Durante un tiempo, las comparaciones entre Cavan Sullivan y Freddy Adu conllevaban todo tipo de connotaciones equivocadas. Ahora, Sullivan está siendo mencionado junto al que fuera fenómeno estadounidense por los motivos adecuados.

El gol de Sullivan en el minuto 75 ante CF Montréal le dio 11 participaciones de gol esta temporada en la MLS, superando el récord de Adu de más participaciones de gol en una sola temporada para un jugador de 16 años o menos. Su racha de participaciones de gol en cinco partidos consecutivos también estableció un récord de la liga, con Sullivan convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo. E

n aproximadamente cuatro meses, ha pasado de ser una promesa sobre la que había dudas acerca de si estaba a la altura de la expectación en un Union estancado a convertirse en un jugador clave de un club que ha vuelto con fuerza a la pelea por los playoffs.









Sullivan suma ahora siete goles y 11 asistencias en todas las competiciones en 27 apariciones. El joven celebró el más reciente rindiendo un juguetón homenaje a una estrella mucho más veterana del deporte de Filadelfia como LeBron James, quien se unió a los vecinos 76ers hace unos meses. Pero volvamos a esos números: ese nivel de producción le valdría a un jugador de veintitantos años ser considerado para la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino, y el momento podría jugar a favor de Sullivan. La primera concentración tras un Mundial suele ser un momento para experimentar, cuando los entrenadores convocan a jugadores jóvenes que podrían formar parte del próximo ciclo del equipo. Sullivan, desde luego, está presentando su candidatura.

Aquí hay que dar mérito a dos partes: los responsables de la toma de decisiones del Union y Ryan Richter. Bradley Carnell llevó a un Philadelphia de bajo presupuesto al Supporters' Shield del año pasado, así que romper la relación con el técnico sudafricano no fue ni fácil ni popular. Pero la propiedad y la dirección deportiva creían claramente que los productos de la academia del club merecían un papel mayor en el primer equipo del que Carnell estaba dispuesto a concederles, y necesitaban a alguien dispuesto a ejecutar esa visión.

Ahí entra Richter. Fuera de Filadelfia no se sabía mucho sobre el técnico interino antes de su nombramiento, pero el Union forma parte de su ADN. Ha servido al club en varios niveles, desde jugador hasta entrenador de desarrollo y ahora técnico interino. Si Filadelfia puede mantener este impulso, cabe esperar que esa etiqueta de interino sea sustituida por algo más permanente.