René Higuita: el portero salvaje que se hizo amigo de Pablo Escobar y pasó meses en prisión tras un secuestro
René Higuita es muchas cosas para mucha gente. Su nombre evoca en la mente de algunos la imagen del portero de melena salvaje que lanzó las piernas por detrás de la cabeza para detener un disparo contra Inglaterra en Wembley. Otros lo ven como un fenómeno y el símbolo audaz de la época dorada del fútbol colombiano. En algunos círculos, es una figura decepcionante que abrazó públicamente al narcotraficante más infame de la historia durante la etapa más oscura del país, y pasó meses en prisión tras verse involucrado en un secuestro.
Higuita se describe a sí mismo como un «ser humano perfectamente imperfecto», mientras que su excompañero Carlos Valderrama dice: «Sí, está loco. Está como una cabra, pero es un buen loco».
Para millones de sudamericanos, incluida la víctima del secuestro, es un héroe.
Es el guardameta único e impulsivo que marcó más de 40 goles, cambió las reglas de la FIFA y actuó como intermediario para Pablo Escobar. El fútbol no había visto nada igual antes y no ha vuelto a ver nada parecido desde entonces.
Un portero único en una época dorada
Criado por su abuela desde muy pequeño tras la muerte de su madre, Higuita empezó a jugar al fútbol en las calles de Medellín. Comenzó como delantero, pero su trayectoria cambió durante un torneo local, cuando el portero del equipo de su colegio sufrió una lesión. Eligieron a Higuita para ponerse bajo palos y su equipo ganó la competición. A partir de entonces fue portero, pero el instinto de atacante nunca le abandonó.
No era un habitual del primer equipo en su breve etapa en Millonarios, su primer club profesional, pero las pocas apariciones que hizo convencieron a Atletico Nacional para ficharle en 1986.
Firmado como guardameta suplente, su debut llegó por sorpresa incluso para él. Higuita estaba sentado en el banquillo cuando comenzó la segunda parte de un partido, pero se dejó llevar por el olor a cerdo frito. Mientras estaba comiendo, el portero de Atletico había sido expulsado y estaba en marcha una búsqueda del suplente.
«Escuché al anunciador del estadio decir: "Se solicita al señor Jose Rene Higuita en el banquillo de Atletico Nacional"», recordó después. «Salí corriendo y [Anibal] Ruiz, el entrenador, me dijo: "¡Eh, Higuita, hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¡Sal al campo!"
«Lo peor es que fui un jugador destacado en esos más de 30 minutos que jugué, y luego Carrabs se fue a Junior de Barranquilla y yo me convertí en el titular».
Con 1,75 m, no era precisamente un portero físicamente imponente, pero Higuita era tan atrevido y estridente como sugería la oscura melena rizada que le caía sobre los hombros. Arrasaba con todo lo que se acercaba a su área: salía esprintando para encarar de frente a los delanteros, se lanzaba entre atacantes y defensas para atrapar centros y se tiraba de lado a lado sobre su línea para despejar remates.
Higuita salía corriendo de su área, robaba el balón, regateaba a uno o dos rivales, se la pasaba a un compañero y seguía corriendo. Poco después ya estaba en el área rival junto a los delanteros de Atletico, perseguido por los defensas.
Su capacidad para parar penaltis ya era lo bastante impresionante, pero nadie había visto antes a un portero marcarlos con regularidad. También anotaba lanzamientos de falta.
No tardaron en llenarse los estadios de gente que quería ver al hombre apodado 'El Loco'. «La gente pensaba que era arrogante por cómo jugaba. No, es que él era así», dijo Valderrama.
La cima para Atletico Nacional llegó en 1989, cuando rompió la maldición de Colombia en las finales de la Copa Libertadores. Dos años después de la tercera derrota consecutiva de America de Cali en la final continental, parecía que el gafe iba a continuar, ya que Atletico perdió 2-0 el partido de ida contra Olimpia en Paraguay. Marcó dos veces en la segunda parte de la vuelta en Bogotá para llevar la eliminatoria a la tanda de penaltis.
Lo que vino después consolidó el estatus de Higuita como leyenda.
Detuvo el primer penalti de Olimpia y el marcador estaba 3-3 cuando el portero se dispuso a lanzar el quinto de Atletico.
Lo convirtió, pero Olimpia marcó y todo se fue a la muerte súbita.
De nuevo, Higuita detuvo el primero, pero su compañero Felipe Perez falló el suyo.
Higuita paró el siguiente, pero Gildardo Gomez tampoco logró convertir el suyo.
Higuita detuvo el siguiente también, pero el defensa Luis Carlos Perea lo mandó por encima del larguero.
Por fin, Leonel Alvarez marcó para ganar la tanda por 5-4 y Atletico se convirtió en el primer equipo colombiano de la historia en ganar la competición.
Más tarde ese mismo año, Higuita y compañía se enfrentaron al campeón de Europa, el AC Milan, en la Copa Intercontinental. Los sudamericanos le plantaron cara a jugadores como Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini y Franco Baresi hasta el minuto 118, cuando Alberico Evani rompió el empate.
Fue un gran salto adelante para el fútbol del país, y otro llegaría un año después. Higuita fue uno de los nueve jugadores de Atletico incluidos en la convocatoria de Colombia para el Mundial, con Francisco Maturana dirigiendo al club y a la selección al mismo tiempo.
Era la segunda participación de Colombia en el torneo y la primera vez que se había clasificado en 28 años. Después de empezar lanzada con una victoria por 2-0 ante UAE, se desplomó con una derrota por 1-0 frente a Yugoslavia que le dejaba necesitada de un punto contra West Germany. Higuita no se escondió en el gran escenario, fue el de siempre, temerario, pese a medirse a gigantes europeos, y los sudamericanos lograron un empate agónico.
En la siguiente ronda, contra Cameroon, quedó al descubierto el peligro del estilo irrefrenablemente impulsivo de Higuita. Fue un duelo apasionante de octavos de final, pero ambos porteros fueron infranqueables hasta la segunda parte de la prórroga, cuando Roger Milla batió a Higuita y se fue bailando hacia el banderín de córner. Dos minutos después, Higuita tenía el balón en los pies en la mitad del campo de Colombia y se la pasó a su compañero en Atletico Carlos Perea, que erró su intento de devolvérsela. Con Milla echándosele encima, Higuita intentó rehacerse, pero fue sorprendido y tropezó, lanzándose finalmente a los talones de Milla en un intento inútil de evitar que empujara el balón a la red.
Fue un final embarazoso para la campaña, pero Maturana y los suyos recibieron una bienvenida increíble cuando regresaron a casa.
Los vínculos con Pablo Escobar
Atlético Nacional había dominado el fútbol sudamericano y había aportado la mejor selección y el mejor seleccionador de la historia de Colombia. Asentado de lleno entre la élite, había cumplido el sueño de una figura extremadamente influyente: Pablo Escobar.
Debido a las oportunidades para blanquear dinero y amañar partidos, el dinero de los cárteles había inundado el fútbol colombiano mucho antes de que Escobar alcanzara la cima de su poder a finales de los años 80. Pero cuando 'El Patrón' tomó el control de Atlético Nacional con el objetivo de devolver al club su condición de orgullo de Medellín, aumentaron la intimidación y los asesinatos.
En 1988, el árbitro Armando Perez fue secuestrado y retenido durante 20 horas por un grupo de hombres que afirmaba representar a seis equipos, entre ellos Atlético Nacional. Al año siguiente, seis meses después de que Atlético ganara la Libertadores, el árbitro Alvaro Ortega recibió 10 disparos tras un partido en el que participó el otro equipo de Escobar, Deportivo Medellín. Un sicario apodado Popeye afirmó que estaba al lado de Escobar cuando ordenó que encontraran y mataran a Ortega, un padre de dos hijos de 32 años. Aquel incidente provocó la cancelación de la campaña de liga, sin que se proclamara campeón. Dos años después, Atlético ganó su primer título de la liga colombiana en 10 años.
Decididas a derribar el imperio de Escobar, las autoridades colombianas investigaron los contactos entre el narcotraficante e Higuita hacia 1990. Hubo informaciones sobre una reunión privada en la finca de Escobar y la atención aumentó en 1991, cuando el guardameta le visitó en La Catedral, la prisión personal que Escobar construyó y en la que cumplió su condena de cuatro años con la aprobación del Gobierno.
Al salir de la lujosa propiedad, un periodista preguntó a Higuita si era amigo de Escobar. «Sí», fue la respuesta. «Creo que no hay nada raro en ello y no le debo nada a nadie. Vosotros, los periodistas, creáis los titulares. Sois vosotros los que arregláis o arruináis la imagen de nuestro país».
«¿Cómo está el señor Pablo?», llegó la siguiente pregunta. «Afortunadamente, muy bien».
«Antes de que Pablo Escobar fuera conocido como narcotraficante, Pablo Escobar era congresista», relata en el documental de Netflix Higuita: The Way of the Scorpion. «Hizo campaña y, cuando estaba en campaña, lo conocí. Cuando nadie lo admitía, yo dije: “Sí, es mi amigo”».
Higuita siempre ha negado las acusaciones de la policía de que estuviera implicado en actividades delictivas, pero esa relación sigue afectándole. En julio de este año, un tribunal de Colombia ordenó embargar una casa perteneciente a Higuita por su procedencia. Higuita pagó dinero y entregó dos apartamentos para adquirirla a los hermanos William y Gerardo Moncada en 1992, socios de Escobar a quienes el narcotraficante ordenó matar ese año.
«De haber sabido que esa casa tenía ese origen, nunca habría hecho ningún negocio allí», dijo. «Tampoco conocía esa historia».
El secuestro
En mayo de 1993, una adolescente llamada Marcela iba de camino al colegio en Medellín cuando, según su relato, dos motocicletas se acercaron e hicieron que el coche se detuviera. Sacaron al conductor, se subieron al vehículo y se la llevaron. La llevaron a una casa y la encerraron en una habitación durante un mes.
«Los mismos hombres de las motocicletas subieron y me llevaron», dijo. «Me hicieron sentarme en el suelo del coche. No podía ver nada.»
Y añadió: «Creo que era en la ciudad, pero nunca lo supe con seguridad. No tenía ni idea de lo que había a mi alrededor.
»Nunca tuve la oportunidad de comunicarme con mi familia durante ese mes. Escuchaba mucho la radio porque quizá hablarían de mí en las noticias o algo así. No tenía ni idea de cuántos [secuestradores] había, qué estaban haciendo o si estaban fuera vigilando.
»Cada día tenía miedo de que me hicieran algo. De que abusaran de mí, de no vivir para contarlo. Cada día tenía miedo.»
Poco después del secuestro, Higuita recibió una llamada del presidente de Atlético Nacional, que le dijo: «Un aficionado acérrimo del Atlético tiene un problema». Según Higuita, preguntó qué tenía que ver eso con él y le respondieron: «Usted es una persona conocida y respetada, y va a ser el intermediario para que no le pase nada a la chica».
La respuesta de Higuita fue: «Si puedo ayudar con eso y está dentro de mis posibilidades, cuenten conmigo».
Por supuesto, no se trataba simplemente de un «aficionado acérrimo». La víctima del secuestro era la hija de Luis Carlos Molina Yepes, un banquero local, importante inversor en Atlético Nacional y conocido blanqueador de dinero de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín. (Dos años después de este incidente, Molina y otras tres personas serían condenadas por su papel en el asesinato en 1986 del director de El Espectador Guillermo Cano. A las otras se les anularon las condenas en apelación, pero Molina tuvo que cumplir su pena de 16 años y ocho meses).
La relación entre Molina y Escobar se había deteriorado, así que este último supuestamente ordenó el secuestro de Marcela y exigió 3 millones de dólares de rescate.
Tras un mes, llamaron a Higuita para reunirse con el banquero y organizar los detalles. «En aquella época usábamos casetes, y grabaron la llamada entre los secuestradores y la familia», recuerda Higuita.
Temiendo la intervención de la policía o una traición, los secuestradores exigieron que la estrella colombiana fuera la única persona con la que tratarían. «Si veo a un policía cerca de su casa, ya sabe lo que le pasará a la chica», advirtieron los secuestradores.
Higuita explicó: «Así iba a ser más fácil arreglar las cosas sin poner en riesgo a la chica que si quizá ellos avisaban a las autoridades y sufrían represalias. Así que creo que por eso me llamó, para que las cosas se hicieran con mucha discreción, con la garantía de que no usarían a la policía, de que no se lo dirían a nadie, porque quería proteger a la chica».
Ninguna buena acción queda sin castigo
Tras coger el dinero del rescate, Higuita volvió a casa y esperó al siguiente acontecimiento, diciéndole a su mujer: «Cariño, voy a hacer esto. No puedo ignorar esta situación».
Finalmente, unos hombres fueron a verlo. No había rastro de Marcela, pero se llevaron el dinero mientras un miembro de la banda se quedó en casa de Higuita toda la noche. A primera hora de la tarde siguiente, llegó la llamada y Higuita se fue con el hombre.
En ese momento, por fin sacaron a Marcela de la habitación y la metieron en un coche. «Me fui sin bañarme, con ropa hecha jirones», dijo.
Llevaron a Marcela a un lugar a las afueras de una universidad, le dijeron que se bajara y que fuera al coche de delante.
Higuita se bajó de su coche y el héroe de la selección fue inmediatamente rodeado por estudiantes que le pedían autógrafos. Cuando Marcela se acercó a él, no se dio cuenta de quién era y le dijo que esperara porque estaba ocupado firmando cosas. Cuando por fin se dio cuenta de quién era, la agarró, la metió en su coche y se marchó conduciendo.
Marcela dijo: «Él también tenía miedo, estoy segura de que los dos lo teníamos. Desde allí, condujo como un loco hasta la casa de mis padres. Circuló por las aceras y se saltó semáforos en rojo. Estaba absolutamente aterrorizado y emocionado.
»Poco a poco, por el camino, pregunté: ¿por qué él? Me explicó que nos estaba haciendo un gran favor y que su único objetivo en ese momento era llevarme a casa sana y salva. Tanto es así que por el camino nos cruzamos con un familiar mío; cuando vi a ese familiar, le dije: “¡Para, es fulano de tal!”.
»“¿Parar? ¿Estás loca? ¡Te llevo directamente a casa!”»
Se desató una fiesta en la casa familiar después de que Higuita regresara con Marcela. Según el portero, el padre de la niña le entregó una suma de dinero estimada en unos 50.000 dólares. Dice que intentó rechazarla varias veces, pero la familia insistió en que aceptara el dinero como muestra de gratitud.
Más tarde, Higuita fue citado en la fiscalía con la expectativa de que contara su versión de la historia y se marchara. Pasó los nueve meses siguientes en prisión.
Los fiscales dijeron que Higuita se había lucrado por su papel en el secuestro y que, por tanto, había violado una ley que acababa de entrar en vigor ese mismo año. Él insistió en que no tenía intención de obtener beneficio alguno y en que puso su vida en riesgo únicamente para salvar a la niña.
Esos cargos fueron finalmente retirados, pero la policía quería más. Pablo Escobar se había fugado de su lujosa prisión personal a mediados de 1992 y seguía en paradero desconocido. Con la esperanza de que revelara dónde se escondía el narco-terrorista, la policía sometió a Higuita a un intenso interrogatorio.
«Me dijeron que entregara a Pablo y no tendría que ir a la cárcel», recordó. «Luego empezaron a maltratarme, llamándome cabrón e hijo de puta, diciendo que me pudriría en la cárcel».
Marcela se quedó atónita al ver que su rescatador era presentado en las noticias diarias como parte del imperio de secuestros y narcotráfico de Escobar. El coste psicológico de su encarcelamiento fue inmenso. Las condiciones eran desoladoras y, después de una o dos visitas, Higuita le dijo a su mujer que dejara de llevar a los niños a verlo, incapaz de soportar la idea de que vieran a su padre en ese estado.
Mucho más que el gol de escorpión
Mientras Higuita languidecía en la cárcel, sus compañeros de selección salían a hacer historia. En septiembre de 1993, Colombia destrozó a Argentina por 5-0 en Buenos Aires para clasificarse para el Mundial de 1994.
Mientras el estadio se vaciaba, los jugadores entraron en el vestuario coreando el nombre de Higuita. Reclamaron constantemente su liberación y le rindieron homenaje en cada oportunidad, dedicando la victoria a su hermano encarcelado.
Pablo Escobar fue abatido por las autoridades colombianas en diciembre de 1993. No mucho después, Higuita fue puesto en libertad sin condena y regresó a la selección colombiana.
Mientras rodaba un anuncio en Colombia, se le ocurrió la idea de su famosa parada del escorpión. Después de dos años con sus compañeros lanzándole balones y él levantando las piernas para despejarlos, decidió que había llegado el momento de mostrársela al mundo.
En 1995, en un amistoso contra Inglaterra en Wembley, lo consiguió. Fue un momento icónico del fútbol internacional y la imagen definitiva de su carrera, pero quizá sea la parte menos interesante de la historia de Rene Higuita.