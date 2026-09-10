Las estrellas de la Major League Soccer brillaron el miércoles por la noche.

Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi y Casemiro dejaron su huella. La estrella más joven de la liga, Cavan Sullivan, también dio dos asistencias. Fue una noche de grandes nombres, grandes goles y grandes momentos, ya que el talento de las estrellas marcó el tono en una intensa jornada intersemanal de partidos de liga en toda la MLS.

El partido con más estrellas, por supuesto, se jugó en Chicago, donde Lewandowski y el Fire recibieron al Inter Miami de Messi ante 63.094 espectadores. Lewandowski hizo su parte pronto. Messi se asoció con Casemiro para responder. Sin embargo, al final no hubo diferencias entre ellos.

Sin embargo, sí las hubo entre el Union y el FC Cincinnati, mientras que el mejor equipo de la liga, el Nashville SC, acabó sufriendo su propio resultado humillante. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de la jornada del miércoles por la noche en la MLS...