Manchester CIty es, sin duda, la respuesta. Por tercera temporada consecutiva, el PSG parece confeccionado expresamente para esta competición y está aprovechándolo para desmantelar a otros aspirantes. Volverá a pasearse por la Ligue 1, lo que le permitirá llegar descansado a partidos como este. Si la historia sirve de guía, eso lo convierte en el favorito.

    Alex Labidou: El Stuttgart y el Aston Villa protagonizan grandes historias tras ganar sus dos primeros partidos, pero no nos engañemos: tiene que ser el PSG, especialmente después de lo del miércoles. No es raro que el vigente campeón levante un poco el pie del acelerador. El PSG acaba de golear por 4-2 al Manchester City, el mismo equipo que tan buena impresión dio ante el Liverpool el fin de semana.

  • ¿Qué opinamos de las declaraciones de Lisandro Martinez sobre la directiva del Manchester United?

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    Lisandro Martinez criticó a la directiva del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid

    TH: ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, la verdad es que todo esto resulta un poco absurdo. En cierto modo, se entiende que un jugador importante quiera hacer unas declaraciones que, con suerte, lleven a los dirigentes de un club a tomar medidas. Pero aquí hay varios problemas.

    El primero es que el Manchester United no necesariamente tiene dinero. Todavía está pagando traspasos de hace unos años. El segundo es que este verano no había jugadores disponibles que encajaran con lo que necesitaba (sí, estoy diciendo que el Manchester United hizo un trabajo bastante decente en el mercado de fichajes). Y el tercero, y MÁS IMPORTANTE, es este: ¿qué demonios dice eso de tus actuales compañeros? Martinez básicamente ha dicho: «Estos tíos no son lo bastante buenos». Uf.

    RT: Que las cosas están tan revueltas como cree la gente. A menudo nos dejamos llevar un poco por la vertiente de reality show de todo esto y también jugamos a dirigir los equipos desde fuera. La entrevista de Martinez permitió hacerse una idea de cómo son realmente las cosas en ese equipo, y lo cierto es que son tan disparatadas como cabría esperar. Hay conflictos. Hay unas ganas de gastar más que rozan lo irracional. Hay problemas reales. Ese club es un caos, y probablemente por eso lleva muchísimo tiempo sin rendir bien.

    AL: ¿Atrevido? Sí. ¿Sorprendente? No.

    El fútbol es un deporte curioso. Incluso con superestrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappe, los clubes suelen tener más poder. Por eso no vemos tantas maniobras maquiavélicas a través de los medios como las que estamos acostumbrados a ver en la NBA, la NFL o la MLB. Momentos como este son poco frecuentes.

    Pero aquí el problema es quién lanza el mensaje. Martinez no es uno de esos jugadores. Ni siquiera tiene en su propio equipo el mismo peso que Bruno Fernandes o Matheus Cunha. Así que, aunque sus críticas son válidas, sospecho que las consecuencias recaerán más sobre él que sobre las personas a las que critica. En lugar de forzar cambios en la directiva, podría acabar recibiendo una multa o saliendo del club.

    Y eso no haría más que poner de relieve los problemas que persisten desde que Sir Alex Ferguson se marchó hace más de una década.

  • ¿Ha mejorado algo el Real Madrid con José Mourinho?

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    El Real Madrid remontó un 3-1 en contra para vencer a la Roma, pero no convenció pese a la victoria.

    TH: Qué va. Sigue habiendo enormes problemas de equilibrio. Se mire por donde se mire, el Madrid tiene dos problemas enormes. El primero es que su delantero centro, Kylian Mbappe, quiere jugar en la banda izquierda. El segundo es que ni él ni Vinicius Jr hacen prácticamente ningún trabajo sin balón. Si a eso se suman la fragilidad defensiva en el lateral derecho, el bajón en el centro del campo y el drama en torno a Vini Jr., el escenario parece propicio para un desplome. SIN EMBARGO, marcar tres goles en ocho minutos para remontar un 3-1 después de haber sido completamente superado es lo más propio del Madrid que existe. El vudú es real.

    RT: ¿Cómo? Parece más de lo mismo. Están ganando, sí, pero sigue habiendo esa sensación de drama latente que no parece desaparecer del entorno del Real Madrid. Dicho esto, el club ya ha superado situaciones así para ganar una Champions League tras otra, lo que lo convierte en uno de los equipos más difíciles de evaluar en octubre.

    AL: No.

    Pero la mayor preocupación aquí es Kylian Mbappe. Con Carlo Ancelotti, después con Xabi Alonso y ahora con Mourinho, seguimos teniendo la misma conversación sobre su encaje en el Real Madrid. Y tampoco fue precisamente un camino de rosas con Luis Enrique en el PSG.

    Para un jugador al que, con 18 años, se señaló como sucesor de Ronaldo y Messi, y que ha rendido de forma tan espectacular en el Mundial, todavía está bastante lejos de cumplir esas expectativas a nivel de clubes, ya en la recta final de la veintena.

    Su estatus con Francia es incuestionable. Sin embargo, como el jugador llamado a definir la próxima era del Madrid, sigue siendo un gigantesco «¿y si...?».

  • ¿Qué equipo pronosticas que caerá eliminado pronto?

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-NAPOLI
    AFP

    El Nápoles de Allegri ha tenido enormes dificultades hasta ahora en la Champions League.

    TH: El Manchester United. Ya empieza a venirse abajo. El Napoli también lo está pasando mal y parece una sombra de lo que era. Max Allegri tampoco es tan buen entrenador, y eso no ayuda.

    RT: Ahora mismo, todos los equipos italianos están bajo la lupa. Es pronto, sí, pero tres de los cuatro han dejado bastante que desear y todos podrían quedar eliminados al terminar la fase de liga. Sería un reflejo terrible, terrible del estado del fútbol italiano, aunque quizá sea la llamada de atención que necesita la Serie A para empezar por fin a cambiar las cosas.

    AL: Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero que alguien les pase un pañuelo a tres de los clubes más grandes de la Serie A: Roma, Inter y Napoli, que entre los tres solo han sumado un punto hasta ahora. El declive del fútbol italiano continúa. Cuesta creer que estemos hablando siquiera de la posibilidad de que la Serie A se acerque al nivel de la liga portuguesa, después de haber dominado durante décadas.

  • ¿Quién lo gana?

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    AFP

    El Bayern de Múnich está entre los favoritos para ganar la Champions League esta temporada.

    TH: Bayern de Múnich. Hay dudas en defensa, pero Michael Olise, Luis Diaz y Harry Kane dan miedo en ataque. Recordad que el año pasado le plantó cara al PSG en semifinales. Con un par de rebotes a su favor, podría haber jugado la final. Este año tendrá esos rebotes de su lado y Kane conseguirá por fin su ansiado trofeo europeo.

    RT: PSG. Ganar tres veces seguidas es casi imposible, pero, si algún equipo puede lograrlo, sería de la manera en que lo hace el PSG: arrasar en su liga y llegar fresco a los grandes partidos de primavera. Aparte del Bayern, no hay otro equipo que pueda hacer eso. Así que, hasta que el PSG caiga, o mejor dicho, si es que cae, es el favorito.

    AL: Todavía es demasiado pronto, pero, si tengo que elegir ahora mismo, me quedo con el PSG.