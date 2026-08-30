Resumen de la MLS: Lionel Messi convierte el Nu Stadium en su patio de recreo con su primer partido de cuatro goles en la MLS, mientras Cavan Sullivan y Dejan Joveljic brillan
Solo hay una manera de responder a tus críticos.
El Inter Miami está hecho un desastre esta temporada. Estructural, táctica y lógicamente, no es un muy buen equipo de fútbol. Hay agujeros en defensa. No hay piernas en el centro del campo. No tienen ni conocimiento ni experiencia en el banquillo.
Pero tienen a Lionel Messi.
Y por mucho que los poderes de Messi puedan estar decayendo, con quizá algunas preguntas existenciales sobre su futuro futbolístico todavía en el aire, el argentino sigue siendo muy bueno en este juego. El sábado dejó un buen recordatorio. No marcó uno, sino dos maravillosos goles de falta. Vio portería cuatro veces en la noche. El Nu Stadium, que apenas ha sido una fortaleza para el Inter Miami, necesitaron todo un mes para lograr su primera victoria allí, se convirtió en el patio de recreo de Messi el sábado por la noche.
No fue el único en tener una buena noche. Nuevos fichajes en Seattle, un adolescente caótico en Filadelfia y un veterano curtido en Canadá también dejaron su huella. GOAL repasa las historias más destacadas del fin de semana en la MLS...
El Inter Miami propina una paliza al Montreal
Han sido unos buenos días para el Inter Miami en una temporada a la que no le han sobrado precisamente.
Primero, se anunció que el Inter Miami tiene nuevo entrenador, Cristian “Kily” González. No es precisamente un hombre con un currículum brillante, pero supone un cambio respecto a Guillermo Hoyos, que ha hecho poco para sugerir que puede dirigir adecuadamente a este desconcertante equipo. Más importante aún, quizá, es que están recuperando algo de forma física. German Berterame ha vuelto. Messi parece estar encontrando de nuevo su ritmo. Y, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Luis Suarez hace mejor a este equipo.
¿Cuánto mejor, preguntas? Pues prueba con un 7-1 ante un decrépito Montreal. Messi firmó la descomunal cifra de cuatro goles. Suarez marcó otro. Y luego dos chicos pusieron su granito de arena para redondear una goleada absoluta sobre uno de los peores equipos de la MLS. Puede que siempre hubiera una actuación así en la recámara, el tipo de respuesta vengativa que necesitaba producirse. Montreal fue la víctima. Messi, como siempre, fue el arquitecto.
Dejan Joveljic firma un doblete en su debut con el Seattle
Deshacerse de Dejan Joveljic fue una gran decisión para el Sporting KC. Es un equipo en plena reconstrucción, desde luego, pero desprenderse de un delantero estrella era una apuesta arriesgada. El sábado por la tarde se comprobó hasta qué punto podía serlo. Joveljic se adaptó a la perfección a su nueva vida en Seattle y firmó un doblete para los Sounders tras completar un traspaso de 6 millones de dólares al noroeste del Pacífico.
Ambos goles fueron una delicia, definiciones de delantero de mucha clase dentro del área. No sirvió de demasiado para el resultado. Seattle rescató un punto ante un Chicago Fire que todavía está tratando de encontrar la mejor manera de utilizar a Robert Lewandowski. Pero para los Sounders, que han sufrido una pésima segunda mitad de temporada y se encuentran, de forma bastante improbable, fuera de los puestos de playoff, esto fue un impulso bienvenido. Necesitarán algo más que solo los goles de Joveljic, pero el empate 2-2 no es un mal comienzo.
Cavan Sullivan sigue en estado de gracia
Las acciones de Sullivan nunca han estado más altas.
Básicamente, la idea aquí es bastante simple. Cavan Sullivan es un chico con un talento inmenso. Philadelphia tiene un entrenador dispuesto a darle el balón y ver qué pasa. El resultado no siempre es lo más pulcro. Sullivan no está al nivel de eficiencia despiadada que le exigirá la élite de Europa cuando se marche al Manchester City el próximo año.
Pero, eso sí, es tremendamente ilusionante. Hay una sensación de expectación cada vez que tiene el balón. Siempre da la impresión de que está a punto de pasar algo especial. Así fue ante los New York Red Bulls, cuando Sullivan marcó el gol de la noche, con un precioso recorte hacia su zurda y un derechazo ajustado al palo. El lanzado Union ganó 3-1. Sigue invicto en la MLS desde el parón por el Mundial. Eso son buenas noticias. ¿Y la mejor de todas? Sullivan ha encontrado su desparpajo.
Minnesota rescata un punto en un partido caótico
Vaya partido se vivió en Minnesota.
Durante aproximadamente una hora, Orlando City se paseó por el Allianz Field e hizo suyo el estadio del Minnesota United. Daryl Dike, un fichaje tan astuto para Orlando, fue una presencia constante al acecho y marcó a los 28 minutos, el primero desde su regreso al club a principios de este mes. Antoine Griezmann añadió un segundo casi obligado al cumplirse la hora de juego. Orlando tenía el partido bajo control.
Y entonces, un poco de la nada, llegó la chispa. Marcus Caldeira, que por estas fechas el año pasado jugaba al fútbol universitario, marcó el primero de su equipo a los 71 minutos, empujando el balón desde cerca tras una defensa lamentable. Anthony Markanich y Kelvin Yeboah se sumaron después con sus propios goles. Minnesota marcó tres en cinco minutos. Parecía una victoria capaz de cambiar la temporada.
Pero hubo drama al final. Tyrese Spicer, silenciosamente brillante desde su llegada desde Toronto en 2025, firmó su 11.ª contribución de gol de la temporada para poner el 3-3 en el tiempo añadido. Qué partido de fútbol.
Bienvenido de nuevo, Thomas Muller
La Leagues Cup fue un pequeño desastre para los Vancouver Whitecaps. Ya fuera por las rotaciones, el bajo rendimiento o la simple incertidumbre en ausencia de Sebastian Berhalter, el conjunto canadiense se desmoronó ante la competencia de la Liga MX. Una derrota posterior ante un Houston Dynamo en gran forma hace dos semanas sugirió que un bache podía convertirse en una mala racha.
Pero han vuelto por todo lo alto. Dallas fue despachado con un 5-0 la semana pasada. Y a un pobre Sporting KC lo arrollaron esta vez por 3-0. Lo más importante, sin embargo, es que Thomas Muller ha empezado a encontrar algo de forma. Marcó uno y asistió en otro para llegar a 11 contribuciones de gol esta temporada. Vancouver va a seguir sufriendo sin su hombre clave en el centro del campo. Pero, desde luego, está cogiendo temperatura.