René Higuita: el portero salvaje que se hizo amigo de Pablo Escobar y pasó meses en prisión tras un secuestro

Criado por su abuela desde muy pequeño tras la muerte de su madre, Higuita empezó a jugar al fútbol en las calles de Medellín. Comenzó como delantero, pero su trayectoria cambió durante un torneo local, cuando el portero del equipo de su colegio sufrió una lesión. Eligieron a Higuita para ponerse bajo palos y su equipo ganó la competición. A partir de entonces fue portero, pero el instinto de atacante nunca le abandonó.

No era un habitual del primer equipo en su breve etapa en Millonarios, su primer club profesional, pero las pocas apariciones que hizo convencieron a Atletico Nacional para ficharle en 1986.

Firmado como guardameta suplente, su debut llegó por sorpresa incluso para él. Higuita estaba sentado en el banquillo cuando comenzó la segunda parte de un partido, pero se dejó llevar por el olor a cerdo frito. Mientras estaba comiendo, el portero de Atletico había sido expulsado y estaba en marcha una búsqueda del suplente.

«Escuché al anunciador del estadio decir: "Se solicita al señor Jose Rene Higuita en el banquillo de Atletico Nacional"», recordó después. «Salí corriendo y [Anibal] Ruiz, el entrenador, me dijo: "¡Eh, Higuita, hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¡Sal al campo!"

«Lo peor es que fui un jugador destacado en esos más de 30 minutos que jugué, y luego Carrabs se fue a Junior de Barranquilla y yo me convertí en el titular».

Con 1,75 m, no era precisamente un portero físicamente imponente, pero Higuita era tan atrevido y estridente como sugería la oscura melena rizada que le caía sobre los hombros. Arrasaba con todo lo que se acercaba a su área: salía esprintando para encarar de frente a los delanteros, se lanzaba entre atacantes y defensas para atrapar centros y se tiraba de lado a lado sobre su línea para despejar remates.

Higuita salía corriendo de su área, robaba el balón, regateaba a uno o dos rivales, se la pasaba a un compañero y seguía corriendo. Poco después ya estaba en el área rival junto a los delanteros de Atletico, perseguido por los defensas.

Su capacidad para parar penaltis ya era lo bastante impresionante, pero nadie había visto antes a un portero marcarlos con regularidad. También anotaba lanzamientos de falta.

No tardaron en llenarse los estadios de gente que quería ver al hombre apodado 'El Loco'. «La gente pensaba que era arrogante por cómo jugaba. No, es que él era así», dijo Valderrama.

La cima para Atletico Nacional llegó en 1989, cuando rompió la maldición de Colombia en las finales de la Copa Libertadores. Dos años después de la tercera derrota consecutiva de America de Cali en la final continental, parecía que el gafe iba a continuar, ya que Atletico perdió 2-0 el partido de ida contra Olimpia en Paraguay. Marcó dos veces en la segunda parte de la vuelta en Bogotá para llevar la eliminatoria a la tanda de penaltis.

Lo que vino después consolidó el estatus de Higuita como leyenda.

Detuvo el primer penalti de Olimpia y el marcador estaba 3-3 cuando el portero se dispuso a lanzar el quinto de Atletico.

Lo convirtió, pero Olimpia marcó y todo se fue a la muerte súbita.

De nuevo, Higuita detuvo el primero, pero su compañero Felipe Perez falló el suyo.

Higuita paró el siguiente, pero Gildardo Gomez tampoco logró convertir el suyo.

Higuita detuvo el siguiente también, pero el defensa Luis Carlos Perea lo mandó por encima del larguero.

Por fin, Leonel Alvarez marcó para ganar la tanda por 5-4 y Atletico se convirtió en el primer equipo colombiano de la historia en ganar la competición.

Más tarde ese mismo año, Higuita y compañía se enfrentaron al campeón de Europa, el AC Milan, en la Copa Intercontinental. Los sudamericanos le plantaron cara a jugadores como Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini y Franco Baresi hasta el minuto 118, cuando Alberico Evani rompió el empate.

Fue un gran salto adelante para el fútbol del país, y otro llegaría un año después. Higuita fue uno de los nueve jugadores de Atletico incluidos en la convocatoria de Colombia para el Mundial, con Francisco Maturana dirigiendo al club y a la selección al mismo tiempo.

Era la segunda participación de Colombia en el torneo y la primera vez que se había clasificado en 28 años. Después de empezar lanzada con una victoria por 2-0 ante UAE, se desplomó con una derrota por 1-0 frente a Yugoslavia que le dejaba necesitada de un punto contra West Germany. Higuita no se escondió en el gran escenario, fue el de siempre, temerario, pese a medirse a gigantes europeos, y los sudamericanos lograron un empate agónico.

En la siguiente ronda, contra Cameroon, quedó al descubierto el peligro del estilo irrefrenablemente impulsivo de Higuita. Fue un duelo apasionante de octavos de final, pero ambos porteros fueron infranqueables hasta la segunda parte de la prórroga, cuando Roger Milla batió a Higuita y se fue bailando hacia el banderín de córner. Dos minutos después, Higuita tenía el balón en los pies en la mitad del campo de Colombia y se la pasó a su compañero en Atletico Carlos Perea, que erró su intento de devolvérsela. Con Milla echándosele encima, Higuita intentó rehacerse, pero fue sorprendido y tropezó, lanzándose finalmente a los talones de Milla en un intento inútil de evitar que empujara el balón a la red.

Fue un final embarazoso para la campaña, pero Maturana y los suyos recibieron una bienvenida increíble cuando regresaron a casa.