Resumen de la MLS: el Inter Miami de Lionel Messi y el Chicago Fire de Robert Lewandowski empatan 1-1, mientras el Philadelphia Union de Cavan Sullivan endosa cinco al FC Cincinnati
Las estrellas de la Major League Soccer brillaron el miércoles por la noche.
Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi y Casemiro dejaron su huella. La estrella más joven de la liga, Cavan Sullivan, también dio dos asistencias. Fue una noche de grandes nombres, grandes goles y grandes momentos, ya que el talento de las estrellas marcó el tono en una intensa jornada intersemanal de partidos de liga en toda la MLS.
El partido con más estrellas, por supuesto, se jugó en Chicago, donde Lewandowski y el Fire recibieron al Inter Miami de Messi ante 63.094 espectadores. Lewandowski hizo su parte pronto. Messi se asoció con Casemiro para responder. Sin embargo, al final no hubo diferencias entre ellos.
Sin embargo, sí las hubo entre el Union y el FC Cincinnati, mientras que el mejor equipo de la liga, el Nashville SC, acabó sufriendo su propio resultado humillante. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de la jornada del miércoles por la noche en la MLS...
Messi y Lewandowski: la jornada 1 de la MLS termina en empate técnico
Los aficionados suelen acudir en masa por Messi, pero es seguro asumir que una parte bastante importante de los más de 60.000 que llenaron el Soldier Field también estaba allí para ver a Lewandowski. Ambos tuvieron sus momentos, pero no fueron suficientes para que Chicago o Miami sumaran puntos.
La estrella polaca golpeó primero, marcando apenas a los 10 minutos para dar mucho impulso a la afición local ante el vigente campeón de la MLS Cup. El Fire sostuvo eso hasta el descanso, pero, apenas dos minutos después de la reanudación, apareció Messi, que asistió a Casemiro desde un córner para empatar. A partir de ahí no hubo nada que separara a los dos equipos y, en realidad, el empate probablemente fue justo.
Ambos equipos habrían podido aprovechar los puntos en la lucha por la posición de playoff. En cambio, el duelo del miércoles terminó siendo algo parecido a un posible adelanto de los playoff, con dos de los mejores de todos los tiempos.
Griezmann eleva a Orlando en Atlanta
Orlando City envió el balón al fondo de la red cinco veces contra Atlanta United. La mala noticia es que dos de esas cinco acabaron en su propia portería. La buena fue que las otras tres terminaron en la red de Atlanta, con la estrella Antoine Griezmann aportando también lo suyo en la faceta goleadora.
Griezmann marcó dos goles, incluido el tanto de la victoria, y Orlando City se impuso por 3-2 en su visita a Atlanta ante más de 70.000 aficionados. El doblete eleva a seis los goles de Griezmann en sus últimos cuatro partidos, y los dos de este miércoles tuvieron un gran peso dado el caos que se produjo en otros campos.
La estrella francesa sigue mereciendo el precio de la entrada, salvo quizá para los aficionados de Atlanta United, que sufrieron un partido duro ante un Orlando en plena racha.
Damiani firma un hat-trick con la ayuda de los hermanos Sullivan
Las tarjetas rojas cambian los partidos, pero, por su forma reciente, el Philadelphia Union no necesitaba una superioridad numérica para marcar goles contra el FC Cincinnati. Cuando llegó, eso sí, los goles fluyeron con libertad, y los dos hermanos Sullivan pusieron de su parte para que así fuera.
Al final, terminó 5-0, con Bruno Damiani marcando tres de ellos. Milan Iloski también hizo uno. Todas las miradas, por supuesto, estaban puestas en los Sullivan, con el hermano mayor Quinn marcando uno y el menor, Cavan, dando dos asistencias en la contundente victoria.
Cavan Sullivan, por supuesto, es la gran historia de la MLS en este momento, y con razón. Generó cinco ocasiones en este partido, más que suficientes para justificar sus dos asistencias, y dio continuidad a una reciente racha de forma que incluye tres goles en sus tres partidos anteriores. Eso, por supuesto, hace preguntarse dónde estaría el Union si esto fuera lo que hubiera estado haciendo durante toda la temporada, pero lo que importa es que está ocurriendo ahora, y seguirá ocurriendo mientras este ataque siga generando peligro.
Sorpresa mayúscula en Toronto
El Nashville SC no suele perder a menudo. El Toronto FC no ganaba mucho hasta el mes pasado. Esto es la MLS, sin embargo, lo que significa que las sorpresas siempre están sobre la mesa. Y esta fue una grande.
Gracias a un gol en el tiempo de descuento de Emilio Aristizabal, el Toronto FC sorprendió al Nashville por 2-1 en Canadá. La derrota fue la tercera de la temporada para el Nashville y la segunda desde abril. También llegó en un día en el que podría haber sellado una plaza en la postemporada. Eso, por supuesto, no ocurrió.
Para el Toronto, la victoria le mantiene en la pelea. El club atraviesa un gran momento últimamente y se ha metido de lleno en la lucha por los playoffs. De aquí a la postemporada puede pasar cualquier cosa. Este resultado es un muy buen recordatorio de ello.