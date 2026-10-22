Tom Hindle: No, aunque solo sea porque, ¿cuál sería el siguiente paso del Manchester United? Hay una respuesta evidente: Antonio Conte. No sé cuánto sabes de Conte, pero suele llegar a un club, ganar algo, enemistarse con todo el mundo y marcharse dejándolo sumido en un desastre absoluto. ¿Quieres empeorar al United a largo plazo? Ahí tienes la fórmula. No, los problemas son más profundos. El United necesita una reconstrucción a todos los niveles. La plantilla es, en su mayoría, demasiado veterana. La estructura es un caos. A todo el mundo le gusta criticar a los propietarios por su mala gestión, pero ¿qué hay de quienes toman las decisiones y gastan el abundante dinero que les proporcionan esos propietarios supuestamente tan malos?

Ryan Tolmich: Probablemente, pero eso no significa que las cosas vayan a mejorar. Cuesta entender por qué un entrenador de primer nivel querría aceptar este puesto, dado lo tóxico que se ha vuelto todo. Entrenadores como Ruben Amorim no tienen tiempo suficiente para llevar a cabo su proyecto. A entrenadores como Carrick se les da la espalda rápidamente, incluso después de superar las expectativas la temporada pasada. Todo es un gran caos, pero Carrick tampoco parece el entrenador capaz de sacar al Manchester United de él, así que probablemente será el último técnico en convertirse en víctima de esa situación.

Alex Labidou: Puede que esto no sea popular, pero la respuesta es no. Sí, a Carrick le ha tocado afrontar una situación muy difícil y, por momentos, parece superado. Pero dime si esto te suena: otro entrenador llega al United, tiene dificultades y se convierte en la cara visible de problemas mucho más profundos.

Desde David Moyes hasta Jose Mourinho y Ruben Amorim, ningún entrenador se ha librado del ambiente tóxico del United. La podredumbre de este club va mucho más allá del deterioro de Old Trafford.

Y hay un factor que suele pasarse por alto. Puede que la Premier League no quiera oírlo, especialmente con el caso financiero del Manchester City aún pendiente, pero el United, la marca más importante de la liga, nunca ha parecido recuperarse psicológicamente del ascenso de sus vecinos. La proximidad, sus éxitos constantes y las comparaciones continuas han generado una presión que el United no ha sabido soportar.

El United ha cometido muchos errores por su cuenta, pero no consigue quitarse al City de la cabeza. Puede que haga falta una enorme sanción de puntos para aflojar ese dominio psicológico. No estoy convencido de que despedir a otro entrenador vaya a lograrlo.