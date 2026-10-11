¿Quién pensaba de verdad que Messi iba a dejarlo todo tras poner fin entre semana a su carrera con Argentina? No, en realidad eso nunca iba a pasar. Aunque se encuentra ya, sin duda, en los últimos días de su carrera, el mejor de todos los tiempos sigue siendo el mejor jugador de esta liga. Y así lo demostró menos de cuatro días después de un emotivo amistoso de despedida con Argentina ante Benín. Marcó dos goles y participó en otros dos, mientras el Inter Miami volvía por fin a ganar en la MLS.

Por otra parte, el panorama de los playoffs empieza a aclararse. A estas alturas, los equipos malos juegan francamente mal. Los buenos son objetivamente buenos. Y algunos enfrentamientos interesantes entre conferencias, como el del Seattle Sounders contra el New England Revolution, demostraron que sería una temeridad hacer pronósticos en esta liga.

Y, ya que estamos, planteemos una hipótesis curiosa. Sí, el Sporting KC es el peor equipo de la MLS. Pero ¿dónde estaría si Andre Luiz, que promedia más de un gol por partido desde su llegada, hubiese fichado, pongamos, un mes antes? Da que pensar. GOAL repasa los principales argumentos que dejó la MLS tras una apasionante jornada del sábado por la noche.